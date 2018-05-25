Versão MQL5 do EA do artigo "Como reduzir os riscos do trader"

O EA trabalha em cada tick. Há uma ideia sobre sua otimização:

Receber alguns dados (para indicadores e timeseries) somente se surgir uma nova barra

Um exemplo de várias inicializações do testador (antes de cada teste, o terminal foi reiniciado, os caches não foram limpos) com essas configurações:

1 EURUSD,M1: 90097615 ticks, 1090402 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.173. Test passed in 0:08:34.093 (including ticks preprocessing 0:00:29.109) 2 EURUSD,M1: 90097615 ticks, 1090402 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.047. Test passed in 0:08:20.531 (including ticks preprocessing 0:00:28.453) 3 EURUSD,M1: 90097615 ticks, 1090402 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.031. Test passed in 0:07:56.172 (including ticks preprocessing 0:00:30.969)

Por precaução, o gráfico antes da otimização do código:

Agora, três inicializações após uma pequena otimização de código:

1 EURUSD,M1: 90097615 ticks, 1090402 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.047. Test passed in 0:06:25.609 (including ticks preprocessing 0:00:30.750) 2 EURUSD,M1: 90097615 ticks, 1090402 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.047. Test passed in 0:06:20.875 (including ticks preprocessing 0:00:28.743) 3 EURUSD,M1: 90097615 ticks, 1090402 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.043. Test passed in 0:06:15.305 (including ticks preprocessing 0:00:27.475)

Como você pode ver, a declaração de algumas variáveis ​​com o tipo static e sua reescrita somente na nova barra deu uma economia de 2 minutos.

O arquivo anexado da versão 1.013 já foi otimizado.