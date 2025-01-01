ObjectAdd

Fügt für das spätere Rendern ein Objekt in eine 3D-Szene ein.

bool ObjectAdd(

CDXObject *object

);

Parameter

*object

[in] Pointer auf eine Instanz der Klasse, abgeleitet von der abstrakten Klasse CDXObject.

Rückgabewert

true – bei Erfolg, false - wenn das Grafikobjekt nicht hinzugefügt werden konnte.