Exp_ColorJJRSX_Tm_Plus - expert para MetaTrader 5
Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador ColorJJRSX com recurso para manter posições por um tempo fixo. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se o indicador mudar de direção (cor do indicador). Assim que o tempo de retenção da posição exceder o limite fixo nas configurações, esta posição será fechada imediatamente:
input bool TimeTrade=true; //Permissão para sair de posições de acordo com o tempo input uint nTime=240; //Tempo de retenção da posição aberta em minutos
Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado do indicador ColorJJRSX.ex5 esteja localizado na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está projetado para ser usado pelos Experts de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.
Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.
Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico
Resultados do teste para 2016, AUDUSD, H4:
Fig. 2. Gráfico de resultados de teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19666
