Interfaces Gráficas V: A Barra de Rolagem Vertical e Horizontal (Capítulo 1)

Introdução

Nos artigos anteriores da série sobre as interfaces gráficas no ambiente do MetaTrader, nós discutimos as principais partes da biblioteca em desenvolvimento e criamos também vários elementos de interface: O menu principal, o menu de contexto, a barra de status, botões, grupos de botões e as dicas de contexto. A quinta parte da série será dedicada aos controles como a barra de rolagem e a lista. No primeiro capítulo, nós vamos escrever as classes para criar uma barra de rolagem vertical e horizontal. No segundo capítulo, nós vamos desenvolver o elemento de interface composto chamado lista. Este elemento será composto pois uma barra de rolagem fará parte dele, desse modo, nós vamos começar criando ela.

O Controle Barra de Rolagem

A barra de rolagem é usada em diferentes visualizações de listas e tabelas quando o conjunto de dados não cabe na área designada. Os principais objetos da barra de rolagem são os botões para mover os dados em um passo e o deslizador que movimenta os dados de forma rápida através de seu arrastamento com o botão esquerdo do mouse pressionado.

Nós vamos compor a barra de rolagem com cinco objetos gráficos.

Fundo principal. Fundo da área do deslizador. Dois botões para mover os dados em um passo. Deslizador para realizar um movimento rápido dos dados.





Fig. 1. Partes integrantes do controle barra de rolagem.

Como podemos ter dois tipos de barra de rolagem - as horizontais e verticais, será conveniente criarmos uma classe separada para cada tipo. Estas serão classes derivadas, que servem para refletir as propriedades únicas de cada tipo de barra de rolagem.

CScrollV – Classe derivada para barra de rolagem vertical.

– Classe derivada para barra de rolagem vertical. CScrollH - Classe derivada para a barra de rolagem horizontal.

A classe base para elas será a CScroll. Ela irá conter os campos e métodos comuns para cada tipo. Todas as três classes serão colocadas no arquivo Scrolls.mqh. O esquema para o controle barra de rolagem será o seguinte:

Fig. 2. Esquema do controle barra de rolagem.





Agora, nós vamos considerar o desenvolvimento da classe base para esse controle - CScroll.

Classe Base do Controle

O controle de deslocamento não é um elemento independente da interface gráfica. Ele é um elemento auxiliar que será ligado a outros elementos que exigem o deslocamento de dados na área de trabalho. Isso significa que o arquivo Scrolls.mqh não precisa ser diretamente incluído no arquivo Arquivo WndContainer.mqh. As classes da barra de rolagem estarão disponíveis na biblioteca, através da inclusão nos arquivos com as classes de outros elementos.

Crie a classe CScroll no arquivo Scrolls.mqh com os métodos padrão para todos os elementos da interface:

#include "Element.mqh" #include "Window.mqh" class CScroll : public CElement { protected : CWindow *m_wnd; public : void WindowPointer(CWindow &object) { m_wnd=:: GetPointer (object); } public : virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); virtual void OnEventTimer( void ) {} virtual void Moving( const int x, const int y); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); virtual void SetZorders( void ); virtual void ResetZorders( void ); virtual void ResetColors( void ) {} }; CScroll::CScroll( void ) { } CScroll::~CScroll( void ) { }

Seguindo em frente, deve-se mencionar que as classes derivadas devem ser criada no mesmo arquivo, como é mostrado no código abaixo. O elemento recebe um nome correspondente no construtor da classe de acordo com a classe que será utilizada.

class CScrollV : public CScroll { public : CScrollV( void ); ~CScrollV( void ); }; CScrollV::CScrollV( void ) { CElement::ClassName(CLASS_NAME); } CScrollV::~CScrollV( void ) { } class CScrollH : public CScroll { public : CScrollH( void ); ~CScrollH( void ); }; CScrollH::CScrollH( void ) { CElement::ClassName(CLASS_NAME); } CScrollH::~CScrollH( void ) { }

Como mencionado anteriormente, vamos fazer com que haja a possibilidade de personalização da aparência da barra de rolagem. Para isso, na classe base CScroll crie os campos e métodos para definir os seguintes parâmetros dos objetos de elemento:

Largura da barra de rolagem

Cor do quadro do fundo geral

Cor do fundo e do quadro da área onde o deslizador da barra de rolagem está localizada

Cor do fundo e do quadro do deslizador em diferentes estados

Ícones para diferentes estados dos botões, com o qual os dados serão deslocados



Deve-se notar que a largura da barra de rolagem vertical e seus objetos serão do tamanho do eixo X e para a horizontal será do tamanho do eixo Y. A largura padrão será de 15 pixels. Os ícones padrão para os botões são selecionados para corresponderem a este tamanho. Eles estão localizados dentro do do fundo geral com a margem de 1 pixel de modo que eles não cubram o quadro de fundo. Seu tamanho é de 13x13 pixels. Portanto, se você alterar a largura da barra de rolagem, você precisará alterar o botão de ícones. Vamos criar os métodos relevantes.

A largura de outros objetos da barra de rolagem (área interna e o deslizador) serão calculados automaticamente em relação à largura do fundo geral. O comprimento também será calculado automaticamente já que este parâmetro depende do número de itens na lista e do seu tamanho ao longo do exio Y. Sua implementação será descrita posteriormente no artigo.

class CScroll : public CElement { protected : int m_area_width; int m_area_length; color m_area_color; color m_area_border_color; int m_bg_length; color m_bg_border_color; string m_inc_file_on; string m_inc_file_off; string m_dec_file_on; string m_dec_file_off; color m_thumb_color; color m_thumb_color_hover; color m_thumb_color_pressed; color m_thumb_border_color; color m_thumb_border_color_hover; color m_thumb_border_color_pressed; int m_thumb_width; int m_thumb_length; int m_thumb_min_length; double m_thumb_step_size; double m_thumb_steps_total; int m_area_zorder; int m_bg_zorder; int m_arrow_zorder; int m_thumb_zorder; public : void ScrollWidth( const int width) { m_area_width=width; } int ScrollWidth( void ) const { return (m_area_width); } void AreaColor( const color clr) { m_area_color=clr; } void AreaBorderColor( const color clr) { m_area_border_color=clr; } void BgBorderColor( const color clr) { m_bg_border_color=clr; } void IncFileOn( const string file_path) { m_inc_file_on=file_path; } void IncFileOff( const string file_path) { m_inc_file_off=file_path; } void DecFileOn( const string file_path) { m_dec_file_on=file_path; } void DecFileOff( const string file_path) { m_dec_file_off=file_path; } void ThumbColor( const color clr) { m_thumb_border_color=clr; } void ThumbColorHover( const color clr) { m_thumb_border_color_hover=clr; } void ThumbColorPressed( const color clr) { m_thumb_border_color_pressed=clr; } void ThumbBorderColor( const color clr) { m_thumb_border_color=clr; } void ThumbBorderColorHover( const color clr) { m_thumb_border_color_hover=clr; } void ThumbBorderColorPressed( const color clr) { m_thumb_border_color_pressed=clr; } }; CScroll::CScroll( void ) : m_area_width( 15 ) , m_area_length( 0 ), m_inc_file_on( "" ), m_inc_file_off( "" ), m_dec_file_on( "" ), m_dec_file_off( "" ), m_thumb_width( 0 ), m_thumb_length( 0 ), m_thumb_min_length( 15 ), m_area_color( C'210,210,210' ), m_area_border_color( C'240,240,240' ), m_bg_border_color( C'210,210,210' ), m_thumb_color( C'190,190,190' ), m_thumb_color_hover( C'180,180,180' ), m_thumb_color_pressed( C'160,160,160' ), m_thumb_border_color( C'170,170,170' ), m_thumb_border_color_hover( C'160,160,160' ), m_thumb_border_color_pressed( C'140,140,140' ) { m_area_zorder = 8 ; m_bg_zorder = 9 ; m_arrow_zorder = 10 ; m_thumb_zorder = 11 ; }

Vamos considerar os métodos para a criação do elemento da barra de rolagem. Cada parte dele é criada por um método privado individual. O tamanho da lista e o tamanho da parte visível da lista deve ser passado como os dois últimos parâmetros do método principal. Estes parâmetros serão usados no cálculo do número de passos para o deslizador da barra de rolagem.

class CScroll : public CElement { protected : CRectLabel m_area; CRectLabel m_bg; CBmpLabel m_inc; CBmpLabel m_dec; CRectLabel m_thumb; public : bool CreateScroll( const long chart_id, const int subwin, const int x, const int y, const int items_total, const int visible_items_total ); private : bool CreateArea( void ); bool CreateBg( void ); bool CreateInc( void ); bool CreateDec( void ); bool CreateThumb( void ); };

Como exemplo nós vamos mostrar o código de apenas alguns desses métodos, pois no resto dos métodos são utilizados princípios semelhantes, que deve ser fácil de acompanhar. Dê uma olhada no código do método CScroll::CreateBg() abaixo. Note que a formação do nome do objeto depende do tipo da barra de rolagem e também se o índice deste elemento foi especificado. Pode ser necessário especificar o índice para o desenvolvimento dos controles compostos onde pode ser utilizado várias barras de rolagem de um tipo. Tais exemplos serão ilustradas em um dos seguintes artigos.

O tipo da barra de rolagem também define os cálculos de tais parâmetros como as (1) coordenadas, (2) comprimento da área do deslizador e (3) o seu tamanho. Esta parte é destacada em azul no código abaixo.

bool CScroll::CreateBg( void ) { string name = "" ; string name_part =(CElement::ClassName()== "CScrollV" )? "_scrollv_bg_" : "_scrollh_bg_" ; if (CElement::Index()== WRONG_VALUE ) name=CElement::ProgramName()+ name_part +( string )CElement::Id(); else name=CElement::ProgramName()+ name_part +( string ) CElement::Index() + "__" +( string )CElement::Id(); int x= 0 ; int y= 0 ; int x_size= 0 ; int y_size= 0 ; if (CElement::ClassName()== "CScrollV" ) { m_bg_length =CElement::YSize()-(m_thumb_width* 2 )- 2 ; x =CElement::X()+ 1 ; y =CElement::Y()+m_thumb_width+ 1 ; x_size =m_thumb_width; y_size =m_bg_length; } else { m_bg_length =CElement::XSize()-(m_thumb_width* 2 )- 2 ; x =CElement::X()+m_thumb_width+ 1 ; y =CElement::Y()+ 1 ; x_size =m_bg_length; y_size =m_thumb_width; } if (!m_bg.Create(m_chart_id,name,m_subwin,x,y,x_size,y_size)) return ( false ); m_bg.BackColor(m_area_color); m_bg.Color(m_bg_border_color); m_bg.BorderType( BORDER_FLAT ); m_bg.Corner(m_corner); m_bg.Selectable( false ); m_bg.Z_Order(m_bg_zorder); m_bg.Tooltip( "

" ); m_bg.X(x); m_bg.Y(y); m_bg.XGap(x-m_wnd.X()); m_bg.YGap(y-m_wnd.Y()); m_bg.XSize(x_size); m_bg.YSize(y_size); CElement::AddToArray(m_bg); return ( true ); }

Ao criar o objeto gráfico que atuará como o deslizador da barra de rolagem, nós vamos precisar de um método para calcular o seu comprimento. O tamanho depende do número de itens da lista e o número de itens em sua parte visível. Vamos criar tal método e chamá-lo de CScroll::CalculateThumbSize().

No início deste método, há uma verificação para o tamanho da área do deslizador. Se o comprimento deste espaço for menor que o comprimento mínimo do deslizador, então, o cálculo não é necessário. O método retornará false e o deslizador não será criado uma vez que ele não é necessário neste caso. Se ele passou na verificação, então o cálculo terá várias etapas:

Cálculo do deslizador.

Se o valor obtido for inferior que 1 , então, deixe-o igual a 1 .

, então, deixe-o igual a . Cálculo da área de trabalho para mover o deslizador.

Se o tamanho da área de trabalho for menor do que o tamanho de toda a área de movimento do deslizador, então, calcula-se o comprimento do mesmo. Caso contrário, define-se um comprimento mínimo que por padrão é igual a 15 pixels.

pixels. A verificação do comprimento calculado do deslizador, que envolve a conversão para o tipo inteiro (int) é realizada no final do método, bem como o seu ajustamento no caso do comprimento calculado ser menor que o mínimo.

O código detalhado do método CScroll::CalculateThumbSize() é exibido abaixo.

class CScroll : public CElement { protected : public : bool CalculateThumbSize( void ); }; bool CScroll::CalculateThumbSize( void ) { if (m_bg_length<m_thumb_min_length) return ( false ); m_thumb_step_size=( double )(m_bg_length-m_thumb_min_length)/m_thumb_steps_total; m_thumb_step_size=(m_thumb_step_size< 1 )? 1 : m_thumb_step_size; double work_area=m_thumb_step_size*m_thumb_steps_total; double thumb_size=(work_area<m_bg_length)? m_bg_length-work_area+m_thumb_step_size : m_thumb_min_length; m_thumb_length=(( int )thumb_size<m_thumb_min_length)? m_thumb_min_length :( int )thumb_size; return ( true ); }

A chamada do método CScroll::CalculateThumbSize() deve ser realida no método CScroll::CreateThumb() antes de criar o objeto. Mais tarde, nós ilustraremos outro caso, quando o comprimento da barra de deslocamento deve ser calculada no processo de utilização do controle. Nós vamos considerar isso quando estivermos desenvolvendo o controle.

bool CScroll::CreateThumb( void ) { string name = "" ; string name_part =(CElement::ClassName()== "CScrollV" )? "_scrollv_thumb_" : "_scrollh_thumb_" ; if (CElement::Index()== WRONG_VALUE ) name=CElement::ProgramName()+name_part+( string )CElement::Id(); else name=CElement::ProgramName()+name_part+( string )CElement::Index()+ "__" +( string )CElement::Id(); int x= 0 ; int y= 0 ; int x_size= 0 ; int y_size= 0 ; if (!CalculateThumbSize()) return ( true ); if (CElement::ClassName()== "CScrollV" ) { x =(m_thumb.X()> 0 ) ? m_thumb.X() : m_x+ 1 ; y =(m_thumb.Y()> 0 ) ? m_thumb.Y() : m_y+m_thumb_width+ 1 ; x_size =m_thumb_width; y_size =m_thumb_length; } else { x =(m_thumb.X()> 0 ) ? m_thumb.X() : m_x+m_thumb_width+ 1 ; y =(m_thumb.Y()> 0 ) ? m_thumb.Y() : m_y+ 1 ; x_size =m_thumb_length; y_size =m_thumb_width; } if (!m_thumb.Create(m_chart_id,name,m_subwin,x,y,x_size,y_size)) return ( false ); m_thumb.BackColor(m_thumb_color); m_thumb.Color(m_thumb_border_color); m_thumb.BorderType( BORDER_FLAT ); m_thumb.Corner(m_corner); m_thumb.Selectable( false ); m_thumb.Z_Order(m_thumb_zorder); m_thumb.Tooltip( "

" ); m_thumb.X(x); m_thumb.Y(y); m_thumb.XGap(x-m_wnd.X()); m_thumb.YGap(y-m_wnd.Y()); m_thumb.XSize(x_size); m_thumb.YSize(y_size); CElement::AddToArray(m_thumb); return ( true ); }

Os outros métodos para a criação dos objetos da barra de rolagem são voltados para o estudo individual. Eles podem ser encontrados no arquivo anexado neste artigo.

Adicione a verificação para o tipo de classe no método principal (público) para criar a barra de rolagem. O nome da classe não será armazenado na classe base do elemento CScroll. É por isso que, ao tentar criar uma barra de rolagem usando a classe base, a criação da interface gráfica será encerrada. O registro receberá uma mensagem de que as classes derivadas do tipo CScrollV ou da CScrollH devem ser usadas. Por favor, note como alguns parâmetros do elemento são inicializados. Tal abordagem permite automatizar ao máximo todos os cálculos, livrando o usuário de toda aquela rotina e proporcionando a possibilidade de especificar um número mínimo de propriedades ao criar os controles com uma barra de rolagem.

bool CScroll::CreateScroll( const long chart_id, const int subwin, const int x, const int y, const int items_total, const int visible_items_total) { if (:: CheckPointer (m_wnd)== POINTER_INVALID ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Antes de criar a barra de rolagem, a classe deve ser passada " "o ponteiro do formulário: CScroll::WindowPointer(CWindow &object)" ); return ( false ); } if (CElement::ClassName()== "" ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Use as classes derivadas da barra de rolagem (CScrollV ou CScrollH)." ); return ( false ); } m_chart_id =chart_id; m_subwin =subwin; m_x =x; m_y =y; m_area_width =(CElement::ClassName()== "CScrollV" )? CElement::XSize() : CElement::YSize(); m_area_length =(CElement::ClassName()== "CScrollV" )? CElement::YSize() : CElement::XSize(); m_thumb_width =m_area_width- 2 ; m_thumb_steps_total =items_total-visible_items_total+ 1 ; CElement::XGap(m_x-m_wnd.X()); CElement::YGap(m_y-m_wnd.Y()); if (!CreateArea()) return ( false ); if (!CreateBg()) return ( false ); if (!CreateInc()) return ( false ); if (!CreateDec()) return ( false ); if (!CreateThumb()) return ( false ); if (m_wnd.WindowType()==W_DIALOG || m_wnd.IsMinimized()) Hide(); return ( true ); }

Para identificar o estado do botão esquerdo do mouse em relação ao deslizador da barra de rolagem, crie a enumeração ENUM_THUMB_MOUSE_STATE no arquivo Enums.mqh.

enum ENUM_THUMB_MOUSE_STATE { THUMB_NOT_PRESSED = 0 , THUMB_PRESSED_OUTSIDE = 1 , THUMB_PRESSED_INSIDE = 2 };

Para isso, nós precisamos criar os campos e métodos apropriados. O método CScroll::CheckMouseButtonState() é necessário para identificar qual foi a área em que o botão esquerdo do mouse foi pressionado. O método CScroll::ZeroThumbVariables() é usado para zerar as variáveis ​​relacionadas com o movimento do deslizador, sendo este chamado no método CScroll::CheckMouseButtonState() quando o botão esquerdo do mouse é liberado.

Tenha em mente que, quando a barra de rolagem está no modo de mover o deslizador, o formulário se torna bloqueado apenas se o elemento não for do tipo suspenso. Isso é necessário para excluir o destacamento de outros elementos quando o cursor estiver sobre eles, o deslizador da barra de rolagem está no modo de movimento e o cursor está fora de sua área. Quando o modo de movimento do deslizador está desativado, o formulário deve ser desbloqueado no método CScroll::ZeroThumbVariables().

class CScroll : public CElement { protected : bool m_scroll_state; int m_thumb_size_fixing; int m_thumb_point_fixing; ENUM_THUMB_MOUSE_STATE m_clamping_area_mouse; public : void CheckMouseButtonState( const bool mouse_state); void ZeroThumbVariables( void ); }; void CScroll::CheckMouseButtonState( const bool mouse_state) { if (!mouse_state) { ZeroThumbVariables(); return ; } if (mouse_state) { if (m_clamping_area_mouse!=THUMB_NOT_PRESSED) return ; if (!m_thumb.MouseFocus()) m_clamping_area_mouse=THUMB_PRESSED_OUTSIDE; else { m_clamping_area_mouse=THUMB_PRESSED_INSIDE; if (!CElement::IsDropdown()) { m_wnd.IsLocked( true ); m_wnd.IdActivatedElement(CElement::Id()); } } } } void CScroll::ZeroThumbVariables( void ) { if (!CElement::IsDropdown()) { m_wnd.IsLocked( false ); m_wnd.IdActivatedElement( WRONG_VALUE ); } m_thumb_size_fixing = 0 ; m_clamping_area_mouse =THUMB_NOT_PRESSED; }

Para alterar a cor dos objetos da barra de rolagem, dependendo da localização do cursor do mouse e o estado do seu botão esquerdo, crie o método CScroll::ChangeObjectsColor(). No início deste método, há uma verificação se o formulário é bloqueado e se o identificador da barra de rolagem difere do identificador armazenado na memória do formulário. Se essas duas condições forem satisfeitas, eles recebem um estado que corresponde ao modo atual da barra de rolagem e do foco sobre os seus botões. A barra de rolagem pode ter dois modos: (1) livre e (2) no processo de mover o deslizador. Depois disso, dependendo da localização do cursor e da área onde o botão esquerdo do mouse foi pressionado, o deslizador recebe uma cor relevante. O modo da barra de rolagem é definida aqui também.

class CScroll : public CElement { public : void ChangeObjectsColor( void ); }; void CScroll::ChangeObjectsColor( void ) { if (m_wnd.IsLocked() && m_wnd.IdActivatedElement()!=CElement::Id()) return ; if (!m_scroll_state) { m_inc.State(m_inc.MouseFocus()); m_dec.State(m_dec.MouseFocus()); } if (m_thumb.MouseFocus()) { if (m_clamping_area_mouse==THUMB_NOT_PRESSED) { m_scroll_state= false ; m_thumb.BackColor(m_thumb_color_hover); m_thumb.Color(m_thumb_border_color_hover); } else if (m_clamping_area_mouse==THUMB_PRESSED_INSIDE) { m_scroll_state= true ; m_thumb.BackColor(m_thumb_color_pressed); m_thumb.Color(m_thumb_border_color_pressed); } } else { if (m_clamping_area_mouse==THUMB_NOT_PRESSED) { m_scroll_state= false ; m_thumb.BackColor(m_thumb_color); m_thumb.Color(m_thumb_border_color); } } }

Para o desenvolvimento dos elementos de interface com a barra de rolagem, será necessário termos os métodos para obtenção dos nomes e estados de seus botões. Além disso, nós vamos precisar dos métodos para definir e identificar o estado do deslocamento do deslizador da barra de rolagem e sua localização atual em relação a lista na qual ele está anexado.

class CScroll : public CElement { protected : bool m_scroll_state; int m_current_pos; public : string ScrollIncName( void ) const { return (m_inc.Name()); } string ScrollDecName( void ) const { return (m_dec.Name()); } bool ScrollIncState( void ) const { return (m_inc.State()); } bool ScrollDecState( void ) const { return (m_dec.State()); } void ScrollState( const bool scroll_state) { m_scroll_state=scroll_state; } bool ScrollState( void ) const { return (m_scroll_state); } void CurrentPos( const int pos) { m_current_pos=pos; } int CurrentPos( void ) const { return (m_current_pos); } };

Nós completamos o desenvolvimento da classe base da barra de rolagem. Agora, nós vamos preencher as classes derivadas desse controle.

Classes Derivadas do Controle

Se a classe base da barra de rolagem está preenchida com os métodos gerais para a criação dos objetos como a definição dos parâmetros e a obtenção de seus valores, as classes derivadas são destinados para gerir este controle. Nós criamos anteriormente as classes derivadas CScrollV e CScrollH no arquivo Scrolls.mqh. Nós vamos discutir os métodos de apenas um deles - a classe da barra de rolagem vertical (CScrollV). Na segunda classe (CScrollH), tudo será o mesmo com apenas um ajuste para o tipo da barra de rolagem. Na classe da barra de rolagem horizontal nós estaremos trabalhando com a coordenada X, ao contrário da classe da barra de rolagem vertical, onde trabalhamos com as coordenadas Y.

Num primeiro momento, nós vamos considerar o código dos métodos CScrollV::OnDragThumb() e CScrollV::UpdateThumb() projetados para deslocar o deslizador da barra de rolagem. Eles precisam ser declarados na seção privada da classe já que eles serão utilizados apenas dentro da classe CScrollV.

class CScrollV : public CScroll { private : void OnDragThumb( const int y); void UpdateThumb( const int new_y_point); };

O método CScrollV::OnDragThumb() é necessário para identificar a tentativa do usuário de mover os deslizador. Se o botão esquerdo do mouse foi pressionado sobre o deslizador da barra de rolagem e o cursor foi movido nesse estado ao longo do eixo Y, isto significa que o processo de movimento foi iniciado e o objeto tem de ser transferido. A atualização das coordenadas do deslizador é realizada com o método CScrollV::UpdateThumb().

void CScrollV::OnDragThumb( const int y) { int new_y_point= 0 ; if (!CScroll::ScrollState()) { CScroll::m_thumb_size_fixing = 0 ; CScroll::m_thumb_point_fixing = 0 ; return ; } if (CScroll::m_thumb_point_fixing== 0 ) CScroll::m_thumb_point_fixing=y; if (CScroll::m_thumb_size_fixing== 0 ) CScroll::m_thumb_size_fixing=m_thumb.Y()-y; if (y-CScroll::m_thumb_point_fixing> 0 ) { new_y_point=y+CScroll::m_thumb_size_fixing; UpdateThumb(new_y_point); return ; } if (y-CScroll::m_thumb_point_fixing< 0 ) { new_y_point=y-:: fabs (CScroll::m_thumb_size_fixing); UpdateThumb(new_y_point); return ; } }

Abaixo nós encontramos o código detalhado do método CScrollV::UpdateThumb(). A coordenada Y calculada no método CScrollV::OnDragThumb() e passada para ele. Lá, é feito a sua verificação. Se ele verificar que foi excedido os limites da área de trabalho designada para mover o cursor, os valores são ajustados. Só depois disso que as coordenadas são atualizadas e armazenada nos campos das classes base.

void CScrollV::UpdateThumb( const int new_y_point) { int y=new_y_point; CScroll::m_thumb_point_fixing= 0 ; if (new_y_point>m_bg.Y2()-CScroll::m_thumb_length) { y=m_bg.Y2()-CScroll::m_thumb_length; CScroll::CurrentPos( int (CScroll::m_thumb_steps_total)); } if (new_y_point<=m_bg.Y()) { y=m_bg.Y(); CScroll::CurrentPos( 0 ); } m_thumb.Y(y); m_thumb.Y_Distance(y); m_thumb.YGap(m_thumb.Y()-(CElement::Y()-CElement::YGap())); }

Nós vamos precisar de mais um método privado para corrigir a posição atual do deslizador em relação a sua coordenada Y. Vamos nomeá-lo de CScrollV::CalculateThumbPos(). O código é apresentado a seguir.

class CScrollV : public CScroll { private : void CalculateThumbPos( void ); }; void CScrollV::CalculateThumbPos( void ) { if (CScroll::m_thumb_step_size== 0 ) return ; CScroll::CurrentPos( int ((m_thumb.Y()-m_bg.Y())/CScroll::m_thumb_step_size)); if (m_thumb.Y2()>=m_bg.Y2()- 1 ) CScroll::CurrentPos( int (CScroll::m_thumb_steps_total- 1 )); if (m_thumb.Y()<m_bg.Y()) CScroll::CurrentPos( 0 ); }

Agora, vamos criar o método público CScrollV::ScrollBarControl() para gerir o deslizador. Todos os métodos privados considerados acima será chamados neste método. Ele terá de ser chamado no manipulador de evento OnEvent() desses elementos contendo uma barra de rolagem. Nós vamos trazer um exemplo detalhado no segundo capítulo, onde nós iremos desenvolver uma classe para criar o controle lista.

O código do método CScrollV::ScrollBarControl() é apresentado abaixo. As coordenadas do cursor e o estado do botão esquerdo do mouse são passados ​​a ele como argumentos. No início, nós vamos verificar o foco sobre a barra de rolagem. Em seguida, nós verificaremos qual a área em que o botão esquerdo do mouse foi pressionado. Dependendo da localização do cursor e o estado do botão esquerdo do mouse, a cor da barra de rolagem é alterada. Depois disso, se o gerenciamento é passado para a barra de rolagem, ela é movida de acordo com a nova coordenada Y calculada. O número do elemento da lista é calculado em relação a ele.

class CScrollV : public CScroll { public : bool ScrollBarControl( const int x, const int y, const bool mouse_state); }; bool CScrollV::ScrollBarControl( const int x, const int y, const bool mouse_state) { m_thumb.MouseFocus(x>m_thumb.X() && x<m_thumb.X2() && y>m_thumb.Y() && y<m_thumb.Y2()); CScroll::CheckMouseButtonState(mouse_state); CScroll::ChangeObjectsColor(); if (CScroll::ScrollState()) { OnDragThumb(y); CalculateThumbPos(); return ( true ); } return ( false ); }

O método CScrollV::CalculateThumbPos() converte a coordenada Y em um número do elemento da lista. Nós também precisamos de um método para fazer a conversão inversa, que é o de calcular coordenada Y em relação a posição atual da barra de rolagem. Aqui, existem também as verificações caso ocorra de exceder a área de trabalho e seu devido ajuste. No final do método, as coordenadas e as margens do objeto são atualizados.

class CScrollV : public CScroll { public : void CalculateThumbY( void ); }; void CScrollV::CalculateThumbY( void ) { int scroll_thumb_y= int (m_bg.Y()+(CScroll::CurrentPos()*CScroll::m_thumb_step_size)); if (scroll_thumb_y<=m_bg.Y()) scroll_thumb_y=m_bg.Y(); if (scroll_thumb_y+CScroll::m_thumb_length>=m_bg.Y2() || CScroll::CurrentPos()>=CScroll::m_thumb_steps_total- 1 ) { scroll_thumb_y= int (m_bg.Y2()-CScroll::m_thumb_length); } m_thumb.Y(scroll_thumb_y); m_thumb.Y_Distance(scroll_thumb_y); m_thumb.YGap(m_thumb.Y()-m_wnd.Y()); }

O método CScrollV::CalculateThumbY() será chamado nos métodos que manipulam o pressionamento sobre os botões na barra de rolagem, como é mostrado no código abaixo. O nome do objeto é o único argumento que é passado para os métodos CScrollV::OnClickScrollInc() e CScrollV::OnClickScrollDec(). Os seguintes parâmetros são controlados no início do método.



Se este botão foi pressionado. Verifique pelo nome do objeto.

Estado da barra de rolagem. Para ser passado na verificação, o modo deve ser livre.

O número de passos deve ser definido e este valor não pode ser inferior a um.

Se foi passado em todas as verificações, então a posição é alterada por um passo, considerando que a faixa de trabalho não pode ser ultrapassada. Depois disso, no método CScrollV::CalculateThumbY() a coordenada Y é calculada e atualizada, bem como as margens a partir da borda do formulário. O botão deve ficar no estado ligado após ter sido pressionado.

class CScrollV : public CScroll { public : bool OnClickScrollInc( const string clicked_object); bool OnClickScrollDec( const string clicked_object); }; bool CScrollV::OnClickScrollInc( const string clicked_object) { if (m_inc.Name()!=clicked_object || CScroll::ScrollState() || CScroll::m_thumb_steps_total< 1 ) return ( false ); if (CScroll::CurrentPos()> 0 ) CScroll::m_current_pos--; CalculateThumbY(); m_inc.State( true ); return ( true ); } bool CScrollV::OnClickScrollDec( const string clicked_object) { if (m_dec.Name()!=clicked_object || CScroll::ScrollState() || CScroll::m_thumb_steps_total< 1 ) return ( false ); if (CScroll::CurrentPos()<CScroll::m_thumb_steps_total- 1 ) CScroll::m_current_pos++; CalculateThumbY(); m_dec.State( true ); return ( true ); }

Terminamos o desenvolvimento dos métodos necessários para gerenciar a barra de rolagem vertical. Os mesmos métodos são utilizados para o tipo horizontal, com exceção dos cálculos que são feitos na coordenada X.





Conclusão

Neste capítulo, nós discutimos as barras de rolagem vertical e horizontal. No artigo a seguir, estaremos desenvolvendo um outro elemento da interface gráfica - a lista. O número dos elementos da lista pode não caber no espaço disponível e, nesse caso, será necessário o controle barra de rolagem que nós desenvolvemos neste artigo.

Você pode baixar o material da parte V e testar o seu funcionamento. Se você tiver dúvidas sobre a utilização do material a partir desses arquivos, você poderá consultar a descrição detalhada do desenvolvimento da biblioteca em um dos artigos da lista abaixo ou fazer sua pergunta nos comentários deste artigo.

