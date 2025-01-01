ProjectionMatrixSet

Calcule et définit la matrice de projection des coordonnées 3D vers un cadre 2D.

void ProjectionMatrixSet(

float fov,

float aspect_ratio,

float z_near,

float z_far

);

Paramètres

fov

[in] Largeur du champ de vue en radians pour créer une projection de la scène.

aspect_ratio

[in] Rapport de l'aspect du cadre 2D.

z_near

[in] Distance par rapport au plan de coupe proche.

z_far

[in] Distance par rapport au plan de coupe lointain.

Valeur de Retour

Aucune.

Note

Le cadre 2D n'affiche que des projections des objets 3D tombant dans le champ spécifié de vue et localisé entre les plans de coupe proche et lointain.