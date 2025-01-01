DocumentationSections
Calcule et définit la matrice de projection des coordonnées 3D vers un cadre 2D.

void  ProjectionMatrixSet(
   float  fov,              // champ de vue
   float  aspect_ratio,     // rapport de l'aspect du cadre
   float  z_near,           // 
   float  z_far             // 
   );

Paramètres

fov

[in]  Largeur du champ de vue en radians pour créer une projection de la scène.

aspect_ratio

[in]  Rapport de l'aspect du cadre 2D.

z_near

[in]  Distance par rapport au plan de coupe proche.

z_far

[in]  Distance par rapport au plan de coupe lointain.

Valeur de Retour

Aucune.

Note

Le cadre 2D n'affiche que des projections des objets 3D tombant dans le champ spécifié de vue et localisé entre les plans de coupe proche et lointain.