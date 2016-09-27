Interfaces Gráficas VI: Os Controles Caixa de Seleção, Campo de Edição e seus Tipos Combinados (Capítulo 1)

Conteúdo





Introdução

O primeiro artigo Interfaces gráficas I: Preparação da Estrutura da Biblioteca (Capítulo 1) considera em detalhes a finalidade desta biblioteca. Você irã encontrar uma lista de artigos com os links no final de cada capítulo. Lá, você também pode encontrar e baixar a versão completa da biblioteca, no estágio de desenvolvimento atual. Os arquivos devem estar localizados nas mesmas pastas que o arquivo baixado.

A sexta parte da série consistirá de dois capítulos. No primeiro capítulo, nós vamos criar quatro controles:

Caixa de seleção (checkbox)

Campo de Edição

Campo de edição com a caixa de seleção

Lista combinada com a caixa de seleção

Nós vamos discutir apenas a caixa de seleção e o campo de edição já que a combinação dos dois não irá conter nada que nós não vimos antes.

O segundo artigo será dedicado aos seguintes controles:

Deslizante

Deslizante duplo

O Controle Caixa de Seleção

O controle caixa de seleção é designado para o gerenciamento dos parâmetros que podem ter apenas dois estados. Um botão com dois ícones é usado para identificar o estado atual do parâmetro para o qual o controle está vinculado. O ícone com o símbolo de verificação significa que o parâmetro está habilitado (on). O ícone sem o símbolo de verificação significa que o parâmetro está desativado (off). Perto do botão é possível encontrar uma breve descrição do parâmetro.

Este elemento será composto por três objetos gráficos. Eles são:

Fundo Ícone (botão) Rótulo de texto





Fig. 1. Partes integrantes do controle caixa de seleção.

Vamos dar uma olhada mais a fundo na classe deste controle.

Desenvolvimento de uma Classe para a Criação do Controle Caixa de Seleção

Na terceira parte desta série, nós falamos sobre um controle semelhante - um botão com ícone e sua classe CIconButton (Veja o artigo Interfaces Gráficas III: Botões simples e Multifuncionais (Capítulo 1)). O controle caixa de seleção é semelhante à um botão com ícone no modo de dois estados. A única diferença aqui é que o botão em diferentes estados (on/off) possui uma cor de fundo e de texto diferente (se for definida), e no caso de uma caixa de seleção, apenas a cor do ícone e de texto que se alteram (se for definida). A cor de fundo da caixa de seleção será a mesma que a de fundo da janela ao qual ele está anexado. O fundo aqui será usado como a área para identificar o cursor do mouse em relação aos limites desta área e para identificar também o pressionamento do botão esquerdo do mouse sobre o controle. O controle caixa de seleção é mais simples do que um botão com ícone, já que ele tem menos propriedades que o usuário possa definir.

Crie o arquivo CheckBox.mqh e inclua-o no arquivo WndContainer.mqh da biblioteca:

#include "CheckBox.mqh"

Cria a classe CCheckBox com os métodos padrão para todos os elementos da biblioteca no arquivo CheckBox.mqh:

#include "Element.mqh" #include "Window.mqh" class CCheckBox : public CElement { private : CWindow *m_wnd; public : CCheckBox( void ); ~CCheckBox( void ); void WindowPointer(CWindow &object) { m_wnd=:: GetPointer (object); } public : virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); virtual void OnEventTimer( void ); virtual void Moving( const int x, const int y); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); virtual void SetZorders( void ); virtual void ResetZorders( void ); virtual void ResetColors( void ); };

Antes do controle ser criado, o usuário será capaz de utilizar os métodos para a instalação das propriedades listadas abaixo:

Fundo do controle

Ícones para a caixa de seleção nos estados ativo e bloqueado



Margens para o rótulo de texto

Cores do rótulo de texto em diferentes estados

Haverá quatro ícones para o botão caixa de seleção - dois ícones para o estado ativo e dois para o estado bloqueado. Os ícones para todos os estados estão disponíveis no final deste artigo, mas você poderá utilizar os seus ícones personalizados.

class CCheckBox : public CElement { private : color m_area_color; string m_check_bmp_file_on; string m_check_bmp_file_off; string m_check_bmp_file_on_locked; string m_check_bmp_file_off_locked; string m_label_text; int m_label_x_gap; int m_label_y_gap; color m_label_color; color m_label_color_off; color m_label_color_hover; color m_label_color_locked; color m_label_color_array[]; int m_zorder; int m_area_zorder; public : void CheckFileOn( const string file_path) { m_check_bmp_file_on=file_path; } void CheckFileOff( const string file_path) { m_check_bmp_file_off=file_path; } void CheckFileOnLocked( const string file_path) { m_check_bmp_file_on_locked=file_path; } void CheckFileOffLocked( const string file_path) { m_check_bmp_file_off_locked=file_path; } void AreaColor( const color clr) { m_area_color=clr; } void LabelXGap( const int x_gap) { m_label_x_gap=x_gap; } void LabelYGap( const int y_gap) { m_label_y_gap=y_gap; } void LabelColor( const color clr) { m_label_color=clr; } void LabelColorOff( const color clr) { m_label_color_off=clr; } void LabelColorHover( const color clr) { m_label_color_hover=clr; } void LabelColorLocked( const color clr) { m_label_color_locked=clr; } string LabelText( void ) const { return (m_label.Description()); } };

Para criar o controle de caixa de seleção, nós vamos precisar de três métodos privados e um público:

class CCheckBox : public CElement { private : CRectLabel m_area; CBmpLabel m_check; CLabel m_label; public : bool CreateCheckBox( const long chart_id, const int subwin, const string text, const int x, const int y); private : bool CreateArea( void ); bool CreateCheck( void ); bool CreateLabel( void ); };

Vamos criar os métodos CCheckBox::CheckButtonState() e CCheckBox::CheckBoxState() para gerenciar o estado da caixa de seleção:

class CCheckBox : public CElement { private : bool m_check_button_state; bool m_checkbox_state; public : bool CheckBoxState( void ) const { return (m_checkbox_state); } void CheckBoxState( const bool state); bool CheckButtonState( void ) const { return (m_check.State()); } void CheckButtonState( const bool state); };

Para bloquear/desbloquear o controle, use o método CCheckBox::CheckBoxState():

void CCheckBox::CheckBoxState( const bool state) { m_checkbox_state=state; m_check.BmpFileOn((state)? "::" +m_check_bmp_file_on : "::" +m_check_bmp_file_on_locked); m_check.BmpFileOff((state)? "::" +m_check_bmp_file_off : "::" +m_check_bmp_file_off_locked); m_label.Color((state)? m_label_color : m_label_color_locked); }

Para definir o estado do botão caixa de seleção, utilize o método CCheckBox::CheckButtonState():

void CCheckBox::CheckButtonState( const bool state) { if (!m_checkbox_state) return ; m_check.State(state); m_check_button_state=state; m_label.Color((state)? m_label_color : m_label_color_off); CElement::InitColorArray((state)? m_label_color : m_label_color_off,m_label_color_hover,m_label_color_array); }

Nós só temos que criar um método para lidar com o clique sobre o controle de caixa de seleção. Este método será chamado no manipulador principal do controle pelo evento CCheckBox::OnEvent() com o identificador CHARTEVENT_OBJECT_CLICK. Vamos chamá-lo de CCheckBox::OnClickLabel(). No início deste método, há uma verificação se o clique foi sobre a área de controle (no fundo). Para evitar confusão sobre qual objeto do controle que o clique deve exatamente levar em conta, o fundo possui uma prioridade para o clique do botão esquerdo do mouse no valor igual a 1 enquanto que os outros objetos tem o valor igual a 0. Portanto, mesmo que o clique foi quando o cursor estava sobre um botão da caixa de seleção ou de um rótulo de texto, ele será tratado como um clique no fundo do controle, que é o objeto com a maior prioridade nesta área. Então, nós vamos usar o método CCheckBox::CheckButtonState() para definir o estado oposto no botão caixa de seleção. No final do método, é enviado um evento personalizado com (1) o identificador do evento ON_CLICK_LABEL, (2) o identificador do elemento e (3) a descrição do elemento.

class CCheckBox : public CElement { private : bool OnClickLabel( const string clicked_object); }; void CCheckBox::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (OnClickLabel(sparam)) return ; } } bool CCheckBox::OnClickLabel( const string clicked_object) { if (m_area.Name()!=clicked_object) return ( false ); if (!m_checkbox_state) return ( false ); CheckButtonState(!m_check.State()); m_label.Color(m_label_color_hover); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_LABEL,CElement::Id(), 0 ,m_label.Description()); return ( true ); }

Teste do Controle Caixa de Seleção

Todos os métodos da classe CCheckBox estão prontos para que nós possamos testar o funcionamento deste controle. O arquivo com a classe deste controle já deve estar incluída na biblioteca. O EA para testes pode ser copiado do artigo anterior. Remova todos os controles dele, exceto o menu principal e a barra de estado. Crie duas caixas de seleção para o teste. Certifique-se de que a segunda caixa de seleção está bloqueada por padrão no momento de carregar o programa ao gráfico. A primeira caixa de seleção estará disponível para interação com o usuário, porém, no estado desativado. Habilitando a primeira caixa de seleção, será um sinal para desbloquear a segunda caixa de seleção. O mesmo irá funcionar para a situação oposta - desativando a primeira caixa de seleção será um sinal para bloquear a segunda caixa de seleção.

Na classe personalizada CProgram crie duas instâncias da classe CCheckBox e declare dois métodos para a criação das caixas de seleção e especifique as margens da borda do formulário em que eles serão anexados:

class CProgram : public CWndEvents { private : CCheckBox m_checkbox1; CCheckBox m_checkbox2; private : #define CHECKBOX1_GAP_X ( 7 ) #define CHECKBOX1_GAP_Y ( 50 ) bool CreateCheckBox1( const string text); #define CHECKBOX2_GAP_X ( 30 ) #define CHECKBOX2_GAP_Y ( 75 ) bool CreateCheckBox2( const string text); };

A única diferença na implementação do método será que a disponibilidade da segunda caixa de seleção irá depender do estado da primeira:

bool CProgram::CreateCheckBox2( string text) { m_checkbox2.WindowPointer(m_window1); int x=m_window1.X()+CHECKBOX2_GAP_X; int y=m_window1.Y()+CHECKBOX2_GAP_Y; m_checkbox2.XSize( 90 ); m_checkbox2.YSize( 18 ); m_checkbox2.AreaColor( clrWhiteSmoke ); m_checkbox2.LabelColor( clrBlack ); m_checkbox2.LabelColorOff( clrBlack ); m_checkbox2.LabelColorLocked( clrSilver ); if (!m_checkbox2.CreateCheckBox(m_chart_id,m_subwin,text,x,y)) return ( false ); m_checkbox2.CheckBoxState(m_checkbox1.CheckButtonState()); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_checkbox2); return ( true ); }

Coloque as chamadas do método para a criação da caixas de seleção no método principal da criação da interface gráfica. Uma versão resumida deste código é apresentado a seguir:

bool CProgram::CreateTradePanel( void ) { if (!CreateCheckBox1( "Checkbox 1" )) return ( false ); if (!CreateCheckBox2( "Checkbox 2" )) return ( false ); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

Nós vamos receber e processar uma mensagem com o identificador ON_CLICK_LABEL no manipulador de eventos da classe CProgram. A disponibilidade da segunda caixa de seleção será definido pelo estado da primeira como é mostrado no código abaixo:

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM + ON_CLICK_LABEL ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam); if (lparam==m_checkbox1.Id()) { m_checkbox2.CheckBoxState(m_checkbox1.CheckButtonState()); } } }

Agora, compile os arquivos e carregue o EA ao gráfico. O resultado deve ser como na imagem abaixo:





Fig. 2. Testando o controle caixa de seleção.





A imagem mostra que a segunda caixa de seleção está bloqueada. A indicação aqui é a cor do texto e o ícone do botão correspondente a este estado (as cores desvanecidas). Tudo está funcionando bem e nós vamos avançar para o desenvolvimento de uma classe para a criação do controle campo de edição.

O Controle Campo de Edição

O controle campo de edição é usado para definir um valor numérico no campo de texto. O valor pode ser inserido manualmente ou com a ajuda dos botões de rolagem. Os valores máximos e mínimos (limites), bem como o passo da rolagem podem ser definidos pelo usuário. Se o botão com a seta para cima/baixo é pressionado uma vez, então o valor será aumentado/diminuído no passo especificado nas configurações. Se a seta de cima para baixo é pressionada e mantida para baixo, o valor no campo de edição será alterado rapidamente. A rolagem irá parar, tendo atingido o máximo ou mínimo permitido.

Este controle será composto por cinco objetos gráficos. Eles são:

Fundo Rótulo de texto Campo de Edição Dois botões para a rolagem dos valores no controle campo de edição





Fig. 3. Partes integrantes do controle campo de edição.





Na próxima parte do artigo, nós vamos escrever uma classe para a criação deste controle de interface.

Desenvolvimento de uma Classe para a Criação do Controle Campo de Edição

Semelhante ao controle caixa de seleção, o controle campo de edição é simples, não sendo composto. Em outras palavras, ele é constituído por objetos simples e não contêm quaisquer outros controles. É por isso que não há necessidade de adições no arquivo WndContainer.mqh. Nós precisamos incluir apenas o arquivo com a classe do controle campo de edição.

Agora, crie o arquivo SpinEdit.mqh e inclua-o no arquivo WndContainer.mqh:

#include "SpinEdit.mqh"

No arquivo SpinEdit.mqh, crie a classe CSpinEdit com os métodos padrão para todos os elementos da biblioteca como na descrição da classe CCheckBox no início deste artigo. É por isso que nós vamos diretamente para a descrição das propriedades do controle campo de edição.

Abaixo está a lista de todas as propriedades do controle campo de edição que estará disponível para o usuário definir.

Cor de fundo

Texto da descrição do campo de edição

Margens do rótulo de texto

Cores do texto em diferentes estados

Tamanho do campo de edição

Margem do campo de edição do lado direito do elemento

Cores do campo de edição em estados diferentes

Cores do texto do campo de edição em diferentes estados

Cores do quadro do campo de edição em diferentes estados

Rótulos das chaves nos estados ativo e bloqueado

Margens do botão (do lado direito)

Modo de resetar o valor para a mínima

Valor mínimo e máximo

Passo para alterar o valor do campo de edição usando os botões

Modo de alinhamento de texto

Número de casas decimais

O código a seguir apresenta os campos e métodos da classe para definir as propriedades do controle listadas acima:

class CSpinEdit : public CElement { private : color m_area_color; string m_label_text; int m_label_x_gap; int m_label_y_gap; color m_label_color; color m_label_color_hover; color m_label_color_locked; color m_label_color_array[]; int m_edit_x_size; int m_edit_y_size; int m_edit_x_gap; color m_edit_color; color m_edit_color_locked; color m_edit_text_color; color m_edit_text_color_locked; color m_edit_text_color_highlight; color m_edit_border_color; color m_edit_border_color_hover; color m_edit_border_color_locked; color m_edit_border_color_array[]; string m_inc_bmp_file_on; string m_inc_bmp_file_off; string m_inc_bmp_file_locked; string m_dec_bmp_file_on; string m_dec_bmp_file_off; string m_dec_bmp_file_locked; int m_inc_x_gap; int m_inc_y_gap; int m_dec_x_gap; int m_dec_y_gap; bool m_reset_mode; double m_min_value; double m_max_value; double m_step_value; ENUM_ALIGN_MODE m_align_mode; int m_digits; public : void AreaColor( const color clr) { m_area_color=clr; } string LabelText( void ) const { return (m_label.Description()); } void LabelXGap( const int x_gap) { m_label_x_gap=x_gap; } void LabelYGap( const int y_gap) { m_label_y_gap=y_gap; } void LabelColor( const color clr) { m_label_color=clr; } void LabelColorHover( const color clr) { m_label_color_hover=clr; } void LabelColorLocked( const color clr) { m_label_color_locked=clr; } void EditXSize( const int x_size) { m_edit_x_size=x_size; } void EditYSize( const int y_size) { m_edit_y_size=y_size; } void EditXGap( const int x_gap) { m_edit_x_gap=x_gap; } void EditColor( const color clr) { m_edit_color=clr; } void EditColorLocked( const color clr) { m_edit_color_locked=clr; } void EditTextColor( const color clr) { m_edit_text_color=clr; } void EditTextColorLocked( const color clr) { m_edit_text_color_locked=clr; } void EditTextColorHighlight( const color clr) { m_edit_text_color_highlight=clr; } void EditBorderColor( const color clr) { m_edit_border_color=clr; } void EditBorderColorHover( const color clr) { m_edit_border_color_hover=clr; } void EditBorderColorLocked( const color clr) { m_edit_border_color_locked=clr; } void IncFileOn( const string file_path) { m_inc_bmp_file_on=file_path; } void IncFileOff( const string file_path) { m_inc_bmp_file_off=file_path; } void IncFileLocked( const string file_path) { m_inc_bmp_file_locked=file_path; } void DecFileOn( const string file_path) { m_dec_bmp_file_on=file_path; } void DecFileOff( const string file_path) { m_dec_bmp_file_off=file_path; } void DecFileLocked( const string file_path) { m_dec_bmp_file_locked=file_path; } void IncXGap( const int x_gap) { m_inc_x_gap=x_gap; } void IncYGap( const int y_gap) { m_inc_y_gap=y_gap; } void DecXGap( const int x_gap) { m_dec_x_gap=x_gap; } void DecYGap( const int y_gap) { m_dec_y_gap=y_gap; } bool ResetMode( void ) { return (m_reset_mode); } void ResetMode( const bool mode) { m_reset_mode=mode; } double MinValue( void ) const { return (m_min_value); } void MinValue( const double value) { m_min_value=value; } double MaxValue( void ) const { return (m_max_value); } void MaxValue( const double value) { m_max_value=value; } double StepValue( void ) const { return (m_step_value); } void StepValue( const double value) { m_step_value=(value<= 0 )? 1 : value; } void SetDigits( const int digits) { m_digits=:: fabs (digits); } void AlignMode( ENUM_ALIGN_MODE mode) { m_align_mode=mode; } };

Para criar o controle campo de edição, nós vamos precisar de cinco métodos privados para criar objetos gráficos primitivos e um método público, que serão chamados na classe personalizada quando a interface gráfica for criada. Os ícones para os botões de rolagem podem ser baixados no final deste artigo. Eles são usados ​​por padrão, mas você poderá utilizar os seus ícones personalizados.

class CSpinEdit : public CElement { private : CRectLabel m_area; CLabel m_label; CEdit m_edit; CBmpLabel m_spin_inc; CBmpLabel m_spin_dec; public : bool CreateSpinEdit( const long chart_id, const int subwin, const string label_text, const int x, const int y); private : bool CreateArea( void ); bool CreateLabel( void ); bool CreateEdit( void ); bool CreateSpinInc( void ); bool CreateSpinDec( void ); };

Agora, nós estamos vamos discutir os modos e métodos de gestão dos estados e propriedades do controle após a sua criação. Vamos começar com o método CSpinEdit::SetValue() para ajustar e o armazenar o valor do controle campo de edição e também o método auxiliar CSpinEdit::HighlightLimit() para o destaque (realce) do texto no campo de edição quando os limites mínimos e máximos são ultrapassados.

No início do método CSpinEdit::SetValue(), há um ajuste considerando o passo para mudar o valor. Então, siga as verificações para ultrapassar os limites definidos (máximas/mínimas). Se os limites forem ultrapassados, então, um valor correspondente à verificação é definida e o método CSpinEdit::HighlightLimit() é chamado para destacar o texto. Se depois de todas as verificações e ajustes o valor se alterar em relação ao que foi armazenado, o novo valor substitui o antigo.

O método CSpinEdit::HighlightLimit() é bastante simples. Ali, a cor do realce é definido em primeiro lugar. É vermelho por padrão, podendo ser redefinido pelo usuário. Depois disso, há uma pausa de 100 milissegundos. Isto é suficiente para notar uma mudança temporária da cor. A cor do texto inicial é definida no final.

Abaixo está o código dos métodos descritos:

class CSpinEdit : public CElement { private : double m_edit_value; public : double GetValue( void ) const { return (m_edit_value); } bool SetValue( const double value ); void HighlightLimit( void ); }; bool CSpinEdit::SetValue( double value ) { double corrected_value = 0.0 ; corrected_value=::MathRound(value/m_step_value)*m_step_value; if (corrected_value<m_min_value) { corrected_value=m_min_value; m_spin_dec.State( true ); HighlightLimit(); } if (corrected_value>m_max_value) { corrected_value=m_max_value; m_spin_inc.State( true ); HighlightLimit(); } if (m_edit_value!=corrected_value) { m_edit_value=corrected_value; m_edit.Color(m_edit_text_color); return ( true ); } return ( false ); } void CSpinEdit::HighlightLimit( void ) { m_edit.Color(m_edit_text_color_highlight); ::ChartRedraw(); ::Sleep( 100 ); m_edit.Color(m_edit_text_color); }

O método CSpinEdit::SetValue() é designado apenas para ajustar o valor no caso do limite estabelecido for excedido. O método CSpinEdit::ChangeValue() é usado para alterar o valor do campo de edição:

class CSpinEdit : public CElement { private : void ChangeValue( const double value ); }; void CSpinEdit::ChangeValue( const double value ) { SetValue( value ); m_edit.Description(:: DoubleToString (GetValue(),m_digits)); }

Semelhante aos outros elementos, vamos precisar de um método para gerenciar a disponibilidade do controle de edição, como mostrado no código abaixo:

class CSpinEdit : public CElement { private : bool m_spin_edit_state; public : bool SpinEditState( void ) const { return (m_spin_edit_state); } void SpinEditState( const bool state); }; void CSpinEdit::SpinEditState( const bool state) { m_spin_edit_state=state; m_label.Color((state)? m_label_color : m_label_color_locked); m_edit.Color((state)? m_edit_text_color : m_edit_text_color_locked); m_edit.BackColor((state)? m_edit_color : m_edit_color_locked); m_edit.BorderColor((state)? m_edit_border_color : m_edit_border_color_locked); m_spin_inc.BmpFileOn((state)? "::" +m_inc_bmp_file_on : "::" +m_inc_bmp_file_locked); m_spin_dec.BmpFileOn((state)? "::" +m_dec_bmp_file_on : "::" +m_dec_bmp_file_locked); if (!m_spin_edit_state) { m_edit.Z_Order(- 1 ); m_spin_inc.Z_Order(- 1 ); m_spin_dec.Z_Order(- 1 ); m_edit.ReadOnly( true ); } else { m_edit.Z_Order(m_edit_zorder); m_spin_inc.Z_Order(m_spin_zorder); m_spin_dec.Z_Order(m_spin_zorder); m_edit.ReadOnly( false ); } }

Agora, nós vamos considerar os métodos para lidar com os eventos do controle campo de edição. O clique em cima do rótulo de texto irá gerar um evento personalizado com (1) o identificador de evento ON_CLICK_LABEL, (2) o identificador de controle, (3) o índice de controle e (4) a descrição do rótulo de texto. O modo de resetar o valor no campo de edição para o seu mínimo foi mencionado anteriormente. Este modo é desativado por padrão (false). Ele pode ser ativado com o método CSpinEdit::ResetMode(). Para isso, você só precisa definir como true em seu único argumento. Se o modo para resetar o valor estiver ativado, então, ao pressionar o rótulo de texto, será chamado o método para definir o valor mínimo no campo de edição.

O código do método CSpinEdit::OnClickLabel() para lidar com o clique sobre o rótulo de texto será como é mostrado abaixo:

class CSpinEdit : public CElement { private : bool OnClickLabel( const string clicked_object); }; bool CSpinEdit::OnClickLabel( const string clicked_object) { if (m_area.Name()!=clicked_object) return ( false ); if (m_reset_mode) { ChangeValue(MinValue()); } :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_LABEL,CElement::Id(),CElement::Index(),m_label.Description()); return ( true ); }

O usuário pode alterar o valor no controle campo de edição, inserindo o novo valor manualmente ou usando os botões de incremento e decremento. Nós vamos precisar de novos identificadores de eventos personalizados. Adicione-os no arquivo Defines.mqh:

#define ON_END_EDIT ( 18 ) #define ON_CLICK_INC ( 19 ) #define ON_CLICK_DEC ( 20 )

Para lidar com a entrada manual do novo valor, nós vamos escrever o método CSpinEdit::OnEndEdit(). Ele será chamado no manipulador comum CSpinEdit::OnEvent() ao receber um evento com o identificador CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT. O novo valor pode ser ajustado se necessário. No final do método, um evento personalizado será gerado com (1) o identificador de evento ON_END_EDIT, (2) o identificador do elemento, (3) o índice do elemento e (4) a descrição do rótulo de texto, como é mostrado no código abaixo.

class CSpinEdit : public CElement { private : bool OnEndEdit( const string edited_object); }; bool CSpinEdit::OnEndEdit( const string edited_object) { if (m_edit.Name()!=edited_object) return ( false ); double entered_value=:: StringToDouble (m_edit.Description()); ChangeValue(entered_value); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_END_EDIT,CElement::Id(),CElement::Index(),m_label.Description()); return ( true ); }

Para lidar com o pressionamento sobre os botões de incremento e decremento, nós precisamos criar dois métodos distintos, o CSpinEdit::OnClickSpinInc() e o CSpinEdit::OnClickSpinDec(). Eles são bem simples. Depois de um objeto gráfico ser pressionado, há uma verificação pelo seu nome, se for um botão de nosso controle. Em seguida, nós obtemos o valor atual no campo de edição e aumentamos/diminuímos o seu passo definido nas propriedades do controle. No final dos métodos, um evento personalizado é gerado com (1) o identificador de evento ON_CLICK_INC/ON_CLICK_DEC, (2) o identificador do elemento, (3) o índice do elemento e (4) a descrição do rótulo de texto, como é mostrado no código abaixo.

class CSpinEdit : public CElement { private : bool OnClickSpinInc( const string clicked_object); bool OnClickSpinDec( const string clicked_object); }; bool CSpinEdit::OnClickSpinInc( const string clicked_object) { if (m_spin_inc.Name()!=clicked_object) return ( false ); double value =GetValue(); ChangeValue( value +m_step_value); m_spin_inc.State( true ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_INC,CElement::Id(),CElement::Index(),m_label.Description()); return ( true ); } bool CSpinEdit::OnClickSpinDec( const string clicked_object) { if (m_spin_dec.Name()!=clicked_object) return ( false ); double value =GetValue(); ChangeValue( value -m_step_value); m_spin_dec.State( true ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_DEC,CElement::Id(),CElement::Index(),m_label.Description()); return ( true ); }

Todos estes métodos de manipulação devem ser chamados no método principal para o tratamento de eventos, como é mostrado no código abaixo. O acesso ao corpo de métodos de manipulação é controlado pela disponibilidade atual do controle.

void CSpinEdit::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (!m_spin_edit_state) return ; if (OnClickLabel(sparam)) return ; if (OnClickSpinInc(sparam)) return ; if (OnClickSpinDec(sparam)) return ; return ; } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT ) { if (!m_spin_edit_state) return ; if (OnEndEdit(sparam)) return ; } }

Para uma rolagem mais rápida dos valores quando o botão esquerdo do mouse é pressionado sobre os botões chaves do controle, crie o método CSpinEdit::FastSwitching() que será chamado no timer do controle. Nós discutimos esse método quando falamos sobre a classe CListView para a criar a lista com uma barra de rolagem. Considerando que esse método foi necessário para a rolagem da lista, aqui ele vai ter uma função de aumentar ou diminuir os valores do campo de edição. Mais detalhes do código CSpinEdit::FastSwitching() é apresentado abaixo.

class CSpinEdit : public CElement { private : void FastSwitching( void ); }; void CSpinEdit::OnEventTimer( void ) { if (CElement::IsDropdown()) { ChangeObjectsColor(); FastSwitching(); } else { if (!m_wnd.IsLocked()) { ChangeObjectsColor(); FastSwitching(); } } } void CSpinEdit::FastSwitching( void ) { if (!CElement::MouseFocus()) return ; if (!m_mouse_state) m_timer_counter=SPIN_DELAY_MSC; else { m_timer_counter+=TIMER_STEP_MSC; if (m_timer_counter< 0 ) return ; double current_value=:: StringToDouble (m_edit.Description()); if (m_spin_inc.State()) SetValue(current_value+m_step_value); else if (m_spin_dec.State()) SetValue(current_value-m_step_value); if (m_spin_inc.State() || m_spin_dec.State()) m_edit.Description(:: DoubleToString (GetValue(),m_digits)); } }

Teste do Controle Campo de Edição

Todos os métodos do controle campo de edição foram implementadas. Vamos testá-lo no programa que nós preparamos antes. Na classe personalizada CProgram do aplicativo, crie uma instância da classe CSpinEdit e declare um método para criar o controle campo de edição.

class CProgram : public CWndEvents { private : CSpinEdit m_spin_edit1; private : #define SPINEDIT1_GAP_X ( 150 ) #define SPINEDIT1_GAP_Y ( 75 ) bool CreateSpinEdit1( const string text); };

Vamos fazer a primeira caixa de seleção para gerenciar a disponibilidade desse controle, da mesma maneira que foi feito em relação à segunda caixa de seleção. Portanto, após este controle ser criado, sua disponibilidade dependerá do estado da primeira caixa de seleção como é mostrado no código abaixo.

bool CProgram::CreateSpinEdit1( string text) { m_spin_edit1.WindowPointer(m_window1); int x=m_window1.X()+SPINEDIT1_GAP_X; int y=m_window1.Y()+SPINEDIT1_GAP_Y; double v=(m_spin_edit1.GetValue()== WRONG_VALUE ) ? 4 : m_spin_edit1.GetValue(); m_spin_edit1.XSize( 150 ); m_spin_edit1.YSize( 18 ); m_spin_edit1.EditXSize( 76 ); m_spin_edit1.MaxValue( 1000 ); m_spin_edit1.MinValue(- 1000 ); m_spin_edit1.StepValue( 1 ); m_spin_edit1.SetDigits( 0 ); m_spin_edit1.SetValue(v); m_spin_edit1.ResetMode( true ); m_spin_edit1.AreaColor( clrWhiteSmoke ); m_spin_edit1.LabelColor( clrBlack ); m_spin_edit1.LabelColorLocked( clrSilver ); m_spin_edit1.EditColorLocked( clrWhiteSmoke ); m_spin_edit1.EditTextColor( clrBlack ); m_spin_edit1.EditTextColorLocked( clrSilver ); m_spin_edit1.EditBorderColor( clrSilver ); m_spin_edit1.EditBorderColorLocked( clrSilver ); if (!m_spin_edit1.CreateSpinEdit(m_chart_id,m_subwin,text,x,y)) return ( false ); m_spin_edit1.SpinEditState(m_checkbox1.CheckButtonState()); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_spin_edit1); return ( true ); }

Semelhante aos outros controles, o método CProgram::CreateSpinEdit1() deve ser chamado no método principal para criar a interface gráfica do programa. Abaixo está uma versão resumida do método:

bool CProgram::CreateTradePanel( void ) { if (!CreateSpinEdit1( "Spin Edit 1:" )) return ( false ); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

No manipulador de eventos CProgram::OnEvent(), adicione o código para o testar a escuta dos eventos a partir dos controles campo de edição e também especifique que o primeiro campo de edição depende do estado da primeira caixa de seleção:

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_LABEL) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam); if (lparam==m_checkbox1.Id()) { m_checkbox2.CheckBoxState(m_checkbox1.CheckButtonState()); m_spin_edit1.SpinEditState(m_checkbox1.CheckButtonState()); } } if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_END_EDIT) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam); } if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_INC || id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_DEC) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam); } }

Compile o programa e carregue-o ao gráfico. Você pode ver que a interface gráfica da aplicação está igual a imagem abaixo:





Fig. 4. Testando o controle campo de edição.

Outros Controles com as Caixas de Seleção

Foi mencionado no início deste artigo, que além dos controles da caixa de seleção e campo de edição, nós poderíamos considerar o campo de edição com caixa de seleção e a lista combinada. O campo de edição com o caixa de seleção é uma versão estendida da classe CSpinEdit, enriquecida com campos e métodos da classe CCheckBox que consideramos neste artigo.

Fig. 5. Partes integrantes do controle campo de edição com a caixa de seleção.





A caixa de seleção com a lista combinada é uma combinação semelhante às classes CComboBox e CCheckBox:

Fig. 6. Partes integrantes do controle caixa de seleção com a lista combinada.





Você pode encontrar a implementação do CCheckBoxEdit (campo de edição com caixa de seleção) e o CCheckComboBox (caixa de seleção com a lista combinada) nos arquivos anexados neste artigo para estudar por conta própria. Como o controle do tipo CCheckComboBox contém uma lista suspensa, as adições relevantes precisam ser introduzidas no arquivo WndContainer.mqh semelhante aos outros elementos que possuem partes suspensas. Neste caso, o ponteiro da lista suspensa deve entrar no array privado de ponteiros m_drop_lists[]. Uma descrição detalhada de como fazer isso pode ser encontrada no artigo Interfaces Gráficas V: O Controle ComboBox (Capítulo 3).

Por uma questão de exemplo, nós vamos adicionar o aplicativo de teste com esses controles para que você possa ver como ele funciona. Vamos adicionar duas caixas de seleção do tipo CCheckBox e um do CCheckBoxEdit e CCheckComboBox. A disponibilidade do controle do tipo CCheckBoxEdit vai depender do estado da terceira caixa de seleção e a disponibilidade do controle do tipo CCheckComboBox vai depender do estado da quarta lista combinada.

Fig. 7. Testando os controles de tipos mistos.

Conclusão

Neste artigo, nós desenvolvemos os controles amplamente utilizados em muitas interfaces gráficas em diferentes ambientes: caixa de seleção, campo de edição, campo de edição com caixa de seleção e a lista combinada com a caixa de seleção. No segundo capítulo, nós vamos desenvolver os controles deslizante e deslizante duplo.

Você pode baixar o material da parte VI e testar o seu funcionamento. Se você tiver dúvidas sobre a utilização do material a partir desses arquivos, você poderá consultar a descrição detalhada do desenvolvimento da biblioteca em um dos artigos da lista abaixo ou fazer sua pergunta nos comentários deste artigo.





