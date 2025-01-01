ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリ3DグラフィックスCCanvas3DObjectAdd 

ObjectAdd

後続のレンダリングのためにオブジェクトを3Dシーンに追加します。

bool  ObjectAdd(
  CDXObject  *object      // オブジェクトへのポインタ
  );

パラメータ

*object

[in] CDXObject抽象クラスから派生したクラスのインスタンスへのポインタ

戻り値

成功の場合はtrue、3Dグラフィックオブジェクトを追加できなかった場合はfalse