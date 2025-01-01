Nachschlagewerk MQL5Standardbibliothek3D GrafikCCanvas3DProjectionMatrixSet
- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
ProjectionMatrixSet
Berechnet und setzt eine 3D-Koordinatenprojektionsmatrix auf einen 2D-Rahmen.
void ProjectionMatrixSet(
Parameter
fov
[in] Breite des Sichtfelds in Bogenmaß, um die Szenenprojektion zu erstellen.
aspect_ratio
[in] Seitenverhältnis des 2D-Frames.
z_near
[in] Abstand zur nahen Schnittebene.
z_far
[in] Abstand zur entfernten Schnittebene.
Rückgabewert
Keiner.
Hinweis
Der 2D-Rahmen zeigt nur Projektionen von 3D-Objekten an, die in das angegebene Sichtfeld fallen und sich zwischen der nahen und der fernen Schnittebene befinden.