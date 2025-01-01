Nachschlagewerk MQL5Standardbibliothek3D GrafikCCanvas3DViewPositionSet
ViewPositionSet
Setzt einen Betrachtungsstandpunkt auf eine 3D-Szene.
|
void ViewPositionSet(
Parameter
&position
[in] Festlegen des Standpunkts der Betrachtung in einer 3D-Szene.
Rückgabewert
Keiner.
Hinweis
Das Bestimmen des Standpunkts der Betrachtung mittels ViewPositionSet() ändert die in ViewMatrixGet() erhaltene Ansichtsmatrix.