Nachschlagewerk MQL5Standardbibliothek3D GrafikCCanvas3DProjectionMatrixSet 

ProjectionMatrixSet

Berechnet und setzt eine 3D-Koordinatenprojektionsmatrix auf einen 2D-Rahmen.

void  ProjectionMatrixSet(
   float  fov,              // Sichtfeld
   float  aspect_ratio,     // Seitenverhältnis des Frames
   float  z_near,           // 
   float  z_far             // 
   );

Parameter

fov

[in]  Breite des Sichtfelds in Bogenmaß, um die Szenenprojektion zu erstellen.

aspect_ratio

[in]  Seitenverhältnis des 2D-Frames.

z_near

[in]  Abstand zur nahen Schnittebene.

z_far

[in]  Abstand zur entfernten Schnittebene.

Rückgabewert

Keiner.

Hinweis

Der 2D-Rahmen zeigt nur Projektionen von 3D-Objekten an, die in das angegebene Sichtfeld fallen und sich zwischen der nahen und der fernen Schnittebene befinden.