ProjectionMatrixSet

Calcola ed imposta una matrice di proiezione delle coordinate 3D su un frame 2D.

void  ProjectionMatrixSet(
   float  fov,              // campo visivo
   float  aspect_ratio,     // rapporto aspetto del frame
   float  z_near,           // 
   float  z_far             // 
   );

Parametri

fov

[in] Larghezza del campo visivo in radianti per creare una proiezione della scena.

aspect_ratio

[in] Rapporto dell'aspetto del frame 2D.

z_near

[in] Distanza dal piano di ritaglio vicino.

z_far

[in] Distanza dal piano di ritaglio lontano.

Valore di Ritorno

Nessuno.

Nota

Il frame 2D mostra solo le proiezioni di oggetti 3D che cadono nel campo visivo specificato e si trovano tra i piani di ritaglio vicino e lontano.