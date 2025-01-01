ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリ3DグラフィックスCCanvas3DViewPositionSet 

ViewPositionSet

3Dシーンに視点を設定します。

void  ViewPositionSet(
  const DXVector3  &position      // 視点の位置
  );

パラメータ

&position

[in] 3Dシーンでの視点設定

戻り値

なし

注意事項

ViewPositionSet()を使用して視点位置を設定すると、ViewMatrixGet()で取得したビュー行列が変更されます。