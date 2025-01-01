- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
Render
Esegue il rendering di tutti gli oggetti della scena nel buffer interno del frame per la visualizzazione successiva.
|
bool Render(
Parametri
flags
[in] Combinazione di flag che imposta la modalità di rendering. Valori possibili:
DX_CLEAR_COLOR - cancella il buffer dell'immagine usandocolore di sfondo.
DX_CLEAR_DEPTH - cancella il buffer di profondità.
background_color=0
[in] colore di sfondo della scena 3D.
Valore di Ritorno
true - in caso di successo, false - se non è stato possibile eseguire il rendering.
Nota
La chiamata di Render() non aggiorna la scena sul chart. Invece, aggiorna solo il buffer interno dell'immagine. Il metodo Update() deve essere chiamato esplicitamente per eseguire il rendering del frame aggiornato.
Render() include le chiamate RenderBegin() e Renderend().