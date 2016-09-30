Interfaces Gráficas VI: Os Controles Deslizante e Deslizante Duplo (Capítulo 2)

Conteúdo

Introdução

O primeiro artigo Interfaces gráficas I: Preparação da Estrutura da Biblioteca (Capítulo 1) explica em detalhes a finalidade desta biblioteca. Você irã encontrar uma lista de artigos com os links no final de cada capítulo. Lá, você também pode encontrar e baixar a versão completa da biblioteca, no estágio de desenvolvimento atual. Os arquivos devem estar localizados nas mesmas pastas que o arquivo baixado.

No artigo anterior, nós enriquecemos a nossa biblioteca com quatro controles que são frequentemente usados ​​nas interfaces gráficas: caixa de seleção, campo de edição, campo de edição com caixa de seleção e a lista combinada com a caixa de seleção. O segundo capítulo da sexta parte será dedicado aos controles deslizante e deslizante duplo.





O Controle Deslizante

O Controle deslizante é um tipo do controle campo de edição que contém um intervalo limitado por um valor mínimo e máximo. Ao contrário do controle campo de edição que nós discutimos em detalhes no artigo anterior, o controle deslizante não possui botões para alterar o valor no campo de entrada. Para esse propósito, existe uma linha ao longo da qual o cursor pode ser deslocado. Tal elemento de interface é adequado para os casos em que é necessário apenas um valor aproximado dentro de um certo intervalo, não sendo necessário seu valor preciso. No entanto, ainda há a possibilidade de introduzir um valor preciso.



Este elemento será composto por seis objetos gráficos. Eles são:

Fundo Título (rótulo de texto) Campo de entrada Linha do controle deslizante. Corrediça do controle deslizante Indicador do controle deslizante





Fig. 1. Partes integrantes do controle deslizante.





Vamos estudar a classe desse controle em detalhes.

Desenvolvimento de uma Classe para a Criação do Controle Deslizante

Crie o arquivo Slider.mqh e inclua-o no arquivo WndContainer.mqh:

#include "Slider.mqh"

No arquivo Slider.mqh crie a classe CSlider com o conjunto padrão de métodos que devem estar presentes em cada controle da biblioteca em desenvolvimento. Ao lado dos arquivos de inclusão Element.mqh e Window.mqh, inclua o arquivo SeparateLine.mqh com a classe CSeparateLine para a criação de uma linha de separação. A classe CSeparateLine já foi discutida no artigo Interfaces Gráficas II: Os Elementos Linha de Separação e o Menu de Contexto (Capítulo 2)e, portanto, não vamos considerá-la novamente. A única coisa que eu gostaria de lembrá-lo é que se a altura definida for maior do que dois pixels, haverá um espaço vazio entre as duas linhas desenhadas. Visualmente, ela se parece como um buraco que é adequado para a criação de uma linha do controle deslizante (fenda ou ranhura), onde a corrediça do controle deslizante estará se movendo.

#include "Element.mqh" #include "Window.mqh" #include "SeparateLine.mqh" class CSlider : public CElement { private : CWindow *m_wnd; public : CSlider( void ); ~CSlider( void ); public : void WindowPointer(CWindow &object) { m_wnd=:: GetPointer (object); } public : virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); virtual void OnEventTimer( void ); virtual void Moving( const int x, const int y); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); virtual void SetZorders( void ); virtual void ResetZorders( void ); virtual void ResetColors( void ); };

A biblioteca do usuário deve ter a possibilidade de definir as propriedades de todos os objetos que o controle deslizante será composto. Estas propriedades são listadas abaixo.

Cor de fundo do elemento

Texto para descrever o controle deslizante

Cores do rótulo de texto em diferentes estados

Valor atual do campo de entrada

Tamanho do campo de entrada

Cores do campo de entrada em diferentes estados

Cores do texto do campo de entrada em diferentes estados

Cores do quadro do campo de entrada em diferentes estados

Tamanho da fenda ao longo do eixo Y (altura)

Cores das linhas da fenda

Cores do indicador do controle deslizante em diferentes estados

Tamanho da corrediça do controle deslizante

Cores da corrediça do controle deslizante

Prioridades do clique do botão esquerdo do mouse

Abaixo está o código dos campos e métodos da classe das propriedades dos objetos listados acima:

class CSlider : public CElement { private : color m_area_color; string m_label_text; color m_label_color; color m_label_color_hover; color m_label_color_locked; color m_label_color_array[]; int m_edit_x_size; int m_edit_y_size; color m_edit_color; color m_edit_color_locked; color m_edit_text_color; color m_edit_text_color_locked; color m_edit_border_color; color m_edit_border_color_hover; color m_edit_border_color_locked; color m_edit_border_color_array[]; int m_slot_y_size; color m_slot_line_dark_color; color m_slot_line_light_color; color m_slot_indicator_color; color m_slot_indicator_color_locked; int m_thumb_x_size; int m_thumb_y_size; color m_thumb_color; color m_thumb_color_hover; color m_thumb_color_locked; color m_thumb_color_pressed; int m_zorder; int m_area_zorder; int m_edit_zorder; public : void AreaColor( const color clr) { m_area_color=clr; } void LabelColor( const color clr) { m_label_color=clr; } void LabelColorHover( const color clr) { m_label_color_hover=clr; } void LabelColorLocked( const color clr) { m_label_color_locked=clr; } void EditXSize( const int x_size) { m_edit_x_size=x_size; } void EditYSize( const int y_size) { m_edit_y_size=y_size; } void SlotYSize( const int y_size) { m_slot_y_size=y_size; } void EditColor( const color clr) { m_edit_color=clr; } void EditColorLocked( const color clr) { m_edit_color_locked=clr; } void EditTextColor( const color clr) { m_edit_text_color=clr; } void EditTextColorLocked( const color clr) { m_edit_text_color_locked=clr; } void EditBorderColor( const color clr) { m_edit_border_color=clr; } void EditBorderColorHover( const color clr) { m_edit_border_color_hover=clr; } void EditBorderColorLocked( const color clr) { m_edit_border_color_locked=clr; } void SlotLineDarkColor( const color clr) { m_slot_line_dark_color=clr; } void SlotLineLightColor( const color clr) { m_slot_line_light_color=clr; } void SlotIndicatorColor( const color clr) { m_slot_indicator_color=clr; } void SlotIndicatorColorLocked( const color clr) { m_slot_indicator_color_locked=clr; } void ThumbXSize( const int x_size) { m_thumb_x_size=x_size; } void ThumbYSize( const int y_size) { m_thumb_y_size=y_size; } void ThumbColor( const color clr) { m_thumb_color=clr; } void ThumbColorHover( const color clr) { m_thumb_color_hover=clr; } void ThumbColorLocked( const color clr) { m_thumb_color_locked=clr; } void ThumbColorPressed( const color clr) { m_thumb_color_pressed=clr; } };

As propriedades da lista anterior se relacionam principalmente com a cor e o tamanho dos objetos do controle. As propriedades relacionadas com o alcance e o campo de entrada do cursor será mostrado em um grupo separado. Estas propriedades são:

Valor mínimo

Valor máximo

Passo da variação dos valores no campo de entrada

Modo de alinhamento de texto

Número de casas decimais

class CSlider : public CElement { private : double m_min_value; double m_max_value; double m_step_value; int m_digits; ENUM_ALIGN_MODE m_align_mode; public : double MinValue( void ) const { return (m_min_value); } void MinValue( const double value ) { m_min_value= value ; } double MaxValue( void ) const { return (m_max_value); } void MaxValue( const double value ) { m_max_value= value ; } double StepValue( void ) const { return (m_step_value); } void StepValue( const double value ) { m_step_value=( value <= 0 )? 1 : value ; } void SetDigits( const int digits) { m_digits=::fabs(digits); } void AlignMode(ENUM_ALIGN_MODE mode) { m_align_mode=mode; } };

Para obter o valor atual, bem como para ajustar e definir o novo valor no campo de entrada, nós vamos usar os métodos CSlider::GetValue(), CSlider::SetValue() e o CSlider::ChangeValue():

class CSlider : public CElement { private : double m_edit_value; public : double GetValue( void ) const { return (m_edit_value); } bool SetValue( const double value ); void ChangeValue( const double value ); }; bool CSlider::SetValue( const double value ) { double corrected_value= 0.0 ; corrected_value=::MathRound( value /m_step_value)*m_step_value; if (corrected_value<=m_min_value) corrected_value=m_min_value; if (corrected_value>=m_max_value) corrected_value=m_max_value; if (m_edit_value!=corrected_value) { m_edit_value=corrected_value; return ( true ); } return ( false ); } void CSlider::ChangeValue( const double value ) { SetValue( value ); m_edit.Description(::DoubleToString(GetValue(),m_digits)); }

Quando a corrediça do controle deslizante se move, o valor no campo de entrada deve ser calculado em relação a coordenada X. Se o valor for inserido manualmente, então a coordenada X da corrediça do controle deslizante deve ser calculada em relação ao novo valor no campo de entrada. Em outras palavras, a possibilidade da transformação inversa deve ser permitida quando o elemento for desenvolvido.

Para o cálculo correto, nós precisaremos de campos auxiliares (variáveis) da classe que será utilizada no cálculo. Estas variáveis ​​deverão ser calculadas (inicializadas) apenas uma vez, imediatamente após o elemento ter sido criado. Abaixo está a descrição dessas variáveis.



Número de pixels na área de trabalho ( m_pixels_total ).

). Número de passos no intervalo de valores da área de trabalho ( m_value_steps_total ).

). Passo em relação à largura da área de trabalho (m_position_step).

Vamos escrever um método para calcular esses valores e chamá-lo de CSlider::CalculateCoefficients():

class CSlider : public CElement { private : int m_pixels_total; int m_value_steps_total; double m_position_step; private : bool CalculateCoefficients( void ); }; bool CSlider::CalculateCoefficients( void ) { if (CElement::XSize()<m_thumb_x_size) return ( false ); m_pixels_total=CElement::XSize()-m_thumb_x_size; m_value_steps_total= int ((m_max_value-m_min_value)/m_step_value); m_position_step=m_step_value*( double (m_value_steps_total)/ double (m_pixels_total)); return ( true ); }

Agora, os valores das variáveis ​​listadas acima podem ser utilizadas para o cálculo da coordenada X da corrediça do controle deslizante em relação ao valor no campo de entrada e vice-versa. Para isso, nós vamos escrever dois métodos distintos, o CSlider::CalculateThumbX() e o CSlider::CalculateThumbPos().

No início do método CSlider::CalculateThumbX(), nós iremos calcular os valores da variável local auxiliar (neg_range) para ajuste no caso do valor do limite mínimo ser negativo. Então, nós vamos calcular a coordenada X para a corrediça do controle deslizante. Depois disso, no caso da linha do controle deslizante exceder, o valor é ajustado. No final do método, é definido um novo valor da coordenada X para a corrediça do controle deslizante e a margem da borda do formulário que o elemento está anexado é calculada de novo.

No início do método CSlider::CalculateThumbPos(), nós obtemos a posição da corrediça do controle deslizante na faixa de valores. Em seguida, é realizado um ajuste se o valor do limite mínimo for negativo e o valor da variável m_current_pos_x estiver correta. Então, se a área de trabalho foi excedida, é feito uma alteração no valor.

class CSlider : public CElement { private : double m_current_pos; double m_current_pos_x; private : void CalculateThumbX( void ); void CalculateThumbPos( void ); }; void CSlider::CalculateThumbX( void ) { double neg_range=(m_min_value< 0 )? :: fabs (m_min_value/m_position_step) : 0 ; m_current_pos_x=m_area.X()+(m_edit_value/m_position_step)+neg_range; if (m_current_pos_x<m_area.X()) m_current_pos_x=m_area.X(); if (m_current_pos_x+m_thumb.XSize()>m_area.X2()) m_current_pos_x=m_area.X2()-m_thumb.XSize(); m_thumb.X( int (m_current_pos_x)); m_thumb.X_Distance( int (m_current_pos_x)); m_thumb.XGap(m_thumb.X()-m_wnd.X()); } void CSlider::CalculateThumbPos( void ) { m_current_pos=(m_thumb.X()-m_area.X())*m_position_step; if (m_min_value< 0 && m_current_pos_x!= WRONG_VALUE ) m_current_pos+= int (m_min_value); if (m_thumb.X2()>=m_area.X2()) m_current_pos= int (m_max_value); if (m_thumb.X()<=m_area.X()) m_current_pos= int (m_min_value); }

Quando os deslizador do cursor está se movendo, a largura do indicador do controle deslizante deve ser calculado e atualizado. O lado direito do indicador do controle deslizante deve ser vinculado a corrediça do controle deslizante Para isso, vamos escrever o método CSlider::UpdateIndicator():

class CSlider : public CElement { private : void UpdateIndicator( void ); }; void CSlider::UpdateIndicator( void ) { int x_size=m_thumb.X()-m_indicator.X(); if (x_size<= 0 ) x_size= 1 ; m_indicator.X_Size(x_size); }

Para criar o controle deslizante nós precisaremos de seis métodos privados e um público.

class CSlider : public CElement { public : bool CreateSlider( const long chart_id, const int subwin, const string text, const int x, const int y); private : bool CreateArea( void ); bool CreateLabel( void ); bool CreateEdit( void ); bool CreateSlot( void ); bool CreateIndicator( void ); bool CreateThumb( void ); };

Nós vamos discutir apenas o código do método CSlider::CreateThumb(), porque este é o lugar onde é chamado todos os métodos de cálculos considerados anteriormente. Outros métodos não possuem nada que nós já não estudamos nos artigos anteriores desta série.

bool CSlider::CreateThumb( void ) { string name=CElement::ProgramName()+ "_slider_thumb_" +( string )CElement::Id(); int x=CElement::X(); int y=m_slot.Y()-((m_thumb_y_size-m_slot_y_size)/ 2 ); if (!m_thumb.Create(m_chart_id,name,m_subwin,x,y,m_thumb_x_size,m_thumb_y_size)) return ( false ); m_thumb.Color(m_thumb_color); m_thumb.BackColor(m_thumb_color); m_thumb.BorderType( BORDER_FLAT ); m_thumb.Corner(m_corner); m_thumb.Selectable( false ); m_thumb.Z_Order(m_zorder); m_thumb.Tooltip( "

" ); m_thumb.XSize(m_thumb.X_Size()); m_thumb.YSize(m_thumb.Y_Size()); m_thumb.X(x); m_thumb.Y(y); m_thumb.XGap(x-m_wnd.X()); m_thumb.YGap(y-m_wnd.Y()); CalculateCoefficients(); CalculateThumbX(); CalculateThumbPos(); UpdateIndicator(); CElement::AddToArray(m_thumb); return ( true ); }

Os métodos de mover a corrediça do controle deslizante são idênticos aos métodos com nomes semelhantes nas classes CScroll e CScrollH, que foram discutidos em detalhe no artigo Interfaces Gráficas V: A Barra de Rolagem Vertical e Horizontal (Capítulo 1). É por isso que nós não vamos considerar o seu código aqui. Nós só vamos declará-los no corpo da classe CSlider.

class CSlider : public CElement { private : ENUM_THUMB_MOUSE_STATE m_clamping_area_mouse; bool m_slider_thumb_state; int m_slider_size_fixing; int m_slider_point_fixing; private : void OnDragThumb( const int x); void UpdateThumb( const int new_x_point); void CheckMouseButtonState( void ); void ZeroThumbVariables( void ); };

Para lidar com os valores inseridos no campo de entrada, crie o método CSlider::OnEndEdit() que será chamado no manipulador de eventos CSlider::OnEvent().

No início do método CSlider::OnEndEdit(), há uma verificação com o nome do objeto se o valor foi inserido no campo deste cursor. Em seguida, obtenha o valor atual do campo de entrada. Então, siga uma verificação obrigatória para a entrada com valores não permitidos, ajuste, o cálculo da coordenada X da corrediça do controle deslizante e a posição na faixa do valor. Depois disso, o indicador do controle deslizante é atualizado. No final deste método, uma mensagem deve ser enviada com (1) o identificador de evento personalizado ON_END_EDIT, (2) o identificador do elemento, (3) o índice do elemento e (4) a descrição contida no rótulo de texto.

class CSlider : public CElement { private : bool OnEndEdit( const string object_name); }; bool CSlider::OnEndEdit( const string object_name) { if (object_name!=m_edit.Name()) return ( false ); double entered_value=:: StringToDouble (m_edit.Description()); ChangeValue(entered_value); CalculateThumbX(); CalculateThumbPos(); UpdateIndicator(); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_END_EDIT,CElement::Id(),CElement::Index(),m_label.Description()); return ( true ); }

A mesma mensagem personalizada deve ser enviada após a corrediça do controle deslizante parar de se mover para alterar o valor do campo de entrada. O método CSlider::ZeroThumbVariables() serve muito bem para este objetivo. Isso é chamado no método CSlider::CheckMouseButtonState(), onde a área do clique do botão esquerdo do mouse é monitorada. A chamada do método CSlider::ZeroThumbVariables() já implica que o botão esquerdo do mouse já foi liberado. Se ele é pressionado para baixo sobre a área da corrediça do controle deslizante, significa que o movimento dele foi finalizado e uma mensagem deverá ser enviada dizendo que o valor no campo de entrada foi alterado.

void CSlider::ZeroThumbVariables( void ) { if (m_clamping_area_mouse==THUMB_PRESSED_INSIDE) { :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_END_EDIT,CElement::Id(),CElement::Index(),m_label.Description()); } m_slider_size_fixing = 0 ; m_clamping_area_mouse =THUMB_NOT_PRESSED; if (CElement::Id()==m_wnd.IdActivatedElement()) { m_wnd.IsLocked( false ); m_wnd.IdActivatedElement( WRONG_VALUE ); } }

O código completo do manipulador de evento CSlider::OnEvent(), neste caso, ficará da seguinte forma:

void CSlider::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!CElement::IsVisible()) return ; int x=( int )lparam; int y=( int )dparam; m_mouse_state=( bool ) int (sparam); CElement::MouseFocus(x>X() && x<X2() && y>Y() && y<Y2()); m_thumb.MouseFocus(x>m_thumb.X() && x<m_thumb.X2() && y>m_thumb.Y() && y<m_thumb.Y2()); if (!m_slider_state) return ; CheckMouseButtonState(); ChangeThumbColor(); if (m_clamping_area_mouse==THUMB_PRESSED_INSIDE) { OnDragThumb(x); CalculateThumbPos(); ChangeValue(m_current_pos); UpdateIndicator(); return ; } } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT ) { if (OnEndEdit(sparam)) return ; } }

Nós implementamos os métodos para a criação e gerenciamento do controle deslizante. Vamos testá-lo no programa em MQL que nós utilizamos nos artigos anteriores.

Teste do Controle Deslizante

No artigo anterior, na aplicação de teste, nós criamos quatro caixas de seleção que gerenciavam a disponibilidade de outros elementos. Nós vamos adicionar o controle deslizante e a quinta caixa de seleção para gerir a sua disponibilidade na interface gráfica. Para isso, na classe personalizada CProgram, declare as instâncias da classe CCheckBox e CSlider, bem como os métodos com margens a partir da borda do formulário que estes controles serão vinculados.

class CProgram : public CWndEvents { private : CCheckBox m_checkbox5; CSlider m_slider1; private : #define CHECKBOX5_GAP_X ( 7 ) #define CHECKBOX5_GAP_Y ( 200 ) bool CreateCheckBox5( const string text); #define SLIDER1_GAP_X ( 32 ) #define SLIDER1_GAP_Y ( 225 ) bool CreateSlider1( const string text); };

Nós consideramos o código dos métodos para a criação das caixas de seleção no artigo anterior, é por isso que nós estamos avançando com o método para a criação do elemento CProgram::CreateSlider1(). Usando os métodos CSlider::MinValue() e CSlider::MaxValue(), defina um intervalo no valor de -1 até 1. Defina o passo até a 8ª casa decimal (0.00000001). A disponibilidade irá depender do estado atual da quinta caixa de seleção.

bool CProgram::CreateSlider1( const string text) { m_slider1.WindowPointer(m_window1); int x=m_window1.X()+SLIDER1_GAP_X; int y=m_window1.Y()+SLIDER1_GAP_Y; double v=(m_slider1.GetValue()== WRONG_VALUE ) ? 0.84615385 : m_slider1.GetValue(); m_slider1.XSize( 264 ); m_slider1.YSize( 40 ); m_slider1.EditXSize( 87 ); m_slider1.MaxValue( 1 ); m_slider1.StepValue( 0.00000001 ); m_slider1.MinValue(- 1 ); m_slider1.SetDigits( 8 ); m_slider1.SetValue(v); m_slider1.AreaColor( clrWhiteSmoke ); m_slider1.LabelColor( clrBlack ); m_slider1.LabelColorLocked( clrSilver ); m_slider1.EditColorLocked( clrWhiteSmoke ); m_slider1.EditBorderColor( clrSilver ); m_slider1.EditBorderColorLocked( clrSilver ); m_slider1.EditTextColorLocked( clrSilver ); m_slider1.SlotLineDarkColor( clrSilver ); m_slider1.SlotLineLightColor( clrWhite ); m_slider1.SlotYSize( 4 ); m_slider1.ThumbColorLocked( clrLightGray ); m_slider1.ThumbColorPressed( clrSilver ); m_slider1.SlotIndicatorColor( C'85,170,255' ); m_slider1.SlotIndicatorColorLocked( clrLightGray ); if (!m_slider1.CreateSlider(m_chart_id,m_subwin,text,x,y)) return ( false ); m_slider1.SliderState(m_checkbox5.CheckButtonState()); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_slider1); return ( true ); }

Os novos métodos para a criação dos elementos devem ser chamados no método principal para a criação da interface gráfica. Abaixo está o código de uma versão resumida deste método:

bool CProgram::CreateTradePanel( void ) { if (!CreateCheckBox5( "Checkbox 5" )) return ( false ); if (!CreateSlider1( "Slider 1:" )) return ( false ); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

Nós vamos controlar a mudança do estado da quinta caixa de seleção para controlar a disponibilidade do controle deslizante no manipulador de eventos CProgram::OnEvent() do aplicativo. O evento com o identificador personalizado ON_END_EDIT irá indicar quando o valor no campo de entrada irá mudar.

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_LABEL) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam); if (lparam==m_checkbox5.Id()) { m_slider1.SliderState(m_checkbox5.CheckButtonState()); } } if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_END_EDIT) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam); } }

Agora, o programa pode ser compilado e carregado ao gráfico. Tente interagir com os controles da interface gráfica da aplicação. Se tudo foi feito corretamente, você verá um resultado como na imagem abaixo:

Fig. 2. Testando o controle deslizante.

O Controle Deslizante Duplo

A diferença entre um controle deslizante duplo e um simples é que o primeiro permite a seleção na faixa de valor definida pelo usuário. Por esse motivo, existem duas corrediças na linha do controle deslizante. A corrediça esquerda do controle deslizante pode ser movido a partir do lado esquerdo da linha do controle deslizante para a corrediça direita do controle deslizante. A corrediça direita do controle deslizante da direita pode ser movida a partir do lado direito da linha do controle deslizante para a corrediça esquerda do controle deslizante. O controle deslizante duplo também tem dois campos de entrada que refletem o valor em relação à posição de suas corrediças linha do controle deslizante. Os valores podem ser inseridos manualmente nestes campos de entrada. Isso vai mudar a posição das corrediças do controle deslizante.



Este controle será composto por oito objetos gráficos primitivos. Eles são:

Fundo. Título (rótulo de texto) Campo de entrada esquerdo. Campo de entrada direito. Linha do controle deslizante. Corrediça esquerda do controle deslizante Corrediça direita do controle deslizante Indicador do controle deslizante





Fig. 3. Partes integrantes do controle deslizante duplo.





Vamos dar uma olhada na classe do controle deslizante duplo e notar as diferenças do controle deslizante simples.

Desenvolvimento de uma Classe para a Criação do Controle Deslizante Duplo

Inclua o arquivo DualSlider.mqh com a classe do controle CDualSlider no arquivo WndContainer.mqh:

#include "DualSlider.mqh"

Em termos das propriedades do controle, a classe CDualSlider é idêntica a classe CSlider. A única diferença aqui é que os campos de entrada da esquerda e direita e as corrediças do controle deslizante exigem campos e métodos distintos. As diferenças entre estes dois métodos são insignificantes e é por isso que nós não vamos discutir o seu código aqui. Você pode encontrá-lo nos arquivos anexados neste artigo.

class CDualSlider : public CElement { private : double m_left_edit_value; double m_right_edit_value; double m_left_current_pos; double m_left_current_pos_x; double m_right_current_pos; double m_right_current_pos_x; ENUM_THUMB_MOUSE_STATE m_clamping_mouse_left_thumb; ENUM_THUMB_MOUSE_STATE m_clamping_mouse_right_thumb; public : double GetLeftValue( void ) const { return (m_left_edit_value); } double GetRightValue( void ) const { return (m_right_edit_value); } bool SetLeftValue( double value ); bool SetRightValue( double value ); void ChangeLeftValue( const double value ); void ChangeRightValue( const double value ); private : void OnDragLeftThumb( const int x); void OnDragRightThumb( const int x); void UpdateLeftThumb( const int new_x_point); void UpdateRightThumb( const int new_x_point); void CheckMouseOnLeftThumb( void ); void CheckMouseOnRightThumb( void ); void CalculateLeftThumbX( void ); void CalculateRightThumbX( void ); void CalculateLeftThumbPos( void ); void CalculateRightThumbPos( void ); };

Aqui, nós iremos apresentar apenas o código dos métodos onde foi considerado os dois campos de entrada e as corrediças do controle deslizante. Abaixo encontra-se a estrutura do método CDualSlider::OnEndEdit():

class CDualSlider : public CElement { private : bool OnEndEdit( const string object_name); }; bool CDualSlider::OnEndEdit( const string object_name) { if (object_name==m_left_edit.Name()) { double entered_value=:: StringToDouble (m_left_edit.Description()); ChangeLeftValue(entered_value); CalculateLeftThumbX(); UpdateLeftThumb(m_left_thumb.X()); CalculateLeftThumbPos(); ChangeLeftValue(m_left_current_pos); UpdateIndicator(); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_END_EDIT,CElement::Id(),CElement::Index(),m_label.Description()); return ( true ); } if (object_name==m_right_edit.Name()) { double entered_value=:: StringToDouble (m_right_edit.Description()); ChangeRightValue(entered_value); CalculateRightThumbX(); UpdateRightThumb(m_right_thumb.X()); CalculateRightThumbPos(); ChangeRightValue(m_right_current_pos); UpdateIndicator(); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_END_EDIT,CElement::Id(),CElement::Index(),m_label.Description()); return ( true ); } return ( false ); }

O mesmo aplica-se ao movimento das corrediças esquerda e direita do controle deslizante. O manipulador de evento CDualSlider::OnEvent() contém as verificações e blocos de código separados para cada um deles:

void CDualSlider::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!CElement::IsVisible()) return ; int x=( int )lparam; int y=( int )dparam; m_mouse_state=( bool ) int (sparam); CElement::MouseFocus(x>X() && x<X2() && y>Y() && y<Y2()); m_left_thumb.MouseFocus(x>m_left_thumb.X() && x<m_left_thumb.X2() && y>m_left_thumb.Y() && y<m_left_thumb.Y2()); m_right_thumb.MouseFocus(x>m_right_thumb.X() && x<m_right_thumb.X2() && y>m_right_thumb.Y() && y<m_right_thumb.Y2()); if (!m_slider_state) return ; CheckMouseOnLeftThumb(); CheckMouseOnRightThumb(); ChangeThumbColor(); if (m_clamping_mouse_left_thumb==THUMB_PRESSED_INSIDE) { OnDragLeftThumb(x); CalculateLeftThumbPos(); ChangeLeftValue(m_left_current_pos); UpdateIndicator(); return ; } if (m_clamping_mouse_right_thumb==THUMB_PRESSED_INSIDE) { OnDragRightThumb(x); CalculateRightThumbPos(); ChangeRightValue(m_right_current_pos); UpdateIndicator(); return ; } } }

Você pode baixar os arquivos anexados neste artigo e estudar mais a fundo o código da classe CDualSlider.

Teste do Controle Deslizante Duplo

Adicione o controle deslizante duplo na interface gráfica da aplicação de teste. Declare uma instância da classe CDualSlider e um método com as margens da borda do formulário na classe personalizada CProgram do aplicativo:

class CProgram : public CWndEvents { private : CDualSlider m_dual_slider1; private : #define DUALSLIDER1_GAP_X ( 32 ) #define DUALSLIDER1_GAP_Y ( 275 ) bool CreateDualSlider1( const string text); };

O código a seguir mostra o código do método CProgram::CreateDualSlider1(). Defina o intervalo do valor de -2000 até 1000. A disponibilidade deste controle dependerá do estado atual da quinta caixa de seleção semelhante ao controle deslizante simples que foi criado no início deste artigo.

bool CProgram::CreateDualSlider1( const string text) { m_dual_slider1.WindowPointer(m_window1); int x=m_window1.X()+DUALSLIDER1_GAP_X; int y=m_window1.Y()+DUALSLIDER1_GAP_Y; double v1=(m_dual_slider1.GetLeftValue()== WRONG_VALUE ) ? 0 : m_dual_slider1.GetLeftValue(); double v2=(m_dual_slider1.GetRightValue()== WRONG_VALUE ) ? 500 : m_dual_slider1.GetRightValue(); m_dual_slider1.XSize( 264 ); m_dual_slider1.YSize( 40 ); m_dual_slider1.EditXSize( 87 ); m_dual_slider1.MaxValue( 1000 ); m_dual_slider1.StepValue( 1 ); m_dual_slider1.MinValue(- 2000 ); m_dual_slider1.SetDigits( 0 ); m_dual_slider1.SetLeftValue(v1); m_dual_slider1.SetRightValue(v2); m_dual_slider1.AreaColor( clrWhiteSmoke ); m_dual_slider1.LabelColor( clrBlack ); m_dual_slider1.LabelColorLocked( clrSilver ); m_dual_slider1.EditColorLocked( clrWhiteSmoke ); m_dual_slider1.EditBorderColor( clrSilver ); m_dual_slider1.EditBorderColorLocked( clrSilver ); m_dual_slider1.EditTextColorLocked( clrSilver ); m_dual_slider1.SlotLineDarkColor( clrSilver ); m_dual_slider1.SlotLineLightColor( clrWhite ); m_dual_slider1.SlotYSize( 4 ); m_dual_slider1.ThumbColorLocked( clrLightGray ); m_dual_slider1.ThumbColorPressed( clrSilver ); m_dual_slider1.SlotIndicatorColor( C'85,170,255' ); m_dual_slider1.SlotIndicatorColorLocked( clrLightGray ); if (!m_dual_slider1.CreateSlider(m_chart_id,m_subwin,text,x,y)) return ( false ); m_dual_slider1.SliderState(m_checkbox5.CheckButtonState()); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_dual_slider1); return ( true ); }

Não se esqueça de colocar a chamada do método do novo controle no método principal para a criação da interface gráfica da maneira que é demonstrado na versão resumida do código abaixo.

bool CProgram::CreateTradePanel( void ) { if (!CreateDualSlider1( "Dual Slider 1:" )) return ( false ); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

Agora, o estado atual da quinta caixa de seleção irá definir dois controles - o controle deslizante simples e o deslizante duplo.

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_LABEL) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam); if (lparam==m_checkbox5.Id()) { m_slider1.SliderState(m_checkbox5.CheckButtonState()); m_dual_slider1.SliderState(m_checkbox5.CheckButtonState()); } } if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_END_EDIT) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam); } }

Agora, compile o programa e carregue-o ao gráfico. A imagem abaixo ilustra o resultado:

Fig. 4. O controle duplo deslizante.

Conclusão

Na sexta parte da série, nós consideramos seis controles:

Caixa de seleção (checkbox).

O controle campo de edição.

O campo de edição com a caixa de seleção.

Lista combinada com a caixa de seleção

Controle deslizante

Controle duplo deslizante.

A esquemática da biblioteca para a criação das interfaces gráficas no atual estágio de desenvolvimento é parecido com a imagem abaixo:

Fig. 5. Estrutura da biblioteca no atual estágio de desenvolvimento.





Na próxima parte da série, vamos enriquecer a nossa biblioteca com as tabelas e guias.

Você pode baixar o material da parte VI e testar o seu funcionamento. Se você tiver dúvidas sobre a utilização do material a partir desses arquivos, você poderá consultar a descrição detalhada do desenvolvimento da biblioteca em um dos artigos da lista abaixo ou fazer sua pergunta nos comentários deste artigo.

