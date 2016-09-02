Interfaces Gráficas IV: O Modo Multi-Janela e o Sistema de Prioridades (Capítulo 2)

Conteúdo





Introdução

O primeiro artigo Interfaces gráficas I: Preparação da Estrutura da Biblioteca (Capítulo 1) considera em detalhes a finalidade desta biblioteca. Você irã encontrar uma lista de artigos com os links no final de cada capítulo. Lá, você também pode encontrar e baixar a versão completa da biblioteca, no estágio de desenvolvimento atual. Os arquivos devem estar localizados nas mesmas pastas que o arquivo baixado.

No capítulo anterior, nós discutimos os seguintes elementos informativos da interface gráfica: A barra de status e a dica de contexto. Neste capítulo, nós vamos estender a implementação da biblioteca para possibilitar a criação de interfaces de multi-janela para as aplicações MQL. Nós também vamos desenvolver um sistema de prioridades para o clique do botão esquerdo do mouse sobre os objetos gráficos já que sem isso pode ocorrer com que os controles não respondam as ações do usuário.

O Modo Multi-Janela

Vamos considerar o modo multi-janela da interface gráfica da biblioteca em desenvolvimento. Até agora, a enumeração ENUM_WINDOW_TYPE fornecia dois identificadores para a janela principal (W_MAIN) e a de diálogo (W_DIALOG). O modo de janela única foi o único modo em uso. Depois que introduzirmos alguns incrementos, será possível habilitar o modo multi-janela apenas criando e adicionando a quantidade necessária de formulários de controle para a base.

Na classe principal para o tratamento de eventos CWndEvents crie um campo para armazenar o índice da janela ativa no momento.

class CWndEvents : public CWndContainer { protected : int m_active_window_index; };

Vamos ver como o índice da janela ativa será identificado. Por exemplo, o utilizador atribui a abertura de uma janela de diálogo (W_DIALOG) à algum botão. Quando o botão é pressionado, o evento personalizado ON_CLICK_BUTTON é gerado. Este evento pode ser rastreado no manipulador de eventos CProgram::OnEvent() da classe personalizada. Nós também vamos usar o método CWindow::Show() do formulário que é para ser exibido. Não é possível realizar isso com a implementação atual da biblioteca, portanto, nós vamos implementar os incrementos necessários.

Um evento personalizado terá de ser enviado a partir do método CWindow::Show() que irá indicar que uma janela foi aberta, assim os valores dos parâmetros do sistema de interface gráfica deve ser atualizado. Tal evento requer um identificador separado. Vamos chamá-lo de ON_OPEN_DIALOG_BOX e colocá-lo no arquivo Defines.mqh onde os outros identificadores de biblioteca estão localizados.

#define ON_OPEN_DIALOG_BOX ( 11 )

Adicione uma linha no final do método CWindow::Show() como é mostrado no código abaixo. Esta é uma versão reduzida do método. Para a identificação inequívoca do iniciador do evento, o identificador do elemento e o nome do programa devem ser enviados juntos com o identificador de evento.

void CWindow::Show( void ) { :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_OPEN_DIALOG_BOX,( long )CElement::Id(), 0 ,m_program_name); }

Este evento será tratado na classe CWndEvents. Antes da implementação do método para manipulação, nós precisamos criar mais três métodos na classe CWindow. Estes são dois métodos para armazenar e receber o índice do formulário onde uma janela de diálogo será aberta e o terceiro método é para a gestão do estado do formulário.

O índice da janela anteriormente ativa deve ser armazenado como várias janelas, podendo serem abertas simultaneamente. É por isso que quando se fecha uma janela de diálogo, é importante saber qual delas terá que voltar para o estado ativo.

class CWindow : public CElement { private : int m_prev_active_window_index; public : void PrevActiveWindowIndex( const int index) { m_prev_active_window_index=index; } int PrevActiveWindowIndex( void ) const { return (m_prev_active_window_index); } };

Para a gestão do estado do formulário, os formulários desativados terão uma cor diferente de cabeçalho, podendo ser alterado pelo usuário. A cor dos elementos não irá mudar quando o cursor do mouse estiver sobre eles já que o formulário estará bloqueado. Além disso, no momento da desativação do formulário, será gerado um evento personalizado. Isto irá avisar que o formulário está bloqueado e os focos e cores de seus elementos devem ser zerados. Quando o formulário é bloqueado, o foco sobre os elementos não é monitorado. No momento da abertura de uma janela de diálogo, a cor do elemento que traz a janela será o mesmo de quando o cursor do mouse está sobre ele.

Para este evento, o identificador ON_RESET_WINDOW_COLORS será criado no arquivo Defines.mqh:

#define ON_RESET_WINDOW_COLORS ( 13 )

O método para a gestão do estado do formulário é apresentado no código abaixo.

class CWindow : public CElement { public : void State( const bool flag); }; void CWindow::State( const bool flag) { if (!flag) { m_is_locked= true ; m_caption_bg.BackColor(m_caption_bg_color_off); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_RESET_WINDOW_COLORS,( long )CElement::Id(), 0 , "" ); } else { m_is_locked= false ; m_caption_bg.BackColor(m_caption_bg_color); CElement::MouseFocus( false ); } }

Vamos voltar para a manipulação do evento ON_OPEN_DIALOG_BOX. Na classe principal para manipular com os eventos da interface gráfica (CWndEvents) crie o método CWndEvents::OnOpenDialogBox(), que será chamado no método comum CWndEvents::ChartEventCustom() para a manipulação de todos os eventos personalizados.

O método CWndEvents::OnOpenDialogBox() começa com duas verificações: um para o identificador do evento e outro para o nome do programa. Se elas forem verificadas com êxito, então, será realizado a iteração sobre todas as janelas para descobrir qual janela gerou o evento. O identificador do elemento que está contido nesta mensagem (lparam) facilitará este processo. Os formulários que não possuírem os identificadores correspondentes serão bloqueados em conjunto com todos os elementos que estão ligados a ele. As prioridades de todos os objetos serão zeradas com a ajuda do método ResetZorders(), não reagindo ao clique esquerdo do mouse. Tendo realizado isso para os formulários que tiverem os identificadores correspondentes, é armazenado o índice da janela ativa no momento como o índice da janela anteriormente ativa. Ative este formulário e restaure a prioridade do clique do botão esquerdo do mouse para todos os seus objetos. Armazene o índice desta janela como ativo no momento. Então, faça com que todos os elementos deste formulário seja visível e restaure as suas prioridades para o clique do botão esquerdo do mouse, omitindo o elemento do formulário (já que ele está visível) e os elementos suspensos.

Se uma janela de diálogo é aberta quando uma dica de contexto está visível, então, a dica de contexto deve ser oculta. Ele não desaparecerá sozinho já que o formulário que ele está ligado já está bloqueado. O array privado para dicas de contexto foi criado anteriormente para atender tais casos. O acesso aos métodos de quaisquer elementos de uma base pode ser recebido na classe principal CWndEvents para o tratamento de eventos.

class CWndEvents : public CWndContainer { private : bool OnOpenDialogBox( void ); }; void CWndEvents::ChartEventCustom( void ) { if (OnOpenDialogBox()) return ; } bool CWndEvents::OnOpenDialogBox( void ) { if (m_id!= CHARTEVENT_CUSTOM +ON_OPEN_DIALOG_BOX) return ( false ); if (m_sparam!=m_program_name) return ( true ); int window_total=CWndContainer:: WindowsTotal (); for ( int w= 0 ; w<window_total; w++) { if (m_windows[w].Id()==m_lparam) { m_windows[w].PrevActiveWindowIndex(m_active_window_index); m_windows[w].State( true ); m_windows[w].SetZorders(); m_active_window_index=w; int elements_total=CWndContainer::ElementsTotal(w); for ( int e= 0 ; e<elements_total; e++) { if (m_wnd[w].m_elements[e].ClassName()== "CWindow" || m_wnd[w].m_elements[e].IsDropdown()) continue ; m_wnd[w].m_elements[e].Show(); m_wnd[w].m_elements[e].SetZorders(); } int tooltips_total=CWndContainer::TooltipsTotal(m_windows[w].PrevActiveWindowIndex()); for ( int t= 0 ; t<tooltips_total; t++) m_wnd[m_windows[w].PrevActiveWindowIndex()].m_tooltips[t].FadeOutTooltip(); } else { m_windows[w].State( false ); int elements_total=CWndContainer::ElementsTotal(w); for ( int e= 0 ; e<elements_total; e++) m_wnd[w].m_elements[e].ResetZorders(); } } return ( true ); }

Agora, nós vamos abordar o identificador ON_RESET_WINDOW_COLORS que foi criado no início deste artigo. Antes de gravar um método para manipular este evento, mais um método virtual padrão deve ser adicionado à classe base CElement de todos os elementos que serão designados para zerar a cor. Vamos nomeá-lo de CElement::ResetColors():

class CElement { public : virtual void ResetColors( void ) {} };

Os métodos ResetColors() com características específicas para cada elemento devem ser criados em todas as classes derivadas. O código a seguir mostra um exemplo para o elemento botão com ícone (CIconButton). O método ResetColors() para todos os outros elementos podem ser encontrados nos arquivos anexados neste artigo.

class CIconButton : public CElement { public : void ResetColors( void ); }; void CIconButton::ResetColors( void ) { if (m_two_state && m_button_state) return ; m_button.BackColor(m_back_color); m_button.MouseFocus( false ); CElement::MouseFocus( false ); }

Assim, um método virtual na classe base de elementos e a sua própria versão nas classes derivadas proporcionam a possibilidade de zerar as cores de todos os elementos em um loop a partir do manipulador de eventos da classe principal da biblioteca (CWndEvents).

Escreva o método CWndEvents::OnResetWindowColors() para manipular o evento ON_RESET_WINDOW_COLORS. Isso é bem simples. Procure pelo formulário que acaba de ser desativado pelo identificador de elemento que acaba de ser recebido por uma mensagem. Se foi encontrado, armazena o seu índice. Se o índice foi armazenado, reseta as cores de todos os elementos deste formulário. Os detalhes deste método pode ser encontrado no código abaixo.

class CWndEvents : public CWndContainer { private : bool OnResetWindowColors( void ); }; void CWndEvents::ChartEventCustom( void ) { if (OnResetWindowColors()) return ; } bool CWndEvents::OnResetWindowColors( void ) { if (m_id!= CHARTEVENT_CUSTOM +ON_RESET_WINDOW_COLORS) return ( false ); int index= WRONG_VALUE ; int window_total=CWndContainer:: WindowsTotal (); for ( int w= 0 ; w<window_total; w++) { if (m_windows[w].Id()==m_lparam) { index=w; m_windows[w].ResetColors(); break ; } } if (index== WRONG_VALUE ) return ( true ); int elements_total=CWndContainer::ElementsTotal(index); for ( int e= 0 ; e<elements_total; e++) m_wnd[index].m_elements[e].ResetColors(); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

Nós já esclarecemos o processo de abertura das janelas. Agora, nós temos que implementar os métodos para fechar e restaurar a janela anteriormente ativa. Para lidar com este evento, nós temos que criar o identificador ON_CLOSE_DIALOG_BOX no arquivo Defines.mqh:

#define ON_CLOSE_DIALOG_BOX ( 12 )

Na classe CWindow nós estamos usando o método CWindow::CloseWindow() para fechar o formulário e o programa junto. Neste método, a seção que fecha as janelas de diálogo (W_DIALOG) não foi implementada ainda. Vamos escrever um método adicional que irá gerar um evento para que as janelas de diálogo se fechem. Além do (1) identificador do evento, a mensagem irá conter também (2) o identificador do elemento, (3) o índice da janela previamente ativa e (4) o texto do cabeçalho. Vamos chamar esse método de CWindow::CloseDialogBox(). Mais tarde, nós também vamos usar isso em controles complexos, onde o fechamento de uma janela será realizado por outros elementos além do botão de fechamento.

class CWindow : public CElement { public : void CloseDialogBox( void ); }; void CWindow::CloseDialogBox( void ) { CElement::IsVisible( false ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLOSE_DIALOG_BOX,CElement::Id(),m_prev_active_window_index,m_caption_text); }

Na classe CWindow, o método CWindow::CloseDialogBox() é para ser chamado no método CWindow::CloseWindow(), como é mostrado na versão reduzida do código abaixo. Uma versão completa pode ser encontrada nos arquivos anexados neste artigo.

bool CWindow::CloseWindow( const string pressed_object) { if (pressed_object!=m_button_close.Name()) return ( false ); if (m_window_type==W_MAIN) { } else if (m_window_type==W_DIALOG) { CloseDialogBox(); } return ( false ); }

Depois da mensagem com o identificador ON_CLOSE_DIALOG_BOX ser enviado, ele tem que ser monitorado e tratado no manipulador da classe CWndEvents. Para isso, vamos escrever o método CWndEvents::OnCloseDialogBox(). Itere sobre todas as janelas na base e procure por aquele com o identificador correspondente ao identificador na mensagem. Se tal janela é encontrada, ela deve ser desativada. Em seguida, oculte-o em conjunto com todos os elementos ligados a ele e ative o formulário pelo índice passado na mensagem. Depois disso, armazene o índice da janela ativa no momento e restaure as prioridades do botão esquerdo do mouse para os elementos.

class CWndEvents : public CWndContainer { private : bool OnCloseDialogBox( void ); }; void CWndEvents::ChartEventCustom( void ) { if (OnCloseDialogBox()) return ; } bool CWndEvents::OnCloseDialogBox( void ) { if (m_id!= CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLOSE_DIALOG_BOX) return ( false ); int window_total=CWndContainer:: WindowsTotal (); for ( int w= 0 ; w<window_total; w++) { if (m_windows[w].Id()==m_lparam) { m_windows[w].State( false ); int elements_total=CWndContainer::ElementsTotal(w); for ( int e= 0 ; e<elements_total; e++) m_wnd[w].m_elements[e].Hide(); m_windows[ int (m_dparam)].State( true ); m_chart.Redraw(); break ; } } m_active_window_index= int (m_dparam); int elements_total=CWndContainer::ElementsTotal(m_active_window_index); for ( int e= 0 ; e<elements_total; e++) m_wnd[m_active_window_index].m_elements[e].SetZorders(); return ( true ); }

Agora, tudo está pronto para o teste do modo multi-janela.

Teste do Modo Multi-Janela

Crie duas instâncias da classe CWindow no EA que usamos para testar os elementos informativos da interface. O resultado será de três formulários na interface gráfica do EA. O primeiro formulário será o principal (W_MAIN) e os dois outros terão um papel de janelas de diálogo (W_DIALOG). Anexe a primeira janela de diálogo para um dos botões no formulário principal. Crie três botões na primeira janela de diálogo e anexe a segunda janela de diálogo para um dos botões recém-criados. Desta forma, nós teremos três formulários abertos simultaneamente e só um deles estará ativo (disponível).

O código a seguir mostra o que precisa ser adicionado à classe personalizada CProgram da aplicação na fase atual de desenvolvimento.

class CProgram : public CWndEvents { private : CWindow m_window2; CIconButton m_icon_button6; CIconButton m_icon_button7; CIconButton m_icon_button8; CWindow m_window3; private : bool CreateWindow2( const string text); #define ICONBUTTON6_GAP_X ( 7 ) #define ICONBUTTON6_GAP_Y ( 25 ) bool CreateIconButton6( const string text); #define ICONBUTTON7_GAP_X ( 7 ) #define ICONBUTTON7_GAP_Y ( 50 ) bool CreateIconButton7( const string text); #define ICONBUTTON8_GAP_X ( 7 ) #define ICONBUTTON8_GAP_Y ( 75 ) bool CreateIconButton8( const string text); bool CreateWindow3( const string text); };

Localize a chamada desses métodos no método principal de criação da interface gráfica da aplicação em desenvolvimento. Abaixo está uma versão reduzida deste método.

bool CProgram::CreateTradePanel( void ) { if (!CreateWindow2( "Icon Button 1" )) return ( false ); if (!CreateIconButton6( "Icon Button 6..." )) return ( false ); if (!CreateIconButton7( "Icon Button 7" )) return ( false ); if (!CreateIconButton8( "Icon Button 8" )) return ( false ); if (!CreateWindow3( "Icon Button 6" )) return ( false ); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

Nós vamos considerar o método apenas para a primeira janela de diálogo (segundo formulário). Como você deve se lembrar, você precisa usar o método CWndContainer::AddWindow() para a adição de um formulário à base. Observe que como as coordenadas do formulário são definidas no código abaixo. Como as coordenadas padrão são zeradas quando o programa é carregado ao gráfico, as coordenadas que você considera adequadas serão definidas. Neste exemplo os valores são x=1, y=20. Depois disso, o formulário pode ser movido e, então, o período de tempo ou o símbolo do gráfico pode ser alterado. O código a seguir mostra que o formulário vai ficar onde ele estava pela última vez. Se você deseja que o formulário seja localizado onde estava o primeiro carregamento do programa ao gráfico, então, remova essas condições. Neste exemplo, todos os três formulários da interface gráfica do programa terão as mesmas condições.

Vamos providenciar para que os formulários de diálogo possam ser movidos sobre o gráfico. O tipo da janela deve ser definida como um diálogo (W_DIALOG), caso contrário, você vai encontrar erros no funcionamento da interface gráfica. O ícone da janela pode ser redefinido usando o método CWindow::IconFile(). No caso de janelas de diálogo, o mesmo ícone pode ser utilizado como o de o elemento que traz esta janela.

bool CProgram::CreateWindow2( const string caption_text) { CWndContainer::AddWindow(m_window2); int x=(m_window2.X()> 0 ) ? m_window2.X() : 1 ; int y=(m_window2.Y()> 0 ) ? m_window2.Y() : 20 ; m_window2.Movable( true ); m_window2.WindowType(W_DIALOG); m_window2.XSize( 160 ); m_window2.YSize( 160 ); m_window2.IconFile( "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\coins.bmp" ); m_window2.CaptionBgColor( clrCornflowerBlue ); m_window2.CaptionBgColorHover( C'150,190,240' ); if (!m_window2.CreateWindow(m_chart_id,m_subwin,caption_text,x,y)) return ( false ); return ( true ); }

Deixe-me lembrá-lo sobre alguns detalhes de como anexar controles para uma determinada janela de diálogo. Como exemplo, vamos considerar um dos métodos de botão, destinados a este formulário. Eu gostaria de destacar apenas duas coisas.

É preciso lembrar que:

O elemento deve ser passado para o ponteiro do formulário na qual ele é para ser ligado .

. Quando o ponteiro do elemento é armazenado na base, especifique o índice do formulário que o elemento é para ser anexado . Neste caso, é o índice 1.

bool CProgram::CreateIconButton6( const string button_text) { m_icon_button6.WindowPointer(m_window2); int x=m_window2.X()+ICONBUTTON6_GAP_X; int y=m_window2.Y()+ICONBUTTON6_GAP_Y; m_icon_button6.TwoState( false ); m_icon_button6.ButtonXSize( 146 ); m_icon_button6.ButtonYSize( 22 ); m_icon_button6.LabelColor( clrBlack ); m_icon_button6.LabelColorPressed( clrBlack ); m_icon_button6.BorderColorOff( clrWhite ); m_icon_button6.BackColor( clrLightGray ); m_icon_button6.BackColorHover( C'193,218,255' ); m_icon_button6.BackColorPressed( C'153,178,215' ); m_icon_button6.IconFileOn( "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\script.bmp" ); m_icon_button6.IconFileOff( "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\script_colorless.bmp" ); if (!m_icon_button6.CreateIconButton(m_chart_id,m_subwin,button_text,x,y)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 1 ,m_icon_button6); return ( true ); }

Cabe ao desenvolvedor do aplicativo gerenciar a exibição de janelas. Acompanhe o pressionamento em qualquer controle no manipulador de eventos da classe personalizada CProgram e mostre a janela relevante. Atribua a chamada da primeira janela do diálogo ao botão na janela principal do EA (segundo formulário), e a chamada da segunda janela do diálogo ao botão na primeira janela de diálogo (terceiro formulário).

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON) { if (sparam==m_icon_button1.Text()) { m_window2.Show(); } if (sparam==m_icon_button6.Text()) { m_window3.Show(); } } }

O resultado desejado é mostrado na imagem abaixo. Por favor, note os pontos suspensos no nomes dos botões «Icon Button 1...» e «Icon Button 6...». Esta é uma forma habitual de deixar o usuário saber que ao pressionar este elemento, irá abrir uma janela de diálogo.





Fig. 1. Teste do modo multi-janela.

Se você alternar o símbolo ou o tempo gráfico do gráfico quando vários formulários são abertos, você vai encontrar um problema. As janelas de diálogo irão desaparecer como deveria mas o gerenciamento não passará da janela principal. O formulário não irá responder a ações do usuário. A solução para isso é simples. Como você deve se lembrar, o CWndEvents::Destroy() é chamado no método CProgram::OnDeinitEvent() para desinicialização da classe personalizada. A interface gráfica da aplicação é excluída neste método. A gestão tem de ser dada para a janela principal no momento da exclusão da interface gráfica. Portanto, algumas adições devem ser introduzidas ao método CWndEvents::Destroy():

Defina o índice da janela principal como ativa.

Ative a janela principal e desative o resto .

Abaixo está o código da versão atual do método CWndEvents::Destroy().

void CWndEvents::Destroy( void ) { m_active_window_index= 0 ; int window_total=CWndContainer:: WindowsTotal (); for ( int w= 0 ; w<window_total; w++) { if (m_windows[w].WindowType()==W_MAIN) m_windows[w].State( true ); else m_windows[w].State( false ); } for ( int w= 0 ; w<window_total; w++) { int elements_total=CWndContainer::ElementsTotal(w); for ( int e= 0 ; e<elements_total; e++) { if (:: CheckPointer (m_wnd[w].m_elements[e])== POINTER_INVALID ) continue ; m_wnd[w].m_elements[e].Delete(); } :: ArrayFree (m_wnd[w].m_objects); :: ArrayFree (m_wnd[w].m_elements); :: ArrayFree (m_wnd[w].m_context_menus); } :: ArrayFree (m_wnd); :: ArrayFree (m_windows); }

A primeira versão do modo multi-janela foi implementada. Tudo acabou se tornando menos complicado do que poderia parecer inicialmente.





Aprimoramento do Sistema de Prioridades do Botão Esquerdo do Mouse

Até agora, a gestão de prioridades do clique esquerdo do mouse sobre os elementos de interface foram realizados pelos eventos com os identificadores ON_OPEN_DIALOG_BOX e ON_CLOSE_DIALOG_BOX. A razão para isso foi que, quando o próximo elemento suspenso foi desenvolvido, ficou a critério do usuário atribuir o valor da prioridade para cada objeto deste elemento. As prioridades de outros elementos que poderiam acontecer de estar abaixo dela foram levadas em conta. No entanto, ao criar controles compostos complexos, este sistema foi difícil e fácil de se confundir. Para facilitar as coisas, vamos criar mais dois identificadores para esses eventos:

ON_ZERO_PRIORITIES - Reseta as prioridades.

- Reseta as prioridades. ON_SET_PRIORITIES - Restaura as prioridades.

Adicione-os no arquivo Defines.mqh.

#define ON_ZERO_PRIORITIES ( 14 ) #define ON_SET_PRIORITIES ( 15 )

A geração de eventos com esses identificadores devem estar localizados nas classes dos elementos que são ou podem ser suspensos. No atual estágio de desenvolvimento, no presente conjunto de interface, este elemento é o menu de contexto. Portanto, adicione o código para os métodos Show() e Hide() da classe CContextMenucomo é mostrado abaixo nas versões reduzidas do código.

void CContextMenu::Show( void ) { :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_ZERO_PRIORITIES,CElement::Id(), 0.0 , "" ); } void CContextMenu::Hide( void ) { :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_SET_PRIORITIES, 0 , 0.0 , "" ); }

Nós vamos receber estas mensagens na classe principal para lidar com todas as mensagens (CWndEvents). Para isso, nós vamos escrever um método de tratamento separado para cada identificador. Estes métodos serão chamados no método principal para lidar com eventos personalizados CWndEvents::ChartEventCustom().

class CWndEvents : public CWndContainer { private : bool OnZeroPriorities( void ); bool OnSetPriorities( void ); }; void CWndEvents::ChartEventCustom( void ) { if (OnZeroPriorities()) return ; if (OnSetPriorities()) return ; }

No método CWndEvents::OnZeroPriorities(), itere sobre todos os elementos da janela ativa e resete as prioridades de todos eles, exceto aquele com o identificador do elemento contido na mensagem (parâmetro lparam), com exceção os elementos de menu e menus de contexto. A razão por que excluímos os elementos de menu e menus de contexto é que vários menus de contexto podem ser abertos ao mesmo tempo (um do outro).

bool CWndEvents::OnZeroPriorities( void ) { if (m_id!= CHARTEVENT_CUSTOM +ON_ZERO_PRIORITIES) return ( false ); int elements_total=CWndContainer::ElementsTotal(m_active_window_index); for ( int e= 0 ; e<elements_total; e++) { if (m_lparam!=m_wnd[m_active_window_index].m_elements[e].Id()) { if (m_wnd[m_active_window_index].m_elements[e].ClassName()== "CMenuItem" || m_wnd[m_active_window_index].m_elements[e].ClassName()== "CContextMenu" ) continue ; m_wnd[m_active_window_index].m_elements[e].ResetZorders(); } } return ( true ); }

Se a mensagem recebida contém o identificador de evento ON_SET_PRIORITIES, então, restaure as prioridades do clique do botão esquerdo do mouse para todos os elementos da janela ativa.

bool CWndEvents::OnSetPriorities( void ) { if (m_id!= CHARTEVENT_CUSTOM +ON_SET_PRIORITIES) return ( false ); int elements_total=CWndContainer::ElementsTotal(m_active_window_index); for ( int e= 0 ; e<elements_total; e++) m_wnd[m_active_window_index].m_elements[e].SetZorders(); return ( true ); }

Conclusão

A biblioteca para a criação de interfaces gráficas no atual estágio de desenvolvimento se parece com o esquema abaixo.





Fig. 2. Estrutura da biblioteca no atual estágio de desenvolvimento.

Este é o artigo final da quarta parte da série sobre interfaces gráficas. No primeiro capítulo desta parte, nós discutimos o desenvolvimento da barra de status e a dica de contexto da interface informativa. No segundo capítulo, foram discutidos o modo multi-janela e um sistema de prioridade do botão esquerdo do mouse.

Você pode encontrar e baixar o material da primeira parte ou toda a série nos arquivos anexados, assim, você pode testar o seu funcionamento. Se você tiver dúvidas sobre a utilização do material a partir desses arquivos, você poderá consultar a descrição detalhada do desenvolvimento da biblioteca em um dos artigos da lista abaixo ou fazer sua pergunta nos comentários deste artigo.

