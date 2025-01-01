ドキュメントセクション
ProjectionMatrixSet

3D座標投影行列を計算して2Dフレームに設定します。

void  ProjectionMatrixSet(
  float  fov,              // 視野
  float  aspect_ratio,    // フレームアスペクト比
  float  z_near,          // 
  float  z_far            // 
  );

パラメータ

fov

[in] シーンの投影を作成するためのラジアン単位の視野幅

aspect_ratio

[in] 2Dフレームアスペクト比

z_near

[in] ニアクリッピングプレーンまでの距離

z_far

[in] ファークリッピングプレーンまでの距離

戻り値

なし

注意事項

2Dフレームには、指定された視野内にあり、ニアクリッピングプレーンとファークリッピングプレーンの間にある3Dオブジェクトの投影のみが表示されます。