Interfaces Gráficas X: Os Controles Horário, Lista de Caixas de Seleção e Tabela Ordenada (build 6)

Conteúdo





Introdução

A fim de obter uma melhor compreensão do propósito desta biblioteca, leia por favor o primeiro artigo: Interfaces Gráficas I: Preparação da Estrutura da Biblioteca (Capítulo 1). Você irã encontrar uma lista de artigos com os links no final de cada capítulo. Lá, você também pode encontrar e baixar a versão completa da biblioteca, no estágio de desenvolvimento atual. Os arquivos devem estar localizados nas mesmas pastas que o arquivo baixado.

A biblioteca continua a crescer. Será discutido primeiramente os controles Horário e Lista de Caixas de Seleção. Além disso, agora a classe CTable oferece a capacidade de classificar os dados em ordem crescente ou decrescente. Esta e outras alterações serão descritas neste artigo.



O Controle Horário

Às vezes pode ser necessário especificar os intervalos de tempo ao criar uma interface gráfica para um indicador ou expert. Às vezes, essa necessidade surge durante a negociação intra-diária. O Calendário e o Calendário Suspenso foram demonstrados, podendo ser usados ​​para definir uma data, mas não o horário (horas e minutos).



Vamos enumerar todos os componentes do controle Horário:

Fundo

Ícone

Descrição

Duas Caixas de Edição

Fig. 1. Componentes do Controle Horário.

Vamos dar uma olhada mais a fundo na classe deste controle.

Classe para a criação do Controle Horário

Crie o arquivo TimeEdit.mqh com a classe CTimeEdit que possui os métodos padrão para todos os controles e inclua-o no motor da biblioteca (o arquivo WndContainer.mqh). Abaixo estão as propriedades do controle que estão disponíveis para o usuário personalizar.



Cor de fundo do controle

Ícones do controle para os estados ativo e bloqueado

Margens do ícone ao longo dos dois eixos (x, y)

Descrição de texto do controle

Margens para o rótulo de texto ao longo dos dois eixos (x, y)

Cor do texto em diferentes estados do controle

Largura das Caixas de Edição

Margens para as Caixas de Edição ao longo dos dois eixos (x, y)

Estado do controle (disponível/bloqueado)

Modo de resetar os valores nas Caixas de Edição







class CTimeEdit : public CElement

{

private :



color m_area_color;



string m_icon_file_on;

string m_icon_file_off;



int m_icon_x_gap;

int m_icon_y_gap;



string m_label_text;



int m_label_x_gap;

int m_label_y_gap;



color m_label_color;

color m_label_color_hover;

color m_label_color_locked;

color m_label_color_array[];



int m_edit_x_size;



int m_edit_x_gap;

int m_edit_y_gap;



bool m_time_edit_state;



bool m_reset_mode;



public :



void AreaColor( const color clr) { m_area_color=clr; }

void IconXGap( const int x_gap) { m_icon_x_gap=x_gap; }

void IconYGap( const int y_gap) { m_icon_y_gap=y_gap; }



string LabelText( void ) const { return (m_label.Description()); }

void LabelText( const string text) { m_label.Description(text); }

void LabelXGap( const int x_gap) { m_label_x_gap=x_gap; }

void LabelYGap( const int y_gap) { m_label_y_gap=y_gap; }



void LabelColor( const color clr) { m_label_color=clr; }

void LabelColorHover( const color clr) { m_label_color_hover=clr; }

void LabelColorLocked( const color clr) { m_label_color_locked=clr; }



void EditXSize( const int x_size) { m_edit_x_size=x_size; }

void EditXGap( const int x_gap) { m_edit_x_gap=x_gap; }

void EditYGap( const int y_gap) { m_edit_y_gap=y_gap; }



bool ResetMode( void ) { return (m_reset_mode); }

void ResetMode( const bool mode) { m_reset_mode=mode; }

};

Para criar o controle Horário, serão necessários cinco métodos privados e um público. Este controle é composto e os controles CSpinEdit prontos serão usados como caixas de edição.

class CTimeEdit : public CElement

{

private :



CRectLabel m_area;

CBmpLabel m_icon;

CLabel m_label;

CSpinEdit m_hours;

CSpinEdit m_minutes;



public :



bool CreateTimeEdit( const long chart_id, const int subwin, const string label_text, const int x_gap, const int y_gap);



private :

bool CreateArea( void );

bool CreateIcon( void );

bool CreateLabel( void );

bool CreateHoursEdit( void );

bool CreateMinutesEdit( void );



public :



CSpinEdit *GetHoursEditPointer( void ) { return (:: GetPointer (m_hours)); }

CSpinEdit *GetMinutesEditPointer( void ) { return (:: GetPointer (m_minutes)); }

};

A fim de obter programaticamente e definir os valores atuais nas caixas de edição (horas e minutos), use os métodos do código a seguir:

class CTimeEdit : public CElement

{

public :



int GetHours( void ) const { return (( int )m_hours.GetValue()); }

int GetMinutes( void ) const { return (( int )m_minutes.GetValue()); }

void SetHours( const uint value ) { m_hours.ChangeValue( value ); }

void SetMinutes( const uint value ) { m_minutes.ChangeValue( value ); }

};

Mais abaixo, será fornecido um exemplo de como este controle se parece no gráfico do terminal.





O Controle Lista de Caixas de Seleção

Um dos artigos anteriores discutiram o controle Lista (classe CListView), que poderá ser utilizada para selecionar um item da lista fornecida. Mas às vezes você poderá precisar selecionar vários itens. Por exemplo, pode ser necessário criar uma lista de símbolos ou períodos, onde o usuário do aplicativo MQL pode escolher apenas o que for necessário para a sua negociação.

Lista dos componentes para a criação do controle lista de caixas de seleção:

Fundo comum do controle Barra de rolagem vertical Grupo da caixa de seleção:

Fundo



Ícone



Rótulo de texto

Fig. 2. Componentes do controle Lista de caixas de seleção

Em seguida, nós vamos considerar brevemente as diferenças entre este tipo de lista (CCheckBoxList) e a lista simples (CListView), que foi discutida anteriormente.

Classe para a criação do Controle Lista de Caixas de Seleção

Crie o arquivo CheckBoxList.mqh com a classe CCheckBoxList, contendo os métodos padrão para todos os controles da biblioteca. A primeira diferença de uma lista do tipo CListView é que os itens da lista são feitos de três objetos gráficos (Veja o código abaixo). Um método privado separado é criado para cada tipo de objeto.







class CCheckBoxList : public CElement

{

private :



CRectLabel m_area;

CEdit m_items[];

CBmpLabel m_checks[];

CLabel m_labels[];

CScrollV m_scrollv;



public :



bool CreateCheckBoxList( const long chart_id, const int subwin, const int x_gap, const int y_gap);



private :

bool CreateArea( void );

bool CreateList( void );

bool CreateItems( void );

bool CreateChecks( void );

bool CreateLabels( void );

bool CreateScrollV( void );

};

Além dos valores do item (descrições dos itens), será necessário também de um array de estados da caixa de seleção (ligado/desligado). Será necessário também os métodos para definir e obter os valores do índice especificado na lista:

class CCheckBoxList : public CElement

{

private :



string m_item_value[];

bool m_item_state[];



public :



void SetItemState( const uint item_index, const bool state);

void SetItemValue( const uint item_index, const string value);

bool GetItemState( const uint item_index);

string GetItemValue( const uint item_index);

};







void CCheckBoxList::SetItemState( const uint item_index, const bool state)

{

uint array_size=:: ArraySize (m_item_state);



if (array_size< 1 )

:: Print ( __FUNCTION__ , " > Este método é para ser chamado, caso a lista tenha pelo menos um item!" );



uint check_index=(item_index>=array_size)? array_size- 1 : item_index;



m_item_state[check_index]=state;



ShiftList();

}







bool CCheckBoxList::GetItemState( const uint item_index)

{

uint array_size=:: ArraySize (m_item_state);



if (array_size< 1 )

:: Print ( __FUNCTION__ , " > Este método é para ser chamado, se a lista tem pelo menos um item!" );



uint check_index=(item_index>=array_size)? array_size- 1 : item_index;



return (m_item_state[check_index]);

}

As alterações apropriadas foram feitas com os métodos relacionados para o controle da lista. Você pode avaliar eles por si próprio.





A Tabela Ordenada

Se a interface gráfica de uma aplicação utiliza tabelas com dados, pode ser que algumas vezes seja necessário ordená-las de acordo com a coluna especificada pelo usuário. Em muitas implementações das interfaces gráficas isso é implementado de tal forma, que os dados são ordenados clicando no cabeçalho da coluna. O primeiro clique no cabeçalho classifica os dados em ordem crescente, do valor mínimo até o máximo. O segundo clique classifica os dados em ordem decrescente, ou seja, do valor máximo até o mínimo.

A imagem abaixo mostra a janela Caixa de Ferramentas do MetaEditor com uma tabela de três colunas. A tabela é ordenada (descendente) de acordo com a terceira coluna, que contém as datas.

Fig. 3. Exemplo de uma tabela com os dados ordenados

Uma seta é tipicamente mostrada no cabeçalho da coluna como um sinal de ordenação dos dados. Se ele é direcionado para baixo, como na imagem acima, então, os dados são classificados em ordem decrescente, e vice-versa.

Assim, será feito a ordenação da tabela do tipo CTable neste artigo. Ela já contém a capacidade de ativar cabeçalhos para as colunas, eles não precisam ser feitos de forma interativa. Em primeiro lugar, é necessário deixar os cabeçalhos alterando a sua cor quando o mouse estiver pairado sobre ele, e quando ele for clicado. Para fazer isso, adicione os campos e métodos para a classe CTable para definir as cores de cabeçalhos de coluna em diferentes estados (veja o código abaixo).

class CTable : public CElement

{

private :



color m_headers_color;

color m_headers_color_hover;

color m_headers_color_pressed;



public :



void HeadersColor( const color clr) { m_headers_color=clr; }

void HeadersColorHover( const color clr) { m_headers_color_hover=clr; }

void HeadersColorPressed( const color clr) { m_headers_color_pressed=clr; }

};

Cabe ao usuário decidir se o recurso de ordenação é necessário na tabela. O modo de ordenação será desativado por padrão. Para habilitá-lo, use o método CTable::IsSortMode():

class CTable : public CElement

{

private :



bool m_is_sort_mode;



public :



void IsSortMode( const bool flag) { m_is_sort_mode=flag; }

};

O método privado CTable::HeaderColorByHover() será usado para alterar as cores de cabeçalho quando o mouse estiver pairado sobre ele. Ele é chamado no manipulador de eventos do controle.

class CTable : public CElement

{

private :



void HeaderColorByHover( void );

};







void CTable::HeaderColorByHover( void )

{



if (!m_is_sort_mode || !m_fix_first_row)

return ;



for ( uint c= 0 ; c<m_visible_columns_total; c++)

{



bool condition=m_mouse.X()>m_columns[c].m_rows[ 0 ].X() && m_mouse.X()<m_columns[c].m_rows[ 0 ].X2() &&

m_mouse.Y()>m_columns[c].m_rows[ 0 ].Y() && m_mouse.Y()<m_columns[c].m_rows[ 0 ].Y2();



if (!condition)

m_columns[c].m_rows[ 0 ].BackColor(m_headers_color);

else

{

if (!m_mouse.LeftButtonState())

m_columns[c].m_rows[ 0 ].BackColor(m_headers_color_hover);

else

m_columns[c].m_rows[ 0 ].BackColor(m_headers_color_pressed);

}

}

}

Para criar um ícone de sinal para os dados ordenados, é necessário adicionar o método privado CTable::CreateSignSortedData(). Se a ordenação não foi habilitada antes da criação da tabela, o ícone não será criado. Se o modo de ordenação está habilitado, o ícone ficará oculto logo após a sua criação, já que inicialmente os dados da tabela não estão ordenados.

class CTable : public CElement

{

private :



CBmpLabel m_sort_arrow;



private :



bool CreateSignSortedData( void );

};







bool CTable::CreateSignSortedData( void )

{



if (!m_is_sort_mode)

return ( true );



string name=CElement::ProgramName()+ "_table_sort_array_" +( string )CElement::Id();



int x =(m_anchor_right_window_side)? m_columns[ 0 ].m_rows[ 0 ].X()-m_columns[ 0 ].m_rows[ 0 ].XSize()+m_sort_arrow_x_gap : m_columns[ 0 ].m_rows[ 0 ].X2()-m_sort_arrow_x_gap;

int y =(m_anchor_bottom_window_side)? CElement::Y()-m_sort_arrow_y_gap : CElement::Y()+m_sort_arrow_y_gap;



if (m_sort_arrow_file_on== "" )

m_sort_arrow_file_on= "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\SpinInc.bmp" ;

if (m_sort_arrow_file_off== "" )

m_sort_arrow_file_off= "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\SpinDec.bmp" ;



if (!m_sort_arrow.Create(m_chart_id,name,m_subwin,x,y))

return ( false );



m_sort_arrow.BmpFileOn( "::" +m_sort_arrow_file_on);

m_sort_arrow.BmpFileOff( "::" +m_sort_arrow_file_off);

m_sort_arrow.Corner(m_corner);

m_sort_arrow.GetInteger( OBJPROP_ANCHOR ,m_anchor);

m_sort_arrow.Selectable( false );

m_sort_arrow.Z_Order(m_zorder);

m_sort_arrow.Tooltip( "

" );



m_sort_arrow.X(x);

m_sort_arrow.Y(y);



m_sort_arrow.XSize(m_sort_arrow.X_Size());

m_sort_arrow.YSize(m_sort_arrow.Y_Size());



m_sort_arrow.XGap((m_anchor_right_window_side)? x : x-m_wnd.X());

m_sort_arrow.YGap((m_anchor_bottom_window_side)? y : y-m_wnd.Y());



m_sort_arrow.Timeframes( OBJ_NO_PERIODS );



CElement::AddToArray(m_sort_arrow);

return ( true );

}

A estrutura para os valores e as propriedades das células da tabela devem ser complementados por um array com o número de casas decimais para cada célula, se esses são números reais, e também por um campo com o tipo de dados para cada coluna da tabela.

class CTable : public CElement

{

private :



struct TOptions

{

ENUM_DATATYPE m_type;

string m_vrows[];

uint m_digits[];

ENUM_ALIGN_MODE m_text_align[];

color m_text_color[];

color m_cell_color[];

};

TOptions m_vcolumns[];

};

Ao inserir um valor em uma célula da tabela, o número de casas decimais é definido como zero por padrão:

class CTable : public CElement

{

public :



void SetValue( const uint column_index, const uint row_index, const string value = "" , const uint digits= 0 );

};

Para definir o tipo de dados em uma coluna da tabela em particular, bem como para obter o tipo, utilize o método CTable::DataType():

class CTable : public CElement

{

public :



ENUM_DATATYPE DataType( const uint column_index) { return (m_vcolumns[column_index].m_type); }

void DataType( const uint column_index, const ENUM_DATATYPE type) { m_vcolumns[column_index].m_type=type; }

};

Antes de criar uma tabela, o número total de colunas e linhas devem ser especificadas. O campo m_type e o array m_digits são inicializados com os valores padrão. Inicialmente, todas as colunas têm o tipo string (TYPE_STRING) e o número de casas decimais em todas as células é zero.







void CTable::TableSize( const uint columns_total, const uint rows_total)

{



m_columns_total=(columns_total< 1 ) ? 1 : columns_total;



m_rows_total=(rows_total< 2 ) ? 2 : rows_total;



:: ArrayResize (m_vcolumns,m_columns_total);



for ( uint i= 0 ; i<m_columns_total; i++)

{

:: ArrayResize (m_vcolumns[i].m_vrows,m_rows_total);

:: ArrayResize (m_vcolumns[i].m_digits,m_rows_total);

:: ArrayResize (m_vcolumns[i].m_text_align,m_rows_total);

:: ArrayResize (m_vcolumns[i].m_text_color,m_rows_total);

:: ArrayResize (m_vcolumns[i].m_cell_color,m_rows_total);



m_vcolumns[i].m_type= TYPE_STRING ;

:: ArrayInitialize (m_vcolumns[i].m_digits, 0 );

:: ArrayInitialize (m_vcolumns[i].m_text_align,m_align_mode);

:: ArrayInitialize (m_vcolumns[i].m_cell_color,m_cell_color);

:: ArrayInitialize (m_vcolumns[i].m_text_color,m_cell_text_color);

}

}

Serão necessários vários métodos privados para classificar os arrays da tabela, onde as seguintes operações serão realizadas:

O algoritmo de ordenação.

Comparação dos valores na condição especificada.

Trocar os valores dos elementos do array.

Trocar os valores dos elementos do array utilizando o método CTable::Swap(). Aqui, a troca é feita diretamente por linhas da tabela. Não são apenas os valores das células que são trocados, mas também a cor do texto.

class CTable : public CElement

{

private :



void Swap( uint c, uint r1, uint r2);

};







void CTable::Swap( uint c, uint r1, uint r2)

{



for ( uint i= 0 ; i<m_columns_total; i++)

{



string temp_text =m_vcolumns[i].m_vrows[r1];

m_vcolumns[i].m_vrows[r1] =m_vcolumns[i].m_vrows[r2];

m_vcolumns[i].m_vrows[r2] =temp_text;



color temp_text_color =m_vcolumns[i].m_text_color[r1];

m_vcolumns[i].m_text_color[r1] =m_vcolumns[i].m_text_color[r2];

m_vcolumns[i].m_text_color[r2] =temp_text_color;

}

}

Para a ordenação ser correta, os valores devem ser comparados utilizando seleção do tipo especificado no campo m_type. Para este efeito, foi criado o método CTable::CheckSortCondition() separado.

class CTable : public CElement

{

private :



bool CheckSortCondition( uint column_index, uint row_index, const string check_value, const bool direction);

};











bool CTable::CheckSortCondition( uint column_index, uint row_index, const string check_value, const bool direction)

{

bool condition= false ;



switch (m_vcolumns[column_index].m_type)

{

case TYPE_STRING :

{

string v1=m_vcolumns[column_index].m_vrows[row_index];

string v2=check_value;

condition=(direction)? v1>v2 : v1<v2;

break ;

}



case TYPE_DOUBLE :

{

double v1= double (m_vcolumns[column_index].m_vrows[row_index]);

double v2= double (check_value);

condition=(direction)? v1>v2 : v1<v2;

break ;

}



case TYPE_DATETIME :

{

datetime v1=:: StringToTime (m_vcolumns[column_index].m_vrows[row_index]);

datetime v2=:: StringToTime (check_value);

condition=(direction)? v1>v2 : v1<v2;

break ;

}



default :

{

long v1=( long )m_vcolumns[column_index].m_vrows[row_index];

long v2=( long )check_value;

condition=(direction)? v1>v2 : v1<v2;

break ;

}

}



return (condition);

}

Os métodos CTable::Swap() e CTable::CheckSortCondition() serão utilizados no método com o algoritmo de ordenação. Vamos verificar qual algoritmo em particular foi selecionado para ordenar os dados. Dez algoritmos foram testados, incluindo a ordenação MQL padrão usando a função ArraySort():

Ordenação MQL

Ordenação por seleção (Selection sort)

Ordenação por flutuação (Bubble sort)

Ordenação de Cocktail

Ordenação por inserção (Insertion sort)

Ordenação de shell (Shellsort)

Ordenação Binária

Quicksort

Heapsort

Mergesort

Esses métodos foram testados em um array com 100.000 (cem mil) elementos. O array foi inicializado com números aleatórios. Os resultados do teste são mostrados no histograma abaixo:

Fig. 4. Gráfico dos resultados do teste de diferentes métodos de ordenação. O tamanho do array é de 100.000 elementos.





O método quicksort é provado ser o mais rápido. O código deste método foi feito a partir da biblioteca padrão - o método QuickSort(). Neste teste, ele mostrou um resultado melhor que a função ArraySort(). Os tempos de operação do algoritmo foram medidos utilizando a função GetMicrosecondCount() para uma maior precisão. Deixamos apenas os algoritmos que mostraram os melhores resultados (menor do que um segundo).

Fig. 5. Gráfico dos melhores resultados do teste dos métodos de ordenação, o tamanho do array é de 100.000 elementos.





Aumenta o tamanho do array por 10 vezes, ou seja, agora uma série de 1.000.000 (um milhão) de elementos serão ordenados.

Fig. 6. Gráfico dos resultados do teste dos métodos de ordenação, o tamanho do array é 1.000.000 elementos.





O algoritmo padrão - a função ArraySort() era a melhor neste teste. O método quicksort provou-se ser ligeiramente pior, por conseguinte, ele será selecionado. A função ArraySort() não é adequada para a tarefa, já que: (1) é necessário ter a capacidade de ordenar nos dois sentidos, (2) a classe CTable utiliza um array de estruturas e (3) é necessário controlar a localização de não apenas os valores nas células da tabela, mas as suas outras propriedades também.

A enumeração ENUM_SORT_MODE deve ser adicionada ao arquivo Enums.mqh para os dois sentidos da ordenação:

SORT_ASCEND - ascendente.

- ascendente. SORT_DESCEND - descendente.







enum ENUM_SORT_MODE

{

SORT_ASCEND = 0 ,

SORT_DESCEND = 1

};

A versão atual do algoritmo quicksort utilizado no método CTable::QuickSort() é mostrado no código abaixo. Os métodos CTable::Swap() e CTable::CheckSortCondition(), apresentados anteriormente neste artigo, estão destacados em amarelo.

class CTable : public CElement

{

private :



void QuickSort( uint beg, uint end, uint column, const ENUM_SORT_MODE mode=SORT_ASCEND);

};







void CTable::QuickSort( uint beg, uint end, uint column, const ENUM_SORT_MODE mode=SORT_ASCEND)

{

uint r1 =beg;

uint r2 =end;

uint c =column;

string temp =NULL;

string value =NULL;

uint data_total =m_rows_total- 1 ;



while (r1<end)

{



value =m_vcolumns[c].m_vrows[(beg+end)>> 1 ];



while (r1<r2)

{



while ( CheckSortCondition(c,r1, value ,(mode==SORT_ASCEND)? false : true ) )

{



if (r1==data_total)

break ;

r1++;

}



while ( CheckSortCondition(c,r2, value ,(mode==SORT_ASCEND)? true : false ) )

{



if (r2== 0 )

break ;

r2--;

}



if (r1<=r2)

{



Swap(c,r1,r2);



if (r2== 0 )

{

r1++;

break ;

}



r1++;

r2--;

}

}



if (beg<r2)

QuickSort(beg,r2,c,mode);



beg=r1;

r2=end;

}

}

Todos estes métodos são privados. Agora, considere o método público CTable::SortData(), concebido para ser chamado (1) ao clicar nos cabeçalhos dos cabeçalhos da coluna da tabela ou (2) por meio de programação em qualquer outro momento, quando for necessário de acordo com o autor da aplicação MQL. O método CTable::SortData() deve passar o índice da coluna, a primeira coluna é ordenada por padrão. Se a coluna especificada é ordenada pela primeira vez, ou se foi ordenada por último em ordem decrescente, os valores serão ordenados em ordem crescente. Depois de ordenar os dados, a tabela é atualizada. E a última linha do método CTable::SortData() define o ícone correspondente à seta de sinal da tabela ordenada.

class CTable : public CElement

{

private :



int m_is_sorted_column_index;



ENUM_SORT_MODE m_last_sort_direction;



public :



void SortData( const uint column_index= 0 );

};







void CTable::SortData( const uint column_index= 0 )

{



uint first_index=(m_fix_first_row) ? 1 : 0 ;



uint last_index=m_rows_total- 1 ;



if (m_is_sorted_column_index== WRONG_VALUE || column_index!=m_is_sorted_column_index || m_last_sort_direction==SORT_DESCEND)

m_last_sort_direction=SORT_ASCEND;

else

m_last_sort_direction=SORT_DESCEND;



m_is_sorted_column_index=( int )column_index;



QuickSort(first_index,last_index,column_index,m_last_sort_direction);



UpdateTable();



m_sort_arrow.State((m_last_sort_direction==SORT_ASCEND)? true : false );

}

Será exigido um método para lidar com o clique nos cabeçalhos das colunas - CTable::OnClickTableHeaders(), para quando o modo de ordenação de dados for ativado. Depois de passar todos os controles para o objeto pertencente a este controle, o índice do cabeçalho (coluna) é determinado em um ciclo e, em seguida, a tabela é classificada. Imediatamente após a classificação da tabela, um evento com o novo identificador ON_SORT_DATA é gerado. Além deste identificador, a mensagem contém (1) o identificador de controle, (2) o índice da coluna ordenada e (3) o tipo de dado dessa coluna.

class CTable : public CElement

{

private :



bool OnClickTableHeaders( const string clicked_object);

};







bool CTable::OnClickTableHeaders( const string clicked_object)

{



if (!m_is_sort_mode)

return ( false );



if (:: StringFind (clicked_object,CElement::ProgramName()+ "_table_edit_" , 0 )< 0 )

return ( false );



int id=CElement::IdFromObjectName(clicked_object);



if (id!=CElement::Id())

return ( false );



if (RowIndexFromObjectName(clicked_object)> 0 )

return ( false );



uint column_index= 0 ;



int l=(m_fix_first_column) ? 1 : 0 ;



int h=m_scrollh.CurrentPos()+l;



for ( uint c=l; c<m_visible_columns_total; c++)

{



if (m_columns[c].m_rows[ 0 ].Name()==clicked_object)

{



column_index=(m_fix_first_column && c== 0 ) ? 0 : h;

break ;

}



h++;

}



SortData(column_index);



:: EventChartCustom (m_chart_id,ON_SORT_DATA,CElement::Id(),m_is_sorted_column_index,:: EnumToString (DataType(column_index)));

return ( true );

}

Se o número total de colunas for maior que o número de colunas visíveis, a posição da seta de sinal da tabela ordenada deve ser ajustada ao mover a barra horizontal. Isso será feito usando o método privado CTable::ShiftSortArrow().

class CTable : public CElement

{

private :



void ShiftSortArrow( const uint column);

};







void CTable::ShiftSortArrow( const uint column)

{



if (CElement::IsVisible())

m_sort_arrow.Timeframes( OBJ_ALL_PERIODS );



int x=m_columns[column].m_rows[ 0 ].X2()-m_sort_arrow_x_gap;

m_sort_arrow.X(x);

m_sort_arrow.X_Distance(x);



m_sort_arrow.XGap((m_anchor_right_window_side)? m_wnd.X2()-x : x-m_wnd.X());

}

Este método será chamado de dentro do método CTable::UpdateTable(), no bloco de código em que os cabeçalhos são deslocados. Abaixo está a versão resumida do método CTable::UpdateTable() com os fragmentos adicionados. Aqui, se uma coluna ordenada foi encontrada no primeiro ciclo, a flag é definida e o sinal de seta é movido. Depois do ciclo ser finalizado, pode acontecer que a coluna ordenada exista, mas ela não foi encontrada no ciclo anterior. Isto poderia significar que ela ficou fora da área visível e deve ser escondido. Se esta for a primeira coluna (índice zero) e, ao mesmo tempo, ela é fixa, não podendo ser deslocada, o sinal da seta é ajustado a ela.







void CTable::UpdateTable( void )

{







if (m_fix_first_row)

{



bool is_shift_sort_arrow= false ;



for ( uint c=l; c<m_visible_columns_total; c++)

{



if (h>=l && h<m_columns_total)

{



if (!is_shift_sort_arrow && m_is_sort_mode && h==m_is_sorted_column_index)

{

is_shift_sort_arrow= true ;



uint column=h-(h-c);

if (column>=l && column<m_visible_columns_total)

ShiftSortArrow(column);

}



SetCellParameters(c, 0 ,m_vcolumns[h].m_vrows[ 0 ],m_headers_color,m_headers_text_color,m_vcolumns[h].m_text_align[ 0 ]);

}



h++;

}



if (!is_shift_sort_arrow && m_is_sort_mode && m_is_sorted_column_index!= WRONG_VALUE )

{



if (m_is_sorted_column_index> 0 || !m_fix_first_column)

m_sort_arrow.Timeframes( OBJ_NO_PERIODS );



else

ShiftSortArrow( 0 );

}

}





}

Os arquivos com os arquivos de teste do expert pode ser baixado no final do artigo. Você pode usá-los para testar a operação por si próprio.

Outras atualizações da biblioteca

Como recursos adicionais, esta compilação inclui as seguintes atualizações da biblioteca:

1. Agora é possível definir a fonte e o tamanho da fonte para cada controle individualmente. Para este efeito, os campos e métodos apropriados foram adicionados a classe base de controles CElement. Por padrão, a fonte Calibri é usada, e o tamanho da fonte é de 8 pontos.

class CElement

{

protected :



string m_font;

int m_font_size;



public :



void Font( const string font) { m_font=font; }

string Font( void ) const { return (m_font); }

void FontSize( const int font_size) { m_font_size=font_size; }

int FontSize( void ) const { return (m_font_size); }

};







CElement::CElement( void ) : m_font( "Calibri" ) ,

m_font_size( 8 )

{

}

Assim, os valores são retirados da classe base em todos os métodos para a criação dos controles, que exigem que a fonte seja especificada. Abaixo está um exemplo do rótulo de texto da classe CCheckBox. O mesmo foi feito em todas as classes da biblioteca.







bool CCheckBox::CreateLabel( void )

{



string name=CElement::ProgramName()+ "_checkbox_lable_" +( string )CElement::Id();



int x =(m_anchor_right_window_side)? m_x-m_label_x_gap : m_x+m_label_x_gap;

int y =(m_anchor_bottom_window_side)? m_y-m_label_y_gap : m_y+m_label_y_gap;



color label_color=(m_check_button_state) ? m_label_color : m_label_color_off;



if (!m_label.Create(m_chart_id,name,m_subwin,x,y))

return ( false );



m_label.Description(m_label_text);

m_label.Font(CElement::Font());

m_label.FontSize(CElement::FontSize());

m_label.Color(label_color);

m_label.Corner(m_corner);

m_label.Anchor(m_anchor);

m_label.Selectable( false );

m_label.Z_Order(m_zorder);

m_label.Tooltip( "

" );



m_label.XGap((m_anchor_right_window_side)? x : x-m_wnd.X());

m_label.YGap((m_anchor_bottom_window_side)? y : y-m_wnd.Y());



CElement::InitColorArray(label_color,m_label_color_hover,m_label_color_array);



CElement::AddToArray(m_label);

return ( true );

}

2. Agora, as margens do ponto da borda do formulário para cada controle da interface gráfica precisam ser passados diretamente para o método de criação do controle. O cálculo será feito automaticamente. Como um exemplo, a lista abaixo mostra o método para a criação de um calendário suspenso a partir da classe personalizada CProgram.







bool CProgram::CreateDropCalendar( const int x_gap , const int y_gap , const string text)

{



m_drop_calendar.WindowPointer(m_window);



m_tabs.AddToElementsArray( 1 ,m_drop_calendar);



m_drop_calendar.XSize( 140 );

m_drop_calendar.YSize( 20 );

m_drop_calendar.AreaBackColor( clrWhite );



if (!m_drop_calendar.CreateDropCalendar(m_chart_id,m_subwin,text, x_gap , y_gap ))

return ( false );



CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_drop_calendar);

return ( true );

}

Aplicação para testar os controles

Agora, vamos criar um aplicativo MQL de teste, onde todos os novos controles podem ser testados. Crie uma interface gráfica que contém o menu principal (CMenuBar), com os menus de contexto suspensos, barra de status e duas guias. A primeira aba irá conter uma tabela do tipo CTable, com o modo de ordenação ativada.

As três primeiras colunas da tabela terão os seguintes tipos de dados:

A primeira coluna - TYPE_DATETIME.

A segunda coluna - TYPE_DOUBLE.

A terceira coluna - TYPE_LONG.

O restante das colunas serão padrão para o tipo TYPE_STRING. A imagem abaixo mostra a aparência da interface gráfica com a tabela na primeira guia.





Fig. 7. Exemplo de uma tabela ordenada (ascendente) de acordo com a segunda coluna.





Crie quatro controles na segunda guia:

Calendário suspenso (a classe CDropCalendar ).

). O controle Horário (a classe CTimeEdit ).

). Lista de caixas de seleção (a classe CCheckBoxList ).

). Lista (a classe CListView).

A imagem abaixo mostra a aparência na interface gráfica da aplicação MQL de teste:





Fig. 8. Controles da segunda guia.





O código fonte da aplicação de teste é fornecida no fim do artigo.

Conclusão

A esquemática da biblioteca para a criação das interfaces gráficas no atual estágio de desenvolvimento é parecido com a imagem abaixo:





Fig. 9. Estrutura da biblioteca no atual estágio de desenvolvimento.





Este não é o último artigo da série sobre interfaces gráficas. Nós vamos continuar a melhorá-la, completando com novos recursos. Abaixo, você pode baixar a versão mais recente da biblioteca e seus arquivos de teste.