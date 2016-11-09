Interfaces gráficas X: Atualizações para a Biblioteca Easy And Fast(Build 3)

Conteúdo





Introdução

O primeiro artigo Interfaces gráficas I: Preparação da Estrutura da Biblioteca (Capítulo 1) considera em detalhes a finalidade desta biblioteca. A lista completa dos links para os artigos da primeira parte se encontram no final de cada capítulo. Lá, você também pode encontrar e baixar a versão completa da biblioteca, no estágio de desenvolvimento atual. Os arquivos devem estar localizados nas mesmas pastas que o arquivo baixado.

Apresentamos neste artigo a próxima versão da biblioteca Easy And Fast(build 3). Foi corrigido certas falhas e adicionado novos recursos. Para maiores informações leia a continuação do artigo.

A partir desta versão, a biblioteca só será desenvolvida para a plataforma MetaTrader 5. Isto está relacionado com algumas diferenças fundamentais de arquitetura e limitações no MetaTrader 4. No entanto, se houver uma necessidade urgente de suporte da biblioteca para uma versão anterior a da plataforma, é possível emitir um pedido no serviço Freelance dirigindo-se ao autor ou qualquer outro desenvolvedor, dispostos e capazes de fazer o trabalho.

Atualizações



1. Até agora, as aplicações em MQL nos artigos anteriores demonstraram como implementar uma interface gráfica na sub-janela do indicador. Naturalmente, esta abordagem seria suficiente para algumas aplicações simples. Mas também seria interessante ter a possibilidade de criar uma interface gráfica em uma sub-janela para um programa do tipo "Expert". Dessa forma, seria possível criar os painéis de negociação completamente funcionais e que estariam separados da janela principal do gráfico. Trabalhando neste modo será mais conveniente: o gráfico de preços e quaisquer dados importantes sobre o gráfico estaria sempre aberto e organizado pela interface gráfica da aplicação. A implementação desta ideia com a biblioteca Easy And Fast será descrita posteriormente.

A tarefa era fazer com que o modo "Expert na sub-janela" seja ativada pela inclusão do recurso com o indicador vazio (SubWindow.ex5) no arquivo principal da aplicação MQL. O espaço reservado é apenas uma sub-janela sem a parte de cálculos das séries. Mas já que não há atualmente nenhuma maneira de saber se o indicador está incluído como um recurso usando os meios MQL, adicione temporariamente a diretiva com o identificador da constante EXPERT_IN_SUBWINDOW ao arquivo Defines.mqh. Ela é necessária para eliminar o erro do registro que ocorre quando se tenta obter o identificador de um indicador que não está disponível no diretório especificado.

O valor padrão é false, significando que o modo está desativado e a interface gráfica será criada na janela do gráfico principal (veja o código abaixo).

#define EXPERT_IN_SUBWINDOW false ...

Se for necessário criar a interface gráfica em uma sub-janela, defina o valor para true e inclua o recurso com o indicador vazio no arquivo principal da aplicação MQL.

#property copyright "2016, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #resource \\Indicators\\SubWindow.ex5 ...

Em seguida, considere o indicador SubWindow.ex5 e como ele está ligado ao EA. O código completo do indicador SubWindow.ex5 foi fornecido abaixo. As propriedades do programa especificam que o indicador é uma sub-janela do gráfico, o número de buffers e séries é zero, escala vertical máxima e o mínima também são zero.

O indicador e o expert trocarão mensagens um com o outro. Acontece que o indicador "não sabe" quais os modos para traçar a interface gráfica que foi selecionada no expert. É preciso ser passado uma mensagem, se o desenvolvedor decidiu fazer com que a sub-janela tenha uma altura fixa, bem como os valores da altura em pixels. Será necessário de outro identificador do evento ON_SUBWINDOW_CHANGE_HEIGHT para criar a mensagem. Este identificador também deve ser colocado no arquivo Defines.mqh, para que ele esteja disponível nas aplicações que usam esta biblioteca para a criação das interfaces gráficas.

Para compreender quando o EA necessita gerar o evento para alterar a altura da subjanela: após uma inicialização bem sucedida do indicador, durante a primeira chamada automática da função ::OnCalculate() (quando o argumento prev_calculated é zero), será passado uma mensagem para o EA. Para determinar de forma inequívoca de que a mensagem foi proveniente do indicador SubWindow.ex5, além do identificador de evento ON_SUBWINDOW_CHANGE_HEIGHT, o nome do programa será enviado como um parâmetro string (sparam). A mensagem será monitorada no manipulador da classe CWindow. Se todas as condições forem atendidas lá, o indicador enviará uma resposta com o mesmo identificador (1) (ON_SUBWINDOW_CHANGE_HEIGHT), (2) o valor da altura como parâmetro long do evento (lparam) e (3) o nome do expert. Uma vez que esta mensagem é recebida, ela será processada na função ::OnChartEvent(). Após verificar o nome, a altura da sub-janela é definida de acordo com o valor passado.

#property copyright "2016, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property indicator_separate_window #property indicator_plots 0 #property indicator_buffers 0 #property indicator_minimum 0.0 #property indicator_maximum 0.0 #define PROGRAM_NAME :: MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ) #define ON_SUBWINDOW_CHANGE_HEIGHT ( 25 ) int OnInit ( void ) { :: IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,PROGRAM_NAME); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { if (prev_calculated< 1 ) :: EventChartCustom ( 0 ,ON_SUBWINDOW_CHANGE_HEIGHT, 0 , 0.0 ,PROGRAM_NAME); return (rates_total); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_SUBWINDOW_CHANGE_HEIGHT) { if (sparam==PROGRAM_NAME) return ; :: IndicatorSetInteger ( INDICATOR_HEIGHT ,( int )lparam); } }

Além disso no manipulador de eventos da classe CWindow deve-se adicionar um bloco de código como é exibido abaixo. Quando chega um evento com o identificador ON_SUBWINDOW_CHANGE_HEIGHT, será necessário realizar várias verificações. O programa deixa o método se:

a mensagem foi enviada do expert para o indicador;

este programa não é um expert;

o modo da altura fixa da sub-janela do expert não foi definida.

void CWindow::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_SUBWINDOW_CHANGE_HEIGHT) { if (sparam==PROGRAM_NAME) return ; if (CElement::ProgramType()!= PROGRAM_EXPERT ) return ; if (!m_height_subwindow_mode) return ; m_subwindow_height=(m_is_minimized)? m_caption_height+ 3 : m_bg_full_height+ 3 ; ChangeSubwindowHeight(m_subwindow_height); return ; } }

Se todas as verificações são passados, então a altura para a sub-janela é calculada levando em consideração o estado atual da janela (minimizada/maximizada). Após isso, o método CWindow::ChangeSubwindowHeight() é chamado, que também sofreu uma ligeira modificação (veja o código abaixo). A sua finalidade é que se o tipo do programa for um «Expert», então, uma mensagem é gerada pelo indicador SubWindow.ex5.

void CWindow::ChangeSubwindowHeight( const int height) { if (CElement::m_subwin<= 0 || CElement::m_program_type== PROGRAM_SCRIPT ) return ; if (height> 0 ) { if (CElement::m_program_type== PROGRAM_INDICATOR ) { if (!:: IndicatorSetInteger ( INDICATOR_HEIGHT ,height)) :: Print ( __FUNCTION__ , " > Falha ao alterar a altura do indicador! Código do erro: " ,:: GetLastError ()); } else { :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_SUBWINDOW_CHANGE_HEIGHT,( long )height, 0 ,PROGRAM_NAME); } } }

O motor da biblioteca (classe CWndEvents) também exige certos complementos a fim de determinar, verificar e ajustar o número da sub-janela, onde a interface gráfica da aplicação MQL do tipo "Expert" deve ser colocada. O código para o modo "Expert na sub-janela" deve ser adicionado ao método CWndEvents::DetermineSubwindow(). O código a seguir mostra a versão resumida deste método. A entrada para o bloco é feita na condição de que o tipo do programa seja um "Expert". Em seguida, vem a verificação se o modo "Expert na sub-janela" está ativada. Se ativado, obtém o identificador do indicador SubWindow.ex5. E se não houver problemas com isso, então, é determinado primeiro o número atual de sub-janelas na janela do gráfico. O valor obtido define o número de sub-janelas do indicador SubWindow.ex5, que é definido pela função ::ChartIndicatorAdd(). Então, se não houver erros ao definir a sub-janela, ele armazena (1) o número de sub-janelas do expert, (2) o número atual de sub-janelas e (3) o nome abreviado do indicador SubWindow.ex5.

class CWndEvents : public CWndContainer { protected : int m_subwindow_handle; string m_subwindow_shortname; int m_subwindows_total; }; void CWndEvents::DetermineSubwindow( void ) { if (PROGRAM_TYPE== PROGRAM_EXPERT ) { if (!EXPERT_IN_SUBWINDOW) return ; m_subwindow_handle= iCustom ( Symbol (), Period (), "::Indicators\\SubWindow.ex5" ); if (m_subwindow_handle== INVALID_HANDLE ) :: Print ( __FUNCTION__ , " > Erro em obter o manipulador do indicador no diretório ::Indicators\\SubWindow.ex5 !" ); else { int subwindows_total=( int ):: ChartGetInteger (m_chart_id, CHART_WINDOWS_TOTAL ); if (:: ChartIndicatorAdd (m_chart_id,subwindows_total,m_subwindow_handle)) { m_subwin =subwindows_total; m_subwindows_total =subwindows_total+ 1 ; m_subwindow_shortname=:: ChartIndicatorName (m_chart_id,m_subwin, 0 ); } else :: Print ( __FUNCTION__ , " > Erro ao definir a sub-janela do expert! Código do erro: " ,:: GetLastError ()); } return ; } ... }

Também é necessário ter certeza de que o número da sub-janela do expert seja ajustada para o funcionamento correto da interface gráfica quando se adiciona e remover outros indicadores nas sub-janelas do gráfico. Além disso, vamos fazê-lo de modo que se o usuário excluir a sub-janela do expert, o expert é removido também, deixando uma mensagem de registro na guia "Experts" da janela "caixa de ferramentas", indicando a razão da remoção do gráfico. O método CWndEvents::CheckExpertSubwindowNumber() é aplicado para esta finalidade. A admissão a este método é realizada sob a condição de que o programa deve ser do tipo "Expert". Se a verificação foi satisfeita, será calculado o número de sub-janelas na janela do gráfico. Se acontecer do número de sub-janelas não serem alteradas, o programa sairá do método.

Em seguida, é necessário encontrar a sub-janela do expert em um loop, e se ela existe - verifica se o número da sua sub-janela foi alterada. O número da sub-janela poderia ter sido alterada devido à adição ou remoção de um indicador que também foi localizado em uma sub-janela separada. Se o número da sub-janela tiver sido alterada, é necessário armazenar seu número e atualizar o valor em todos os controles da janela principal.

Se a sub-janela não foi encontrada, pode haver apenas uma razão: ela foi excluída. Nesse caso, o expert também será removido do gráfico.

class CWndEvents : public CWndContainer { private : void CheckExpertSubwindowNumber( void ); }; void CWndEvents::CheckExpertSubwindowNumber( void ) { if (PROGRAM_TYPE!= PROGRAM_EXPERT ) return ; int subwindows_total=( int ):: ChartGetInteger (m_chart_id, CHART_WINDOWS_TOTAL ); if (subwindows_total==m_subwindows_total) return ; m_subwindows_total=subwindows_total; bool is_subwindow= false ; for ( int sw= 0 ; sw<subwindows_total; sw++) { if (is_subwindow) break ; int indicators_total=:: ChartIndicatorsTotal (m_chart_id,sw); for ( int i= 0 ; i<indicators_total; i++) { string indicator_name=:: ChartIndicatorName (m_chart_id,sw,i); if (indicator_name!=m_subwindow_shortname) continue ; is_subwindow= true ; if (sw!=m_subwin) { m_subwin=sw; int elements_total=CWndContainer::ElementsTotal( 0 ); for ( int e= 0 ; e<elements_total; e++) m_wnd[ 0 ].m_elements[e].SubwindowNumber(m_subwin); } break ; } } if (!is_subwindow) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Removendo a sub-janela do expert causa a remoção do mesmo!" ); :: ExpertRemove (); } }

2. A versão anterior da biblioteca introduziu a possibilidade de alternar a alteração automática da largura do formulário. Vamos adicionar um recurso semelhante para a altura. O identificador ON_WINDOW_CHANGE_SIZE para o evento de alterar o tamanho do formulário não é adequado para resolver esta tarefa, já que a alteração da largura e da altura será tratada com eventos separados. Portanto, o arquivo Defines.mqh terá dois identificadores separados, em vez do ON_WINDOW_CHANGE_SIZE, como é exibido no código abaixo. A substituição correspondente do identificador tem sido realizada em outros arquivos da biblioteca.

#define ON_WINDOW_CHANGE_XSIZE ( 3 ) #define ON_WINDOW_CHANGE_YSIZE ( 4 )

O método CWindow::ChangeWindowHeight() foi adicionado para alterar a altura do formulário. Ao chamar o método após a alteração do tamanho do formulário, a mensagem sobre a ação realizada é gerada no final.

class CWindow : public CElement { public : void ChangeWindowHeight( const int height); }; void CWindow::ChangeWindowHeight( const int height) { if (height==m_bg.YSize()) return ; if (m_is_minimized) return ; CElement::YSize(height); m_bg.YSize(height); m_bg.Y_Size(height); m_bg_full_height=height; :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_WINDOW_CHANGE_YSIZE,( long )CElement::Id(), 0 , "" ); }

Para a altura do formulário ser alterada automaticamente, o usuário desenvolvedor da aplicação MQL deve definir o modo correspondente, utilizando o método CElement::AutoYResizeMode():

class CElement { protected : bool m_auto_yresize_mode; public : bool AutoYResizeMode( void ) const { return (m_auto_yresize_mode); } void AutoYResizeMode( const bool flag) { m_auto_yresize_mode=flag; } };

Agora, se os modos de redimensionamento automático do formulário está habilitado, então, se o tamanho da janela do gráfico ser alterada, o manipulador de eventos do formulário ajusta os tamanhos do formulário com base no evento CHARTEVENT_CHART_CHANGE. Isto irá funcionar tanto na sub-janela do indicador quanto na janela do gráfico. É possível habilitar qualquer um dos modos, ou ambos ao mesmo tempo.

if (id== CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { if (m_clamping_area_mouse==NOT_PRESSED) { SetWindowProperties(); UpdateWindowXY(m_x,m_y); } if (CElement::AutoXResizeMode()) ChangeWindowWidth(m_chart.WidthInPixels()- 2 ); if (CElement::AutoYResizeMode()) ChangeWindowHeight(m_chart.HeightInPixels(m_subwin)- 3 ); return ; }

3. O modo de alteração automática da altura também se aplica a todos os controles da biblioteca. Mas, na versão atual, isso irá funcionar apenas nos controles relacionados abaixo:

CTabs – guias simples.

– guias simples. CIconTabs – guias com imagens.

– guias com imagens. CCanvasTable – tabela renderizada.

– tabela renderizada. CLineGraph – gráfico de linha.

Semelhante à adição anterior do método virtual CElement::ChangeWidthByRightWindowSide() para alterar a largura do controle para a classe CElement, vamos adicionar o método para a alteração da altura automática. Além disso, nós vamos criar os métodos para definir o deslocamento a partir da borda inferior do formulário, semelhante aos deslocamentos adicionados anteriormente da borda direita do formulário ao mudar a sua largura.

class CElement { protected : int m_auto_xresize_right_offset; int m_auto_yresize_bottom_offset; public : int AutoYResizeBottomOffset( void ) const { return (m_auto_yresize_bottom_offset); } void AutoYResizeBottomOffset( const int offset) { m_auto_yresize_bottom_offset=offset; } public : virtual void ChangeHeightByBottomWindowSide( void ) {} };

Cada controle terá a sua própria implementação do método ChangeWidthByRightWindowSide(), que considera as características únicas e modos. Como um exemplo, o código abaixo mostra o método CCanvasTable na classe:

void CCanvasTable::ChangeHeightByBottomWindowSide( void ) { if (m_anchor_bottom_window_side) return ; int y= 0 ; int x_size=(m_auto_xresize_mode)? m_wnd.X2()-m_area.X()-m_auto_xresize_right_offset : m_x_size; int y_size=m_wnd.Y2()-m_area.Y()-m_auto_yresize_bottom_offset; if (y_size< 60 ) return ; ChangeMainSize(x_size,y_size); CalculateTableSize(); bool is_scrollh=!(m_table_visible_x_size>=m_table_x_size); bool is_scrollv=!(m_table_visible_y_size>=m_table_y_size); int offset=(is_scrollh || (!is_scrollh && !is_scrollv))? 0 : 2 ; y=m_area.Y2()-m_scrollh.ScrollWidth(); m_scrollh.YDistance(y); m_scrollh.Reinit(m_table_x_size,m_table_visible_x_size); m_scrollv.Reinit(m_table_y_size,m_table_visible_y_size-offset); m_scrollv.ChangeYSize((is_scrollh)? m_table_visible_y_size+ 2 : m_table_visible_y_size); if (!is_scrollv) { m_scrollv.Hide(); m_scrollh.ChangeXSize(m_area.XSize()); } else { if (CElement::IsVisible()) m_scrollv.Show(); m_scrollh.ChangeXSize(m_area.XSize()-m_scrollv.ScrollWidth()+ 1 ); } if (CElement::IsVisible()) { if (!is_scrollh) m_scrollh.Hide(); else m_scrollh.Show(); } ChangeTableSize(m_table_x_size,m_table_y_size,m_table_visible_x_size,m_table_visible_y_size-offset); DrawTable(); Moving(m_wnd.X(),m_wnd.Y()); }

Para que tudo isso funcione, algumas adições e mudanças devem ser feitas para na classe CWndEvents. Já que os eventos de redimensionamento (largura e altura) são gerados agora com os identificadores únicos, dois métodos separados são necessários para o seu tratamento.

class CWndEvents : public CWndContainer { private : bool OnWindowChangeXSize( void ); bool OnWindowChangeYSize( void ); }; bool CWndEvents::OnWindowChangeXSize( void ) { if (m_id!= CHARTEVENT_CUSTOM +ON_WINDOW_CHANGE_XSIZE) return ( false ); int awi=m_active_window_index; if (m_lparam!=m_windows[awi].Id()) return ( true ); int elements_total=CWndContainer::ElementsTotal(awi); for ( int e= 0 ; e<elements_total; e++) { if (m_wnd[awi].m_elements[e].ClassName()== "CWindow" ) continue ; if (m_wnd[awi].m_elements[e].AutoXResizeMode()) m_wnd[awi].m_elements[e].ChangeWidthByRightWindowSide(); } return ( true ); } bool CWndEvents::OnWindowChangeYSize( void ) { if (m_id!= CHARTEVENT_CUSTOM +ON_WINDOW_CHANGE_YSIZE) return ( false ); int awi=m_active_window_index; if (m_lparam!=m_windows[awi].Id()) return ( true ); int elements_total=CWndContainer::ElementsTotal(awi); for ( int e= 0 ; e<elements_total; e++) { if (m_wnd[awi].m_elements[e].ClassName()== "CWindow" ) continue ; if (m_wnd[awi].m_elements[e].AutoYResizeMode()) m_wnd[awi].m_elements[e].ChangeHeightByBottomWindowSide(); } return ( true ); }

Os métodos CWndEvents::OnWindowChangeXSize() e CWndEvents::OnWindowChangeYSize() são chamados no método comum CWndEvents::ChartEventCustom() para lidar com os eventos personalizados. O código a seguir mostra a versão resumida deste método.

void CWndEvents::ChartEventCustom( void ) { if (OnWindowChangeXSize()) return ; if (OnWindowChangeYSize()) return ; }

Agora, ao redimensionar a janela do gráfico, se o modo de redimensionamento do formulário e os controles especificados em que ele está habilitado, eles também serão automaticamente redimensionados.

As imagens abaixo mostram um exemplo de uma interface gráfica em um aplicativo MQL, que foi criado na janela do gráfico principal. Para a janela do aplicativo (CWindow), os modos da largura e altura automática ajustam a altura da janela do gráfico. Para os controles «menu principal» (CMenuBar) e a «barra de estado» (CStatusBar), é definido o modo da largura automática e o ajuste de altura na janela da aplicação MQL. Para os controles «Guias» (CTabs) e a «tabela renderizada» (CCanvasTable), é definido o modo da largura automática e o ajuste de altura do tamanho do formulário e especificado os deslocamentos a partir da borda inferior da aplicação MQL.

Fig. 1. Tamanho mínimo da janela do terminal. Interface gráfica de uma aplicação MQL com os modos de redimensionamento automático ativado.





Se o tamanho da janela do terminal foi alterado, quando os modos acima mencionados são habilitados, a interface gráfica da aplicação MQL também será redimensionada.

Fig. 2. Quando os tamanhos da janela do terminal forem alterados, a interface gráfica da aplicação MQL também será redimensionada.





4. Muitas vezes, quando a concepção da interface gráfica em que os tamanhos dos formulários podem se alterar, pode ser necessário que controles sejam posicionados na parte direita ou na parte inferior da janela da aplicação. Anteriormente, havia uma opção para especificar de forma simples as coordenadas para o controle, relativo ao ponto superior esquerdo do formulário que ele está ligado. Agora, existem quatro opções para posicionar o controle em relação ao formulário:

Canto superior esquerdo.

Canto superior direito.

Canto inferior direito.

Canto inferior esquerdo.

Para implementar esta ideia, vamos adicionar dois métodos para a classe base de controles (CElement) para configurar/obter os modos de posicionamento do controle na direita e inferior ao formulário:

class CElement { protected : bool m_anchor_right_window_side; bool m_anchor_bottom_window_side; public : bool AnchorRightWindowSide( void ) const { return (m_anchor_right_window_side); } void AnchorRightWindowSide( const bool flag) { m_anchor_right_window_side=flag; } bool AnchorBottomWindowSide( void ) const { return (m_anchor_bottom_window_side); } void AnchorBottomWindowSide( const bool flag) { m_anchor_bottom_window_side=flag; } };

Para que tudo funcione de acordo com estes modos, as mudanças foram feitas para todas as classes dos controles da biblioteca. Como exemplo, segue o código do método para a criação de um rótulo de texto para o controle «caixa de seleção» (CCheckBox). Preste atenção nas linhas que calculam as coordenadas e os deslocamentos para o objeto gráfico.

bool CCheckBox::CreateLabel( void ) { string name=CElement::ProgramName()+ "_checkbox_lable_" +( string )CElement::Id(); int x =(m_anchor_right_window_side)? m_x-m_label_x_gap : m_x+m_label_x_gap; int y =(m_anchor_bottom_window_side)? m_y-m_label_y_gap : m_y+m_label_y_gap; color label_color=(m_check_button_state) ? m_label_color : m_label_color_off; if (!m_label.Create(m_chart_id,name,m_subwin,x,y)) return ( false ); m_label.Description(m_label_text); m_label.Font(FONT); m_label.FontSize(FONT_SIZE); m_label.Color(label_color); m_label.Corner(m_corner); m_label.Anchor(m_anchor); m_label.Selectable( false ); m_label.Z_Order(m_zorder); m_label.Tooltip( "

" ); m_label.XGap((m_anchor_right_window_side)? x : x-m_wnd.X()); m_label.YGap((m_anchor_bottom_window_side)? y : y-m_wnd.Y()); CElement::InitColorArray(label_color,m_label_color_hover,m_label_color_array); CElement::AddToArray(m_label); return ( true ); }

Os métodos Moving() de todos os controles na biblioteca consideram agora os modos de posicionamento do controle. Como um exemplo, o código abaixo mostra o método CCheckBox::Moving():

void CCheckBox::Moving( const int x, const int y) { if (!CElement::IsVisible()) return ; if (m_anchor_right_window_side) { CElement::X(m_wnd.X2()-XGap()); m_area.X(m_wnd.X2()-m_area.XGap()); m_check.X(m_wnd.X2()-m_check.XGap()); m_label.X(m_wnd.X2()-m_label.XGap()); } else { CElement::X(x+XGap()); m_area.X(x+m_area.XGap()); m_check.X(x+m_check.XGap()); m_label.X(x+m_label.XGap()); } if (m_anchor_bottom_window_side) { CElement::Y(m_wnd.Y2()-YGap()); m_area.Y(m_wnd.Y2()-m_area.YGap()); m_check.Y(m_wnd.Y2()-m_check.YGap()); m_label.Y(m_wnd.Y2()-m_label.YGap()); } else { CElement::Y(y+YGap()); m_area.Y(y+m_area.YGap()); m_check.Y(y+m_check.YGap()); m_label.Y(y+m_label.YGap()); } m_area.X_Distance(m_area.X()); m_area.Y_Distance(m_area.Y()); m_check.X_Distance(m_check.X()); m_check.Y_Distance(m_check.Y()); m_label.X_Distance(m_label.X()); m_label.Y_Distance(m_label.Y()); }

Para uma maior clareza, a figura abaixo mostra esquematicamente todas as combinações possíveis dos modos de posicionamento e redimensionamento automático dos controles. Ele é um exemplo abstrato, na qual o formulário (ver a nona coluna «Result») é representado por um retângulo branco com um quadro preto em negrito e o tamanho de 400 x 400 pixels, e o controle é representado por um retângulo cinzento com um tamanho de 200 x 200 pixels. As coordenadas relativas e o tamanho do controle também são exibidos para cada combinação. Os traços indicam os casos que não é obrigatório definir o tamanho (se o modo automático de redimensionamento está habilitado).

Fig. 3. Tabela listando as diferentes opções em combinação com o posicionamento e o redimensionamento automático do controle.





5. Foi adicionado o identificador de evento ON_CLICK_TAB para gerar o evento das alternâncias das guias nas classes CTabs e CIconTabs.

... #define ON_CLICK_TAB ( 27 )

Agora o evento com o identificador ON_CLICK_TAB pode ser monitorado no manipulador de uma classe personalizada, oferecendo mais possibilidades para gerir a aparência da interface gráfica.





6. Foi adicionado a atualização forçada das coordenadas pelos métodos Show() de todos os controles. Como um exemplo, o código abaixo mostra o método da classe CSimpleButton (linha destacada em amarelo):

void CSimpleButton::Show( void ) { if (CElement::IsVisible()) return ; m_button.Timeframes( OBJ_ALL_PERIODS ); CElement::IsVisible( true ); Moving(m_wnd.X(),m_wnd.Y()); }

Em certos casos, o uso ativo da interface gráfica da aplicação MQL pode acontecer de alguns de seus controles ficarem posicionados de forma incorreta. Agora, este problema foi resolvido.





7. Os métodos para obter os ponteiros para os botões foram adicionados a classe CWindow:

class CWindow : public CElement { public : CBmpLabel *GetCloseButtonPointer( void ) { return (:: GetPointer (m_button_close)); } CBmpLabel *GetRollUpButtonPointer( void ) { return (:: GetPointer (m_button_unroll)); } CBmpLabel *GetUnrollButtonPointer( void ) { return (:: GetPointer (m_button_rollup)); } CBmpLabel *GetTooltipButtonPointer( void ) { return (:: GetPointer (m_button_tooltip)); } };

Agora os usuários da biblioteca possuem a possibilidade de alterar as propriedades destes objetos gráficos em qualquer momento do ciclo de vida da aplicação MQL após a interface gráfica ter sido criada. Por exemplo, se antes as descrições para os botões estavam representados com valores predefinidos, agora o usuário pode definir de forma independente. Isso pode ser útil na criação de aplicações MQL em vários idiomas.





8. Foi corrigido a classe CTable. Adicionado a verificação para o método principal da criação de um controle (Veja o código abaixo). A parte visível não precisa ser mais comum. Agora, se o usuário comete um erro ao configurar as propriedades da tabela, os valores serão corrigidos automaticamente.

bool CTable::CreateTable( const long chart_id, const int subwin, const int x, const int y) { if (!CElement::CheckWindowPointer(:: CheckPointer (m_wnd))) return ( false ); m_visible_rows_total =(m_visible_rows_total>m_rows_total)? m_rows_total : m_visible_rows_total; m_visible_columns_total =(m_visible_columns_total>m_columns_total)? m_columns_total : m_visible_columns_total; m_id =m_wnd.LastId()+ 1 ; m_chart_id =chart_id; m_subwin =subwin; m_x =x; m_y =y; m_x_size =(m_x_size< 1 || m_auto_xresize_mode)? (m_anchor_right_window_side)? m_wnd.X2()-m_x+m_x_size-(m_wnd.X2()-m_x)+ 1 -m_auto_xresize_right_offset : m_wnd.X2()-m_x-m_auto_xresize_right_offset : m_x_size; m_y_size =m_row_y_size*m_visible_rows_total-(m_visible_rows_total- 1 )+ 2 ; CElement::XGap((m_anchor_right_window_side)? m_x : m_x-m_wnd.X()); CElement::YGap((m_anchor_bottom_window_side)? m_y : m_y-m_wnd.Y()); if (!CreateArea()) return ( false ); if (!CreateCells()) return ( false ); if (!CreateScrollV()) return ( false ); if (!CreateScrollH()) return ( false ); if (m_wnd.WindowType()==W_DIALOG || m_wnd.IsMinimized()) Hide(); return ( true ); }





Aplicação para Testar as Atualizações

Para o teste, vamos alterar ligeiramente a aplicação do artigo anterior para tornar possível demonstrar tudo o que foi apresentado neste artigo. Crie o EA em uma sub-janela do indicador "SubWindow". O tamanho da janela principal da interface gráfica irá ajustar automaticamente para o tamanho da sub-janela. A altura da sub-janela poderá ser alterada manualmente. Para fazer isso, o argumento "false" deve ser passado (destacado em verde no código abaixo) ao chamar o método CWindow::RollUpSubwindowMode().

O código a seguir também demonstra como obter acesso para gerenciar as propriedades dos botões na janela principal da interface gráfica da aplicação. Neste caso, o exemplo mostra a definição das dicas de ferramentas.

bool CProgram::CreateWindow( const string caption_text) { CWndContainer::AddWindow(m_window); int x= 1 ; int y= 1 ; m_window.Movable( false ); m_window.UseRollButton(); m_window.AutoXResizeMode( true ); m_window.AutoYResizeMode( true ); m_window.RollUpSubwindowMode( false , false ); if (!m_window.CreateWindow(m_chart_id,m_subwin,caption_text,x,y)) return ( false ); m_window.GetCloseButtonPointer().Tooltip( "Close program" ); m_window.GetUnrollButtonPointer().Tooltip( "Unroll" ); m_window.GetRollUpButtonPointer().Tooltip( "Roll up" ); return ( true ); }

Na primeira guia, todos os controles serão ancorados ao lado direito do formulário (veja a imagem abaixo). Se a largura do formulário for alterada, eles permanecerão na mesma distância da sua margem direita.

Fig. 4. Os controles da primeira guia estão ancorados ao lado direito do formulário.





Como exemplo, segue o código para criar o controle "Simple button" (CSimpleButton). A fim de ancorar o controle ao lado direito, é suficiente chamar o método AnchorRightWindowSide(), e passá-lo o valor true.

bool CProgram::CreateSimpleButton1( const int x_gap, const int y_gap, string button_text) { m_simple_button1.WindowPointer(m_window); m_tabs.AddToElementsArray( 0 ,m_simple_button1); int x=m_window.X()+x_gap; int y=m_window.Y()+y_gap; m_simple_button1.ButtonXSize( 140 ); m_simple_button1.BackColor( C'255,140,140' ); m_simple_button1.BackColorHover( C'255,180,180' ); m_simple_button1.BackColorPressed( C'255,120,120' ); m_simple_button1.AnchorRightWindowSide( true ); if (!m_simple_button1.CreateSimpleButton(m_chart_id,m_subwin,button_text,x,y)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_simple_button1); return ( true ); }

A segunda guia será atribuído apenas uma tabela renderizada (CCanvasTable), que irá ajustar-se aos tamanhos do formulário quando a largura e a altura da sub-janela se alterar.

Fig. 5. Tabela renderizada que se ajusta conforme os tamanhos do formulário.





Para que tudo funcione como pretendido, é necessário usar os métodos AutoXResizeMode() e AutoYResizeMode() e permitir os modos para redimensionamento horizontal e vertical automática. Com os métodos AutoXResizeRightOffset() e AutoYResizeBottomOffset(), é possível ajustar os deslocamentos da bordas direita e inferior do controle para a extremidade inferior ou da direita do formulário. Nesse caso, o deslocamento da borda direita está definido para 1 pixel, e 25 pixels da parte inferior (Veja o código abaixo).

bool CProgram::CreateCanvasTable( const int x_gap, const int y_gap) { #define COLUMNS3_TOTAL 15 #define ROWS3_TOTAL 30 m_canvas_table.WindowPointer(m_window); m_tabs.AddToElementsArray( 1 ,m_canvas_table); int x=m_window.X()+x_gap; int y=m_window.Y()+y_gap; int width[COLUMNS3_TOTAL]; :: ArrayInitialize (width, 70 ); width[ 0 ]= 100 ; width[ 1 ]= 90 ; ENUM_ALIGN_MODE align[COLUMNS3_TOTAL]; :: ArrayInitialize (align, ALIGN_CENTER ); align[ 0 ]= ALIGN_RIGHT ; align[ 1 ]= ALIGN_RIGHT ; align[ 2 ]= ALIGN_LEFT ; m_canvas_table.XSize( 400 ); m_canvas_table.YSize( 200 ); m_canvas_table.TableSize(COLUMNS3_TOTAL,ROWS3_TOTAL); m_canvas_table.TextAlign(align); m_canvas_table.ColumnsWidth(width); m_canvas_table.GridColor( clrLightGray ); m_canvas_table.AutoXResizeMode( true ); m_canvas_table.AutoYResizeMode( true ); m_canvas_table.AutoXResizeRightOffset( 1 ); m_canvas_table.AutoYResizeBottomOffset( 25 ); for ( int c= 0 ; c<COLUMNS3_TOTAL; c++) for ( int r= 0 ; r<ROWS3_TOTAL; r++) m_canvas_table.SetValue(c,r, string (c)+ ":" + string (r)); if (!m_canvas_table.CreateTable(m_chart_id,m_subwin,x,y)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_canvas_table); return ( true ); }

O gráfico de linha (CLineGraph) será colocado sobre a terceira guia, com o ajuste automático dos tamanhos do formulário:

Fig. 6. O controle «gráfico de linha» que se ajusta aos tamanhos do formulário.





A quarta e quinta guia demonstram a ancoragem da borda direita de muitos outros controles da biblioteca:

Fig. 7. Controles na quarta guia.





Fig. 8. Controles na quinta guia.





O aplicativo de teste apresentado no artigo pode ser baixado usando o link abaixo para estudá-lo ainda mais.

Conclusão

A biblioteca para a criação de interfaces gráficas no atual estágio de desenvolvimento se parece com o esquema abaixo.

Fig. 9. Estrutura da biblioteca no atual estágio de desenvolvimento.





Na próxima versão, a biblioteca será expandido com os controles adicionais, que podem ser necessários ao desenvolvimento das aplicações MQL. Os controles existentes sofrerão melhorias e será adicionado novas funcionalidades.