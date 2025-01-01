MQL5 RiferimentoLibreria Standard3D graphicsCCanvas3DProjectionMatrixSet
ProjectionMatrixSet
Calcola ed imposta una matrice di proiezione delle coordinate 3D su un frame 2D.
|
void ProjectionMatrixSet(
Parametri
fov
[in] Larghezza del campo visivo in radianti per creare una proiezione della scena.
aspect_ratio
[in] Rapporto dell'aspetto del frame 2D.
z_near
[in] Distanza dal piano di ritaglio vicino.
z_far
[in] Distanza dal piano di ritaglio lontano.
Valore di Ritorno
Nessuno.
Nota
Il frame 2D mostra solo le proiezioni di oggetti 3D che cadono nel campo visivo specificato e si trovano tra i piani di ritaglio vicino e lontano.