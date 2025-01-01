- AmbientColorGet
Render
Effectue le rendu de tous les objets de la scène du buffer interne du cadre pour pouvoir être affiché.
|
bool Render(
Paramètres
flags
[in] Combinaison de flags définissant le mode de rendu. Valeurs possibles :
DX_CLEAR_COLOR — efface le buffer d'image en utilisant background_color.
DX_CLEAR_DEPTH — efface le buffer de profondeur.
background_color=0
[in] Couleur d'arrière plan de la scène 3D.
Valeur de Retour
true — en cas de succès, false — en cas d'échec du rendu.
Note
L'appel à Render() ne met pas à jour la scène sur le graphique. Il ne fait que mettre à jour le buffer interne de l'image. La méthode Update() doit être appelée explicitement pour effectuer le rendu du cadre mis à jour.
Render() comprend les appels à RenderBegin et RenderEnd().