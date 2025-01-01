ProjectionMatrixSet

Berechnet und setzt eine 3D-Koordinatenprojektionsmatrix auf einen 2D-Rahmen.

void ProjectionMatrixSet(

float fov,

float aspect_ratio,

float z_near,

float z_far

);

Parameter

fov

[in] Breite des Sichtfelds in Bogenmaß, um die Szenenprojektion zu erstellen.

aspect_ratio

[in] Seitenverhältnis des 2D-Frames.

z_near

[in] Abstand zur nahen Schnittebene.

z_far

[in] Abstand zur entfernten Schnittebene.

Rückgabewert

Keiner.

Hinweis

Der 2D-Rahmen zeigt nur Projektionen von 3D-Objekten an, die in das angegebene Sichtfeld fallen und sich zwischen der nahen und der fernen Schnittebene befinden.