CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_ColorJJRSX_Tm_Plus - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
749
Avaliação:
(13)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Experts\
Exp_ColorJJRSX_Tm_Plus.mq5 (16.66 KB) visualização
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) visualização
TradeAlgorithms.mqh (223.38 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
ColorJJRSX.mq5 (20.26 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador ColorJJRSX com recurso para manter posições por um tempo fixo. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se o indicador mudar de direção (cor do indicador). Assim que o tempo de retenção da posição exceder o limite fixo nas configurações, esta posição será fechada imediatamente:

input bool   TimeTrade=true;      //Permissão para sair de posições de acordo com o tempo
input uint   nTime=240;           //Tempo de retenção da posição aberta em minutos

Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado do indicador ColorJJRSX.ex5 esteja localizado na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está projetado para ser usado pelos Experts de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.

Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.

Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico

Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico

Resultados do teste para 2016, AUDUSD, H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados de teste

Fig. 2. Gráfico de resultados de teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19666

XIBS_Histogram XIBS_Histogram

Indicador Bar Strength executado sob a forma de gráfico de colunas colorido.

SVS_Trend_HTF SVS_Trend_HTF

Indicador SVS_Trend com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

VR Orders History MT5 Lite VR Orders History MT5 Lite

VR Orders History MT5 Lite - script para download do histórico de transações em formato CSV.

EasyAndFastGUI - biblioteca para criar interfaces gráficas do usuário EasyAndFastGUI - biblioteca para criar interfaces gráficas do usuário

Biblioteca EasyAndFastGUI possibilita a criação de interfaces gráficas para seus programas MQL.