Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques 3DCCanvas3DViewPositionSet
ViewPositionSet
Définit le point de vue d'une scène 3D.
void ViewPositionSet(
Paramètres
&position
[in] Définition de la position du point de vue dans une scène 3D.
Valeur de Retour
Aucune.
Note
Changer la position d'un point de vue avec ViewPositionSet() change la matrice de vue obtenue avec ViewMatrixGet().