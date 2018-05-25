O indicador é assim:

Para conseguir essa aparência visual, foram utilizados três tipos de plotagens:





Parâmetros de entrada do indicador

Averaging period - período de média do indicador;

- período de média do indicador; Level UP - valor do nível UP;

- valor do nível UP; Level DOWN - valor do nível DOWN.

Neste caso, os níveis "UP" e "DOWN" serão exibidos imediatamente na sub-janela do indicador:





Como receber dados do indicador no EA

Como o estilo de plotagem DRAW_HISTOGRAM2 é construído em dois buffers de indicador, na janela "Data Window" vemos dois valores "Level UP" e dois valores "Level DOWN":

Esses valores correspondem aos buffers de indicador de "0" a "4".

No Expert Advisor criamos o identificador do indicador com ajuda de iCustom:

input int Inp_CCI_ma_period = 14 ; input double Inp_CCI_LevelUP = 90 ; input double Inp_CCI_LevelDOWN =- 90 ; int handle_iCustom; int OnInit () { handle_iCustom= iCustom ( Symbol (), Period (), "CCI Color Levels" ,Inp_CCI_ma_period,Inp_CCI_LevelUP,Inp_CCI_LevelDOWN); if (handle_iCustom== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "Failed to create handle of the iCCI indicator for the symbol %s/%s, error code %d" , Symbol (), EnumToString ( Period ()), GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Aqui assume-se que o indicador CCI Color Levels< está localizado na pasta [data folder]\MQL5\Indicators\.

Recebimento dos valores dos indicadores (apenas os buffers 0, 2 e 4 são valiosos):

void OnTick () { double level_up = iCustomGet(handle_iCustom, 0 , 0 ); double cci = iCustomGet(handle_iCustom, 2 , 0 ); double level_down = iCustomGet(handle_iCustom, 4 , 0 ); string text= "Lelev UP #0: " + DoubleToString (level_up, 2 )+ "

" + "CCI #0: " + DoubleToString (cci, 2 )+ "

" + "Lelev DOWN #0: " + DoubleToString (level_down, 2 ); Comment (text); }

A captura de tela acima é tirada quando o mouse é definido para a barra com o índice "0", enquanto a janela "Data Windows" é mostrada com os dados do indicador e são exibidas no gráfico as informações do EA para os indicadores Nº 0, 2 e 4.