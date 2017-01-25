Interfaces Gráficas X: Caixa de Edição de Texto, Slider de Imagens e Controles Simples (build 5)

Conteúdo

Introdução

A fim de obter uma melhor compreensão do propósito desta biblioteca, leia por favor o primeiro artigo: Interfaces Gráficas I: Preparação da Estrutura da Biblioteca (Capítulo 1). Você irã encontrar uma lista de artigos com os links no final de cada capítulo. Lá, você também pode encontrar e baixar a versão completa da biblioteca, no estágio de desenvolvimento atual. Os arquivos devem estar localizados nas mesmas pastas que o arquivo baixado.

Este artigo irá considerar novos controles: A Caixa de Edição de Texto, o Slider de Imagem, bem como os controles simples adicionais: Rótulo de Texto e Imagem, que poderá ser útil em vários casos. A biblioteca continua a crescer, e, além da introdução de novos controles, aqueles que foram criados anteriormente também estão sendo melhorados. Como, atualmente, a biblioteca é utilizada por um grande número de pessoas, várias observações e sugestões foram recebidas. Muitos dessas solicitações foram implementadas na nova versão da biblioteca. Além disso, alguns algoritmos foram otimizados. Isso reduziu ainda mais a carga da CPU. Mais detalhes sobre isto se encontrará mais adiante no artigo.





O Controle Caixa de Edição de Texto

Até agora, a biblioteca desenvolvida já contém um controle Caixa de edição (a classe CSpinEdit), mas ela foi projetada para entrar apenas com os valores numéricos. Agora, a biblioteca será complementada com um outro controle, na qual permitiria que qualquer texto seja inserido no campo. O controle Caixa de Edição de Texto pode ser necessário em diferentes situações. Por exemplo, é possível criar uma string de pesquisa nos arquivos do "ambiente protegido" do terminal. Outra opção consiste em proporcionar ao usuário final da aplicação MQL a capacidade de inserir um array de símbolos para a negociação. Em suma, este pode ser qualquer dado de texto necessário para o trabalho.

Vamos enumerar todos os componentes do controle Caixa de Edição de Texto:

Fundo Ícone Descrição Caixa de edição





Fig. 1. Componentes do controle Caixa de Edição de texto.





Vamos dar uma olhada mais a fundo na classe deste controle.





Classe para a criação do controle Caixa de Edição de Texto

Cria o arquivo TextEdit.mqh com a classe CTextEdit que tem os métodos padrão para todos os controles e inclui ele no motor da biblioteca (o arquivo WndContainer.mqh). Abaixo estão as propriedades do controle que estão disponíveis ao usuário para personalização:

Cor de fundo do controle

Ícones do controle para os estados ativo e bloqueado

Margens do ícone ao longo dos dois eixos (x, y)

Descrição de texto do controle

Margens para o rótulo de texto ao longo dos dois eixos (x, y)

Cor do texto em diferentes estados do controle

Tamanho da Caixa de Edição

Margens para a Caixa de Edição ao longo dos dois eixos (x, y)

Cores da Caixa de Edição e do texto da Caixa de Edição em estados diferentes

Alinhamento do texto na Caixa de Edição (esquerda/direita/centro)

Modo de exibição do cursor de seleção de texto

Modo de resetar o valor na Caixa de Edição







class CTextEdit : public CElement

{

private :



color m_area_color;



string m_icon_file_on;

string m_icon_file_off;



int m_icon_x_gap;

int m_icon_y_gap;



string m_label_text;



int m_label_x_gap;

int m_label_y_gap;



color m_label_color;

color m_label_color_hover;

color m_label_color_locked;

color m_label_color_array[];



string m_edit_value;



int m_edit_x_size;

int m_edit_y_size;



int m_edit_x_gap;

int m_edit_y_gap;



color m_edit_color;

color m_edit_color_locked;

color m_edit_text_color;

color m_edit_text_color_locked;

color m_edit_text_color_highlight;



color m_edit_border_color;

color m_edit_border_color_hover;

color m_edit_border_color_locked;

color m_edit_border_color_array[];



bool m_reset_mode;



bool m_show_text_pointer_mode;



ENUM_ALIGN_MODE m_align_mode;



public :



void IconXGap( const int x_gap) { m_icon_x_gap=x_gap; }

void IconYGap( const int y_gap) { m_icon_y_gap=y_gap; }



void AreaColor( const color clr) { m_area_color=clr; }

string LabelText( void ) const { return (m_label.Description()); }

void LabelText( const string text) { m_label.Description(text); }

void LabelXGap( const int x_gap) { m_label_x_gap=x_gap; }

void LabelYGap( const int y_gap) { m_label_y_gap=y_gap; }



void LabelColor( const color clr) { m_label_color=clr; }

void LabelColorHover( const color clr) { m_label_color_hover=clr; }

void LabelColorLocked( const color clr) { m_label_color_locked=clr; }



void EditXSize( const int x_size) { m_edit_x_size=x_size; }

void EditYSize( const int y_size) { m_edit_y_size=y_size; }



void EditXGap( const int x_gap) { m_edit_x_gap=x_gap; }

void EditYGap( const int y_gap) { m_edit_y_gap=y_gap; }



void EditColor( const color clr) { m_edit_color=clr; }

void EditColorLocked( const color clr) { m_edit_color_locked=clr; }



void EditTextColor( const color clr) { m_edit_text_color=clr; }

void EditTextColorLocked( const color clr) { m_edit_text_color_locked=clr; }

void EditTextColorHighlight( const color clr) { m_edit_text_color_highlight=clr; }



void EditBorderColor( const color clr) { m_edit_border_color=clr; }

void EditBorderColorHover( const color clr) { m_edit_border_color_hover=clr; }

void EditBorderColorLocked( const color clr) { m_edit_border_color_locked=clr; }



bool ResetMode( void ) { return (m_reset_mode); }

void ResetMode( const bool mode) { m_reset_mode=mode; }

void ShowTextPointerMode( const bool mode) { m_show_text_pointer_mode=mode; }



void AlignMode( ENUM_ALIGN_MODE mode) { m_align_mode=mode; }



void IconFileOn( const string file_path);

void IconFileOff( const string file_path);

};



O modo de exibição do ponteiro de seleção de texto significa que o cursor do mouse será complementado por um ícone adicional quando se passa sobre a Caixa de Edição, indicando que o texto pode ser digitado lá. Para que isto funcione, foi adicionado mais um identificador (MP_TEXT_SELECT) à enumeração ENUM_MOUSE_POINTER.







enum ENUM_MOUSE_POINTER

{

MP_CUSTOM = 0 ,

MP_X_RESIZE = 1 ,

MP_Y_RESIZE = 2 ,

MP_XY1_RESIZE = 3 ,

MP_XY2_RESIZE = 4 ,

MP_X_SCROLL = 5 ,

MP_Y_SCROLL = 6 ,

MP_TEXT_SELECT = 7

};



A adição correspondente foi feita na classe CPointer (veja o código abaixo). A imagem para o ícone do cursor de seleção do texto está disponível no arquivo do final do artigo.











#include "Element.mqh"



...

#resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_text_select.bmp"









void CPointer::SetPointerBmp( void )

{

switch (m_type)

{

case MP_X_RESIZE :

m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_rs_blue.bmp" ;

m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_rs.bmp" ;

break ;

case MP_Y_RESIZE :

m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_y_rs_blue.bmp" ;

m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_y_rs.bmp" ;

break ;

case MP_XY1_RESIZE :

m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_xy1_rs_blue.bmp" ;

m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_xy1_rs.bmp" ;

break ;

case MP_XY2_RESIZE :

m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_xy2_rs_blue.bmp" ;

m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_xy2_rs.bmp" ;

break ;

case MP_X_SCROLL :

m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_scroll_blue.bmp" ;

m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_scroll.bmp" ;

break ;

case MP_Y_SCROLL :

m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_y_scroll_blue.bmp" ;

m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_y_scroll.bmp" ;

break ;

case MP_TEXT_SELECT :

m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_text_select.bmp" ;

m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_text_select.bmp" ;

break ;

}



if (m_file_on== "" || m_file_off== "" )

:: Print ( __FUNCTION__ , " > Both icons must be set for the cursor!" );

}



Para criar o controle Caixa de Edição de Texto, vamos precisar de cinco métodos privados e um público:

class CTextEdit : public CElement

{

private :



CRectLabel m_area;

CBmpLabel m_icon;

CLabel m_label;

CEdit m_edit;

CPointer m_text_select;



public :



bool CreateTextEdit( const long chart_id, const int subwin, const string label_text, const int x, const int y);



private :

bool CreateArea( void );

bool CreateIcon( void );

bool CreateLabel( void );

bool CreateEdit( void );

bool CreateTextSelectPointer( void );

};



O resto da classe CTextEdit não possui nada que nós já não estudamos nos artigos anteriores desta série. Portanto, você pode examinar suas capacidades por si próprio. A versão atual da Caixa de Edição de Texto tem um limite de 63 caracteres.



O Controle Slider de Imagem

O Slider de Imagem pertence aos controles de informação da interface gráfica. Ele é útil para criar um guia de referência rápida, onde as ilustrações mostram certas situações no gráfico de preços ou uma breve explicação sobre o propósito de um controle específico da interface gráfica na aplicação MQL utilizada.

Vamos enumerar todos os componentes do controle Slider de Imagem:

Fundo Botões de seta do Slider Grupo de botões de radio Grupo de imagens associadas ao grupo de botões de radio









Fig. 2. Componentes do controle Slider de Imagem.

Classe para a criação do controle Slider de Imagem

Cria o arquivo PicturesSlider.mqh com os métodos convencionais presentes em outras classes e inclui ele no arquivo WndContainer.mqh. A seguir estão as propriedades do controle que podem ser personalizadas pelos usuários da biblioteca.

Cor de fundo do controle

Cor do controle quadro de fundo

Margem para as imagens ao longo do eixo Y

Margens para os botões do slider ao longo dos dois eixos (x, y)

Margens para os botões de radio ao longo dos dois eixos (x, y)

Margem entre os botões de radio







class CPicturesSlider : public CElement

{

private :



color m_area_color;

color m_area_border_color;



int m_pictures_y_gap;



int m_arrows_x_gap;

int m_arrows_y_gap;



int m_radio_buttons_x_gap;

int m_radio_buttons_y_gap;

int m_radio_buttons_x_offset;



public :



void AreaColor( const color clr) { m_area_color=clr; }

void AreaBorderColor( const color clr) { m_area_border_color=clr; }



void ArrowsXGap( const int x_gap) { m_arrows_x_gap=x_gap; }

void ArrowsYGap( const int y_gap) { m_arrows_y_gap=y_gap; }



void PictureYGap( const int y_gap) { m_pictures_y_gap=y_gap; }



void RadioButtonsXGap( const int x_gap) { m_radio_buttons_x_gap=x_gap; }

void RadioButtonsYGap( const int y_gap) { m_radio_buttons_y_gap=y_gap; }

void RadioButtonsXOffset( const int x_offset) { m_radio_buttons_x_offset=x_offset; }

};

Para criar o controle de Slider de Imagem, vamos precisar de cinco métodos privados e um público:

class CPicturesSlider : public CElement

{

private :



CRectLabel m_area;

CBmpLabel m_pictures[];

CRadioButtons m_radio_buttons;

CIconButton m_left_arrow;

CIconButton m_right_arrow;



public :



bool CreatePicturesSlider( const long chart_id, const int subwin, const int x, const int y);



private :

bool CreateArea( void );

bool CreatePictures( void );

bool CreateRadioButtons( void );

bool CreateLeftArrow( void );

bool CreateRightArrow( void );

};

A largura do controle será calculada automaticamente, com base nos parâmetros definidos pelo usuário. Esses parâmetros incluem as margens do grupo de botões de radio a partir da borda esquerda do controle, que também se calcula a coordenada para o botão de seta para a direita do Slider de Imagem. A altura do controle depende também do tamanho das imagens. Supõe-se que os tamanhos da imagem serão o mesmo, de modo que os cálculos usam o tamanho da primeira imagem do grupo.

Antes de chamar o método principal para criar o controle, é necessário adicionar as imagens para um array usando o método CPicturesSlider::AddPicture(). Se o caminho para a imagem não está definida como um único argumento deste método, o caminho padrão será aplicado.











...



#resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp64\

o_image.bmp"







class CPicturesSlider : public CElement

{

private :



string m_file_path[];

<

string m_default_path;



public :

<

void AddPicture( const string file_path= "" );

};







CPicturesSlider::CPicturesSlider( void ) : m_default_path( "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp64\

o_image.bmp" ),

m_area_color( clrNONE ),

m_area_border_color( clrNONE ),

m_arrows_x_gap( 2 ),

m_arrows_y_gap( 2 ),

m_radio_button_width( 12 ),

m_radio_buttons_x_gap( 25 ),

m_radio_buttons_y_gap( 1 ),

m_radio_buttons_x_offset( 20 ),

m_pictures_y_gap( 25 )

{



CElement::ClassName(CLASS_NAME);



m_zorder= 0 ;

}







void CPicturesSlider::AddPicture( const string file_path= "" )

{



int array_size=:: ArraySize (m_pictures);

int new_size=array_size+ 1 ;

:: ArrayResize (m_pictures,new_size);

:: ArrayResize (m_file_path,new_size);



m_file_path[array_size]=(file_path== "" )? m_default_path : file_path;

}

Para exibir uma imagem do grupo, utilize o método CPicturesSlider::SelectPicture(). Este método será chamado ao pressionar as teclas de setas e botões de radio no manipulador da classe CPicturesSlider.

class CPicturesSlider : public CElement

{

public :



void SelectPicture( const uint index);

};







void CPicturesSlider::SelectPicture( const uint index)

{



uint pictures_total=PicturesTotal();



if (pictures_total< 1 )

{

:: Print ( __FUNCTION__ , " > This method is to be called, "

"if a group contains at least one picture! Use the CPicturesSlider::AddPicture() method" );

return ;

}



uint correct_index=(index>=pictures_total)? pictures_total- 1 : index;



m_radio_buttons.SelectRadioButton(correct_index);



for ( uint i= 0 ; i<pictures_total; i++)

{

if (i==correct_index)

m_pictures[i].Timeframes( OBJ_ALL_PERIODS );

else

m_pictures[i].Timeframes( OBJ_NO_PERIODS );

}

}

Ao pressionar os botões de seta, o manipulador de eventos do controle chama os métodos CPicturesSlider::OnClickLeftArrow() e CPicturesSlider::OnClickRightArrow(). A lista abaixo mostra o código se o método for para o botão esquerdo do mouse. Os eventos de clique nos botões do Slider de Imagem podem ser rastreados na classe personalizada da aplicação em MQL, se necessário.

class CPicturesSlider : public CElement

{

public :

private :



bool OnClickLeftArrow( const string clicked_object);



bool OnClickRightArrow( const string clicked_object);

};







bool CPicturesSlider::OnClickLeftArrow( const string clicked_object)

{



if (:: StringFind (clicked_object,CElement::ProgramName()+ "_icon_button_" , 0 )< 0 )

return ( false );



int id=CElement::IdFromObjectName(clicked_object);



int index=CElement::IndexFromObjectName(clicked_object);



if (id!=CElement::Id())

return ( false );



if (index!= 0 )

return ( false );



int selected_radio_button=m_radio_buttons.SelectedButtonIndex();



SelectPicture(--selected_radio_button);



:: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_BUTTON,CElement::Id(),CElement::Index(), "" );

return ( true );

}

Abaixo é exibido o código menor do manipulador de eventos para o Slider de Imagem. É evidente que os eventos de clique nos botões de radio do controle Slider são rastreados aqui também. É possível entender que um botão de radio em um grupo local foi clicado usando o identificador de controle, que é igual ao identificador do Slider de Imagem.







void CPicturesSlider::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam)

{



...



if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_LABEL)

{



if (lparam==CElement::Id())

SelectPicture(m_radio_buttons.SelectedButtonIndex());



return ;

}



if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK )

{



if (OnClickLeftArrow(sparam))

return ;

if (OnClickRightArrow(sparam))

return ;



return ;

}

}

Os Controles Rótulo de Texto e Imagem

Como um suplemento, a biblioteca inclui agora duas novas classes CTextLabel e cPicture para a criação do rótulo de texto simples e controles de imagem. Eles podem ser utilizados como objetos separados, sem liga-los a qualquer outro controle. Seu conteúdo é muito simples. Na classe cPicture, os usuários podem alterar apenas uma propriedade - o caminho para a imagem. O método CPicture::Path() é utilizado para este objetivo. A menos que um caminho personalizado não seja especificado, então, será usado uma imagem padrão. A imagem pode ser alterada de forma programática a qualquer momento, mesmo depois de criar a interface gráfica da aplicação MQL.











#include "Element.mqh"

#include "Window.mqh"



#resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp64\

o_image.bmp"







class CPicture : public CElement

{

private :



string m_path;



public :



string Path( void ) const { return (m_path); }

void Path( const string path);

};







CPicture::CPicture( void ) : m_path( "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp64\

o_image.bmp" )



{



CElement::ClassName(CLASS_NAME);



m_zorder= 0 ;

}







void CPicture::Path( const string path)

{

m_path=path;

m_picture.BmpFileOn( "::" +path);

m_picture.BmpFileOff( "::" +path);

}

Quanto ao controle do rótulo de texto, tudo é bastante simples e apenas quatro propriedades podem ser definidas pelo usuário:

Texto do rótulo

Cor do texto

Fonte

Tamanho da fonte









class CTextLabel : public CElement

{

public :



string LabelText( void ) const { return (m_label.Description()); }

void LabelText( const string text) { m_label.Description(text); }



void LabelColor( const color clr) { m_label.Color(clr); }

void LabelFont( const string font) { m_label.Font(font); }

void LabelFontSize( const int size) { m_label.FontSize(size); }

};

Classe CFonts para trabalhar com as fontes de texto

Para facilitar a seleção da fonte, foi implementado uma classe adicional - CFonts. Ela contém 187 fontes. Essas são as fontes do sistema do terminal, que você provavelmente já viu listados nas configurações de certos objetos gráficos.

Fig. 3. Fontes do sistema do terminal.





O arquivo com as fontes (Fonts.mqh) está localizado na pasta "MetaTrader 5\MQL5\Include\EasyAndFastGUI\Fonts.mqh". Ele foi incluído no arquivo Objects.mqh para permitir o acesso total ao longo de todo o esquema da biblioteca:











#include "Enums.mqh"

#include "Defines.mqh"

#include "..\Fonts.mqh"

#include "..\Canvas\Charts\LineChart.mqh"

#include <ChartObjects\ChartObjectSubChart.mqh>

#include <ChartObjects\ChartObjectsBmpControls.mqh>

#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

A classe CFonts contém apenas dois métodos públicos para obter o tamanho do array de fontes e obter o nome da fonte pelo índice. O array de fontes é inicializado no construtor da classe.

















class CFonts

{

private :



string m_fonts[];



public :

CFonts( void );

~CFonts( void );



int FontsTotal( void ) const { return (:: ArraySize (m_fonts)); }



string FontsByIndex( const uint index);



private :



void InitializeFontsArray( void );

};







CFonts::CFonts( void )

{



InitializeFontsArray();

}







CFonts::~CFonts( void )

{

:: ArrayFree (m_fonts);

}

A Chamada do método CFonts::FontsByIndex() recorre ao ajuste que impede que o tamanho do array exceda:







string CFonts::FontsByIndex( const uint index)

{



uint array_size=FontsTotal();



uint i=(index>=array_size)? array_size- 1 : index;



return (m_fonts[i]);

}

Lista de atualizações adicionais da biblioteca

1. Corrigido a exibição incorreta das dicas de ferramentas nas caixas de diálogo. Agora, o estado pressionado do botão dicas de ferramentas na janela principal se aplica a todas as janelas da interface gráfica. Ao pressionar o botão, ele gera uma mensagem com o novo identificador de evento ON_WINDOW_TOOLTIPS (consulte o arquivo Defines.mqh).











...

#define ON_WINDOW_TOOLTIPS ( 29 )

Por conseguinte, o método OnClickTooltipsButton() foi adicionado a classe CWindow para lidar com o botão de dicas de ferramentas:







class CWindow : public CElement

{

private :



bool OnClickTooltipsButton( const string clicked_object);

};







void CWindow::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam)

{



if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK )

{



if (OnClickTooltipsButton(sparam))

return ;

}

}







bool CWindow::OnClickTooltipsButton( const string clicked_object)

{



if (m_window_type==W_DIALOG)

return ( false );



if (:: StringFind (clicked_object,CElement::ProgramName()+ "_window_tooltip_" , 0 )< 0 )

return ( false );



int id=CElement::IdFromObjectName(clicked_object);



if (id!=CElement::Id())

return ( false );



m_tooltips_button_state=m_button_tooltip.State();



:: EventChartCustom (m_chart_id,ON_WINDOW_TOOLTIPS,CElement::Id(),CElement::Index(), "" );

return ( true );

}

Por que tudo isto funcione no motor da biblioteca (classe CWndEvents), o método OnWindowTooltips() para tratamento de eventos com o identificador ON_WINDOW_TOOLTIPS foi adicionado:

class CWndEvents : public CWndContainer

{

private :



bool OnWindowTooltips( void );

};







void CWndEvents::ChartEventCustom( void )

{











if (OnWindowTooltips())

return ;















}







bool CWndEvents::OnWindowTooltips( void )

{



if (m_id!= CHARTEVENT_CUSTOM +ON_WINDOW_TOOLTIPS)

return ( false );



if (m_lparam!=m_windows[ 0 ].Id())

return ( true );



int windows_total= WindowsTotal ();

for ( int w= 0 ; w<windows_total; w++)

{

if (w> 0 )

m_windows[w].TooltipButtonState(m_windows[ 0 ].TooltipButtonState());

}



return ( true );

}

2. Adicionado a capacidade de mudar o texto na descrição dos seguintes controles adicionados depois de terem sido criados:





Fig. 4. Lista de controles com a capacidade de alterar o texto depois de terem sido criados.





3. Agora o ícone pode ser definido em todos os controles, onde ele pode ser necessário (veja a tabela abaixo). Além disso, foi adicionado a capacidade de alterar os ícones do controle após eles terem sido criados:





Fig. 5. Lista de controles com a capacidade de alterar o ícone, após eles terem sido criados.

Para substituir o ícone em todos os controlos listados na tabela acima, há os métodos IconFileOn() e IconFileOff().





4. Adicionado a capacidade de gerenciar de forma programática o estado de todos os tipos de botões e guias (pressionado/solto) depois de terem sido criados. A tabela abaixo mostra os controles que incluem esta adição:





Fig. 6. Lista de controles com a capacidade de alterar o estado (pressionado/solto) depois de terem sido criados.





5. Otimizado o algoritmo para destacar os itens quando o cursor está pairando sobre eles nos seguintes controles:





Fig. 7. Controles com o algoritmo otimizado para destacar os itens de controle.

Anteriormente, o programa iterava todos os itens nas listas dos controles acima, verificando a localização do cursor do mouse por cima deles. Assim, o item sob o cursor foi destacado em uma cor diferente, enquanto a cor padrão foi definida para o restante dos itens. Mas este método exige um recurso muito intensivo, de modo que havia uma necessidade para otimiza-lo. Agora, em vez dele ficar iterando em todo o conjunto de itens, apenas dois itens participam da mudança de cor. A pesquisa no ciclo só ocorre quando houver uma transição para outro item, ou seja, o foco foi alterado.

Além disso, como um exemplo, considere como este foi implementado na classe CListView. A Implementação acima requer a adição do campo da classe (1) m_prev_item_index_focus para armazenar o índice do último item focado, (2) o método CListView::CheckItemFocus() para verificar o foco sobre o item e (3) para alterar o algoritmo no método CListView::ChangeItemsColor().







class CListView : public CElement

{

private :



int m_prev_item_index_focus;



private :



void ChangeItemsColor( void );



void CheckItemFocus( void );

};

O método CListView::CheckItemFocus() é chamado somente quando o cursor do mouse entra na área de controle (neste caso - CListView), e também quando o cursor do mouse se move de um item para o outro (veja o código abaixo). Uma vez que o item com o mouse pairando nele for encontrado, o seu índice é armazenado.







void CListView::CheckItemFocus( void )

{



int v=m_scrollv.CurrentPos();



for ( int i= 0 ; i<m_visible_items_total; i++)

{



if (v>= 0 && v<m_items_total)

v++;



if (m_selected_item_index==v- 1 )

{

m_items[i].BackColor(m_item_color_selected);

m_items[i].Color(m_item_text_color_selected);

continue ;

}



if (m_mouse.X()>m_items[i].X() && m_mouse.X()<m_items[i].X2() &&

m_mouse.Y()>m_items[i].Y() && m_mouse.Y()<m_items[i].Y2())

{

m_items[i].BackColor(m_item_color_hover);

m_items[i].Color(m_item_text_color_hover);



m_prev_item_index_focus=i;

break ;

}

}

}

O método CListView::CheckItemFocus() é chamado de dentro do método CListView::ChangeItemsColor() nos casos descritos no parágrafo anterior (veja o código abaixo):







void CListView::ChangeItemsColor( void )

{



if (!m_lights_hover || m_scrollv.ScrollState())

return ;



if (!CElement::IsDropdown() && m_wnd.IsLocked())

return ;



if (m_prev_item_index_focus== WRONG_VALUE )

{



CheckItemFocus();

}

else

{



int i=m_prev_item_index_focus;

bool condition=m_mouse.X()>m_items[i].X() && m_mouse.X()<m_items[i].X2() &&

m_mouse.Y()>m_items[i].Y() && m_mouse.Y()<m_items[i].Y2();



if (!condition)

{



m_items[i].BackColor(m_item_color);

m_items[i].Color(m_item_text_color);

m_prev_item_index_focus= WRONG_VALUE ;



CheckItemFocus();

}

}

}

No manipulador de evento CListView::OnEvent(), o método CListView::ChangeItemsColor() é chamado somente quando o cursor do mouse está localizado dentro da área do controle. Assim que o cursor sair da área de controle, as cores padrão são definidas, e o valor do índice do item é resetado. A versão curta do manipulador de eventos é mostrada abaixo.







void CListView::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam)

{



if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE )

{















if (!CElement::MouseFocus())

{



if (m_prev_item_index_focus!= WRONG_VALUE )

{



ResetColors();

m_prev_item_index_focus= WRONG_VALUE ;

}

return ;

}



ChangeItemsColor();

return ;

}

}

O mesmo princípio foi aplicado nas classes CTable, CCalendar e CTreeView, mas com algumas diferenças que levam em conta as peculiaridades de cada controle.

6. Pressionando um botão do tipo CIconButton no modo de dois estados (quando o botão não é liberado após o clique), ele mostra um ícone diferente, se estiver definido. O ícone para o botão pressionado pode ser definido usando os métodos CIconButton::IconFilePressedOn() e CIconButton::IconFilePressedOff().







class CIconButton : public CElement

{

private :



string m_icon_file_on;

string m_icon_file_off;

string m_icon_file_pressed_on;

string m_icon_file_pressed_off;



public :



void IconFileOn( const string file_path);

void IconFileOff( const string file_path);

void IconFilePressedOn( const string file_path);

void IconFilePressedOff( const string file_path);

};







void CIconButton::IconFilePressedOn( const string file_path)

{



if (!m_two_state)

return ;



m_icon_file_pressed_on=file_path;



if (m_button.State())

m_icon.BmpFileOn( "::" +file_path);

}







void CIconButton::IconFilePressedOff( const string file_path)

{



if (!m_two_state)

return ;



m_icon_file_pressed_off=file_path;



if (m_button.State())

m_icon.BmpFileOff( "::" +file_path);

}

7. Adicionado a capacidade de selecionar programaticamente uma linha na tabela (CTable). Para fazer isso, use o método CTable::SelectRow(). Especificando o índice de uma linha já selecionada, ela é desmarcada.







class CTable : public CElement

{

public :



void SelectRow( const uint row_index);

};







void CTable::SelectRow( const uint row_index)

{



uint index=(row_index>=( uint )m_rows_total)? m_rows_total- 1 : row_index;



bool is_selected=(index==m_selected_item);



m_selected_item=(is_selected)? WRONG_VALUE : ( int )index;



m_selected_item_text=(is_selected)? "" : m_vcolumns[ 0 ].m_vrows[index];



string cell_params= string ( 0 )+ "_" + string (index)+ "_" +m_vcolumns[ 0 ].m_vrows[index];



m_prev_item_index_focus= WRONG_VALUE ;



UpdateTable();



HighlightSelectedItem();

}

8. Corrigido um problema com a exibição dos elementos em uma guia selecionada do controle CIconTabs. O problema ocorria ao abrir e maximizando um formulário com este tipo de guias.

Aplicação para testar os controles

Vamos escrever um aplicativo de teste, onde você pode testar todos os novos controles e praticar por si próprio, avaliando os seus diferentes modos. Na interface gráfica da aplicação, crie um controle Tabs (classe CTabs), que conterá quatro guias com o seguinte conteúdo:

1. A primeira guia:

Barra de progresso ( CProgressBar ).

). Caixa de edição de texto( CTextEdit ).

). Combobox com uma lista suspensa ( CComboBox ).

). Campo de edição para valores numéricos ( CSpinEdit ).

). Botão para chamar o seletor de cores ( CColorButton ).

). Rótulo de texto (CTextLabel).

Define um ícone para todos os controles, exceto o rótulo de texto. As descrições dos controles barra de progresso e da caixa de edição de texto serão alterados em intervalos de tempo regulares, a fim de demonstrar que tal recurso já está disponível. Coloque o nome de todas as fontes da classe CFonts para a lista da caixa de combinação. O modelo de evento da aplicação de teste MQL será construída de tal forma que a seleção de uma fonte na caixa de combinação é refletida no rótulo de texto. Da mesma forma, o rótulo de texto será ligado a caixa de edição numérica para mudar o tamanho da fonte e a seleção de cor no seletor.

O manipulador de eventos para gerenciar os parâmetros do controle Rótulo de texto ficará da seguinte forma:







void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam)

{



if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_COMBOBOX_ITEM)

{



if (lparam==m_combobox1.Id())

{



m_text_label1.LabelFont(m_combobox1.ButtonText());

}



return ;

}



if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_INC ||

id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_DEC)

{



if (lparam==m_spin_edit1.Id())

{



m_text_label1.LabelFontSize( int (m_spin_edit1.GetValue()));

}



return ;

}



if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_END_EDIT)

{



if (lparam==m_spin_edit1.Id())

{



m_text_label1.LabelFontSize( int (m_spin_edit1.GetValue()));

}



return ;

}



if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CHANGE_COLOR)

{



if (lparam==m_color_picker.Id())

{



if (sparam==m_color_button1.LabelText())

{



m_text_label1.LabelColor(m_color_button1.CurrentColor());

return ;

}

}

return ;

}



if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON)

{



if (sparam==m_color_button1.LabelText())

{



m_color_picker.ColorButtonPointer(m_color_button1);

return ;

}



return ;

}

}

A imagem abaixo mostra como a visualização do texto pode ser configurada usando a interface gráfica.

Fig. 8. Grupo de controles na primeira guia.





2. Apenas um controle - o Slider de Imagem (classe CPicturesSlider) será colocada na segunda aba. Apenas três imagens padrão serão adicionadas ao grupo, de modo que você pode testar rapidamente esse controle por si próprio. Para o controle funcionar corretamente, prepare as imagens com o mesmo tamanho.

Fig. 9. O controle Slider de Imagem na segunda guia.





Para alternar programaticamente as imagens, use o método CPicturesSlider::SelectPicture().





3. A terceira guia irá conter uma tabela do tipo CTable. Para programaticamente selecionar uma linha, use o método CTable::SelectRow().

Fig. 10. O controle Table na terceira guia.





4. Três controles serão localizados na quarta guia: (1) calendário, (2) calendário suspenso e (3) um botão com dois ícones diferentes para os estados pressionado/liberado.

Fig. 11. Grupo de controles sobre a quarta guia.

O aplicativo de teste apresentado no artigo pode ser baixado usando o link abaixo para estudá-lo ainda mais.

Conclusão

A biblioteca para a criação de interfaces gráficas no atual estágio de desenvolvimento se parece com o esquema abaixo.

Fig. 12. Estrutura da biblioteca no atual estágio de desenvolvimento.





Na próxima versão, a biblioteca será expandida com controles adicionais. Além disso, os controles existentes continuarão a serem desenvolvidos e ampliados com novas funcionalidades.