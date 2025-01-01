ViewPositionSet

Définit le point de vue d'une scène 3D.

void ViewPositionSet(

const DXVector3 &position

);

Paramètres

&position

[in] Définition de la position du point de vue dans une scène 3D.

Valeur de Retour

Aucune.

Note

Changer la position d'un point de vue avec ViewPositionSet() change la matrice de vue obtenue avec ViewMatrixGet().