Render

Esegue il rendering di tutti gli oggetti della scena nel buffer interno del frame per la visualizzazione successiva.

bool  Render(
   uint  flags,                  // combinazione di flags
   uint  background_color=0      // colore di sfondo
   );

Parametri

flags

[in] Combinazione di flag che imposta la modalità di rendering. Valori possibili:
DX_CLEAR_COLOR - cancella il buffer dell'immagine usandocolore di sfondo.
DX_CLEAR_DEPTH - cancella il buffer di profondità.

background_color=0

[in] colore di sfondo della scena 3D.

Valore di Ritorno

true - in caso di successo, false - se non è stato possibile eseguire il rendering.

Nota

La chiamata di Render() non aggiorna la scena sul chart. Invece, aggiorna solo il buffer interno dell'immagine. Il metodo Update() deve essere chiamato esplicitamente per eseguire il rendering del frame aggiornato.

Render() include le chiamate RenderBegin() e Renderend().