Reduce_risks - expert para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 1491
Versão MQL5 do EA do artigo "Como reduzir os riscos do trader"
O EA trabalha em cada tick. Há uma ideia sobre sua otimização:
- Receber alguns dados (para indicadores e timeseries) somente se surgir uma nova barra
Um exemplo de várias inicializações do testador (antes de cada teste, o terminal foi reiniciado, os caches não foram limpos) com essas configurações:
|1
|EURUSD,M1: 90097615 ticks, 1090402 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.173. Test passed in 0:08:34.093 (including ticks preprocessing 0:00:29.109)
|2
|EURUSD,M1: 90097615 ticks, 1090402 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.047. Test passed in 0:08:20.531 (including ticks preprocessing 0:00:28.453)
|3
|EURUSD,M1: 90097615 ticks, 1090402 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.031. Test passed in 0:07:56.172 (including ticks preprocessing 0:00:30.969)
Por precaução, o gráfico antes da otimização do código:
Agora, três inicializações após uma pequena otimização de código:
|1
|EURUSD,M1: 90097615 ticks, 1090402 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.047. Test passed in 0:06:25.609 (including ticks preprocessing 0:00:30.750)
|2
|EURUSD,M1: 90097615 ticks, 1090402 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.047. Test passed in 0:06:20.875 (including ticks preprocessing 0:00:28.743)
|3
|EURUSD,M1: 90097615 ticks, 1090402 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.043. Test passed in 0:06:15.305 (including ticks preprocessing 0:00:27.475)
Como você pode ver, a declaração de algumas variáveis com o tipo static e sua reescrita somente na nova barra deu uma economia de 2 minutos.
O arquivo anexado da versão 1.013 já foi otimizado.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19726
