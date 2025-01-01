MQL5 リファレンス標準ライブラリ3DグラフィックスCCanvas3DProjectionMatrixSet
ProjectionMatrixSet
3D 좌표 투영 매트릭스를 계산하여 2D 프레임으로 설정합니다.
|
void ProjectionMatrixSet(
매개변수
fov
[in] 장면 투영을 작성하기 위한 가시 폭 필드(라디안).
aspect_ratio
[in] 2D 프레임 가로 세로 비율.
z_near
[in] 근접 클리핑 평면까지의 거리.
z_far
[in] 근접 클리핑 평면까지의 거리.
값 반환
없음.
참고
2D 프레임은 지정된 시야에 들어가 근거리 및 원거리 클리핑 평면 사이에 위치한 3D 개체의 투명만 표시합니다.