Render

Rendert alle Szenenobjekte im Frame-Innenpuffer für die spätere Anzeige.

bool  Render(
   uint  flags,                  // Kombination der Flags
   uint  background_color=0      // Hintergrundfarbe
   );

Parameter

flags

[in]  Kombination der Flags, um die Render-Methode festzulegen. Mögliche Werte:
DX_CLEAR_COLOR – löschen des Bildpuffers mittels background_color.
DX_CLEAR_DEPTH – löschen des Tiefen-Puffers.

background_color=0

[in]  Hintergrundfarbe der 3D-Szene.

Rückgabewert

true – bei Erfolg, false - wenn das Rendern fehlgeschlagen ist.

Hinweis

Der Aufruf von Render() aktualisiert nicht die Szene auf dem Chart. Stattdessen wird nur der innere Puffer des Bildes aktualisiert. Die Methode Update() sollte explizit aufgerufen werden, um den Frame zu aktualisieren.

Render() beinhaltet die Aufrufe von RenderBegin und RenderEnd().