MQL5 リファレンス標準ライブラリ3DグラフィックスCCanvas3DObjectAdd
- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
ObjectAdd
後続のレンダリングのためにオブジェクトを3Dシーンに追加します。
bool ObjectAdd(
パラメータ
*object
[in] CDXObject抽象クラスから派生したクラスのインスタンスへのポインタ
戻り値
成功の場合はtrue、3Dグラフィックオブジェクトを追加できなかった場合はfalse