- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
Render
後続の表示のために、フレーム内部バッファーのすべてのシーンオブジェクトをレンダリングします。
|
bool Render(
パラメータ
flags
[in] レンダリングモードを設定するフラグの組み合わせ可能な値:
DX_CLEAR_COLOR – 背景色を使用して画像バッファをクリアします、
DX_CLEAR_DEPTH – 深度バッファをクリアします
background_color=0
[in] 3Dシーンの背景色
戻り値
成功の場合はtrue、レンダリングできなかった場合はfalse
注意事項
Render()を呼び出しても、チャート上のシーンは更新されません。代わりに、画像の内部バッファーのみが更新されます。更新されたフレームをレンダリングするには、Update()メソッドを明示的に呼び出す必要があります。
Render()ではRenderBeginおよびRenderEnd()呼び出しがあります。