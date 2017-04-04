Interfaces Gráficas X: Novos recursos para a tabela Renderizada (build 9)

Conteúdo





Introdução

O primeiro artigo Interfaces gráficas I: Preparação da Estrutura da Biblioteca (Capítulo 1) considera em detalhes a finalidade desta biblioteca. Você irã encontrar uma lista de artigos com os links no final de cada capítulo. Lá, você também pode encontrar e baixar a versão completa da biblioteca, no estágio de desenvolvimento atual. Os arquivos devem estar localizados nas mesmas pastas que o arquivo baixado.

Até agora, o tipo mais avançado de tabelas já desenvolvido em nossa biblioteca foi a CTable. Esta tabela é montada a partir de caixas de edição do tipo OBJ_EDIT, e seu posterior desenvolvimento tornou-se problemático. Por exemplo, é difícil de implementar o redimensionamento manual das colunas ao arrastar as bordas do cabeçalho, uma vez que não é possível gerenciar as áreas visíveis dos objetos gráficos de forma individual da tabela. O limite foi atingido aqui.

Portanto, no atual estágio de desenvolvimento da biblioteca, é mais razoável passar para o desenvolvimento das tabelas renderizadas do tipo CCanvasTable. As informações sobre as versões anteriores e atualizações da tabela renderizada podem ser encontradas aqui:



A imagem mostra a aparência da versão mais recente da tabela renderizada. Como você pode observar, ela está completamente inerte. Ela é simplesmente uma grade composta de células da tabela contendo dados. O método de alinhamento pode ser especificado para as células. Exceto pelas barras de rolagem e o ajuste automático do tamanho do formulário, esta tabela não possui nenhuma interatividade.

Fig. 1. A versão anterior da tabela renderizada.

Para corrigir a situação, vamos complementar a tabela renderizada com novas funcionalidades. Os recursos a seguir serão incluídos na atualização atual:



Formatação no estilo Zebra

Selecionar uma linha da tabela e remover a seleção quando ela for clicada novamente

Adição de cabeçalhos para as colunas com a possibilidade de alterar a cor quando o mouse estiver em cima e ser clicado



Ajuste automático de texto para a largura da coluna no caso de não existir espaço suficiente na célula

Possibilidade de alterar a largura do cabeçalho de cada coluna pelo arraste de sua borda



Formatação no estilo Zebra

A formatação no estilo Zebra foi adicionada à tabela CTable em algum dos artigos recentes. Ela melhora a navegação da tabela quando ela contém uma grande quantidade de células. Vamos implementar este modo na tabela renderizada também.



Use o método CCanvasTable::IsZebraFormatRows() para ativar este modo. Será passado a ela a segunda cor do estilo, enquanto que a cor da célula geral servirá como a primeira cor.

class CCanvasTable : public CElement { private : color m_is_zebra_format_rows; public : void IsZebraFormatRows( const color clr) { m_is_zebra_format_rows=clr; } };

Os métodos para a visualização deste estilo se diferem nas tabelas de tipos diferentes. No caso da CCanvasTable, no modo normal, o fundo da tabela (tela para desenho) é completamente preenchida com uma cor comum de célula. Quando o modo Zebra é ativado, é iniciado um ciclo. Cada uma de suas iterações calculam as coordenadas para cada linha, e suas áreas são coloridas em duas cores de forma alternada. Isso é feito pelo método FillRectangle(), que é usado para desenhar retângulos preenchidos.

class CCanvasTable : public CElement { public : void DrawRows( void ); }; void CCanvasTable::DrawRows( void ) { if (m_is_zebra_format_rows== clrNONE ) { m_table.Erase(:: ColorToARGB (m_cell_color)); return ; } int x1= 0 ,x2=m_table_x_size; int y1= 0 ,y2= 0 ; for ( int r= 0 ; r<m_rows_total; r++) { y1=(r*m_cell_y_size)-r; y2=y1+m_cell_y_size; uint clr=:: ColorToARGB ((r% 2 != 0 )? m_is_zebra_format_rows : m_cell_color); m_table.FillRectangle(x1,y1,x2,y2,clr); } }

As cores da linha podem ser ajustadas conforme o seu gosto. Como resultado, a tabela renderizada no modo Zebra ficará da seguinte forma:

Fig. 2. Tabela renderizada no modo de formatação no estilo Zebra.

Seleção e remoção da seleção das linhas da tabela

Para a seleção das linhas será necessário os campos adicionais e os métodos para armazenamento e configuração:

A cor do fundo e do texto da linha selecionada

Índice e texto

class CCanvasTable : public CElement { private : color m_selected_row_color; color m_selected_row_text_color; int m_selected_item; string m_selected_item_text; public : int SelectedItem( void ) const { return (m_selected_item); } string SelectedItemText( void ) const { return (m_selected_item_text); } private : void DrawRows( void ); };

O modo de linha selecionável pode ser ativado/desativado pelo método CCanvasTable::SelectableRow():

class CCanvasTable : public CElement { private : bool m_selectable_row; public : void SelectableRow( const bool flag) { m_selectable_row=flag; } };

Para selecionar uma linha, será necessário um método separado para o desenho de uma área definida pelo usuário. O código do método CCanvasTable::DrawSelectedRow() é apresentado abaixo. Ele calcula as coordenadas da área selecionada na tela, que são utilizadas para desenhar o retângulo preenchido.

class CCanvasTable : public CElement { private : void DrawSelectedRow( void ); }; void CCanvasTable::DrawSelectedRow( void ) { int y_offset=(m_selected_item*m_cell_y_size)-m_selected_item; int x1= 0 ,x2= 0 ,y1= 0 ,y2= 0 ; x1= 0 ; y1=y_offset; x2=m_table_x_size; y2=y_offset+m_cell_y_size- 1 ; m_table.FillRectangle(x1,y1,x2,y2,:: ColorToARGB (m_selected_row_color)); }

O método auxiliar CCanvasTable::TextColor() é usado para redesenhar o texto, que determina a cor do texto nas células:

class CCanvasTable : public CElement { private : uint TextColor( const int row_index); }; uint CCanvasTable::TextColor( const int row_index) { uint clr=:: ColorToARGB ((row_index==m_selected_item)? m_selected_row_text_color : m_cell_text_color); return (clr); }

Para selecionar uma linha da tabela, é necessário dar um clique duplo nele. Isso exigirá o método CCanvasTable::OnClickTable(), que será chamado no processador de eventos do controle pelo identificador CHARTEVENT_OBJECT_CLICK.



Várias verificações devem ser passadas no início do método. O programa deixa o método se:

o modo de seleção da linha está desativado;

a barra de rolagem está ativo;

o clique não foi sobre a tabela.



Se as verificações são passadas, então, a fim de calcular as coordenadas do clique, é necessário obter o deslocamento atual a partir da borda da tela e a coordenada Y do cursor do mouse. Depois disso, determinar a linha clicada em um loop. Uma vez que a linha é encontrada, é necessário verificar se ela está selecionada no momento, e se estiver — remove a seleção. Se a linha é selecionada, é necessário armazenar o índice e o texto da primeira coluna. A tabela é redesenhada após a busca da linha no loop ter sido finalizada. Uma mensagem é enviada, contendo:



identificador do evento ON_CLICK_LIST_ITEM

identificador do controle

índice da linha selecionada

texto da linha selecionada.

class CCanvasTable : public CElement { private : bool OnClickTable( const string clicked_object); }; bool CCanvasTable::OnClickTable( const string clicked_object) { if (!m_selectable_row) return ( false ); if (m_scrollv.ScrollState() || m_scrollh.ScrollState()) return ( false ); if (m_table.Name()!=clicked_object) return ( false ); int xoffset=( int )m_table.GetInteger( OBJPROP_XOFFSET ); int yoffset=( int )m_table.GetInteger( OBJPROP_YOFFSET ); int y=m_mouse.Y()-m_table.Y()+yoffset; for ( int r= 0 ; r<m_rows_total; r++) { int y_offset=(r*m_cell_y_size)-r; bool y_pos_check=(y>=y_offset && y<y_offset+m_cell_y_size); if (!y_pos_check) continue ; if (r==m_selected_item) { m_selected_item = WRONG_VALUE ; m_selected_item_text = "" ; break ; } m_selected_item =r; m_selected_item_text =m_vcolumns[ 0 ].m_vrows[r]; break ; } DrawTable(); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_LIST_ITEM,CElementBase::Id(),m_selected_item,m_selected_item_text); return ( true ); }

A tabela renderizada com uma linha selecionada possui o seguinte aspecto:





Fig. 3. Demonstração da seleção e remoção da seleção de uma linha da tabela renderizada.

Cabeçalhos para as colunas

Qualquer tabela sem cabeçalhos se assemelha com um espaço em branco. Os cabeçalhos serão desenhados neste tipo de tabela, porém, em uma tela separada. Para fazer isso, inclua outro exemplo da classe CRectCanvas na classe CCanvasTable e crie um método separado para a criação de uma tela. O código deste método não será fornecido aqui: ele é quase o mesmo que o de criação de uma tabela. As únicas diferenças são os tamanhos predefinidos e a localização do objeto.

class CCanvasTable : public CElement { private : CRectCanvas m_headers; private : bool CreateHeaders( void ); };

Agora, considere as propriedades relacionadas com os cabeçalhos das colunas. Eles podem ser configurados antes da criação da tabela.

Modo de exibição dos cabeçalhos da tabela.

Tamanho (altura) dos cabeçalhos.

Cor de fundo dos cabeçalhos em diferentes estados.

Encabeçamento da cor de texto.

Campos e métodos relacionados com estas propriedades:

class CCanvasTable : public CElement { private : bool m_show_headers; int m_header_y_size; color m_headers_color; color m_headers_color_hover; color m_headers_color_pressed; color m_headers_text_color; public : void ShowHeaders( const bool flag) { m_show_headers=flag; } void HeaderYSize( const int y_size) { m_header_y_size=y_size; } void HeadersColor( const color clr) { m_headers_color=clr; } void HeadersColorHover( const color clr) { m_headers_color_hover=clr; } void HeadersColorPressed( const color clr) { m_headers_color_pressed=clr; } void HeadersTextColor( const color clr) { m_headers_text_color=clr; } };

Para definir os nomes do cabeçalho, é necessário termos um método. Além disso, é necessário também ter um array para armazenar estes valores. O tamanho do array é igual ao número de colunas e será definido no mesmo método CCanvasTable::TableSize() ao definir o tamanho da tabela.

class CCanvasTable : public CElement { private : string m_header_text[]; public : void SetHeaderText( const int column_index, const string value ); }; void CCanvasTable::SetHeaderText( const uint column_index, const string value ) { uint csize=::ArraySize(m_vcolumns); if (csize< 1 || column_index>=csize) return ; m_header_text[column_index]= value ; }

O alinhamento do texto nas células e cabeçalhos serão realizados utilizando um método comum CCanvasTable::TextAlign(). O método de alinhamento ao longo do eixo X nas células da tabela correspondem ao de cabeçalhose o alinhamento ao longo do eixo Y é definido pelo valor passado. Nesta versão, o texto do cabeçalho ao longo do eixo Y será posicionado no centro — TA_VCENTER, e as células vão ter o deslocamento a partir da borda superior da célula ajustada — TA_TOP.

class CCanvasTable : public CElement { private : uint TextAlign( const int column_index, const uint anchor); }; uint CCanvasTable::TextAlign( const int column_index, const uint anchor ) { uint text_align= 0 ; switch (m_vcolumns[column_index].m_text_align) { case ALIGN_CENTER : text_align= TA_CENTER | anchor ; break ; case ALIGN_RIGHT : text_align= TA_RIGHT | anchor ; break ; case ALIGN_LEFT : text_align= TA_LEFT | anchor ; break ; } return (text_align); }

Em muitas tabelas e no ambiente do SO, o ponteiro muda quando o cursor passa a borda entre os dois cabeçalhos. A imagem abaixo ilustra tal situação, o exemplo da tabela na janela Caixa de Ferramentas do terminal de negociação MetaTrader 5. Se este ponteiro que apareceu recentemente for clicado, ele alterna o modo de alteração da largura da coluna. A cor de fundo desta coluna muda também.

Fig. 4. Ponteiro do mouse quando está em cima das bordas articuladas do cabeçalho.

Vamos preparar a mesma imagem para a biblioteca desenvolvida. O anexo no final do artigo contém uma pasta com todas as imagens para os controles da biblioteca. Adicione os novos identificadores para a enumeração dos ponteiros ENUM_MOUSE_POINTER no arquivo Enums.mqh para redimensionamento ao longo dos eixos X e Y:

enum ENUM_MOUSE_POINTER { MP_CUSTOM = 0 , MP_X_RESIZE = 1 , MP_Y_RESIZE = 2 , MP_XY1_RESIZE = 3 , MP_XY2_RESIZE = 4 , MP_X_RESIZE_RELATIVE = 5 , MP_Y_RESIZE_RELATIVE = 6 , MP_X_SCROLL = 7 , MP_Y_SCROLL = 8 , MP_TEXT_SELECT = 9 };

As adições correspondentes têm de ser feitas para a classe CPointer para fazer com que este tipo de ponteiro esteja disponível para uso nas classes dos controles.

#resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_rs_rel.bmp" #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_y_rs_rel.bmp" class CPointer : public CElement { private : void SetPointerBmp( void ); }; void CPointer::SetPointerBmp( void ) { switch (m_type) { ... case MP_X_RESIZE_RELATIVE : m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_rs_rel.bmp" ; m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_rs_rel.bmp" ; break ; case MP_Y_RESIZE_RELATIVE : m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_y_rs_rel.bmp" ; m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_y_rs_rel.bmp" ; break ; ... } if (m_file_on== "" || m_file_off== "" ) :: Print ( __FUNCTION__ , " > Ambas as imagens devem ser definidas para o cursor!" ); }

Campos adicionais serão necessários aqui:

Para determinar o momento de arrastar a borda do cabeçalho

Para determinar o momento em que o cursor do mouse se move a partir da área de um cabeçalho para a área de outro cabeçalho. Isso é necessário para economizar recursos, de modo que os cabeçalhos são redesenhados somente quando os limites das áreas adjacentes estão cruzados.

class CCanvasTable : public CElement { private : int m_prev_header_index_focus; int m_column_resize_control; };

O método CCanvasTable::HeaderColorCurrent() permite obter a cor atual do cabeçalho, dependendo do modo atual, a localização do cursor do mouse e o estado do botão esquerdo do mouse. O foco sobre o cabeçalho será determinado no método CCanvasTable::DrawHeaders(), que é designado para desenhar os fundos de cabeçalho, e será passada aqui como o resultado de uma verificação.

class CCanvasTable : public CElement { private : uint HeaderColorCurrent( const bool is_header_focus); }; uint CCanvasTable::HeaderColorCurrent( const bool is_header_focus ) { uint clr= clrNONE ; if (! is_header_focus || !m_headers.MouseFocus()) clr=m_headers_color; else { bool condition=(m_mouse.LeftButtonState() && m_column_resize_control== WRONG_VALUE ); clr=(condition)? m_headers_color_pressed : m_headers_color_hover; } return (:: ColorToARGB (clr)); }

O código do método CCanvasTable::DrawHeaders() é apresentado abaixo. Aqui, se o cursor do mouse não está na área de cabeçalhos, toda a tela é preenchida com a cor especificada. Se o foco está nos cabeçalhos, então é necessário determinar qual deles tem o foco. Para fazer isso, é necessário determinar as coordenadas relativas do cursor do mouse, e verificar se cada cabeçalho está em foco durante o cálculo das coordenadas do cabeçalho em um loop. Além disso, o modo de alterar a largura da coluna foi considerado aqui. O deslocamento adicional é usado nos cálculos para este modo. Se o foco for encontrado, o índice da coluna deve ser armazenado.

class CCanvasTable : public CElement { private : int m_sep_x_offset; private : void DrawHeaders( void ); }; void CCanvasTable::DrawHeaders( void ) { if (!m_headers.MouseFocus()) { m_headers.Erase(:: ColorToARGB (m_headers_color)); return ; } bool is_header_focus= false ; int x= 0 ; int x1= 0 ,x2= 0 ,y1= 0 ,y2=m_header_y_size; if (:: CheckPointer (m_mouse)!= POINTER_INVALID ) { int xoffset=( int )m_headers.GetInteger( OBJPROP_XOFFSET ); x=m_mouse.X()-m_headers.X()+xoffset; } m_headers.Erase(:: ColorToARGB ( clrNONE , 0 )); int sep_x_offset=(m_column_resize_mode)? m_sep_x_offset : 0 ; for ( int i= 0 ; i<m_columns_total; i++) { x2+=m_vcolumns[i].m_width; if (is_header_focus=x>x1+((i!= 0 )? sep_x_offset : 0 ) && x<=x2+sep_x_offset) m_prev_header_index_focus=i; m_headers.FillRectangle(x1,y1,x2,y2,HeaderColorCurrent(is_header_focus)); x1+=m_vcolumns[i].m_width; } }

Uma vez que o fundo de cabeçalhos é desenhado, é necessário chamar a grade (quadros de cabeçalho). O método CCanvasTable::DrawHeadersGrid() é utilizado para esta finalidade. Primeiro, a estrutura comum é desenhada, e, em seguida, as linhas de separação são aplicadas em um loop.

class CCanvasTable : public CElement { private : void DrawHeadersGrid( void ); }; void CCanvasTable::DrawHeadersGrid( void ) { uint clr=:: ColorToARGB (m_grid_color); int x1= 0 ,x2= 0 ,y1= 0 ,y2= 0 ; x2=m_table_x_size- 1 ; y2=m_header_y_size- 1 ; m_headers.Rectangle(x1,y1,x2,y2,clr); x2=x1=m_vcolumns[ 0 ].m_width; for ( int i= 1 ; i<m_columns_total; i++) { m_headers.Line(x1,y1,x2,y2,clr); x2=x1+=m_vcolumns[i].m_width; } }

E, finalmente, desenha o texto dos cabeçalhos. Esta tarefa é realizada pelo método CCanvasTable::DrawHeadersText(). Aqui, é necessário passar por cada cabeçalho em um loop, determinando a coordenada para o texto e o modo de alinhamento em cada iteração. O nome do cabeçalho é aplicado como a última operação do loop. O ajuste de texto em relação à largura da coluna também é utilizado aqui. O método CCanvasTable::CorrectingText() é usado para esta finalidade. Ele é descrito em mais detalhe na seção seguinte do artigo.

class CCanvasTable : public CElement { private : void DrawHeadersText( void ); }; void CCanvasTable::DrawHeadersText( void ) { int x= 0 ,y=m_header_y_size/ 2 ; int column_offset = 0 ; uint text_align = 0 ; uint clr=:: ColorToARGB (m_headers_text_color); m_headers.FontSet(CElementBase::Font(),-CElementBase::FontSize()* 10 , FW_NORMAL ); for ( int c= 0 ; c<m_columns_total; c++) { x=TextX(c,column_offset); text_align=TextAlign(c, TA_VCENTER ); m_headers. TextOut (x,y, CorrectingText(c, 0 , true ) ,clr,text_align); } }

Todos os métodos listados para desenhar os cabeçalhos são chamados no método comum CCanvasTable::DrawTableHeaders(). A entrada para este método é bloqueada se o modo de exibição do cabeçalho estiver desativado.

class CCanvasTable : public CElement { private : void DrawTableHeaders( void ); }; void CCanvasTable::DrawTableHeaders( void ) { if (!m_show_headers) return ; DrawHeaders(); DrawHeadersGrid(); DrawHeadersText(); }

O foco no cabeçalho é verificado usando o método CCanvasTable::CheckHeaderFocus(). O programa deixa o método em dois casos:



se o modo de exibição do cabeçalho é desativado

ou se o processo de alteração da largura da coluna foi iniciado.



Depois disso, são obtidas as coordenadas relativas do cursor sobre a tela. O loop busca por um foco em qualquer cabeçalho e verifica se ele mudou desde a última chamada para este método. Se um novo foco foi registrado (o momento de cruzar as bordas do cabeçalho), então é necessário resetar o índice de cabeçalho previamente guardado e interromper o loop.

class CCanvasTable : public CElement { private : void CheckHeaderFocus( void ); }; void CCanvasTable::CheckHeaderFocus( void ) { if (!m_show_headers || m_column_resize_control!= WRONG_VALUE ) return ; int x1= 0 ,x2= 0 ; int xoffset=( int )m_headers.GetInteger( OBJPROP_XOFFSET ); int x=m_mouse.X()-m_headers.X()+xoffset; int sep_x_offset=(m_column_resize_mode)? m_sep_x_offset : 0 ; for ( int i= 0 ; i<m_columns_total; i++) { x2+=m_vcolumns[i].m_width; if (( x>x1+sep_x_offset && x<=x2+sep_x_offset ) && m_prev_header_index_focus!=i ) { m_prev_header_index_focus= WRONG_VALUE ; break ; } x1+=m_vcolumns[i].m_width; } }

Por sua vez, os cabeçalhos são redesenhados apenas quando as bordas são cruzadas. Isso poupa os recursos do CPU. O método CCanvasTable::ChangeHeadersColor() foi projetado para esta tarefa. Aqui, o programa deixa o método se o modo de exibição do cabeçalho está desativado ou se está ocorrendo o processo de alteração de sua largura. Se são passadas pelas verificações no início do método, então o foco sobre os cabeçalhos é verificado e eles são redesenhados.

class CCanvasTable : public CElement { private : void ChangeHeadersColor( void ); }; void CCanvasTable::ChangeHeadersColor( void ) { if (!m_show_headers) return ; if (m_column_resize.IsVisible() && m_mouse.LeftButtonState()) { if (m_column_resize_control== WRONG_VALUE ) m_column_resize_control=m_prev_header_index_focus; return ; } if (!m_headers.MouseFocus()) { if (m_prev_header_index_focus!= WRONG_VALUE ) { m_prev_header_index_focus= WRONG_VALUE ; DrawTableHeaders(); m_headers.Update(); } } else { CheckHeaderFocus(); if (m_prev_header_index_focus== WRONG_VALUE ) { DrawTableHeaders(); m_headers.Update(); } } }

Abaixo está o código do método CCanvasTable::CheckColumnResizeFocus(). Ele é necessária para determinar o foco nas bordas entre os cabeçalhos e é responsável por mostrar/ocultar o cursor para alterar a largura das colunas. Há duas verificações no início do método. O programa deixa o método se o modo de alteração da largura da coluna está desativado. Se ele estiver habilitado e a alteração da largura da coluna está em andamento, então é necessário atualizar as coordenadas do cursor do mouse e deixar o método.

Se ainda não começou o processo de alteração da largura da coluna, então, se o cursor está na área dos cabeçalhos, ele tenta determinar o foco na borda de um deles em um loop. Se o foco for encontrado, atualiza as coordenadas do cursor do mouse, torná-o visível e deixa o método. Se o foco não foi encontrado, então, o ponteiro deve ser ocultado.

class CCanvasTable : public CElement { private : void CheckColumnResizeFocus( void ); }; void CCanvasTable::CheckColumnResizeFocus( void ) { if (!m_column_resize_mode) return ; if (m_column_resize_control!= WRONG_VALUE ) { m_column_resize.Moving(m_mouse.X(),m_mouse.Y()); return ; } bool is_focus= false ; if (m_headers.MouseFocus()) { int x1= 0 ,x2= 0 ; int xoffset=( int )m_headers.GetInteger( OBJPROP_XOFFSET ); int x=m_mouse.X()-m_headers.X()+xoffset; for ( int i= 0 ; i<m_columns_total; i++) { x1=x2+=m_vcolumns[i].m_width; if (is_focus=x>x1-m_sep_x_offset && x<=x2+m_sep_x_offset) break ; } if (is_focus) { m_column_resize.Moving(m_mouse.X(),m_mouse.Y()); m_column_resize.Show(); return ; } } if (!m_headers.MouseFocus() || !is_focus) m_column_resize.Hide(); }

O resultado final é o seguinte:

Fig. 5. Cabeçalhos de colunas.

Ajuste do comprimento da string em relação à largura da coluna

Anteriormente, para fazer com que o texto não se sobreponha as células adjacentes, foi necessário selecionar manualmente a largura da coluna e recompilar o arquivo para ver o resultado. Naturalmente, isto é inconveniente.



Vamos fazer com que o tamanho da string se ajuste automaticamente caso ele não se encaixe na célula da tabela. As strings ajustadas anteriormente não serão reajustadas quando a tabela for redesenhada. Adicione outro array para a estrutura das propriedades da tabela a fim de armazenar essas strings.

class CCanvasTable : public CElement { private : struct CTOptions { string m_vrows[]; string m_text[]; int m_width; ENUM_ALIGN_MODE m_text_align; }; CTOptions m_vcolumns[]; };

Como resultado, o m_vrows[] irá armazenar o texto completo, enquanto que o array m_text[] irá armazenar a versão ajustada do texto.

O método CCanvasTable::CorrectingText() será responsável em ajustar o tamanho da string tanto nos cabeçalhos quanto nas células da tabela. Depois de identificar o texto para trabalhar com ele, obtenha a sua largura. Em seguida, verifique se o texto completo da string se encaixa na célula com a consideração de todos os deslocamentos das bordas das células. Se ele se encaixa, salve-o no array m_text[] e deixe o método. Na versão atual, o texto ajustado é guardado apenas para as células, mas não para cabeçalhos.

Se o texto não se encaixa, então os caracteres excessivos devem ser cortados e uma reticência ('...') deve ser adicionada. As reticências irão indicar que o texto apresentado foi encurtado. Este procedimento é fácil de implementar:

1) Obtenha o tamanho da string.



2) Em seguida, itere sobre todos os caracteres em um loop a partir do último caractere, exclua o último caractere e salve o texto cortado em uma variável temporária.



Se não houver caracteres restantes, retornar uma string vazia.



4) Enquanto existem algum caractere restante, obtenha a largura da string resultante, incluindo as reticências.



5) Verifique se a string se encaixa na célula da tabela desta forma, com a consideração dos deslocamentos especificados a partir das bordas das celulas.



6) Se a string se encaixa, então armazene-os a uma variável local do método e pare o ciclo.



7) Depois disso, armazene a sequência ajustada para o array m_text[] e retorne-o do método.

class CCanvasTable : public CElement { private : string CorrectingText( const int column_index, const int row_index, const bool headers= false ); }; string CCanvasTable::CorrectingText( const int column_index, const int row_index, const bool headers= false ) { string corrected_text=(headers)? m_header_text[column_index]: m_vcolumns[column_index].m_vrows[row_index]; int x_offset=m_text_x_offset* 2 ; CRectCanvas *obj=(headers)? :: GetPointer (m_headers) : :: GetPointer (m_table); int full_text_width=obj.TextWidth(corrected_text); if (full_text_width<=m_vcolumns[column_index].m_width-x_offset) { if (!headers) m_vcolumns[column_index].m_text[row_index]=corrected_text; return (corrected_text); } else { string temp_text= "" ; int total=:: StringLen (corrected_text); for ( int i=total- 1 ; i>= 0 ; i--) { temp_text=:: StringSubstr (corrected_text, 0 ,i); if (temp_text== "" ) { corrected_text= "" ; break ; } int text_width=obj.TextWidth(temp_text+ "..." ); if (text_width<m_vcolumns[column_index].m_width-x_offset) { corrected_text=temp_text+ "..." ; break ; } } } if (!headers) m_vcolumns[column_index].m_text[row_index]=corrected_text; return (corrected_text); }

Usando as strings ajustadas enquanto a tabela é redesenhada é especialmente relevante durante o processo de alteração da largura da coluna. Em vez de ajustar o texto em todas as células da tabela repetidamente, é suficiente fazer isso apenas nas células da coluna, onde a largura está sendo alterada. Isso poupa os recursos do CPU.

class CCanvasTable : public CElement { private : string Text( const int column_index, const int row_index); }; string CCanvasTable::Text( const int column_index, const int row_index) { string text= "" ; if (m_column_resize_control== WRONG_VALUE ) text=CorrectingText(column_index,row_index); else { if (column_index==m_column_resize_control) text=CorrectingText(column_index,row_index); else text=m_vcolumns[column_index].m_text[row_index]; } return (text); }

O método() irá determinar se é necessário ajustar o texto para a coluna especificada ou se é suficiente enviar a versão previamente ajustada. Seu código é da seguinte maneira:

Abaixo está o código do método CCanvasTable::ChangeColumnWidth(), que foi designado para modificar a largura da coluna.



A largura mínima da coluna é definida para 30 píxels. O programa deixa o método se a exibição do cabeçalho é desativada. Se a verificação é passada, o foco é verificado nas bordas dos cabeçalhos. Se esta verificação determina que o processo não foi iniciado/concluído, as variáveis ​​auxiliares são zeradas e o programa deixa o método. Se o processo estiver em execução, então, obtém a coordenada relativa X do cursor. E se o processo apenas começou, então é necessário armazenar a coordenada X atual do cursor (a variável x_fixed) e a largura da coluna arrastada (a variável prev_width). As variáveis ​​locais destinadas para este fim são estáticas. Portanto, cada vez que este método for inserido, os valores serão armazenados, até que eles sejam zerados quando o processo for concluído.

Agora, calcula a nova largura para a coluna. Se acontecer de atingir a largura mínima da coluna, o programa deixa o método. Caso contrário, a nova largura é armazenada na estrutura das propriedades da tabela na coluna especificada. Depois disso, as dimensões da tabela são recalculadas e reaplicada, e a tabela é redesenhada no final do método.

class CCanvasTable : public CElement { private : int m_min_column_width; private : void ChangeColumnWidth( void ); }; CCanvasTable::CCanvasTable( void ) : m_min_column_width( 30 ) { ... } void CCanvasTable::ChangeColumnWidth( void ) { if (!m_show_headers) return ; CheckColumnResizeFocus(); static int x_fixed = 0 ; static int prev_width = 0 ; if (m_column_resize_control== WRONG_VALUE ) { x_fixed = 0 ; prev_width = 0 ; return ; } int xoffset=( int )m_headers.GetInteger( OBJPROP_XOFFSET ); int x=m_mouse.X()-m_headers.X()+xoffset; if (x_fixed< 1 ) { x_fixed =x; prev_width =m_vcolumns[m_column_resize_control].m_width; } int new_width=prev_width+(x-x_fixed); if (new_width<m_min_column_width) return ; m_vcolumns[m_column_resize_control].m_width=new_width; CalculateTableSize(); ChangeTableSize(); DrawTable(); }

O resultado é o seguinte:

Fig. 5. Ajuste do comprimento da string em relação à largura variável da coluna.

Manipulação de Eventos

O gerenciamento de cores dos objetos da tabela e a alteração das larguras de suas colunas é realizado pelo manipulador do controle do evento de movimento do mouse (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE).

void CCanvasTable::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!CElementBase::IsVisible()) return ; if (!CElementBase::CheckSubwindowNumber()) return ; CElementBase::CheckMouseFocus(); m_headers.MouseFocus(m_mouse.X()>m_headers.X() && m_mouse.X()<m_headers.X2() && m_mouse.Y()>m_headers.Y() && m_mouse.Y()<m_headers.Y2()); if (m_scrollv.ScrollBarControl() || m_scrollh.ScrollBarControl()) { ShiftTable(); return ; } ChangeObjectsColor(); ChangeColumnWidth(); return ; } ... }

Outro identificador de evento novo será necessário, a fim de determinar o momento de alterar o estado do botão esquerdo do mouse. É necessário se livrar das verificações repetidas e o tratamento simultâneo em vários blocos de código do manipulador de eventos. Adicione o identificador ON_CHANGE_MOUSE_LEFT_BUTTON para o arquivo Define.mqh:

#define ON_CHANGE_MOUSE_LEFT_BUTTON ( 33 )

Além disso, o método CMouse::CheckChangeLeftButtonState() foi adicionado à classe para obter os parâmetros atuais do mouse (CMouse). Ele permite determinar o momento da alteração no estado do botão esquerdo do mouse. Este método é chamado no manipulador da classe. Se o estado do botão esquerdo do mouse mudou, o método envia uma mensagem com o identificador ON_CHANGE_MOUSE_LEFT_BUTTON. Esta mensagem pode mais tarde ser recebida e processada em qualquer controle.

class CMouse { private : bool CheckChangeLeftButtonState( const string mouse_state); }; void CMouse::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { m_x =( int )lparam; m_y =( int )dparam; m_left_button_state =CheckChangeLeftButtonState(sparam); ... } } bool CMouse::CheckChangeLeftButtonState( const string mouse_state) { bool left_button_state=( bool ) int (mouse_state); if (m_left_button_state!=left_button_state) :: EventChartCustom (m_chart.ChartId(),ON_CHANGE_MOUSE_LEFT_BUTTON, 0 , 0.0 , "" ); return (left_button_state); }

A manipulação dos eventos com o identificador ON_CHANGE_MOUSE_LEFT_BUTTON é necessário na classe CCanvasTable:

para zerar certos campos da classe;

para ajustar as barras de rolagem ;

; para redesenhar a tabela :

void CCanvasTable::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CHANGE_MOUSE_LEFT_BUTTON) { if (!m_show_headers) return ; if (!m_mouse.LeftButtonState()) { m_column_resize_control= WRONG_VALUE ; m_column_resize.Hide(); HorizontalScrolling(m_scrollh.CurrentPos()); } m_prev_header_index_focus= WRONG_VALUE ; ChangeObjectsColor(); } }

As imagens animadas do artigo demonstram o resultado da operação da aplicação em MQL, que pode ser baixada usando o link abaixo para estudos ainda mais detalhados.

Conclusão

A atualização atual da biblioteca melhora a tabela renderizada do tipo CCanvasTable. Esta não é a versão final da tabela. Ela continuará a ser desenvolvida e novos recursos serão adicionados a ela.

A esquemática da biblioteca para a criação das interfaces gráficas no atual estágio de desenvolvimento é parecido com a imagem abaixo:

Fig. 6. Estrutura da biblioteca no atual estágio de desenvolvimento.

Abaixo, você pode baixar a versão mais recente da biblioteca e seus arquivos de teste.