- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
ObjectAdd
Ajoute un objet à une scène 3D pour pouvoir effectuer ensuite le rendu.
|
bool ObjectAdd(
Paramètres
*object
[in] Pointeur sur une instance de la classe dérivée de la classe abstraite CDXObject.
Valeur de Retour
true — en cas de succès, false - en cas d'échec d'ajout d'un objet graphique 3D.