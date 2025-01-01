DokumentationKategorien
Setzt einen Betrachtungsstandpunkt auf eine 3D-Szene.

void  ViewPositionSet(
   const DXVector3  &position      // Standpunkt der Betrachtung
   );

Parameter

&position

[in]  Festlegen des Standpunkts der Betrachtung in einer 3D-Szene.

Rückgabewert

Keiner.

Hinweis

Das Bestimmen des Standpunkts der Betrachtung mittels ViewPositionSet() ändert die in ViewMatrixGet() erhaltene Ansichtsmatrix.