- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
Fügt für das spätere Rendern ein Objekt in eine 3D-Szene ein.
bool ObjectAdd(
Parameter
*object
[in] Pointer auf eine Instanz der Klasse, abgeleitet von der abstrakten Klasse CDXObject.
Rückgabewert
true – bei Erfolg, false - wenn das Grafikobjekt nicht hinzugefügt werden konnte.