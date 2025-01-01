DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques 3DCCanvas3DObjectAdd 

ObjectAdd

Ajoute un objet à une scène 3D pour pouvoir effectuer ensuite le rendu.

bool  ObjectAdd(
   CDXObject  *object      // pointeur vers l'objet
   );

Paramètres

*object

[in]  Pointeur sur une instance de la classe dérivée de la classe abstraite CDXObject.

Valeur de Retour

true — en cas de succès, false - en cas d'échec d'ajout d'un objet graphique 3D.