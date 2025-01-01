문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリ3DグラフィックスCCanvas3DProjectionMatrixSet 

ProjectionMatrixSet

3D 좌표 투영 매트릭스를 계산하여 2D 프레임으로 설정합니다.

void  ProjectionMatrixSet(
   float  fov,              // 시야
   float  aspect_ratio,     // 프레임 가로 세로 비율
   float  z_near,           // 
   float  z_far             // 
   );

매개변수

fov

[in]  장면 투영을 작성하기 위한 가시 폭 필드(라디안).

aspect_ratio

[in]  2D 프레임 가로 세로 비율.

z_near

[in]  근접 클리핑 평면까지의 거리.

z_far

[in]  근접 클리핑 평면까지의 거리.

값 반환

없음.

참고

2D 프레임은 지정된 시야에 들어가 근거리 및 원거리 클리핑 평면 사이에 위치한 3D 개체의 투명만 표시합니다.