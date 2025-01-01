文档部分
MQL5参考标准程序库3D图形CCanvas3DViewPositionSet 

ViewPositionSet

设置3D场景的视点。

void  ViewPositionSet(
   const DXVector3  &position      // 视点位置
   );

参数

&position

[in]  设置3D场景中的视点位置。

返回值

无。

注意

使用ViewPositionSet()设置视点位置会更改在ViewMatrixGet()中获得的视图矩阵。