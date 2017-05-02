Interfaces gráficas X: Ordenação, reconstrução da tabela e controles nas células (build 11)

Conteúdo

Introdução

O primeiro artigo Interfaces gráficas I: Preparação da Estrutura da Biblioteca (Capítulo 1) considera em detalhes a finalidade desta biblioteca. Você irã encontrar uma lista de artigos com os links no final de cada capítulo. Lá, você também pode encontrar e baixar a versão completa da biblioteca, no estágio de desenvolvimento atual. Os arquivos devem estar localizados nas mesmas pastas que o arquivo baixado.

Nós continuamos a desenvolver a tabela renderizada. Vamos enumerar os novos recursos a serem adicionados a ela.

Ordenação dos dados da tabela.

Gestão do número de colunas e linhas: adicionar e remover as colunas e linhas em um índice especificado; limpar totalmente a tabela (deixando apenas uma coluna e uma linha); reconstrução da tabela (limpa a tabela e define novas dimensões).

Extensão do gerenciamento de usuários sobre a interface gráfica: adicionado a manipulação de um evento de clique duplo do mouse.

Nós vamos começar a adicionar controles às células de tabela: caixas de seleção e botões.

Se você já criou interfaces gráficas com a ajuda desta biblioteca e utiliza as tabelas do tipo CTable para exibir os dados, agora você está aconselhado a passar para as tabelas do tipo CCanvasTable. A partir deste artigo, ele foi completamente igualado com as outros tipos de tabela nesta biblioteca, chegando a superá-las em alguns aspectos.

A Tabela Ordenada

A maioria dos métodos para ordenação dos dados da tabela são as mesmas que na CTable. O artigo Interfaces Gráficas X: Os Controles Horário, Lista de Caixas de Seleção e Tabela Ordenada descreve como tudo isso é organizado em detalhes. Aqui, as mudanças e adições relacionadas as tabelas do tipo CCanvasTable serão mencionadas resumidamente.

Para desenhar o índice da tabela ordenada, será necessário um array estático do tipo CTImage com dois elementos. Ele irá conter os caminhos das imagens para exibir a direção da ordenação. Se o usuário não tinha definido uma imagem personalizada, então os ícones padrão serão utilizados. A inicialização com os valores padrão e o preenchimento dos arrays de imagem são executados no método CCanvasTable::CreateHeaders() para criar os cabeçalhos.

class CCanvasTable : public CElement { private : CTImage m_sort_arrows[ 2 ]; public : void SortArrowFileAscend( const string path) { m_sort_arrows[ 0 ].m_bmp_path=path; } void SortArrowFileDescend( const string path) { m_sort_arrows[ 1 ].m_bmp_path=path; } }; CCanvasTable::CCanvasTable( void ) { ... m_sort_arrows[ 0 ].m_bmp_path= "" ; m_sort_arrows[ 1 ].m_bmp_path= "" ; } bool CCanvasTable::CreateHeaders( void ) { if (!m_show_headers) return ( true ); string name=CElementBase::ProgramName()+ "_table_headers_" +( string )CElementBase::Id(); int x =m_x+ 1 ; int y =m_y+ 1 ; if (m_sort_arrows[ 0 ].m_bmp_path== "" ) m_sort_arrows[ 0 ].m_bmp_path= "::Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\SpinInc.bmp" ; if (m_sort_arrows[ 1 ].m_bmp_path== "" ) m_sort_arrows[ 1 ].m_bmp_path= "::Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\SpinDec.bmp" ; for ( int i= 0 ; i< 2 ; i++) { :: ResetLastError (); if (!:: ResourceReadImage (m_sort_arrows[i].m_bmp_path,m_sort_arrows[i].m_image_data, m_sort_arrows[i].m_image_width,m_sort_arrows[i].m_image_height)) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > erro: " ,:: GetLastError ()); } } :: ResetLastError (); if (!m_headers.CreateBitmapLabel(m_chart_id,m_subwin,name,x,y,m_table_x_size,m_header_y_size, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Falha na criação da tela para desenhar os cabeçalhos da tabela: " ,:: GetLastError ()); return ( false ); } ... return ( true ); }

O método CCanvasTable::DrawSignSortedData() será utilizado para desenhar o sinal de um array ordenado. Este elemento é desenhado somente se o (1) modo de ordenação está habilitado e a (2) ordenação dos dados tabela já foi realizada. Os deslocamentos podem ser controlados usando os métodos CCanvasTable::SortArrowXGap() e CCanvasTable::SortArrowYGap(). O ícone indica que a ordenação por ordem ascendente terá o índice 0 e em ordem decrescente - 1. Em seguida, há um loop duplo para desenhar a imagem. Este tópico já foi discutido em detalhes.

class CCanvasTable : public CElement { private : int m_sort_arrow_x_gap; int m_sort_arrow_y_gap; public : void SortArrowXGap( const int x_gap) { m_sort_arrow_x_gap=x_gap; } void SortArrowYGap( const int y_gap) { m_sort_arrow_y_gap=y_gap; } private : void DrawSignSortedData( void ); }; CCanvasTable::CCanvasTable( void ) : m_sort_arrow_x_gap( 20 ), m_sort_arrow_y_gap( 6 ) { ... } void CCanvasTable::DrawSignSortedData( void ) { if (!m_is_sort_mode || m_is_sorted_column_index== WRONG_VALUE ) return ; int x =m_columns[m_is_sorted_column_index].m_x2- m_sort_arrow_x_gap ; int y = m_sort_arrow_y_gap ; int image_index=(m_last_sort_direction==SORT_ASCEND)? 0 : 1 ; for ( uint ly= 0 ,i= 0 ; ly<m_sort_arrows[image_index].m_image_height; ly++) { for ( uint lx= 0 ; lx<m_sort_arrows[image_index].m_image_width; lx++,i++) { if (m_sort_arrows[image_index].m_image_data[i]< 1 ) continue ; uint background =m_headers.PixelGet(x+lx,y+ly); uint pixel_color =m_sort_arrows[image_index].m_image_data[i]; uint foreground=:: ColorToARGB (m_clr.BlendColors(background,pixel_color)); m_headers.PixelSet(x+lx,y+ly,foreground); } } }

O método CCanvasTable::Swap() é usado para trocar os valores da tabela enquanto ocorre a ordenação. A diferença aqui é que é necessário mover não só o texto e/ou as imagens exibidas na célula, mas também um grande número de propriedades da célula. Por razões de conveniência, e para eliminar os fragmentos de código duplicados, um método auxiliar CCanvasTable::imagecopy() será necessário quando se deslocam as imagens. Faz-se passar dois arrays do tipo CTImage — receptor e origem dos dados. O índice da imagem copiada é transmitida como o terceiro argumento, uma vez que uma única célula pode conter várias imagens.

class CCanvasTable : public CElement { private : void ImageCopy(CTImage &destination[],CTImage &source[], const int index); }; void CCanvasTable::ImageCopy(CTImage &destination[],CTImage &source[], const int index) { :: ArrayCopy (destination[index].m_image_data,source[index].m_image_data); destination[index].m_image_width =source[index].m_image_width; destination[index].m_image_height =source[index].m_image_height; destination[index].m_bmp_path =source[index].m_bmp_path; }

O código resultante do método CCanvasTable::Swap() é exibido abaixo. Antes de mover as imagens, primeiro é necessário verificar se elas estão lá, e caso contrário, ir para a próxima coluna. Se uma das células contém imagens, então, elas são movidas usando o método CCanvasTable::Imagecopy(). Esta operação é a mesma que no caso de mover outras propriedades da célula. Ou seja, primeiro armazena a propriedade da primeira célula. Então, esta propriedade é copiada da segunda célula para a primeira célula. Finalmente, o valor previamente armazenado da primeira célula é movida para o lugar da segunda célula.

class CCanvasTable : public CElement { private : void Swap( uint r1, uint r2); }; void CCanvasTable::Swap( uint r1, uint r2) { for ( uint c= 0 ; c<m_columns_total; c++) { string temp_text =m_columns[c].m_rows[r1].m_full_text; m_columns[c].m_rows[r1].m_full_text =m_columns[c].m_rows[r2].m_full_text; m_columns[c].m_rows[r2].m_full_text =temp_text; temp_text =m_columns[c].m_rows[r1].m_short_text; m_columns[c].m_rows[r1].m_short_text =m_columns[c].m_rows[r2].m_short_text; m_columns[c].m_rows[r2].m_short_text =temp_text; uint temp_digits =m_columns[c].m_rows[r1].m_digits; m_columns[c].m_rows[r1].m_digits =m_columns[c].m_rows[r2].m_digits; m_columns[c].m_rows[r2].m_digits =temp_digits; color temp_text_color =m_columns[c].m_rows[r1].m_text_color; m_columns[c].m_rows[r1].m_text_color =m_columns[c].m_rows[r2].m_text_color; m_columns[c].m_rows[r2].m_text_color =temp_text_color; int temp_selected_image =m_columns[c].m_rows[r1].m_selected_image; m_columns[c].m_rows[r1].m_selected_image =m_columns[c].m_rows[r2].m_selected_image; m_columns[c].m_rows[r2].m_selected_image =temp_selected_image; int r1_images_total=:: ArraySize (m_columns[c].m_rows[r1].m_images); int r2_images_total=:: ArraySize (m_columns[c].m_rows[r2].m_images); if (r1_images_total< 1 && r2_images_total< 1 ) continue ; CTImage r1_temp_images[]; :: ArrayResize (r1_temp_images,r1_images_total); for ( int i= 0 ; i<r1_images_total; i++) ImageCopy(r1_temp_images,m_columns[c].m_rows[r1].m_images,i); :: ArrayResize (m_columns[c].m_rows[r1].m_images,r2_images_total); for ( int i= 0 ; i<r2_images_total; i++) ImageCopy(m_columns[c].m_rows[r1].m_images,m_columns[c].m_rows[r2].m_images,i); :: ArrayResize (m_columns[c].m_rows[r2].m_images,r1_images_total); for ( int i= 0 ; i<r1_images_total; i++) ImageCopy(m_columns[c].m_rows[r2].m_images,r1_temp_images,i); } }

Clicando em um dos cabeçalhos da tabela chama-se o método CCanvasTable::OnClickHeaders(), que começa a ordenação dos dados. Ele é significativamente mais simples nesta classe do que em uma tabela do tipo CTable: Compare e veja você mesmo.



class CCanvasTable : public CElement { private : bool OnClickHeaders( const string clicked_object); }; bool CCanvasTable::OnClickHeaders( const string clicked_object) { if (!m_is_sort_mode || m_column_resize_control!= WRONG_VALUE ) return ( false ); if (m_scrollv.ScrollState() || m_scrollh.ScrollState()) return ( false ); if (m_headers.Name()!=clicked_object) return ( false ); uint column_index= 0 ; int x=m_mouse.RelativeX(m_headers); for ( uint c= 0 ; c<m_columns_total; c++) { if (x>=m_columns[c].m_x && x<=m_columns[c].m_x2) { column_index=c; break ; } } SortData(column_index); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_SORT_DATA,CElementBase::Id(),m_is_sorted_column_index,:: EnumToString (DataType(column_index))); return ( true ); }

Os métodos restantes para a ordenação dos dados são mantidos inalterados, não tendo nenhuma diferença dos dados anteriormente considerados. Portanto, somente uma lista com as declarações desses campos e métodos na classe CCanvasTable serão consideradas:

class CCanvasTable : public CElement { private : bool m_is_sort_mode; int m_is_sorted_column_index; ENUM_SORT_MODE m_last_sort_direction; public : void IsSortMode( const bool flag) { m_is_sort_mode=flag; } ENUM_DATATYPE DataType( const uint column_index); void DataType( const uint column_index, const ENUM_DATATYPE type); void SortData( const uint column_index= 0 ); private : bool OnClickHeaders( const string clicked_object); void QuickSort( uint beg, uint end, uint column, const ENUM_SORT_MODE mode=SORT_ASCEND); bool CheckSortCondition( uint column_index, uint row_index, const string check_value, const bool direction); };

A ordenação nestes tipo de tabelas é demonstrado a seguir:

Fig. 1. Demonstração da classificação das tabelas do tipo CCanvasTable.

Adição e remoção de colunas e linhas

Um dos artigos anteriores considerou os métodos para adicionar e remover colunas e linhas para as tabelas do tipo CTable. Essa versão permitia a adição apenas no final da tabela. Este incômodo vai ser agora corrigido: vamos adicionar uma coluna ou linha com a possível indicação do seu índice a ser adicionado.

Exemplo: adicione uma coluna para o início de uma tabela com dados: ou seja, a nova coluna deve tornar-se a primeira (índice 0). O array de colunas deve ser incrementado por um elemento, enquanto que as propriedades e valores de todas as células da tabela devem ser deslocadas uma célula para a direita, deixando apenas as células da nova coluna em branco. O mesmo princípio se aplica ao adicionar as linhas à tabela.

O princípio reverso funciona quando é necessário remover uma coluna ou linha. Vamos tentar remover a primeira coluna do exemplo anterior: em primeiro lugar, os dados e as propriedades das células serão deslocadas para a esquerda por um elemento, e depois disso, o tamanho do array de colunas será reduzido por um elemento.

Aqui, os métodos auxiliares têm sido implementados, a fim de facilitar a criação dos métodos para adicionar e remover as colunas e linhas. Os métodos CCanvasTable::ColumnInitialize() e CCanvasTable::CellInitialize() serão usados para inicializar as células, adicionar colunas e linhas, com os valores padrão.

class CCanvasTable : public CElement { private : void ColumnInitialize( const uint column_index); void CellInitialize( const uint column_index, const uint row_index); }; void CCanvasTable::ColumnInitialize( const uint column_index) { m_columns[column_index].m_x = 0 ; m_columns[column_index].m_x2 = 0 ; m_columns[column_index].m_width = 100 ; m_columns[column_index].m_type = TYPE_STRING ; m_columns[column_index].m_text_align = ALIGN_CENTER ; m_columns[column_index].m_text_x_offset =m_text_x_offset; m_columns[column_index].m_image_x_offset =m_image_x_offset; m_columns[column_index].m_image_y_offset =m_image_y_offset; m_columns[column_index].m_header_text = "" ; } void CCanvasTable::CellInitialize( const uint column_index, const uint row_index) { m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_full_text = "" ; m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_short_text = "" ; m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_selected_image = 0 ; m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_text_color =m_cell_text_color; m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_digits = 0 ; m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_type =CELL_SIMPLE; :: ArrayFree (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_images); }

Para copiar as propriedades de uma coluna para a outra coluna, o método CCanvasTable::ColumnCopy() deve ser utilizado. Seu código é fornecido abaixo:

class CCanvasTable : public CElement { private : void ColumnCopy( const uint destination, const uint source); }; void CCanvasTable::ColumnCopy( const uint destination, const uint source) { m_columns[destination].m_header_text =m_columns[source].m_header_text; m_columns[destination].m_width =m_columns[source].m_width; m_columns[destination].m_type =m_columns[source].m_type; m_columns[destination].m_text_align =m_columns[source].m_text_align; m_columns[destination].m_text_x_offset =m_columns[source].m_text_x_offset; m_columns[destination].m_image_x_offset =m_columns[source].m_image_x_offset; m_columns[destination].m_image_y_offset =m_columns[source].m_image_y_offset; }

O método CCanvasTable::CellCopy() copia uma célula especificada para outra. Para fazer isso, é necessário passar os índices da coluna e linha da célula receptora e os índices da coluna e linha da célula de origem.

class CCanvasTable : public CElement { private : void CellCopy( const uint column_dest, const uint row_dest, const uint column_source, const uint row_source); }; void CCanvasTable::CellCopy( const uint column_dest, const uint row_dest , const uint column_source, const uint row_source ) { m_columns[column_dest].m_rows[row_dest].m_type =m_columns[column_source].m_rows[row_source].m_type; m_columns[column_dest].m_rows[row_dest].m_digits =m_columns[column_source].m_rows[row_source].m_digits; m_columns[column_dest].m_rows[row_dest].m_full_text =m_columns[column_source].m_rows[row_source].m_full_text; m_columns[column_dest].m_rows[row_dest].m_short_text =m_columns[column_source].m_rows[row_source].m_short_text; m_columns[column_dest].m_rows[row_dest].m_text_color =m_columns[column_source].m_rows[row_source].m_text_color; m_columns[column_dest].m_rows[row_dest].m_selected_image =m_columns[column_source].m_rows[row_source].m_selected_image; int images_total=:: ArraySize (m_columns[column_source].m_rows[row_source].m_images); :: ArrayResize (m_columns[column_dest].m_rows[row_dest].m_images,images_total); for ( int i= 0 ; i<images_total; i++) { if (:: ArraySize (m_columns[column_source].m_rows[row_source].m_images[i].m_image_data)< 1 ) continue ; ImageCopy(m_columns[column_dest].m_rows[row_dest].m_images,m_columns[column_source].m_rows[row_source].m_images,i); } }

Como parte de eliminar o código repetido a partir do método, um outro método simples foi implementado dentro deste método, que será chamado após as alterações feitas na reconstrução da tabela. Cada vez que linhas e colunas são adicionadas e removidas, a tabela deve ser recalculada e redimensionada, e depois disso, a tabela tem de ser redesenhada para refletir estas alterações. O método CCanvasTable::RecalculateAndResizeTable() será utilizado para esta finalidade. Aqui, o único parâmetro indica se é necessário redesenhar completamente a tabela (true) ou simplesmente atualizá-la (false).

class CCanvasTable : public CElement { private : void RecalculateAndResizeTable( const bool redraw= false ); }; void CCanvasTable::RecalculateAndResizeTable( const bool redraw= false ) { CalculateTableSize(); ChangeTableSize(); UpdateTable(redraw); }

Os métodos para adicionar e remover linhas e colunas são muito mais simples e mais fáceis de entender do que as versões desses métodos nas tabelas do tipo CTable. Você pode comparar o código destes métodos sozinho. Aqui, apenas o código dos métodos para adicionar e remover colunas será dado como um exemplo. O código para trabalhar com as linhas tem a mesma sequência de ações, tal como descrito anteriormente no início desta seção. Atenção: o sinal da tabela ordenada também se move em conjunto com a coluna ordenada tanto para a adição quanto para a remoção. No caso em que uma coluna ordenada é removida, o campo que contém o índice da coluna ordenada é zerada.

class CCanvasTable : public CElement { public : void AddColumn( const int column_index, const bool redraw= false ); void DeleteColumn( const int column_index, const bool redraw= false ); }; void CCanvasTable::AddColumn( const int column_index, const bool redraw= false ) { int array_size=( int )ColumnsTotal(); m_columns_total=array_size+ 1 ; :: ArrayResize (m_columns,m_columns_total); :: ArrayResize (m_columns[array_size].m_rows,m_rows_total); int checked_column_index=(column_index>=( int )m_columns_total)? ( int )m_columns_total- 1 : column_index; for ( int c=array_size; c>=checked_column_index; c--) { if (c==m_is_sorted_column_index && m_is_sorted_column_index!= WRONG_VALUE ) m_is_sorted_column_index++; int prev_c=c- 1 ; if (c==checked_column_index) ColumnInitialize(c); else ColumnCopy(c,prev_c); for ( uint r= 0 ; r<m_rows_total; r++) { if (c==checked_column_index) { CellInitialize(c,r); continue ; } CellCopy(c,r,prev_c,r); } } RecalculateAndResizeTable(redraw); } void CCanvasTable::DeleteColumn( const int column_index, const bool redraw= false ) { int array_size=( int )ColumnsTotal(); int checked_column_index=(column_index>=array_size)? array_size- 1 : column_index; for ( int c=checked_column_index; c<array_size- 1 ; c++) { if (c!=checked_column_index) { if (c==m_is_sorted_column_index && m_is_sorted_column_index!= WRONG_VALUE ) m_is_sorted_column_index--; } else m_is_sorted_column_index= WRONG_VALUE ; int next_c=c+ 1 ; ColumnCopy(c,next_c); for ( uint r= 0 ; r<m_rows_total; r++) CellCopy(c,r,next_c,r); } m_columns_total=array_size- 1 ; :: ArrayResize (m_columns,m_columns_total); RecalculateAndResizeTable(redraw); }

Os métodos para reconstruir e limpar totalmente a tabela também são muito simples, ao contrário dos métodos similares nas tabelas do tipo CTable. Aqui, é suficiente definir o novo tamanho chamando o método CCanvasTable::TableSize(). O tamanho mínimo é definido ao limpar a tabela, deixando apenas uma coluna e uma linha. Os campos que contêm os valores da linha selecionada, direção da ordenação e índice da coluna ordenada também são zeradas ao limpar. Os novos tamanhos da tabela são calculados e definidos no final de ambos os métodos.

class CCanvasTable : public CElement { public : void Rebuilding( const int columns_total, const int rows_total, const bool redraw= false ); void Clear( const bool redraw= false ); }; void CCanvasTable::Rebuilding( const int columns_total, const int rows_total, const bool redraw= false ) { TableSize(columns_total,rows_total); RecalculateAndResizeTable(redraw); } void CCanvasTable::Clear( const bool redraw= false ) { TableSize( 1 , 1 ); m_selected_item_text = "" ; m_selected_item = WRONG_VALUE ; m_last_sort_direction =SORT_ASCEND; m_is_sorted_column_index = WRONG_VALUE ; RecalculateAndResizeTable(redraw); }

É assim que ele funciona:

Fig. 2. Demonstração do gerenciamento das dimensões da tabela.





O aplicativo de teste apresentado na animação acima pode ser baixado no final do artigo.

Evento do clique duplo do botão esquerdo do mouse

Às vezes pode ser necessário chamar um determinado evento por um clique duplo. Vamos implementar a geração de um evento como esse na biblioteca. Para fazer isso, adicione o identificador ON_DOUBLE_CLICK para o evento do clique duplo do botão esquerdo do mouse para o arquivo Defines.mqh:

... #define ON_DOUBLE_CLICK ( 34 ) ...

Evento com o identificador ON_DOUBLE_CLICK será gerado na classe CMouse. Nos sistemas operacionais, este evento geralmente é gerado pelas ações “pressionar-soltar-pressionar” do botão esquerdo do mouse. Mas os testes no ambiente do terminal mostrou que nem sempre é possível traçar imediatamente um evento de pressionar o botão esquerdo do mouse com a chegada do evento CHARTEVENT_MOUSE_MOVE (parâmetro sparam). Assim, foi decidido implementar a geração do evento através das ações “pressionar-soltar-pressionar”. Estas ações podem ser controladas com precisão com a chegada do evento CHARTEVENT_CLICK.

Por padrão, pelo menos 300 milissegundos devem passar entre dois cliques. Para acompanhar o evento CHARTEVENT_CLICK, o método CMouse::CheckDoubleClick() será chamado no manipulador de eventos do mouse. Duas variáveis ​​estáticas são declaradas no início deste método, onde os valores do tick atual e anterior (o número de milissegundos que se passaram desde o início do sistema) será armazenado em cada chamada para o método. Se o número de milissegundos entre estes valores é menor do que o especificado no campo m_pause_between_clicks, então, o evento do clique duplo do botão esquerdo do mouse será gerado. ‌

class CMouse { private : uint m_pause_between_clicks; private : bool CheckDoubleClick( void ); }; CMouse::CMouse( void ) : m_pause_between_clicks( 300 ) { ... } void CMouse::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_CLICK ) { CheckDoubleClick(); return ; } } void CMouse::CheckDoubleClick( void ) { static uint prev_depressed = 0 ; static uint curr_depressed =:: GetTickCount (); prev_depressed =curr_depressed; curr_depressed =:: GetTickCount (); uint counter=curr_depressed-prev_depressed; if (counter<m_pause_between_clicks) :: EventChartCustom (m_chart.ChartId(),ON_DOUBLE_CLICK,counter, 0.0 , "" ); }

Assim, os manipuladores de eventos de todas as classes da biblioteca permitem rastrear o clique duplo do botão esquerdo do mouse em qualquer lugar na área do gráfico, independentemente da existência de um objeto gráfico sob o cursor.

Controles nas células da tabela

Este artigo irá iniciar o tema dos controles nas células da tabela. Por exemplo, esse recurso pode ser necessário quando é necessário criar um sistema especialista multi-parâmetro. É conveniente implementar a interface gráfica deste sistema como uma tabela. Vamos começar a adicionar esses controles para as células da tabela com as caixas de seleção e botões.

Primeiramente, isso vai exigir uma nova enumeração ENUM_TYPE_CELL, onde os tipos de células serão definidos:

enum ENUM_TYPE_CELL { CELL_SIMPLE = 0 , CELL_BUTTON = 1 , CELL_CHECKBOX = 2 };

Por padrão, durante a inicialização as células da tabela são atribuídas ao tipo simples - CELL_SIMPLE, significando “célula sem controle”. Para definir ou obter o tipo de célula, use os métodos CCanvasTable::CellType(), o seu código é fornecido abaixo. Se as células são atribuídas ao tipo CELL_CHECKBOX (caixa de seleção), também é necessário definir as imagens para os estados da caixa de seleção. O número mínimo de imagens para este tipo de célula é dois. É possível configurar mais de dois ícones, isso permitirá trabalhar com caixas de seleção multi-parâmetros.

class CCanvasTable : public CElement { void CellType( const uint column_index, const uint row_index, const ENUM_TYPE_CELL type); ENUM_TYPE_CELL CellType( const uint column_index, const uint row_index); }; void CCanvasTable::CellType( const uint column_index, const uint row_index, const ENUM_TYPE_CELL type) { if (!CheckOutOfRange(column_index,row_index)) return ; m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_type=type; } ENUM_TYPE_CELL CCanvasTable::CellType( const uint column_index, const uint row_index) { if (!CheckOutOfRange(column_index,row_index)) return ( WRONG_VALUE ); return (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_type); }

As séries de imagens para as caixas de seleção e botões podem ter tamanhos diferentes, portanto, é necessário ter a possibilidade de definir os deslocamentos X e Y das imagens para cada coluna separadamente. Isto pode ser feito usando os métodos CCanvasTable::ImageXOffset() e CCanvasTable::ImageYOffset():

class CCanvasTable : public CElement { public : void ImageXOffset( const int &array[]); void ImageYOffset( const int &array[]); };

Outra adição é o modo para a desativação da remoção da seleção de uma linha quando clicada novamente. Este modo só funciona se o modo de seleção da linha é habilitada.

class CCanvasTable : public CElement { private : bool m_is_without_deselect; public : void IsWithoutDeselect( const bool flag) { m_is_without_deselect=flag; } };

Os métodos separados CCanvasTable::PressedRowIndex() e CCanvasTable::PressedCellColumnIndex() são usados ​​agora para a determinação do índice da coluna e linha clicada. Eles foram considerados antes como blocos do método CCanvasTable::OnClickTable(). Seu código completo com novas adições podem ser encontradas nos arquivos anexados ao artigo. Deve-se notar, separadamente, que usando esses dois métodos em conjunto ajuda a determinar a célula clicada com o botão esquerdo do mouse. Em seguida, considere onde os índices da coluna e linha recebidos serão passados.

class CCanvasTable : public CElement { private : int PressedRowIndex( void ); int PressedCellColumnIndex( void ); };

Quando uma célula da tabela é clicada, é necessário obter o seu tipo, e se ela contém um controle, então, também é necessário determinar se ela está ativada. Para isso, foi implementado uma série de métodos privados, o principal deles é o CCanvasTable::CheckCellElement(). Ele passa os índices da coluna e linha recebidos dos métodos CCanvasTable::PressedRowIndex() e CCanvasTable::PressedCellColumnIndex(). O método tem dois modos. Dependendo do tipo de evento manipulado quando o método é chamado, o terceiro parâmetros é usado, especificando se o evento é de clique duplo.

Depois disso, o tipo de célula é verificado, e o método apropriado é chamado dependendo do seu tipo. Se uma célula contém um controle “Button”, então o método CCanvasTable::CheckPressedButton() será chamado. O método CCanvasTable::CheckPressedCheckBox() destina-se a células com caixas de seleção.

class CCanvasTable : public CElement { private : bool CheckCellElement( const int column_index, const int row_index, const bool double_click= false ); }; bool CCanvasTable::CheckCellElement( const int column_index, const int row_index, const bool double_click= false ) { if (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_type==CELL_SIMPLE) return ( false ); switch (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_type) { case CELL_BUTTON : { if (!CheckPressedButton(column_index,row_index,double_click)) return ( false ); break ; } case CELL_CHECKBOX : { if (!CheckPressedCheckBox(column_index,row_index,double_click)) return ( false ); break ; } } return ( true ); }

Vamos ver a estrutura dos métodos CCanvasTable::CheckPressedButton() e CCanvasTable::CheckPressedCheckBox(). O número de imagens na célula é verificado no início de ambos os métodos. As células de botão devem conter pelo menos um ícone, e as células checkbox 0, pelo menos dois. Então é necessário determinar se esta é a imagem que foi clicada. No caso da caixa de seleção, foi implementado duas maneiras para alternar ele. Um único clique só funcionará se o ícone com a caixa de seleção for clicada. Um clique duplo em qualquer lugar na célula alterna a caixa de seleção. Ambos os métodos geram um evento com o identificador correspondente para o controle, desde que estejam reunidas todas as condições. O índice da imagem é transmitido como um parâmetro do tipo double, e o parâmetro do tipo string forma uma string com os índices da coluna e da fila.

class CCanvasTable : public CElement { private : bool CheckPressedButton( const int column_index, const int row_index, const bool double_click= false ); bool CheckPressedCheckBox( const int column_index, const int row_index, const bool double_click= false ); }; bool CCanvasTable::CheckPressedButton( const int column_index, const int row_index, const bool double_click= false ) { if (ImagesTotal(column_index,row_index)< 1 ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Atribuí pelo menos uma imagem para o botão da célula!" ); return ( false ); } int x=m_mouse.RelativeX(m_table); int image_x = int (m_columns[column_index].m_x+m_columns[column_index].m_image_x_offset); int image_x2 = int (image_x+m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_images[ 0 ].m_image_width); if (x>image_x2) return ( false ); else { if (!double_click) { int image_index=m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_selected_image; :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_BUTTON,CElementBase::Id(),image_index, string (column_index)+ "_" + string (row_index)); } } return ( true ); } bool CCanvasTable::CheckPressedCheckBox( const int column_index, const int row_index, const bool double_click= false ) { if (ImagesTotal(column_index,row_index)< 2 ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Atribuí pelo menos uma imagem para o botão da célula!" ); return ( false ); } int x=m_mouse.RelativeX(m_table); int image_x = int (m_columns[column_index].m_x+m_image_x_offset); int image_x2 = int (image_x+m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_images[ 0 ].m_image_width); if (x>image_x2 && !double_click) return ( false ); else { int image_i=m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_selected_image; int next_i=(image_i<ImagesTotal(column_index,row_index)- 1 )? ++image_i : 0 ; ChangeImage(column_index,row_index,next_i, true ); m_table.Update( false ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_CHECKBOX,CElementBase::Id(),next_i, string (column_index)+ "_" + string (row_index)); } return ( true ); }

Como resultado, o código dos métodos CCanvasTable::OnClickTable() e CCanvasTable::OnDoubleClickTable() para lidar com o clique sobre a tabela se tornou muito mais compreensível e legível (veja o código abaixo). Um evento correspondente é gerado de acordo com os modos ativado e o tipo da célula que foi clicado.

class CCanvasTable : public CElement { private : bool OnClickTable( const string clicked_object); bool OnDoubleClickTable( const string clicked_object); }; bool CCanvasTable::OnClickTable( const string clicked_object) { if (m_column_resize_control!= WRONG_VALUE ) return ( false ); if (m_scrollv.ScrollState() || m_scrollh.ScrollState()) return ( false ); if (m_table.Name()!=clicked_object) return ( false ); int r=PressedRowIndex(); int c=PressedCellColumnIndex(); bool is_cell_element=CheckCellElement(c,r); if (m_selectable_row && !is_cell_element) { RedrawRow( true ); m_table.Update(); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_LIST_ITEM,CElementBase::Id(),m_selected_item, string (c)+ "_" + string (r)); } return ( true ); } bool CCanvasTable::OnDoubleClickTable( const string clicked_object) { if (!m_table.MouseFocus()) return ( false ); int r=PressedRowIndex(); int c=PressedCellColumnIndex(); return (CheckCellElement(c,r, true )); }

Eventos do clique duplo do botão esquerdo do mouse em uma célula são tratados no manipulador de eventos do controle no evento ON_DOUBLE_CLICK:

void CCanvasTable::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_DOUBLE_CLICK) { if (OnDoubleClickTable(sparam)) return ; return ; } }

No final, tudo funciona assim:

Fig. 3. A demonstração da interação com os controles nas células da tabela.





Os aplicativos em destaque no artigo podem ser baixados através do link abaixo.

Conclusão

A esquemática da biblioteca para a criação das interfaces gráficas no atual estágio de desenvolvimento é parecido com a imagem abaixo:

Fig. 4. Estrutura da biblioteca no atual estágio de desenvolvimento.





Abaixo, você pode baixar a versão mais recente da biblioteca e seus arquivos de teste.