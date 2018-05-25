CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Reduce_risks - expert para MetaTrader 5

A.Masterskikh | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1491
Avaliação:
(33)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Versão MQL5 do EA do artigo "Como reduzir os riscos do trader"

O EA trabalha em cada tick. Há uma ideia sobre sua otimização:

  • Receber alguns dados (para indicadores e timeseries) somente se surgir uma nova barra

Um exemplo de várias inicializações do testador (antes de cada teste, o terminal foi reiniciado, os caches não foram limpos) com essas configurações:

Reduce_risks Tester Settings

1 EURUSD,M1: 90097615 ticks, 1090402 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.173. Test passed in 0:08:34.093 (including ticks preprocessing 0:00:29.109)
2 EURUSD,M1: 90097615 ticks, 1090402 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.047. Test passed in 0:08:20.531 (including ticks preprocessing 0:00:28.453)
3 EURUSD,M1: 90097615 ticks, 1090402 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.031. Test passed in 0:07:56.172 (including ticks preprocessing 0:00:30.969)

Por precaução, o gráfico antes da otimização do código:

Reduce_risks Tester Graph

Agora, três inicializações após uma pequena otimização de código:

1 EURUSD,M1: 90097615 ticks, 1090402 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.047. Test passed in 0:06:25.609 (including ticks preprocessing 0:00:30.750)
2 EURUSD,M1: 90097615 ticks, 1090402 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.047. Test passed in 0:06:20.875 (including ticks preprocessing 0:00:28.743)
3 EURUSD,M1: 90097615 ticks, 1090402 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.043. Test passed in 0:06:15.305 (including ticks preprocessing 0:00:27.475)

Como você pode ver, a declaração de algumas variáveis ​​com o tipo static e sua reescrita somente na nova barra deu uma economia de 2 minutos.

O arquivo anexado da versão 1.013 já foi otimizado.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19726

CCI Color Levels CCI Color Levels

Modificação do indicador iCCI (Commodity Channel Index, CCI) - realce de zonas SOBRE o nível UP e SOB o nível DOWN.

EasyAndFastGUI - biblioteca para criar interfaces gráficas do usuário EasyAndFastGUI - biblioteca para criar interfaces gráficas do usuário

Biblioteca EasyAndFastGUI possibilita a criação de interfaces gráficas para seus programas MQL.

ZigZagEvgeTrofi ver. 1 ZigZagEvgeTrofi ver. 1

Sistema de negociação com base no indicador ZigZag.

SAR index based on MA SAR index based on MA

Indicador SAR calculado segundo os valores do indicador iMA (Moving Average, MA).