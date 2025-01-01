MQL5 リファレンス標準ライブラリ3DグラフィックスCCanvas3DObjectAdd
- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
ObjectAdd
후속 렌더링을 위해 3D 장면에 개체를 추가합니다.
|
bool ObjectAdd(
매개변수
*object
[in] CDXObject 추상 클래스에서 파생된 클래스의 인스턴스에 대한 포인터.
값 반환
3D 그래픽 개체를 추가하는데 성공하면 true, 실패하면 false.