Interfaces Gráficas X: Gestão avançada de listas e tabelas. Otimização do código (build 7)

Introdução

A fim de obter uma melhor compreensão do propósito desta biblioteca, leia por favor o primeiro artigo: Interfaces Gráficas I: Preparação da Estrutura da Biblioteca (Capítulo 1). Você irã encontrar uma lista de artigos com os links no final de cada capítulo. Lá, você também pode encontrar e baixar a versão completa da biblioteca, no estágio de desenvolvimento atual. Os arquivos devem estar localizados nas mesmas pastas que o arquivo baixado.

O código da biblioteca juntamente com uma otimização poderia torná-lo mais regularizado e, portanto, mais legível e compreensível para estudar. Além disso, nós vamos continuar a desenvolver os controles criados nos artigos anteriores: listas, tabelas e barras de rolagem. Vamos adicionar métodos que permitem gerenciar programaticamente as propriedades desses controles durante a execução da aplicação MQL.





Alterações no esquema da biblioteca e otimização do código

Otimizado parcialmente o código em todos os arquivos de biblioteca relacionados aos controles. Os casos com o código frequentemente repetidos foram colocados em métodos separados, e os próprios métodos foram movidos para uma classe separada.



Aqui está como ele foi feito. A classe CElement foi renomeada para CElementBase. Esta é a classe base para todos os controles da biblioteca. Agora, a próxima classe derivada é o nova classe CElement, que contém os métodos frequentemente repetido em todos os controles. Estas incluem:

Método para armazenar o ponteiro de formulário, a qual o controle está ligado

Verifica a disponibilidade do ponteiro do formulário

Verifica o identificador do controle ativado

Cálculo das coordenadas absolutas

Cálculo das coordenadas relativas da borda do formulário

As classes CElementBase e CElement estão localizadas em arquivos diferentes, ElementBase.mqh e Element.mqh, respectivamente. Portanto, o arquivo ElementBase.mqh com a classe base está incluída no arquivo Element.mqh. Já que o tipo CWindows deve ser definido aqui, inclua o arquivoWindow.mqh também. Isto é apresentado no código a seguir:











#include "ElementBase.mqh"

#include "Controls\Window.mqh"







class CElement : public CElementBase

{

protected :



CWindow *m_wnd;



public :

CElement( void );

~CElement( void );



void WindowPointer(CWindow &object) { m_wnd=:: GetPointer (object); }



protected :



bool CheckWindowPointer( void );



bool CheckIdActivatedElement( void );





int CalculateX( const int x_gap);

int CalculateY( const int y_gap);



int CalculateXGap( const int x);

int CalculateYGap( const int y);

};







CElement::CElement( void )

{

}







CElement::~CElement( void )

{

}

Todos esses métodos e seu código eram frequentemente repetidos em todas as classes de controles. Movê-los para uma classe separada deixou o código em classes de controles significativamente mais compreensível e legível. O código de todos esses métodos é simples e literalmente se encaixa em uma única linha (veja o código abaixo). O posicionamento de controle em relação a um lado do formulário é considerado no cálculo das coordenadas.







bool CElement::CheckIdActivatedElement( void )

{

return (m_wnd.IdActivatedElement()==CElementBase::Id());

}







int CElement::CalculateX( const int x_gap)

{

return ((CElementBase::AnchorRightWindowSide())? m_wnd.X2()-x_gap : m_wnd.X()+x_gap);

}







int CElement::CalculateY( const int y_gap)

{

return ((CElementBase::AnchorBottomWindowSide())? m_wnd.Y2()-y_gap : m_wnd.Y()+y_gap);

}







int CElement::CalculateXGap( const int x)

{

return ((CElementBase::AnchorRightWindowSide())? m_wnd.X2()-x : x-m_wnd.X());

}







int CElement::CalculateYGap( const int y)

{

return ((CElementBase::AnchorBottomWindowSide())? m_wnd.Y2()-y : y-m_wnd.Y());

}

Alguém pode perguntar: "Por que estes métodos não foram colocados na versão antiga da classe CElement? "Isso não era possível: quando estava incluindo o arquivo Window.mqh e tentássemos compilar, ocorria o erro de declaração sem o tipo, e como resultado - muitos outros erros relacionados:

Fig. 1. Mensagem na compilação que o tipo CElement estava faltando





As tentativas de contornar esta dificuldade, incluindo o Window.mqh depois do corpo da classe CElement, quando um objeto do tipo CWindow já havia sido declarado no corpo dessa classe, levava ao erro de compilação familiar do tipo especificado faltando.

Fig. 2. Mensagem na compilação que o tipo CWindow estava faltando





Por isso, decidiu-se criar uma classe intermediária herdada adicional para colocar o código e os métodos frequentemente repetidos para trabalhar com o ponteiro do formulário, ao qual os controles estão ligados. Parte do esquema da biblioteca quanto à relação entre o formulário e os controles aparentam a seguir:

Fig. 3. Parte do esquema da biblioteca quanto à relação entre o formulário e os controles.





Como pode ser visto a partir do esquema acima, a classe CWindow é derivada diretamente da classe CElementBase, já que a classe intermediária CElement é agora supérflua e inconveniente para o formulário. Todas as outras classes de controles são derivadas a partir da classe intermediária CElement.





Controlando uma barra de rolagem via programação

A necessidade de controlar programaticamente as barras de rolagem surgiram durante a aplicação da biblioteca. Para este objetivo, o método MovingThumb() foi implementado nas classes CScrollV e CScrollH, que podem ser utilizados para deslocar a barra de rolagem para a posição especificada.

A lista abaixo mostra o código apenas para a barra de rolagem vertical, como ela é virtualmente idêntica à barra de rolagem horizontal. O método tem um argumento, que tem como padrão WRONG_VALUE. Se o método é chamado sem especificar a posição (com o valor padrão), o polegar será movido para a última posição da lista. Isso é útil quando os itens são adicionados à lista, enquanto o programa está em execução, e também permite implementar o deslocamento automático da lista.







class CScrollV : public CScroll

{

public :



void MovingThumb( const int pos= WRONG_VALUE );

};







void CScrollV::MovingThumb( const int pos= WRONG_VALUE )

{



if (m_items_total<=m_visible_items_total)

return ;



uint check_pos= 0 ;



if (pos< 0 || pos>m_items_total-m_visible_items_total)

check_pos=m_items_total-m_visible_items_total;

else

check_pos=pos;



CScroll::CurrentPos(check_pos);



CalculateThumbY();

}

Controlando listas via programação

Uma série de métodos públicos para gerir as listas têm sido implementadas, que executam as seguintes ações:

Reconstrução da lista

Adicionando um item para o fim da lista

Limpar a lista (excluindo todos os itens)

Rolar a lista

Além disso, como parte da otimização do código da biblioteca, os métodos privados repetidos do código foram adicionados às classes da lista:

Cálculo da coordenada Y do item

Cálculo do tamanho dos itens

Cálculo do tamanho da lista ao longo do eixo Y

Vamos dar uma olhada mais detalhadamente na estrutura desses métodos na classe CListView. Os métodos privados são apenas métodos auxiliares para o código repetido mais de uma vez em diferentes partes da classe. Eles ocupam apenas uma linha em cada método:







class CListView : public CElement

{

private :



int CalculationItemY( const int item_index= 0 );



int CalculationItemsWidth( void );



int CalculationYSize( void );







int CListView::CalculationItemY( const int item_index= 0 )

{

return ((item_index> 0 )? m_items[item_index- 1 ].Y2()- 1 : CElementBase::Y()+ 1 );

}







int CListView::CalculationItemsWidth( void )

{

return ((m_items_total>m_visible_items_total) ? CElementBase::XSize()-m_scrollv.ScrollWidth()- 1 : CElementBase::XSize()- 2 );

}







int CListView::CalculationYSize( void )

{

return (m_item_y_size*m_visible_items_total-(m_visible_items_total- 1 )+ 2 );

}

A limpeza da lista fala por si só: todos os itens são removidos da lista. Para fazer isso, use o método CListView::Clear(). Aqui, as primitivas gráficas são removidas primeiro, o array de ponteiros para esses objetos é liberado e os valores padrão são definidos para determinados campos da classe. Depois disso, o tamanho da lista é definido como zero e os parâmetros de barra de rolagem são resetados. No final do método, é necessário adicionar o ponteiro ao fundo da lista para o array de ponteiros novamente, como se ele tivesse sido removido anteriormente pelo método CElementBase::FreeObjectsArray().







class CListView : public CElement

{

public :



void Clear( void );

};







void CListView::Clear( void )

{



for ( int r= 0 ; r<m_visible_items_total; r++)

m_items[r].Delete();



CElementBase::FreeObjectsArray();



m_selected_item_text = "" ;

m_selected_item_index = 0 ;



ListSize( 0 );



m_scrollv.Hide();

m_scrollv.MovingThumb( 0 );

m_scrollv.ChangeThumbSize(m_items_total,m_visible_items_total);



CElementBase::AddToArray(m_area);

}

Para reconstruir a lista, use o método CListView::Rebuilding(). A reconstrução é uma situação em que é necessário re-criar a lista totalmente. Este método pode ser usado para alterar o número total de itens e o número de itens visíveis. Isto é, o tamanho da lista também mudará, se o número de itens visíveis é definido diferente do valor original.

A lista é limpa no início do método CListView::Rebuilding(). Em seguida, os valores dos argumentos transmitidos são usados ​​para definir os novos tamanhos e para ajustar a altura da lista, se o número de itens visíveis mudar. Em seguida, os tamanhos dos objetos na barra de posicionamento são ajustados. Depois disso, a lista é criada, e se o número total de itens exceder a quantidade especificada de itens visíveis, uma barra de rolagem é exibida.







class CListView : public CElement

{

public :



void Rebuilding( const int items_total, const int visible_items_total);

};







void CListView::Rebuilding( const int items_total, const int visible_items_total)

{



Clear();



ListSize(items_total);

VisibleListSize(visible_items_total);



int y_size=CalculationYSize();

if (y_size!=CElementBase::YSize())

{

m_area.YSize(y_size);

m_area.Y_Size(y_size);

CElementBase::YSize(y_size);

}



m_scrollv.ChangeThumbSize(m_items_total,m_visible_items_total);

m_scrollv.ChangeYSize(y_size);



CreateList();



if (m_items_total>m_visible_items_total)

{

if (CElementBase::IsVisible())

m_scrollv.Show();

}

}

Um método separado CListView::CreateItem() foi implementado para a criação de um único item, como seu código será utilizado quando adicionar um item à lista no método CListView::AddItem() durante o tempo de execução, e não apenas ao criar uma lista inteira no ciclo dentro do método CListView::CreateList().

O método CListView::AddItem() recebe somente um argumento - o texto exibido do item. Ela é uma string vazia por padrão. O texto também pode ser adicionado depois de criar o item usando o método CListView::SetItemValue(). No início do método CListView::AddItem(), o conjunto de itens é incrementado por um elemento. Então, se a quantidade total de elementos no momento não for maior que o número de itens visíveis, isto significa que é necessário criar um objeto gráfico. Se o número da quantidade visível for excedida, então é necessário mostrar a barra de rolagem e ajustar o o tamanho do polegar, bem como ajustar a largura dos itens.







class CListView : public CElement

{

public :



void AddItem( const string value = "" );

};







void CListView::AddItem( const string value = "" )

{



int array_size=ItemsTotal();

m_items_total=array_size+ 1 ;

::ArrayResize(m_item_value,m_items_total);

m_item_value[array_size]= value ;



if (m_items_total>m_visible_items_total)

{



m_scrollv.ChangeThumbSize(m_items_total,m_visible_items_total);

if (CElementBase::IsVisible())

m_scrollv.Show();



if (m_visible_items_total< 1 )

return ;



int width=CElementBase::XSize()-m_scrollv.ScrollWidth()- 1 ;

if (width==m_items[ 0 ].XSize())

return ;



for ( int i= 0 ; i<m_items_total && i<m_visible_items_total; i++)

{

m_items[i].XSize(width);

m_items[i].X_Size(width);

}



return ;

}



int x=CElementBase::X()+ 1 ;

int y=CalculationItemY(array_size);



int width=CalculationItemsWidth();



CreateItem(array_size,x,y,width);



HighlightSelectedItem();



if (array_size== 1 )

m_selected_item_text=m_item_value[ 0 ];

}

O método CListView::Scrolling() é projetado para percorrer os itens da lista via programação. O número da posição na lista é tomada por um único argumento. O valor padrão é WRONG_VALUE, o que significa deslocar a lista para a última posição.







class CListView : public CElement

{

public :



void Scrolling( const int pos= WRONG_VALUE );

};







void CListView::Scrolling( const int pos= WRONG_VALUE )

{



if (m_items_total<=m_visible_items_total)

return ;



int index= 0 ;



int last_pos_index=m_items_total-m_visible_items_total;



if (pos< 0 )

index=last_pos_index;

else

index=(pos>last_pos_index)? last_pos_index : pos;



m_scrollv.MovingThumb(index);



UpdateList(index);

}

Métodos semelhantes foram implementados para listas do tipo CCheckBoxList.

Otimização do código para a tabela do tipo CTable

O código da classe CTable também foi otimizada. Ela se tornou mais compacta e de fácil leitura, devido à adição de um número de métodos privados, que contém o código repetido com frequência. Esses métodos são os seguintes:

Redimensionar as linhas do array

Inicialização das células com valores padrão

Cálculo do tamanho da tabela ao longo do eixo X

Cálculo do tamanho da tabela ao longo do eixo Y

Cálculo da coordenada X da célula

Cálculo da coordenada Y da célula

Cálculo da largura da coluna

Alteração da largura das colunas

Alteração do tamanho da tabela ao longo do eixo Y







class CTable : public CElement

{

private :



void RowResize( const uint column_index, const uint new_size);



void CellInitialize( const uint column_index, const int row_index= WRONG_VALUE );



int CalculationXSize( void );



int CalculationYSize( void );



int CalculationCellX( const int column_index= 0 );



int CalculationCellY( const int row_index= 0 );



int CalculationColumnWidth( const bool is_last_column= false );



void ColumnsXResize( void );



void YResize( void );

};

O método CTable::CalculationColumnWidth() é destinado para calcular a largura das colunas da tabela, possuindo apenas um argumento com o valor false. O valor padrão é usado para calcular a largura total de todas as colunas. Se o valor passado for true, então a largura para a última coluna será calculada. Neste caso, é usado a chamada de um método recursivo. A divisão no cálculo da largura total e a largura da última coluna é necessária, como no cálculo geral, a extremidade da direita da última coluna pode não coincidir com a borda da direita da tabela.







int CTable::CalculationColumnWidth( const bool is_last_column= false )

{

int width= 0 ;



bool is_scrollv=m_rows_total>m_visible_rows_total;



if (!is_last_column)

{

if (m_visible_columns_total== 1 )

width=(is_scrollv)? m_x_size-m_scrollv.ScrollWidth() : width=m_x_size- 2 ;

else

{

if (is_scrollv)

width=(m_x_size-m_scrollv.ScrollWidth())/ int (m_visible_columns_total);

else

width=m_x_size/( int )m_visible_columns_total+ 1 ;

}

}

else

{

width=CalculationColumnWidth();

int last_column=( int )m_visible_columns_total- 1 ;

int w=m_x_size-(width*last_column-last_column);

width=(is_scrollv) ? w-m_scrollv.ScrollWidth()- 1 : w- 2 ;

}



return (width);

}

O método CTable::ColumnsXResize() é chamado quando uma tabela é criada ou quando a largura da tabela é alterada. Aqui o método CTable::CalculationColumnWidth() é chamado para o cálculo das larguras da coluna, que foi discutido acima. No final do processo, se a tabela está ordenada, é necessário ajustar a posição da seta de sinal da tabela ordenada.







void CTable::ColumnsXResize( void )

{



int width=CalculationColumnWidth();



for ( uint c= 0 ; c<m_columns_total && c<m_visible_columns_total; c++)

{



int x=CalculationCellX(c);



if (c+ 1 >=m_visible_columns_total)

width=CalculationColumnWidth( true );



for ( uint r= 0 ; r<m_rows_total && r<m_visible_rows_total; r++)

{



m_columns[c].m_rows[r].X(x);

m_columns[c].m_rows[r].X_Distance(x);



m_columns[c].m_rows[r].XSize(width);

m_columns[c].m_rows[r].X_Size(width);



m_columns[c].m_rows[r].XGap(CalculateXGap(x));

}

}



if (m_is_sorted_column_index== WRONG_VALUE )

return ;



int l=(m_fix_first_column) ? 1 : 0 ;



int h=m_scrollh.CurrentPos()+l;



if (m_is_sorted_column_index>=h && m_is_sorted_column_index<( int )m_visible_columns_total)

{



ShiftSortArrow(m_is_sorted_column_index);

}

}

Você pode facilmente estudar o código dos outros métodos privados, fornecidos na lista no início desta seção, já que eles não contêm qualquer coisa complexa, o que poderia causar perguntas.

Além dos métodos acima descritos, no âmbito da otimização, um método privado separado CTable::CreateCell() foi implementado para a criação das células da tabela. Outra adição útil para as tabelas do tipo CTable nesta atualização é a formatação automática do estilo da zebra. Anteriormente, se um usuário da biblioteca precisasse fazer uma tabela listrada para uma melhor compreensão do conjunto de dados, o método CTable::CellColor() tem de ser usado. Ou seja, é necessário atribuir cores para cada célula da tabela individualmente. Isso é inconveniente e demorado. Agora, para fazer a tabela listrada, basta chamar o método CTable::IsZebraFormatRows() antes de criar o controle, passando a segunda cor como um único argumento. O valor definido pelo método CTable::CellColor() para todas as células da tabela (padrão - branco) é usado como a primeira cor.







class CTable : public CElement

{

private :



color m_is_zebra_format_rows;



public :



void IsZebraFormatRows( const color clr) { m_is_zebra_format_rows=clr; }

};

Se a segunda cor para a formatação no estilo Zebra for especificada, então o método privado CTable::ZebraFormatRows() é chamado sempre que necessário.







class CTable : public CElement

{

private :



void ZebraFormatRows( void );

};







void CTable::ZebraFormatRows( void )

{



if (m_is_zebra_format_rows== clrNONE )

return ;



color clr=m_cell_color;



for ( uint c= 0 ; c<m_columns_total; c++)

{

for ( uint r= 0 ; r<m_rows_total; r++)

{

if (m_fix_first_row)

{

if (r== 0 )

continue ;



clr=(r% 2 == 0 )? m_is_zebra_format_rows : m_cell_color;

}

else

clr=(r% 2 == 0 )? m_cell_color : m_is_zebra_format_rows;



m_vcolumns[c].m_cell_color[r]=clr;

}

}

}

Controlando uma tabela do tipo CTable via programação

Nesta atualização da biblioteca, somente a tabela do tipo CTable recebe um controle programático. Vários métodos públicos foram implementadas para executar as seguintes ações:

Reconstrução da tabela

Adicionar uma coluna

Adicionar uma linha

Limpar a tabela (excluindo todas as colunas e linhas)

Rolagem horizontal e vertical da tabela







class CTable : public CElement

{

public :



void Rebuilding( const int columns_total, const int visible_columns_total, const int rows_total, const int visible_rows_total);



void AddColumn( void );



void AddRow( void );



void Clear( void );



void VerticalScrolling( const int pos= WRONG_VALUE );

void HorizontalScrolling( const int pos= WRONG_VALUE );

};

O método CTable::Clear() para limpar a tabela não será mencionada: é praticamente idêntico aquela nas listas, que foi mencionado nas seções anteriores deste artigo.

Para reconstruir a tabela, é necessário chamar o método CTable::Rebuilding(), em que o número total de colunas e linhas, bem como a sua quantidade visível deve ser passada como os argumentos. Aqui, no início do método, a tabela é apagada. Ou seja, todas as suas colunas e linhas são excluídas. Em seguida, as novas dimensões são definidas por array, com base nos valores dos parâmetros passados. As barras de deslocamento são ajustadas de acordo com o número atual total de linhas e colunas em relação à sua quantidade visível. Depois que todos os cálculos forem feitos, as células da tabela são criadas e, se necessário, as barras de rolagem são visíveis.







void CTable::Rebuilding( const int columns_total, const int visible_columns_total, const int rows_total, const int visible_rows_total)

{



Clear();



TableSize(columns_total,rows_total);

VisibleTableSize(visible_columns_total,visible_rows_total);



m_scrollv.ChangeThumbSize(rows_total,visible_rows_total);

m_scrollh.ChangeThumbSize(columns_total,visible_columns_total);



bool is_scrollv=m_rows_total>m_visible_rows_total;



bool is_scrollh=m_columns_total>m_visible_columns_total;



int y_size=CalculationYSize();



m_scrollv.ChangeYSize(y_size);



m_y_size=(is_scrollh)? y_size+m_scrollh.ScrollWidth()- 1 : y_size;

m_area.YSize(m_y_size);

m_area.Y_Size(m_y_size);



m_scrollh.YDistance(CElementBase::Y2()-m_scrollh.ScrollWidth());



if (is_scrollh)

{



if (!is_scrollv)

m_scrollh.ChangeXSize(m_x_size);

else

{



int x_size=m_area.XSize()-m_scrollh.ScrollWidth()+ 1 ;

m_scrollh.ChangeXSize(x_size);

}

}



CreateCells();



if (rows_total>visible_rows_total)

{

if (CElementBase::IsVisible())

m_scrollv.Show();

}

if (columns_total>visible_columns_total)

{

if (CElementBase::IsVisible())

m_scrollh.Show();

}

}

Os métodos para a adição de uma coluna CTable::AddColumn() e linha CTable::AddRow() são muito semelhantes nos seus algoritmos, por conseguinte, apenas um deles serão considerados aqui.

No início do método CTable::AddColumn(), o tamanho do array de linhas e colunas é definido naquela coluna. Em seguida, a inicialização das células com valores padrão para a coluna adicionada é realizada usando o método CTable::CellInitialize(). Depois disso, se o número total de colunas não for maior do que o valor especificado visível:

As larguras das colunas são calculadas Um certo número de objetos gráficos (células da tabela) são criados para as colunas adicionadas Se necessário, a tabela é formatada no estilo zebra E no final do método, a tabela é atualizada



Se acontecer do número total de colunas e linhas for maior do que o valor especificado visível após o aumento das colunas e linhas do array, então é necessário mostrar uma barra de deslocamento horizontal e, assim, ajustar a altura da tabela. Depois disso, a tabela é formatada no estilo zebra e o programa deixa o método.







void CTable::AddColumn( void )

{



uint array_size=ColumnsTotal();

m_columns_total=array_size+ 1 ;

:: ArrayResize (m_vcolumns,m_columns_total);



RowResize(array_size,m_rows_total);



CellInitialize(array_size);



if (m_columns_total>m_visible_columns_total)

{



YResize();



if (m_rows_total<=m_visible_rows_total)

m_scrollh.ChangeXSize(m_x_size);



m_scrollh.ChangeThumbSize(m_columns_total,m_visible_columns_total);



if (CElementBase::IsVisible())

m_scrollh.Show();



ZebraFormatRows();



UpdateTable();

return ;

}



int width=CalculationColumnWidth();



if (m_columns_total>=m_visible_columns_total)

width=CalculationColumnWidth( true );



int x=CalculationCellX(array_size);



for ( uint r= 0 ; r<m_rows_total && r<m_visible_rows_total; r++)

{



int y=CalculationCellY(r);



CreateCell(array_size,r,x,y,width);



if (m_fix_first_row && r== 0 )

m_columns[array_size].m_rows[r].BackColor(m_headers_color);

}



ZebraFormatRows();



UpdateTable();

}

Os métodos CTable::VerticalScrolling() e CTable::HorizontalScrolling() para a rolagem da tabela são virtualmente idênticos aos discutidos na seção listas, portanto, seu código não será fornecido aqui. Você pode encontrá-los nos arquivos anexados a este artigo.

Agora, vamos criar um aplicativo MQL de teste, que demonstram os novos recursos das listas e tabelas do tipo CTable.

Aplicação para testar os controles

Para fins de teste, vamos criar um uma aplicação MQL semelhante, que permitiria ver de imediato o funcionamento dos métodos adicionados às classes das listas e tabelas do tipo CTable. Crie duas guias na interface gráfica desta aplicação. A primeira guia irá conter uma tabela do tipo CTable e controles para gerenciar as propriedades da tabela, localizada acima da tabela. Aqueles consistirá de dois botões e quatro caixas de edição numéricos:

Botão «CLEAR TABLE» para limpar a tabela (excluindo todas as colunas e linhas)

Botão «REBUILD TABLE» para reconstruir a tabela com base nos parâmetros especificados nas caixas de edição numéricos

Caixa de edição «Rows total» para inserir o número total de linhas da tabela

Caixa de edição «Columns total» para inserir o número total de colunas da tabela

Caixa de edição «Visible rows total» para inserir o número de linhas da tabela visível

Caixa de edição «Visible columns total» para inserir o número de colunas da tabela visível

A imagem abaixo mostra a sua aparência:

Fig. 4. Grupo de controles na primeira guia





A segunda guia irá conter duas listas (Ver a lista e lista de caixas de seleção). Para demonstrar a gestão programática das listas, os seguintes controles estarão presentes:

Botão «CLEAR LISTS» para limpar as listas (excluindo todos os itens)

Botão «REBUILD LISTS» para reconstruir as listas com base nos parâmetros especificados nas caixas de edição numéricos

Caixa de edição «Items total» para inserir o número total de itens da lista

Caixa de edição «Itens visíveis no total» para inserir o número de itens da lista visível

A imagem abaixo mostra os controles na segunda guia. Como um complemento, mais dois controles foram adicionados a ele: os controles calendário suspenso e Horário.

Fig. 5. Grupo de controles na segunda guia





Antes de prosseguir com a demonstração de características das listas e tabelas implementadas nesta atualização, vamos debruçar sobre uma outra adição, o que facilitará o trabalho do desenvolvedor MQL no timer de sua aplicação MQL. Esta é a classe CTimeCounter. Ela pode ser usada para gerenciar a atualização (redesenhar) com frequência para separar grupos de controles de interface gráfica nos intervalos de tempo especificados. A classe CTimeCounter contém apenas três campos e dois métodos (ver o código abaixo).

















class CTimeCounter

{

private :



uint m_step;



uint m_pause;



uint m_time_counter;



public :

CTimeCounter( void );

~CTimeCounter( void );



void SetParameters( const uint step, const uint pause);



bool CheckTimeCounter( void );

};







CTimeCounter::CTimeCounter( void ) : m_step( 16 ),

m_pause( 1000 ),

m_time_counter( 0 )



{

}







CTimeCounter::~CTimeCounter( void )

{

}

O método CTimeCounter::SetParameters() pode ser utilizado para definir e incrementar o contador de intervalo de tempo para uma pausa:







void CTimeCounter::SetParameters( const uint step, const uint pause)

{

m_step =step;

m_pause =pause;

}

O método CTimeCounter::CheckTimeCounter() é projetado para verificar se o intervalo de tempo especificado nos parâmetros de classe terminaram. Se o intervalo de tempo terminou, o método retorna true.







bool CTimeCounter::CheckTimeCounter( void )

{



if (m_time_counter<m_pause)

{

m_time_counter+=m_step;

return ( false );

}



m_time_counter= 0 ;

return ( true );

}

Antes de prosseguir, deve-se notar que a localização dos arquivos nas listas da biblioteca desenvolvidos também foram alterados. Apenas os arquivos que contêm as classes de controles estão localizados agora na pasta «MetaTrader 5\MQL5\Include\EasyAndFastGUI\Controls» Todos os outros arquivos foram movidos para a pasta raiz da biblioteca: «MetaTrader 5\MQL5\Include\EasyAndFastGUI». Portanto, para incluir a biblioteca em um arquivo de uma classe personalizada, é necessário especificar o caminho, como mostrado na lista abaixo. Também mostra como incluir um arquivo com a classe CTimeCounter (Irá ser utilizado em exemplos de teste).











#include <EasyAndFastGUI\WndEvents.mqh>

#include <EasyAndFastGUI\TimeCounter.mqh>

Os parâmetros dos marcadores temporais serão definidos no construtor do contador personalizado:







class CProgram : public CWndEvents

{

protected :



CTimeCounter m_counter1;

CTimeCounter m_counter2;

};







CProgram::CProgram( void )

{



m_counter1.SetParameters( 16 , 500 );

m_counter2.SetParameters( 16 , 150 );

}

A demonstração de adicionar itens a listas e adicionar colunas e linhas para a tabela após uma purga completa desses controles, será implementado um temporizador. Após o intervalo de tempo especificado, se o número de itens/linhas/colunas for menor que o especificado nas caixas de edição correspondentes, então, eles serão adicionados neste bloco (veja o código abaixo). Para demonstrar a gestão programática da barra de rolagem, os polegares das barras de rolagem serão transferidos para o fim das listas cada vez que um item for adicionado às listas.







void CProgram::OnTimerEvent( void )

{

CWndEvents::OnTimerEvent();

...



if (m_counter2.CheckTimeCounter())

{



if (m_table.RowsTotal()<m_spin_edit1.GetValue())

m_table.AddRow();



if (m_table.ColumnsTotal()<m_spin_edit2.GetValue())

m_table.AddColumn();



if (m_listview.ItemsTotal()<m_spin_edit5.GetValue())

{

m_listview.AddItem( "SYMBOL " + string (m_listview.ItemsTotal()));



m_listview.Scrolling();

}



if (m_checkbox_list.ItemsTotal()<m_spin_edit5.GetValue())

{

m_checkbox_list.AddItem( "Checkbox " + string (m_checkbox_list.ItemsTotal()));



m_checkbox_list.Scrolling();

}



m_chart.Redraw();

}

}

A manipulação dos eventos de pressionamento do botão de limpeza e reconstrução das listas e a tabela de consulta são da seguinte forma:







void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam)

{



if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON)

{

Print ( __FUNCTION__ , " > id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam);



if (lparam==m_simple_button1.Id())

{



m_table.Clear();

return ;

}



if (lparam==m_simple_button2.Id())

{



m_table.Rebuilding(( int )m_spin_edit3.GetValue(),( int )m_spin_edit4.GetValue(),

( int )m_spin_edit1.GetValue(),( int )m_spin_edit2.GetValue());



InitializeTable();



m_table.UpdateTable();

return ;

}



if (lparam==m_simple_button3.Id())

{



m_listview.Clear();

m_checkbox_list.Clear();

return ;

}



if (lparam==m_simple_button4.Id())

{



m_checkbox_list.Rebuilding(( int )m_spin_edit5.GetValue(),( int )m_spin_edit6.GetValue());

m_listview.Rebuilding(( int )m_spin_edit5.GetValue(),( int )m_spin_edit6.GetValue());



m_listview.SelectItem( 7 );



int items_total=m_listview.ItemsTotal();

for ( int i= 0 ; i<items_total; i++)

m_listview.SetItemValue(i, "SYMBOL " + string (i));



items_total=m_checkbox_list.ItemsTotal();

for ( int i= 0 ; i<items_total; i++)

{

m_checkbox_list.SetItemValue(i, "Checkbox " + string (i));

m_checkbox_list.SetItemState(i,(i% 2 != 0 )? true : false );

}



return ;

}



return ;

}

}

O aplicativo de teste apresentado no artigo pode ser baixado usando o link abaixo para estudá-lo ainda mais.

Conclusão

A esquemática da biblioteca para a criação das interfaces gráficas no atual estágio de desenvolvimento é parecido com a imagem abaixo:

Fig. 6. Estrutura da biblioteca no atual estágio de desenvolvimento.





Na próxima versão da biblioteca, os controles existentes serão melhorados e complementados com novas funcionalidades. Abaixo, você pode baixar a versão mais recente da biblioteca e seus arquivos de teste.