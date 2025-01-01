DocumentazioneSezioni
ViewPositionSet

Imposta il punto di vista sulla scena 3D.

void  ViewPositionSet(
   const DXVector3  &position      // posizione del punto di vista
   );

Parametri

&position

[in]  Impostazione della posizione di un punto di vista sulla scena 3D.

Valore di Ritorno

Nessuno.

Nota

L'impostazione della posizione del punto di vista utilizzando ViewPositionSet() modifica la matrice della vista ottenuta in ViewMatrixGet().