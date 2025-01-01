ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリ3DグラフィックスCCanvas3DRender 

Render

後続の表示のために、フレーム内部バッファーのすべてのシーンオブジェクトをレンダリングします。

bool  Render(
  uint  flags,                  // フラグの組み合わせ
  uint  background_color=0      // 背景色
  );

パラメータ

flags

[in] レンダリングモードを設定するフラグの組み合わせ可能な値:
DX_CLEAR_COLOR – 背景色を使用して画像バッファをクリアします、
DX_CLEAR_DEPTH – 深度バッファをクリアします

background_color=0

[in] 3Dシーンの背景色

戻り値

成功の場合はtrue、レンダリングできなかった場合はfalse

注意事項

Render()を呼び出しても、チャート上のシーンは更新されません。代わりに、画像の内部バッファーのみが更新されます。更新されたフレームをレンダリングするには、Update()メソッドを明示的に呼び出す必要があります。

Render()ではRenderBeginおよびRenderEnd()呼び出しがあります。