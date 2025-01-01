문서화섹션
ObjectAdd

후속 렌더링을 위해 3D 장면에 개체를 추가합니다.

bool  ObjectAdd(
   CDXObject  *object      // 개체에 대한 포인터
   );

매개변수

*object

[in]  CDXObject 추상 클래스에서 파생된 클래스의 인스턴스에 대한 포인터.

값 반환

3D 그래픽 개체를 추가하는데 성공하면 true, 실패하면 false.