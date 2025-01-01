MQL5 RiferimentoLibreria Standard3D graphicsCCanvas3DViewPositionSet
ViewPositionSet
Imposta il punto di vista sulla scena 3D.
|
void ViewPositionSet(
Parametri
&position
[in] Impostazione della posizione di un punto di vista sulla scena 3D.
Valore di Ritorno
Nessuno.
Nota
L'impostazione della posizione del punto di vista utilizzando ViewPositionSet() modifica la matrice della vista ottenuta in ViewMatrixGet().