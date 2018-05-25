CodeBaseSeções
Indicadores

CCI Color Levels - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Visualizações:
3201
Avaliação:
(23)
Publicado:
\MQL5\Experts\
Test CCI Color Levels.mq5 (3.65 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
CCI Color Levels.mq5 (16.7 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5

O indicador é assim:

CCI Color Levels

Para conseguir essa aparência visual, foram utilizados três tipos de plotagens:

CCI Color Levels Draw


Parâmetros de entrada do indicador

  • Averaging period - período de média do indicador;
  • Level UP - valor do nível UP;
  • Level DOWN - valor do nível DOWN.

Neste caso, os níveis "UP" e "DOWN" serão exibidos imediatamente na sub-janela do indicador:

CCI Color Levels Inputs


Como receber dados do indicador no EA

Como o estilo de plotagem DRAW_HISTOGRAM2 é construído em dois buffers de indicador, na janela "Data Window" vemos dois valores "Level UP" e dois valores "Level DOWN":

Test CCI Color Levels.png

Esses valores correspondem aos buffers de indicador de "0" a "4".

No Expert Advisor criamos o identificador do indicador com ajuda de iCustom:

//--- input parameters
input int      Inp_CCI_ma_period = 14;    // Averaging period 
input double   Inp_CCI_LevelUP   = 90;    // Level UP
input double   Inp_CCI_LevelDOWN =-90;    // Level DOWN
//---
int            handle_iCustom;            // variable for storing the handle of the iCustom indicator 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- create handle of the indicator iCCI
   handle_iCustom=iCustom(Symbol(),Period(),"CCI Color Levels",Inp_CCI_ma_period,Inp_CCI_LevelUP,Inp_CCI_LevelDOWN);
//--- if the handle is not created 
   if(handle_iCustom==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- tell about the failure and output the error code 
      PrintFormat("Failed to create handle of the iCCI indicator for the symbol %s/%s, error code %d",
                  Symbol(),
                  EnumToString(Period()),
                  GetLastError());
      //--- the indicator is stopped early 
      return(INIT_FAILED);
     }
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

Aqui assume-se que o indicador CCI Color Levels< está localizado na pasta [data folder]\MQL5\Indicators\.

Recebimento dos valores dos indicadores (apenas os buffers 0, 2 e 4 são valiosos):

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
   double level_up   = iCustomGet(handle_iCustom,0,0);   // buffer #0 -> BufferUpHigh
   double cci        = iCustomGet(handle_iCustom,2,0);   // buffer #2 -> BufferCCI
   double level_down = iCustomGet(handle_iCustom,4,0);   // buffer #4 -> BufferDownLow
   string text="Lelev UP #0: "+DoubleToString(level_up,2)+"\n"+
               "CCI #0: "+DoubleToString(cci,2)+"\n"+
               "Lelev DOWN #0: "+DoubleToString(level_down,2);
   Comment(text);
  }

A captura de tela acima é tirada quando o mouse é definido para a barra com o índice "0", enquanto a janela "Data Windows" é mostrada com os dados do indicador e são exibidas no gráfico as informações do EA para os indicadores Nº 0, 2 e 4.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19704

