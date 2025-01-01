MQL5 リファレンス標準ライブラリ3DグラフィックスCCanvas3DProjectionMatrixSet
- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
ProjectionMatrixSet
3D座標投影行列を計算して2Dフレームに設定します。
void ProjectionMatrixSet(
パラメータ
fov
[in] シーンの投影を作成するためのラジアン単位の視野幅
aspect_ratio
[in] 2Dフレームアスペクト比
z_near
[in] ニアクリッピングプレーンまでの距離
z_far
[in] ファークリッピングプレーンまでの距離
戻り値
なし
注意事項
2Dフレームには、指定された視野内にあり、ニアクリッピングプレーンとファークリッピングプレーンの間にある3Dオブジェクトの投影のみが表示されます。