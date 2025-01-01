ObjectAdd

Ajoute un objet à une scène 3D pour pouvoir effectuer ensuite le rendu.

bool ObjectAdd(

CDXObject *object

);

Paramètres

*object

[in] Pointeur sur une instance de la classe dérivée de la classe abstraite CDXObject.

Valeur de Retour

true — en cas de succès, false - en cas d'échec d'ajout d'un objet graphique 3D.