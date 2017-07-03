Interfaces gráficas X: Seleção de texto na caixa de texto multilinha (build 13)

Índice

Introdução

O primeiro artigo Interfaces gráficas I: Preparação da Estrutura da Biblioteca (Capítulo 1) considera em detalhes a finalidade desta biblioteca. A lista completa dos links para os artigos da primeira parte se encontram no final de cada capítulo. Lá, você também pode encontrar e baixar a versão completa da biblioteca, no estágio de desenvolvimento atual. Os arquivos devem estar localizados nas mesmas pastas que o arquivo baixado.

Para a utilização completa da caixa de texto multilinha, considerada nos artigos listados abaixo, é necessário implementar a seleção de texto, pois a exclusão de texto de um caractere por vez é muito inconveniente.

A seleção do texto usando as combinações de teclas e a exclusão do texto selecionado será exatamente o mesmo que em qualquer outro editor de texto. Além disso, vamos continuar com a otimização do código e prepararemos as classes para avançar para o processo final do segundo estágio da evolução da biblioteca, onde todos os controles serão renderizados como imagens separadas (telas).

A versão final deste controle será apresentada aqui. Modificações subsequentes serão realizadas somente se for encontrado soluções mais eficientes em relação a determinado algoritmo.

Monitorando o pressionamento da tecla Shift

Primeiramente, nós vamos adicionar o método CKeys::KeyShiftState() para determinar o estado atual da tecla Shift, considerada anteriormente na classe CKeys, que foi projetada para trabalhar com o teclado. Esta tecla será usada em várias combinações para seleção do texto. Abaixo é exibido o código deste método simples. A tecla Shift é considerada pressionada, se a função ::TerminalInfoInteger() com o identificador TERMINAL_KEYSTATE_SHIFT retornar um valor inferior a zero.

class CKeys { public : bool KeyShiftState( void ); }; bool CKeys::KeyShiftState( void ) { return (:: TerminalInfoInteger (TERMINAL_KEYSTATE_SHIFT)< 0 ); }

Combinações de teclas para selecionar texto

Vamos considerar todas as combinações de teclas para seleção do texto, que será implementado na caixa de texto. Começaremos com uma combinação de duas teclas.

As combinações 'Shift + Left' e 'Shift + Right' deslocam o cursor de texto para a esquerda e para a direita por um caractere, respectivamente. O texto é destacado com uma cor diferente do fundo e do caractere (podendo ser ajustado pelo usuário):

Fig. 1 Seleção do texto com um deslocamento do lado esquerdo e direito por um caractere.

As combinações 'Shift + Home' e 'Shift + End' deslocam o cursor de texto para o início e o fim da linha, selecionando todos os caracteres da posição inicial do cursor.

Fig. 2. Seleção de texto com o cursor deslocado da posição inicial para o começo e fim da linha.

As combinações 'Shift + Up' e 'Shift + Down' deslocam o cursor de texto para cima e para baixo por uma linha, respectivamente. O texto é selecionado do cursor até o começo da linha inicial e do final da última linha até o cursor. Se houver mais linhas entre o início e o final das linhas selecionadas, o texto será completamente selecionado.

Fig. 3. Seleção de texto com deslocamento de uma linha para cima e para baixo.

As combinações de três teclas são, às vezes, usadas para selecionar o texto. Por exemplo, quando é necessário selecionar rapidamente várias palavras em uma linha, uma seleção de caractere por caractere será muito tediosa. E se também é necessário selecionar o texto que consiste de várias linhas, mesmo uma seleção linha por linha não será conveniente.

Em combinações de três teclas, é utilizado a tecla Ctrl além da Shift. Vamos considerar todas essas combinações, que serão implementadas neste artigo:

As combinações 'Ctrl + Shift + Left' e 'Ctrl + Shift + Right' têm o objetivo de selecionar o texto em palavras inteiras para a esquerda e a direita da posição atual do cursor de texto, respectivamente:

Fig. 4. Seleção de texto com deslocamento para a esquerda e para a direita por uma palavra.

As combinações 'Ctrl + Shift + Home' e 'Ctrl + Shift + End' permitem selecionar todo o texto até o início da primeira e o final das últimas linhas a partir da posição atual do cursor de texto:

Fig. 5. Seleção de texto com o cursor deslocado para o início e fim do documento.

A próxima seção considera os métodos usados ​​na seleção de texto.

Métodos de seleção do texto

Por padrão, o texto selecionado é exibido com caracteres brancos em um fundo azul. Se necessário, os métodos CTextBox::SelectedBackColor() e CTextBox::SelectedTextColor() podem ser usados ​​para mudar as cores.

class CTextBox : public CElement { private : color m_selected_back_color; color m_selected_text_color; private : void SelectedBackColor( const color clr) { m_selected_back_color=clr; } void SelectedTextColor( const color clr) { m_selected_text_color=clr; } }; CTextBox::CTextBox( void ) : m_selected_text_color( clrWhite ), m_selected_back_color( C'51,153,255' ) { }

Para selecionar o texto, são necessários os campos e métodos para designar os índices inicial e final das linhas e os caracteres do texto selecionado. Além disso, um método será necessário para redefinir esses valores quando a seleção for cancelada.

Toda vez que for pressionado uma combinação de teclas para selecionar o texto, o método CTextBox::SetStartSelectedTextIndexes() será chamado antes de mudar o cursor de texto. Ele define a linha inicial e os valores do índice de caracteres, onde o cursor de texto está localizado. Os valores serão definidos apenas se for a primeira chamada para o método após o último reset desses valores. O cursor é deslocado depois que este método é chamado. Então o método CTextBox::SetEndSelectedTextIndexes() é chamado, que define os valores finais da linha e dos índices de caracteres (ou seja, a posição do cursor do cursor de texto). Se durante o processo de mover o cursor de texto no modo de seleção de texto for verificado que o cursor está localizado logo no começo, os valores são redefinidos chamando o método CTextBox::ResetSelectedText(). Os valores também são redefinidos em qualquer movimento do cursor de texto, exclusão do texto selecionado ou desativação da caixa de texto.

class CTextBox : public CElement { private : int m_selected_line_from; int m_selected_line_to; int m_selected_symbol_from; int m_selected_symbol_to; private : void SetStartSelectedTextIndexes( void ); void SetEndSelectedTextIndexes( void ); void ResetSelectedText( void ); }; void CTextBox::SetStartSelectedTextIndexes( void ) { if (m_selected_line_from== WRONG_VALUE ) { m_selected_line_from =( int )m_text_cursor_y_pos; m_selected_symbol_from =( int )m_text_cursor_x_pos; } } void CTextBox::SetEndSelectedTextIndexes( void ) { m_selected_line_to =( int )m_text_cursor_y_pos; m_selected_symbol_to =( int )m_text_cursor_x_pos; if (m_selected_line_from==m_selected_line_to && m_selected_symbol_from==m_selected_symbol_to) ResetSelectedText(); } void CTextBox::ResetSelectedText( void ) { m_selected_line_from = WRONG_VALUE ; m_selected_line_to = WRONG_VALUE ; m_selected_symbol_from = WRONG_VALUE ; m_selected_symbol_to = WRONG_VALUE ; }

Os blocos de código anteriormente utilizados nos métodos para mover o cursor agora são implementados como métodos separados, pois serão usados ​​repetidamente nos métodos de seleção de texto. O mesmo se aplica ao código para ajustar as barras de rolagem nos casos em que o cursor de texto ultrapassar a área visível.

class CTextBox : public CElement { private : void MoveTextCursorToLeft( void ); void MoveTextCursorToRight( void ); void MoveTextCursorToUp( void ); void MoveTextCursorToDown( void ); void CorrectingHorizontalScrollThumb( void ); void CorrectingVerticalScrollThumb( void ); };

Todos os métodos para lidar com o pressionamento das combinações de teclas (uma deles sendo a Shift) contém praticamente o mesmo código, exceto para chamar o método para mover o cursor de texto. Portanto, é razoável criar um método adicional que simplesmente possa ser passado a direção do movimento do cursor do texto. A enumeração ENUM_MOVE_TEXT_CURSOR com vários identificadores (veja a lista abaixo) foi adicionada ao arquivo Enums.mqh. Eles podem ser usados ​​para indicar onde o cursor do texto precisa ser movido:

TO_NEXT_LEFT_SYMBOL — um caractere à esquerda.

— um caractere à esquerda. TO_NEXT_RIGHT_SYMBOL — um caractere à direita.

— um caractere à direita. TO_NEXT_LEFT_WORD — uma palavra à esquerda.

— uma palavra à esquerda. TO_NEXT_RIGHT_WORD — uma palavra à direita.

— uma palavra à direita. TO_NEXT_UP_LINE — uma linha para acima.

— uma linha para acima. TO_NEXT_DOWN_LINE — uma linha para baixo.

— uma linha para baixo. TO_BEGIN_LINE — o começo da linha atual.

— o começo da linha atual. TO_END_LINE — o fim da linha atual.

— o fim da linha atual. TO_BEGIN_FIRST_LINE — o começo da primeira linha.

— o começo da primeira linha. TO_END_LAST_LINE — o fim da última linha.

enum ENUM_MOVE_TEXT_CURSOR { TO_NEXT_LEFT_SYMBOL = 0 , TO_NEXT_RIGHT_SYMBOL = 1 , TO_NEXT_LEFT_WORD = 2 , TO_NEXT_RIGHT_WORD = 3 , TO_NEXT_UP_LINE = 4 , TO_NEXT_DOWN_LINE = 5 , TO_BEGIN_LINE = 6 , TO_END_LINE = 7 , TO_BEGIN_FIRST_LINE = 8 , TO_END_LAST_LINE = 9 };

Agora podemos criar um método geral comum para mover o cursor de texto — CTextBox::MoveTextCursor(), onde passar um dos identificadores da lista acima é suficiente. O mesmo método agora será usado em praticamente todos os métodos que manipulam os eventos de pressionamento das teclas do controle CTextBox.

class CTextBox : public CElement { private : void MoveTextCursor( const ENUM_MOVE_TEXT_CURSOR direction); }; void CTextBox::MoveTextCursor( const ENUM_MOVE_TEXT_CURSOR direction) { switch (direction) { case TO_NEXT_LEFT_SYMBOL : MoveTextCursorToLeft(); break ; case TO_NEXT_RIGHT_SYMBOL : MoveTextCursorToRight(); break ; case TO_NEXT_LEFT_WORD : MoveTextCursorToLeft( true ); break ; case TO_NEXT_RIGHT_WORD : MoveTextCursorToRight( true ); break ; case TO_NEXT_UP_LINE : MoveTextCursorToUp(); break ; case TO_NEXT_DOWN_LINE : MoveTextCursorToDown(); break ; case TO_BEGIN_LINE : SetTextCursor( 0 ,m_text_cursor_y_pos); break ; case TO_END_LINE : { uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol); SetTextCursor(symbols_total,m_text_cursor_y_pos); break ; } case TO_BEGIN_FIRST_LINE : SetTextCursor( 0 , 0 ); break ; case TO_END_LAST_LINE : { uint lines_total =:: ArraySize (m_lines); uint symbols_total =:: ArraySize (m_lines[lines_total- 1 ].m_symbol); SetTextCursor(symbols_total,lines_total- 1 ); break ; } } }

O código neste arquivo pode ser significativamente reduzido, pois os métodos do manipulador do movimento do cursor do texto e os eventos de seleção de texto possuem muitos blocos de código repetidos.

Exemplo de um bloco de código repetido nos métodos para mover o cursor de texto:

bool CTextBox::OnPressedKeyLeft( const long key_code) { if (key_code!=KEY_LEFT || m_keys.KeyCtrlState() || m_keys.KeyShiftState()) return ( false ); ResetSelectedText(); MoveTextCursor(TO_NEXT_LEFT_SYMBOL); CorrectingHorizontalScrollThumb(); CorrectingVerticalScrollThumb(); DrawTextAndCursor( true ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_MOVE_TEXT_CURSOR,CElementBase::Id(),CElementBase::Index(),TextCursorInfo()); return ( true ); }

Exemplo de bloco de código repetido nos métodos para selecionar o texto:

bool CTextBox::OnPressedKeyShiftAndLeft( const long key_code) { if (key_code!=KEY_LEFT || m_keys.KeyCtrlState() || !m_keys.KeyShiftState()) return ( false ); SetStartSelectedTextIndexes(); MoveTextCursor(TO_NEXT_LEFT_SYMBOL); SetEndSelectedTextIndexes(); CorrectingHorizontalScrollThumb(); CorrectingVerticalScrollThumb(); DrawTextAndCursor( true ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_MOVE_TEXT_CURSOR,CElementBase::Id(),CElementBase::Index(),TextCursorInfo()); return ( true ); }

Vamos implementar mais um método adicional (sobrecarregado) CTextBox::MoveTextCursor(). O método deverá passar o identificador com a direção do movimento, bem como o sinalizador indicando (1) se foi um movimento do cursor de texto ou (2) uma seleção de texto.

class CTextBox : public CElement { private : void MoveTextCursor( const ENUM_MOVE_TEXT_CURSOR direction, const bool with_highlighted_text); }; void CTextBox::MoveTextCursor( const ENUM_MOVE_TEXT_CURSOR direction, const bool with_highlighted_text) { if (!with_highlighted_text) { ResetSelectedText(); MoveTextCursor(direction); } else { SetStartSelectedTextIndexes(); MoveTextCursor(direction); SetEndSelectedTextIndexes(); } CorrectingHorizontalScrollThumb(); CorrectingVerticalScrollThumb(); DrawTextAndCursor( true ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_MOVE_TEXT_CURSOR,CElementBase::Id(),CElementBase::Index(),TextCursorInfo()); }

Os métodos para manipular as combinações de teclas para selecionar o texto são exibidas abaixo. Seu código é quase idêntico (eles apenas diferem em parâmetros). Portanto, você pode estudar o código nos arquivos anexados ao artigo:

class CTextBox : public CElement { private : bool OnPressedKeyShiftAndLeft( const long key_code); bool OnPressedKeyShiftAndRight( const long key_code); bool OnPressedKeyShiftAndUp( const long key_code); bool OnPressedKeyShiftAndDown( const long key_code); bool OnPressedKeyShiftAndHome( const long key_code); bool OnPressedKeyShiftAndEnd( const long key_code); bool OnPressedKeyCtrlShiftAndLeft( const long key_code); bool OnPressedKeyCtrlShiftAndRight( const long key_code); bool OnPressedKeyCtrlShiftAndHome( const long key_code); bool OnPressedKeyCtrlShiftAndEnd( const long key_code); };

Até agora, o texto foi aplicado a tela em linhas inteiras. Mas, uma vez que os caracteres selecionados e o fundo sob eles mudam de cor, o texto deve ser exibido em caracteres. Para fazer isso, permita-nos realizar algumas pequenas mudanças no método CTextBox::TextOut().

Ele também exigirá um método adicional CTextBox::CheckSelectedText() para verificar os caracteres selecionados. Nós já sabemos que durante a seleção de texto, que os índices das linhas iniciais e finais e os caracteres do cursor de texto são armazenados. Portanto, é fácil determinar se um caractere em uma linha é selecionado ou não através da iteração sobre os caracteres em um loop. A lógica é simples:

Se o índice inicial da linha for menor do que a final, o caractere será selecionado: Se esta é a linha final e o caractere está à direita da seleção final selecionada

Se esta for a linha inicial e o caractere estiver à esquerda da seleção inicial selecionada

Todos os caracteres são selecionados nas linhas intermediárias Se o índice inicial da linha for maior do que o final, o caractere será selecionado: Se esta é a linha final e o caractere está à esquerda da seleção final selecionada

Se esta for a linha inicial e o caractere estiver à direita da seleção inicial selecionada

Todos os caracteres são selecionados nas linhas intermediárias Se o texto for selecionado apenas em uma linha, um caractere será selecionado se estiver dentro do intervalo designado entre os índices de caracteres inicial e final.

class CTextBox : public CElement { private : bool CheckSelectedText( const uint line_index, const uint symbol_index); }; bool CTextBox::CheckSelectedText( const uint line_index, const uint symbol_index) { bool is_selected_text= false ; if (m_selected_line_from== WRONG_VALUE ) return ( false ); if (m_selected_line_from>m_selected_line_to) { if (( int )line_index==m_selected_line_to && ( int )symbol_index>=m_selected_symbol_to) { is_selected_text= true ; } else if (( int )line_index==m_selected_line_from && ( int )symbol_index<m_selected_symbol_from) { is_selected_text= true ; } else if (( int )line_index>m_selected_line_to && ( int )line_index<m_selected_line_from) { is_selected_text= true ; } } else if (m_selected_line_from<m_selected_line_to) { if (( int )line_index==m_selected_line_to && ( int )symbol_index<m_selected_symbol_to) { is_selected_text= true ; } else if (( int )line_index==m_selected_line_from && ( int )symbol_index>=m_selected_symbol_from) { is_selected_text= true ; } else if (( int )line_index<m_selected_line_to && ( int )line_index>m_selected_line_from) { is_selected_text= true ; } } else { if (( int )line_index>=m_selected_line_to && ( int )line_index<=m_selected_line_from) { if (m_selected_symbol_from>m_selected_symbol_to) { if (( int )symbol_index>=m_selected_symbol_to && ( int )symbol_index<m_selected_symbol_from) is_selected_text= true ; } else { if (( int )symbol_index>=m_selected_symbol_from && ( int )symbol_index<m_selected_symbol_to) is_selected_text= true ; } } } return (is_selected_text); }

No método CTextBox::TextOut() projetado para a saída de texto, é necessário adicionar um loop interno com uma iteração sobre os caracteres da linha em vez de exibir toda a linha. Ele determina se o caractere verificado está selecionado. Caso o caractere seja selecionado, sua cor é determinada e um retângulo preenchido é desenhado sob o caractere. Depois de tudo isso, o próprio caractere é a saída.

class CTextBox : public CElement { private : void TextOut ( void ); }; void CTextBox:: TextOut ( void ) { m_canvas.Erase(AreaColorCurrent()); uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); m_text_cursor_y_pos=(m_text_cursor_y_pos>=lines_total)? lines_total- 1 : m_text_cursor_y_pos; uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol); if (m_multi_line_mode || symbols_total> 0 ) { int line_width=( int )LineWidth(m_text_cursor_x_pos,m_text_cursor_y_pos); int line_height=( int )LineHeight(); for ( uint i= 0 ; i<lines_total; i++) { int x=m_text_x_offset; int y=m_text_y_offset+(( int )i*line_height); uint string_length=:: ArraySize (m_lines[i].m_symbol); for ( uint s= 0 ; s<string_length; s++) { uint text_color=TextColorCurrent(); if (CheckSelectedText(i,s)) { text_color=:: ColorToARGB (m_selected_text_color); int x2=x+m_lines[i].m_width[s]; int y2=y+line_height- 1 ; m_canvas.FillRectangle(x,y,x2,y2,:: ColorToARGB (m_selected_back_color)); } m_canvas. TextOut (x,y,m_lines[i].m_symbol[s],text_color, TA_LEFT ); x+=m_lines[i].m_width[s]; } } } else { if (m_default_text!= "" ) m_canvas. TextOut (m_area_x_size/ 2 ,m_area_y_size/ 2 ,m_default_text,:: ColorToARGB (m_default_text_color), TA_CENTER | TA_VCENTER ); } }

Os métodos para selecionar texto foram implementados, e é assim que ele se parece no aplicativo concluído:

Fig. 6. Demonstração de seleção de texto na caixa de texto implementada do aplicativo MQL.

Métodos para excluir o texto selecionado

Agora, considere os métodos para excluir o texto selecionado. É importante notar aqui que diferentes métodos serão aplicados ao excluir o texto selecionado, dependendo se ele for selecionado em uma ou várias linhas.

O método CTextBox::DeleteTextOnOneLine() será chamado para excluir o texto selecionado em uma única linha. O número de caracteres a serem excluídos é determinado no início do método. Então, se o índice inicial do caractere de texto selecionado estiver à direita, os caracteres serão deslocados diretamente a partir dessa posição inicial pelo número de caracteres a serem excluídos. Depois disso, o array de caracteres da linha é decrementado pela mesma quantidade.

Nos casos em que o índice inicial do caractere do texto selecionado está à esquerda, o o cursor de texto também precisa ser deslocado para a direita pelo número de caracteres a serem excluídos.

class CTextBox : public CElement { private : void DeleteTextOnOneLine( void ); }; void CTextBox::DeleteTextOnOneLine( void ) { int symbols_total =:: ArraySize (m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol); int symbols_to_delete =:: fabs (m_selected_symbol_from-m_selected_symbol_to); if (m_selected_symbol_to<m_selected_symbol_from) { MoveSymbols(m_text_cursor_y_pos,m_selected_symbol_from,m_selected_symbol_to); } else { m_text_cursor_x_pos-=symbols_to_delete; MoveSymbols(m_text_cursor_y_pos,m_selected_symbol_to,m_selected_symbol_from); } ArraysResize(m_text_cursor_y_pos,symbols_total-symbols_to_delete); }

O método CTextBox::DeleteTextOnMultipleLines() será usado para excluir várias linhas de texto selecionado. O algoritmo é mais complicado aqui. Primeiro, é necessário determinar:

O número total de caracteres nas linhas inicial e final

O número de linhas intermediárias do texto selecionado (exceto as linhas inicial e final)

O número de caracteres a serem excluídos nas linhas inicial e final.

A sequência de outras ações é dada abaixo. Dependendo da direção em que o texto é selecionado (para cima ou para baixo), os índices inicial e final serão passados ​​para outros métodos.

Os caracteres a serem movidos de uma linha para outra, que permanecerão após a exclusão, são copiados para um array dinâmico temporário.

O array receptor (linha) é redimensionado.

Os dados são adicionados aos arrays da estrutura da linha do receptor.

As linhas são deslocadas pelo número de linhas excluídas.

O array de linhas é redimensionado (decrementado pelo número de linhas excluídas).

Caso a linha inicial esteja acima da linha final (a seleção de texto é para baixo), o cursor de texto é deslocado para os índices iniciais (linha e caractere) do texto selecionado .

class CTextBox : public CElement { private : void DeleteTextOnMultipleLines( void ); }; void CTextBox::DeleteTextOnMultipleLines( void ) { uint symbols_total_line_from =:: ArraySize (m_lines[m_selected_line_from].m_symbol); uint symbols_total_line_to =:: ArraySize (m_lines[m_selected_line_to].m_symbol); uint lines_to_delete =:: fabs (m_selected_line_from-m_selected_line_to); uint symbols_to_delete_in_line_from =:: fabs (symbols_total_line_from-m_selected_symbol_from); uint symbols_to_delete_in_line_to =:: fabs (symbols_total_line_to-m_selected_symbol_to); if (m_selected_line_from>m_selected_line_to) { string array[]; CopyWrapSymbols(m_selected_line_from,m_selected_symbol_from,symbols_to_delete_in_line_from,array); uint new_size=m_selected_symbol_to+symbols_to_delete_in_line_from; ArraysResize(m_selected_line_to,new_size); PasteWrapSymbols(m_selected_line_to,m_selected_symbol_to,array); uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); MoveLines(m_selected_line_to+ 1 ,lines_total-lines_to_delete,lines_to_delete, false ); :: ArrayResize (m_lines,lines_total-lines_to_delete); } else { string array[]; CopyWrapSymbols(m_selected_line_to,m_selected_symbol_to,symbols_to_delete_in_line_to,array); uint new_size=m_selected_symbol_from+symbols_to_delete_in_line_to; ArraysResize(m_selected_line_from,new_size); PasteWrapSymbols(m_selected_line_from,m_selected_symbol_from,array); uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); MoveLines(m_selected_line_from+ 1 ,lines_total-lines_to_delete,lines_to_delete, false ); :: ArrayResize (m_lines,lines_total-lines_to_delete); SetTextCursor(m_selected_symbol_from,m_selected_line_from); } }

Qual dos métodos acima para chamar é determinado no método principal para excluir o texto — CTextBox::DeleteSelectedText(). Uma vez que o texto selecionado é excluído, os valores dos índices inicial e final são reiniciados. Depois disso, é necessário recalcular as dimensões da caixa de texto, pois o número de linhas pode ter mudado. Além disso, a largura máxima da linha poderia ter sido alterada, que é usada no cálculo da caixa de texto. No final, o método envia uma mensagem de que o cursor de texto se moveu. O método retorna true se o texto foi selecionado e removido. Se descobrir que não há texto selecionado no momento em que o método é chamado, ele retorna false.

class CTextBox : public CElement { private : void DeleteSelectedText( void ); }; bool CTextBox::DeleteSelectedText( void ) { if (m_selected_line_from== WRONG_VALUE ) return ( false ); if (m_selected_line_from==m_selected_line_to) DeleteTextOnOneLine(); else DeleteTextOnMultipleLines(); ResetSelectedText(); CalculateTextBoxSize(); ChangeTextBoxSize(); CorrectingHorizontalScrollThumb(); CorrectingVerticalScrollThumb(); DrawTextAndCursor( true ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_MOVE_TEXT_CURSOR,CElementBase::Id(),CElementBase::Index(),TextCursorInfo()); return ( true ); }

O método CTextBox::DeleteSelectedText() é chamado não apenas ao pressionar a tecla Backspace, mas também: (1) ao inserir um novo caractere (2) ao pressionar a tecla Enter. Nesses casos, o texto é excluído primeiro e, em seguida, a ação correspondente à tecla pressionada é executada.

É assim que se parece no aplicativo concluído:

Fig. 7. Demonstração da exclusão do texto selecionado.

Classe para trabalhar com dados de imagem

Como complemento deste artigo, consideremos uma nova classe (CImage) para trabalhar com os dados de imagem. Ela será repetidamente usada em muitas classes dos controles da biblioteca, que precisam desenhar uma imagem. A classe está contida no arquivo Objects.mqh.

array de pixels de imagem;

largura da imagem;

altura da imagem;

caminho do arquivo de imagem.

class CImage { protected : uint m_image_data[]; uint m_image_width; uint m_image_height; string m_bmp_path; public : uint DataTotal( void ) { return (:: ArraySize (m_image_data)); } uint Data( const uint data_index) { return (m_image_data[data_index]); } void Data( const uint data_index, const uint data) { m_image_data[data_index]=data; } void Width( const uint width) { m_image_width=width; } uint Width( void ) { return (m_image_width); } void Height( const uint height) { m_image_height=height; } uint Height( void ) { return (m_image_height); } void BmpPath( const string bmp_file_path) { m_bmp_path=bmp_file_path; } string BmpPath( void ) { return (m_bmp_path); } }; CImage::CImage( void ) : m_image_width( 0 ), m_image_height( 0 ), m_bmp_path( "" ) { } CImage::~CImage( void ) { }

Propriedades da classe:

The CImage::ReadImageData() method is intended for saving the image and its properties. Este método lê a imagem no caminho especificado e armazena seus dados.

class CImage { public : bool ReadImageData( const string bmp_file_path); }; bool CImage::ReadImageData( const string bmp_file_path) { :: ResetLastError (); m_bmp_file_path=bmp_file_path; if (!:: ResourceReadImage (m_bmp_file_path,m_image_data,m_image_width,m_image_height)) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > erro: " ,:: GetLastError ()); return ( false ); } return ( true ); }

Às vezes, pode ser necessário fazer uma cópia de uma imagem do mesmo tipo (CImage). Para esse fim, o método CImage::CopyImageData() foi implementado. No início do método, o tamanho do array do receptor é definido como o array de origem. Em seguida, os dados são copiados do array de origem para o array do receptor em um loop.

class CImage { public : void CopyImageData(CImage &array_source); }; void CImage::CopyImageData(CImage &array_source) { uint data_total =DataTotal(); uint source_data_total =:: GetPointer (array_source).DataTotal(); :: ArrayResize (m_image_data,source_data_total); for ( uint i= 0 ; i<source_data_total; i++) m_image_data[i]=:: GetPointer (array_source).Data(i); }

Antes desta atualização, a classe CCanvasTable usava uma estrutura para armazenar os dados da imagem. Agora, com a introdução do classe CImage, as mudanças correspondentes foram feitas.

Conclusão

Este artigo conclui o desenvolvimento do controle da Caixa de Texto Multilinha. Sua característica principal é que não há mais restrições no número de caracteres inseridos e várias linhas podem ser digitadas, o que sempre faltou no objeto gráfico padrão do tipo OBJ_EDIT. No próximo artigo, continuaremos desenvolvendo o tópico "Controles nas células da tabela", adicionando a capacidade de alterar valores nas células da tabela usando o controle discutido nesse artigo. Além disso, vários controles serão alternados para um novo modo: eles serão renderizados e não serão construídos a partir de vários objetos gráficos padrão.

A esquemática da biblioteca para a criação das interfaces gráficas no atual estágio de desenvolvimento é parecido com a imagem abaixo:

Fig. 8. Estrutura da biblioteca no atual estágio de desenvolvimento.

Abaixo está a versão mais recente da biblioteca e os arquivos para testes, que foram demonstrados no artigo.