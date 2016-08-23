Interfaces Gráficas III: Grupos de Botões Simples e Multifuncionais (Capítulo 2)

Conteúdo





O primeiro artigo Interfaces gráficas I: Preparação da Estrutura da Biblioteca (Capítulo 1) considera em detalhes a finalidade desta biblioteca. A lista completa dos links para os artigos se encontra no final de cada capítulo da série. Lá, você também pode encontrar e baixar a versão completa da biblioteca, no estágio de desenvolvimento atual. Os arquivos devem estar localizados nas mesmas pastas que o arquivo baixado.

O primeiro capítulo desta terceira parte se tratava dos botões simples e multifuncionais. O segundo artigo se dedicará aos grupos de botões interconectados entre si. Eles são usados para criar os elementos nas aplicações, que permitem ao usuário selecionar uma das opções a partir de um determinado conjunto (grupo).

Desenvolvimento da Classe para Criar os Grupos de Botões Simples

Um grupo de botões simples é em sua essência um array de objetos gráficos do tipo OBJ_BUTTON. A característica diferencial de tais controles é que apenas um botão do grupo pode ser pressionado de cada vez. Nesta fase, a classe deste controle pode ser criada de duas maneiras:

através da criação de um grupo de controle já implementado do tipo CSimpleButton; através da criação de um grupo de objetos primitivos do tipo CButton.

A segunda opção é mais simples, uma vez que ela não exige a criação de um método adicional para cada controle do tipo CSimpleButton para chegar à base de ponteiros. Por isso nós vamos utilizar esta função.

Crie o arquivo ButtonsGroup.mqh com a classe CButtonsGroup na pasta Controls que contém todos os controles e inclua-o no arquivo WndContainer.mqh. A classe deve ter os métodos virtuais e o ponteiro do formulário como foi demonstrado para todos os outros controles previamente desenvolvidos. Nós não vamos discuti-los aqui, indo direto para a descrição das propriedades e dos métodos para a sua construção.

Algumas propriedades serão comuns para cada botão dentro de um grupo, mas haverá algumas que serão únicas também. Abaixo encontramos dois grupos de propriedades relacionadas com a aparência de botões.

Propriedades comuns dos botões:

alturas;

cor dos botões bloqueados;

cor do quadro nos modo disponível e bloqueado;

cor do texto em diferentes estados;

prioridade para o clique esquerdo do mouse.

Propriedades únicas dos botões:

estado do botão (pressionado/solto);

margens a partir do ponto da borda do formulário;

texto;

largura;

cores dos botões em diferentes estados;

gradientes para os botões.

As margens para cada botão permitirão organizar os botões em qualquer sequência.





Fig. 1. Exemplos dos botões organizados em um grupo.





Declare os arrays dinâmicos para os objetos do tipo CButton e as propriedades únicas dos botões, como é mostrado no código abaixo.

class CButtonsGroup : public CElement { private : CButton m_buttons[]; struct ButtonsGradients { color m_buttons_color_array[]; }; ButtonsGradients m_buttons_total[]; bool m_buttons_state[]; int m_buttons_x_gap[]; int m_buttons_y_gap[]; string m_buttons_text[]; int m_buttons_width[]; color m_buttons_color[]; color m_buttons_color_hover[]; color m_buttons_color_pressed[]; int m_button_y_size; color m_back_color_off; color m_border_color; color m_border_color_off; color m_text_color; color m_text_color_off; color m_text_color_pressed; int m_buttons_zorder; public : int ButtonsTotal( void ) const { return (:: ArraySize (m_buttons)); } void ButtonYSize( const int y_size) { m_button_y_size=y_size; } void BackColorOff( const color clr) { m_back_color_off=clr; } void BorderColor( const color clr) { m_border_color=clr; } void BorderColorOff( const color clr) { m_border_color_off=clr; } void TextColor( const color clr) { m_text_color=clr; } void TextColorOff( const color clr) { m_text_color_off=clr; } void TextColorPressed( const color clr) { m_text_color_pressed=clr; } };

O tamanho dos arrays dinâmicos serão definidos no momento da formação de um grupo de botões antes de sua criação (anexando ao gráfico). Toda vez que o método CButtonsGroup::AddButton() for chamado, os arrays serão incrementados de um elemento, sendo preenchidos com os parâmetros passados.

class CButtonsGroup : public CElement { public : void AddButton( const int x_gap, const int y_gap, const string text, const int width, const color button_color, const color button_color_hover, const color button_color_pressed); }; void CButtonsGroup::AddButton( const int x_gap, const int y_gap, const string text, const int width, const color button_color, const color button_color_hover, const color pressed_button_color) { int array_size=:: ArraySize (m_buttons); :: ArrayResize (m_buttons,array_size+ 1 ); :: ArrayResize (m_buttons_total,array_size+ 1 ); :: ArrayResize (m_buttons_state,array_size+ 1 ); :: ArrayResize (m_buttons_x_gap,array_size+ 1 ); :: ArrayResize (m_buttons_y_gap,array_size+ 1 ); :: ArrayResize (m_buttons_text,array_size+ 1 ); :: ArrayResize (m_buttons_width,array_size+ 1 ); :: ArrayResize (m_buttons_color,array_size+ 1 ); :: ArrayResize (m_buttons_color_hover,array_size+ 1 ); :: ArrayResize (m_buttons_color_pressed,array_size+ 1 ); m_buttons_x_gap[array_size] =x_gap; m_buttons_y_gap[array_size] =y_gap; m_buttons_text[array_size] =text; m_buttons_width[array_size] =width; m_buttons_color[array_size] =button_color; m_buttons_color_hover[array_size] =button_color_hover; m_buttons_color_pressed[array_size] =pressed_button_color; m_buttons_state[array_size] = false ; }

Ao criar um grupo de botões, o processo de criação da interface gráfica será interrompido e uma mensagem relevante serão impressa no registro, se antes disso não houver botões que foram adicionados usando o método CButtonsGroup::AddButton(). Os botões serão criados em um loop como é mostrado na versão reduzida do método CButtonsGroup:ÇCreateButtons() no código abaixo.

class CButtonsGroup : public CElement { public : bool CreateButtonsGroup( const long chart_id, const int subwin, const int x, const int y); private : bool CreateButtons( void ); }; bool CButtonsGroup::CreateButtons( void ) { int l_x =m_x; int l_y =m_y; int buttons_total=ButtonsTotal(); if (buttons_total< 1 ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Este método era para ser chamado, " "se um grupo conter pelo menos um botão! Use the CButtonsGroup::AddButton() method" ); return ( false ); } for ( int i= 0 ; i<buttons_total; i++) { } return ( true ); }

Vamos criar dois modos para este tipo de grupo de botão. Para configurar isso, adicione um campo especial e o método para a classe, como é mostrado no código abaixo. O valor padrão será false, significando que o modo que permite ter todos os botões soltos num grupo está ativado. O valor padrão true significa que um botão em um grupo será sempre pressionado.

class CButtonsGroup : public CElement { public : bool m_radio_buttons_mode; public : void RadioButtonsMode( const bool flag) { m_radio_buttons_mode=flag; } };

Igual como em qualquer outro controle, esta classe deve conter um método para bloquear o controle. Para este tipo de grupo de botão, é importante garantir que, ao desbloquear um botão previamente pressionado ele restaura a aparência de seu estado.

class CButtonsGroup : public CElement { private : bool m_buttons_group_state; public : bool ButtonsGroupState( void ) const { return (m_buttons_group_state); } void ButtonsGroupState( const bool state); }; void CButtonsGroup::ButtonsGroupState( const bool state) { m_buttons_group_state=state; int buttons_total=ButtonsTotal(); for ( int i= 0 ; i<buttons_total; i++) { m_buttons[i].State( false ); m_buttons[i].Color((state)? m_text_color : m_text_color_off); m_buttons[i].BackColor((state)? m_buttons_color[i]: m_back_color_off); m_buttons[i].BorderColor((state)? m_border_color : m_border_color_off); } if (m_buttons_group_state) { if (m_selected_button_index!= WRONG_VALUE ) { m_buttons_state[m_selected_button_index]= true ; m_buttons[m_selected_button_index].Color(m_text_color_pressed); m_buttons[m_selected_button_index].BackColor(m_buttons_color_pressed[m_selected_button_index]); } } }

Nós precisamos de um método para alternar o estado do botão quando pressionado. Nós também vamos exigir os campos e métodos para armazenar e obter o texto e o índice do botão em destaque.

No início do método para alternar o estado do botão no código abaixo, há uma verificação da quantidade de botões em um grupo. Se for verificado que não há botões, uma mensagem relevante será impressa no registro. O programa não vai sair do método. O programa irá continuar e em algum momento ele encontrará um erro que irá exceder o tamamho do array m_buttons_state[]. Isto significa que o desenvolvedor do aplicativo deve adicionar pelo menos um botão ao grupo para evitar tal erro. Depois da verificação, se existir pelo menos um botão, o programa irá ajustar o índice passado no caso dele exceder o tamanho do array. Em seguida, o estado do botão é alterado pelo índice especificado. Depois disso, todos os botões, exceto o pressionado, tornam-se soltos (a cor relevante está definida) em um loop, considerando o modo do grupo. Em outras palavras, se o modo do botão de radio está ativado, pelo menos um botão deve estar pressionado sempre, então, durante cada iteração é realizado uma verificação de uma condição de igualdade do índice passado para o índice atual do loop. Se o modo está ativado quando todos os botões podem ser soltos, então, a parte da verificação do índice, é verificado o estado atual do botão. Se a condição for atendida, então a sinalização do botão pressionado é definida, independentemente do modo. No final do método, na classe onde o texto e o índice do botão destacado serão guardados, os seus campos terão valores correspondentes a este sinalizador. Se não houver um botão pressionado, os valores são definidos como vazios ("" e WRONG_VALUE).

class CButtonsGroup : public CElement { private : string m_selected_button_text; int m_selected_button_index; public : string SelectedButtonText( void ) const { return (m_selected_button_text); } int SelectedButtonIndex( void ) const { return (m_selected_button_index); } void SelectionButton( const int index); }; void CButtonsGroup::SelectionButton( const int index) { bool check_pressed_button= false ; int buttons_total=ButtonsTotal(); if (buttons_total< 1 ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Este método era para ser chamado, " "se um grupo conter pelo menos um botão! Use the CButtonsGroup::AddButton() method" ); } int correct_index=(index>=buttons_total)? buttons_total- 1 : (index< 0 )? 0 : index; m_buttons_state[correct_index]=(m_buttons_state[correct_index])? false : true ; for ( int i= 0 ; i<buttons_total; i++) { bool condition=(m_radio_buttons_mode)? (i==correct_index) : (i==correct_index && m_buttons_state[i]); if (condition) { if (m_radio_buttons_mode) m_buttons_state[i]= true ; check_pressed_button= true ; m_buttons[i].Color(m_text_color_pressed); m_buttons[i].BackColor(m_buttons_color_pressed[i]); CElement::InitColorArray(m_buttons_color_pressed[i],m_buttons_color_pressed[i],m_buttons_total[i].m_buttons_color_array); } else { m_buttons_state[i]= false ; m_buttons[i].Color(m_text_color); m_buttons[i].BackColor(m_buttons_color[i]); CElement::InitColorArray(m_buttons_color[i],m_buttons_color_hover[i],m_buttons_total[i].m_buttons_color_array); } m_buttons[i].State( false ); } m_selected_button_text =(check_pressed_button) ? m_buttons[correct_index].Description() : "" ; m_selected_button_index =(check_pressed_button) ? correct_index : WRONG_VALUE ; }

Para lidar com o pressionamento de um grupo de botão, crie o método CButtonsGroup::OnClickButton(). Semelhante a muitos outros métodos homônimos que foram considerados anteriormente, são realizadas as seguintes verificações:

para o nome;

para o identificador. Para extrair o identificador a partir do nome do objeto utilize método CButtonsGroup::IdFromObjectName (). O código do método é semelhante aos métodos homônimos considerados anteriormente em outras classes de controles, assim, nós não vamos discutir isso aqui;

(). O código do método é semelhante aos métodos homônimos considerados anteriormente em outras classes de controles, assim, nós não vamos discutir isso aqui; para o estado atual (disponível/bloqueado).

Se todas as verificações foram passadas ​​e o programa não tiver deixado o método, será realizado a alternância do estado do botão no grupo pelo método CButtonsGroup::SelectionButton() considerado anteriormente. No final deste método, é enviado uma mensagem que contém os dados sobre o botão pressionado para o fluxo de eventos. Esta mensagem pode ser recebida no manipulador da classe personalizada.

class CButtonsGroup : public CElement { private : bool OnClickButton( const string clicked_object); int IdFromObjectName( const string object_name); }; void CButtonsGroup::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (OnClickButton(sparam)) return ; } } bool CButtonsGroup::OnClickButton( const string pressed_object) { if (:: StringFind (pressed_object,CElement::ProgramName()+ "_buttons_" , 0 )< 0 ) return ( false ); int id=IdFromObjectName(pressed_object); if (id!=CElement::Id()) return ( false ); int check_index= WRONG_VALUE ; int buttons_total=ButtonsTotal(); if (!m_buttons_group_state) { for ( int i= 0 ; i<buttons_total; i++) m_buttons[i].State( false ); return ( false ); } for ( int i= 0 ; i<buttons_total; i++) { if (m_buttons[i].Name()==pressed_object) { check_index=i; break ; } } if (check_index== WRONG_VALUE ) return ( false ); SelectionButton(check_index); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_BUTTON,CElement::Id(),m_selected_button_index,m_selected_button_text); return ( true ); }

Agora, nós precisamos configurar a reação do grupo de botões para quando o cursor do mouse estiver sobre eles e para o botão esquerdo do mouse. Para isso, nós vamos escrever o método CButtonsGroup::CheckPressedOverButton(), que será chamado no manipulador do controle durante o tratamento do evento CHARTEVENT_MOUSE_MOVE. Antes do método ser chamado, as seguintes verificações serão realizadas: (1) se o controle é visível, (2) se ele está disponível, (3) se o formulário está disponível e (4) se o botão esquerdo do mouse está pressionado.

class CButtonsGroup : public CElement { private : void CheckPressedOverButton( void ); }; void CButtonsGroup::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!CElement::IsVisible()) return ; if (!m_buttons_group_state) return ; int x=( int )lparam; int y=( int )dparam; int buttons_total=ButtonsTotal(); for ( int i= 0 ; i<buttons_total; i++) { m_buttons[i].MouseFocus(x>m_buttons[i].X() && x<m_buttons[i].X2() && y>m_buttons[i].Y() && y<m_buttons[i].Y2()); } if (m_wnd.IsLocked()) return ; if (sparam!= "1" ) return ; CheckPressedOverButton(); return ; } } void CButtonsGroup::CheckPressedOverButton( void ) { int buttons_total=ButtonsTotal(); for ( int i= 0 ; i<buttons_total; i++) { if (m_buttons[i].MouseFocus()) m_buttons[i].BackColor(m_buttons_color_pressed[i]); else { if (!m_buttons_state[i]) m_buttons[i].BackColor(m_buttons_color[i]); } } }

Tudo está pronto para testar um grupo de botões simples na aplicação de teste. Faça uma cópia do EA que nós fizemos os testes anteriormente. Remova todos os controles, exceto o menu principal com os seus menus de contexto. Nós vamos usar este programa para testar vários grupos de botões neste artigo.



Crie uma instância da classe CButtonsGroup do grupo de botões na classe personalizada. Declare o método CProgram::CreateButtonsGroup1() para a sua criação e a margem da borda do formulário.

class CProgram : public CWndEvents { private : CButtonsGroup m_buttons_group1; private : #define BUTTONS_GROUP1_GAP_X ( 7 ) #define BUTTONS_GROUP1_GAP_Y ( 50 ) bool CreateButtonsGroup1( void ); };

Crie um grupo de quatro botões. Organize-os horizontalmente. Para este exemplo, nós vamos fazer dois botões vermelhos e dois azuis. A implementação do método CProgram::CreateButtonsGroup1() é mostrada no código abaixo. Se você precisa de um botão para ser destacado logo após o grupo de botões ser criado, use o método público CButtonsGroup::SelectionButton().

bool CProgram::CreateButtonsGroup1( void ) { m_buttons_group1.WindowPointer(m_window); int x =m_window.X()+BUTTONS_GROUP1_GAP_X; int y =m_window.Y()+BUTTONS_GROUP1_GAP_Y; int buttons_x_gap[] ={ 0 , 72 , 144 , 216 }; string buttons_text[] ={ "BUTTON 1" , "BUTTON 2" , "BUTTON 3" , "BUTTON 4" }; int buttons_width[] ={ 70 , 70 , 70 , 70 }; color buttons_color[] ={ C'195,0,0' , C'195,0,0' , clrRoyalBlue , clrRoyalBlue }; color buttons_color_hover[] ={ C'255,51,51' , C'255,51,51' , C'85,170,255' , C'85,170,255' }; color buttons_color_pressed[] ={ C'135,0,0' , C'135,0,0' , C'50,100,135' , C'50,100,135' }; m_buttons_group1.TextColor( clrWhite ); m_buttons_group1.TextColorPressed( clrGold ); for ( int i= 0 ; i< 4 ; i++) m_buttons_group1.AddButton(buttons_x_gap[i], 0 ,buttons_text[i],buttons_width[i], buttons_color[i],buttons_color_hover[i],buttons_color_pressed[i]); if (!m_buttons_group1.CreateButtonsGroup(m_chart_id,m_subwin,x,y)) return ( false ); m_buttons_group1.SelectionButton( 1 ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_buttons_group1); return ( true ); }

Após compilar os arquivos e carregar o programa no gráfico, você deve obter o resultado como é mostrado na imagem abaixo.





Fig. 2. Teste do grupo de botões de controle simples.





Nós terminamos o desenvolvimento do primeiro grupo de botões. A versão completa da classe CButtonsGroup pode ser baixada no final deste artigo. O próximo controle que vamos considerar é um grupo de botões de radio.





Desenvolvimento da Classe para Criar os Grupos de Botões de Radio

Crie o arquivo RadioButtons.mqh com a classe CRadioButtons que deve conter os métodos virtuais padrões e os membros da classe para armazenar e obter o ponteiro do formulário. Você pode ver os exemplos nas classes de outros controles acima. Inclua o arquivo RadioButtons.mqh na biblioteca (WndContainer.mqh).

Cada elemento de rádio será composto por três objetos primitivos:

fundo; ícone; rótulo de texto.





Fig. 3. Partes integrantes dos botões de radio.





Ao contrário de um grupo de botões simples, um grupo de botões de radio terá apenas um modo. Isso ocorre pois neste controle todos os botões não podem ser soltos simultaneamente. Um botão neste grupo será sempre pressionado. A cor de fundo do grupo é geralmente a mesma que o plano de fundo do formulário em que o grupo está ligado. Essencialmente, ele é usado para identificar o foco e monitorar o pressionamento de um botão de radio (prioridade mais elevada). Nesta versão, nós podemos configurar a alteração da cor apenas para o rótulo de texto quando o cursor entra na área do fundo do botão e sai de lá. As listas de propriedades únicas e comuns de um botão de radio são diferentes das listas de propriedades de um botão simples, como é mostrado abaixo.

Propriedades comuns:

Cor de fundo e do quadro.

Cor do texto.

Altura.

Botão com ícones para o estado (1) ativo, (2) desativado e (3) bloqueado.

Prioridade do botão esquerdo do mouse.

Propriedades únicas:

Texto.

Largura.

Estado. Apenas um botão no grupo pode ser pressionado.

Margens. Semelhante aos botões simples, os botões de radio podem ser organizadas em qualquer ordem (mosaico, horizontal, vertical, etc.).

Gradientes para os rótulos de texto.





Você pode ver como ele é no código da classe CRadioButtons abaixo. O redimensionamento das propriedades do array e o seu preenchimento com os valores são realizados com o método público CRadioButtons::AddButton() antes de criar o controle na classe personalizada. Se não há botões adicionados, então, a criação da interface gráfica será terminada. Isso foi demonstrado no desenvolvimento da classe para a criação de um grupo de botões simples, portanto, nós não vamos mais gastar tempo com ele.

class CRadioButtons : public CElement { private : struct LabelsGradients { color m_labels_color_array[]; }; LabelsGradients m_labels_total[]; color m_area_color; int m_area_zorder; bool m_buttons_state[]; int m_buttons_x_gap[]; int m_buttons_y_gap[]; int m_buttons_width[]; string m_buttons_text[]; int m_button_y_size; string m_icon_file_on; string m_icon_file_off; string m_icon_file_on_locked; string m_icon_file_off_locked; color m_text_color; color m_text_color_off; color m_text_color_hover; int m_buttons_zorder; public : void IconFileOn( const string file_path) { m_icon_file_on=file_path; } void IconFileOff( const string file_path) { m_icon_file_off=file_path; } void IconFileOnLocked( const string file_path) { m_icon_file_on_locked=file_path; } void IconFileOffLocked( const string file_path) { m_icon_file_off_locked=file_path; } void AreaColor( const color clr) { m_area_color=clr; } void TextColor( const color clr) { m_text_color=clr; } void TextColorOff( const color clr) { m_text_color_off=clr; } void TextColorHover( const color clr) { m_text_color_hover=clr; } void AddButton( const int x_gap, const int y_gap, const string text, const int width); };

Em seguida, nós precisamos criar os arrays de instâncias de classes de objetos primitivos e os métodos para a sua criação. Semelhante ao grupo de botões simples, os botões de radio serão criados em um loop. No entanto, aqui o loop será localizado no método principal e o índice, que participará na formação do nome de cada objeto, será passado para os métodos de criação desses objetos.

class CRadioButtons : public CElement { private : CRectLabel m_area[]; CBmpLabel m_icon[]; CLabel m_label[]; public : bool CreateRadioButtons( const long chart_id, const int window, const int x, const int y); private : bool CreateArea( const int index ); bool CreateRadio( const int index ); bool CreateLabel( const int index ); public : int RadioButtonsTotal( void ) const { return (:: ArraySize (m_icon)); } }; bool CRadioButtons::CreateRadioButtons( const long chart_id, const int window, const int x, const int y) { if (:: CheckPointer (m_wnd)== POINTER_INVALID ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Antes de criar um grupo de botões de radio, a classe deve ser passada " "para o ponteiro do formulário: CButtonsGroup::WindowPointer(CWindow &object)" ); return ( false ); } m_id =m_wnd.LastId()+ 1 ; m_chart_id =chart_id; m_subwin =window; m_x =x; m_y =y; int radio_buttons_total=RadioButtonsTotal(); if (radio_buttons_total< 1 ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Este método era para ser chamado, " "se um grupo conter pelo menos um botão! Utiliza o método CRadioButtons::AddButton()" ); return ( false ); } for ( int i= 0 ; i<radio_buttons_total; i++) { CreateArea(i); CreateRadio(i); CreateLabel(i); m_area[i].MouseFocus( false ); } if (m_wnd.WindowType()==W_DIALOG || m_wnd.IsMinimized()) Hide(); return ( true ); }

Essa classe também deve conter os métodos para alterar o estado de um controle (disponível/bloqueado) e alternar o estado do botão pelo índice especificado. Aqui, estes métodos são um pouco mais simples do que na classe CButtonsGroup, pois um grupo de elementos de radio possui um único modo. Você pode estudar estes métodos nos arquivos anexados deste artigo. Além disso, esta classe requer os métodos para obter o texto e o índice do botão destacado como na classe dos botões simples.

class CButtonsGroup : public CElement { private : string m_selected_button_text; int m_selected_button_index; bool m_buttons_group_state; public : bool ButtonsGroupState( void ) const { return (m_buttons_group_state); } void ButtonsGroupState( const bool state); string SelectedButtonText( void ) const { return (m_selected_button_text); } int SelectedButtonIndex( void ) const { return (m_selected_button_index); } void SelectionButton( const int index); };

Nós vamos usar o novo identificador ON_CLICK_LABEL para enviar uma mensagem sobre o pressionamento dos controles que se parecem com um rótulo de texto no formulário. Adicione isso ao arquivo Defines.mqh:

#define ON_CLICK_LABEL ( 10 )

A implementação do método de tratamento do pressionamento do grupo de botões é mostrada abaixo. Depois de passar pelas seguintes verificações: (1) o tipo de controle que ele pertence, (2) o identificador e (3) sua disponibilidade, o índice do botão pressionado será identificado pelo exato nome num loop. Se um botão deste grupo for pressionado e este botão não está em destaque atualmente, será realizado a alternância e uma mensagem será enviada, podendo ser recebida na classe personalizada.

class CButtonsGroup : public CElement { private : bool OnClickButton( const string pressed_object); int IdFromObjectName( const string object_name); }; void CRadioButtons::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (OnClickButton(sparam)) return ; } } bool CRadioButtons::OnClickButton( const string pressed_object) { if (:: StringFind (pressed_object,CElement::ProgramName()+ "_radio_area_" , 0 )< 0 ) return ( false ); int id=IdFromObjectName(pressed_object); if (id!=CElement::Id()) return ( false ); int check_index= WRONG_VALUE ; if (!m_radio_buttons_state) return ( false ); int radio_buttons_total=RadioButtonsTotal(); for ( int i= 0 ; i<radio_buttons_total; i++) { if (m_area[i].Name()==pressed_object) { check_index=i; break ; } } if (check_index== WRONG_VALUE || check_index==m_selected_button_index) return ( false ); SelectionRadioButton(check_index); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_LABEL,CElement::Id(),check_index,m_selected_button_text); return ( true ); }

Agora, tudo está pronto para o teste. Adicione quatro grupos de quatro botões de radio (CRadioButtons) e um grupo de botões simples (CButtonsGroup) ao EA, que foi utilizado para o teste de um grupo de botões simples.

class CProgram : public CWndEvents { private : CRadioButtons m_radio_buttons1; CButtonsGroup m_buttons_group2; CRadioButtons m_radio_buttons2; CRadioButtons m_radio_buttons3; CRadioButtons m_radio_buttons4; private : #define RADIO_BUTTONS1_GAP_X ( 7 ) #define RADIO_BUTTONS1_GAP_Y ( 75 ) bool CreateRadioButtons1(); #define BUTTONS_GROUP2_GAP_X ( 7 ) #define BUTTONS_GROUP2_GAP_Y ( 100 ) bool CreateButtonsGroup2( void ); #define RADIO_BUTTONS2_GAP_X ( 7 ) #define RADIO_BUTTONS2_GAP_Y ( 125 ) bool CreateRadioButtons2(); #define RADIO_BUTTONS3_GAP_X ( 105 ) #define RADIO_BUTTONS3_GAP_Y ( 125 ) bool CreateRadioButtons3(); #define RADIO_BUTTONS4_GAP_X ( 203 ) #define RADIO_BUTTONS4_GAP_Y ( 125 ) bool CreateRadioButtons4(); }; bool CProgram::CreateTradePanel( void ) { if (!CreateRadioButtons1()) return ( false ); if (!CreateButtonsGroup2()) return ( false ); if (!CreateRadioButtons2()) return ( false ); if (!CreateRadioButtons3()) return ( false ); if (!CreateRadioButtons4()) return ( false ); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

Nós vamos utilizar a implementação do método de um deles como exemplo. O resto irá diferir apenas nos valores de parâmetros.

bool CProgram::CreateRadioButtons1( void ) { m_radio_buttons1.WindowPointer(m_window); int x =m_window.X()+RADIO_BUTTONS1_GAP_X; int y =m_window.Y()+RADIO_BUTTONS1_GAP_Y; int buttons_x_offset[] ={ 0 , 98 , 196 }; int buttons_y_offset[] ={ 0 , 0 , 0 }; string buttons_text[] ={ "Radio Button 1" , "Radio Button 2" , "Radio Button 3" }; int buttons_width[] ={ 92 , 92 , 92 }; for ( int i= 0 ; i< 3 ; i++) m_radio_buttons1.AddButton(buttons_x_offset[i],buttons_y_offset[i],buttons_text[i],buttons_width[i]); if (!m_radio_buttons1.CreateRadioButtons(m_chart_id,m_subwin,x,y)) return ( false ); m_radio_buttons1.SelectedRadioButton( 1 ); m_radio_buttons1.RadioButtonsState( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_radio_buttons1); return ( true ); }

Vamos criar dois botões no grupo adicional de botões (segundo) do tipo CButtonsGroup. Para fins de ilustração, vamos organizar isso de modo que o segundo botão deste grupo irá bloquear os primeiros grupos de botões simples e de radio e o primeiro irá torná-los disponíveis.

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON) { :: Print ( "id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam); if (lparam==m_buttons_group2.Id() && sparam==m_buttons_group2.SelectedButtonText()) { if (( int )dparam== 0 ) { m_buttons_group1.ButtonsGroupState( true ); m_radio_buttons1.RadioButtonsState( true ); } else { m_buttons_group1.ButtonsGroupState( false ); m_radio_buttons1.RadioButtonsState( false ); } } return ; } }

Compile os arquivos e carregue o programa ao gráfico. Nesta fase de desenvolvimento, você deve obter o resultado como é mostrado na imagem abaixo.





Fig. 4. Teste do controle botão de radio.





Nós terminamos o desenvolvimento da classe para a criação do grupo de controle botões de radio. Você pode baixar a versão completa nos arquivos anexados deste artigo.

Desenvolvimento da Classe para Criar os Grupos de Botões com Ícone

Nós já criamos anteriormente a classe CIconButton para criar o controle botão com ícone. Agora, nós vamos implementar um controle que nos permitirá criar um grupo de tais botões. Crie o arquivo IconButtonsGroup.mqh com a classe CIconButtonsGroup onde você poderá declarar e implementar os métodos virtuais padrões na pasta Controls que contém os arquivos criados anteriormente com as classes de controles. Inclua este arquivo WndContainer.mqh na biblioteca.

Não vamos descrever isto em detalhes já que a classe CIconButtonsGroup é essencialmente uma composição dos métodos que já foram considerados na classe CButtonsGroup e CRadioButtons. Semelhante a classe CRadioButtons de botões de radio, os objetos do grupo de botões serão criados com métodos privados em um loop do método principal para a criação do controle. O único parâmetro desses métodos é o índice que será utilizado para formar os nomes dos objetos gráficos. Nós podemos organizar com que os botões deste grupo alterem a sua cor de fundo e o texto quando o cursor do mouse estiver sobre eles.

Os métodos relativos à manipulação de eventos já foram discutidos neste artigo. Eles são os mesmos neste tipo de grupo de botões, por isso, nós vamos mostrar apenas o conteúdo da classe CIconButtonsGroup no código abaixo. A implementação dos métodos que estão fora do corpo da classe podem ser encontrados nos arquivos anexados neste artigo.

class CIconButtonsGroup : public CElement { private : CWindow *m_wnd; CButton m_buttons[]; CBmpLabel m_icons[]; CLabel m_labels[]; struct IconButtonsGradients { color m_back_color_array[]; color m_label_color_array[]; }; IconButtonsGradients m_icon_buttons_total[]; bool m_buttons_state[]; int m_buttons_x_gap[]; int m_buttons_y_gap[]; string m_buttons_text[]; int m_buttons_width[]; string m_icon_file_on[]; string m_icon_file_off[]; int m_buttons_y_size; color m_back_color; color m_back_color_off; color m_back_color_hover; color m_back_color_pressed; color m_border_color; color m_border_color_off; int m_icon_x_gap; int m_icon_y_gap; int m_label_x_gap; int m_label_y_gap; color m_label_color; color m_label_color_off; color m_label_color_hover; color m_label_color_pressed; string m_selected_button_text; int m_selected_button_index; int m_zorder; int m_buttons_zorder; bool m_icon_buttons_state; public : CIconButtonsGroup( void ); ~CIconButtonsGroup( void ); bool CreateIconButtonsGroup( const long chart_id, const int window, const int x, const int y); private : bool CreateButton( const int index); bool CreateIcon( const int index); bool CreateLabel( const int index); public : void WindowPointer(CWindow &object) { m_wnd=:: GetPointer (object); } void ButtonsYSize( const int y_size) { m_buttons_y_size=y_size; } int IconButtonsTotal( void ) const { return (:: ArraySize (m_icons)); } bool IconButtonsState( void ) const { return (m_icon_buttons_state); } void IconButtonsState( const bool state); void BackColor( const color clr) { m_back_color=clr; } void BackColorOff( const color clr) { m_back_color_off=clr; } void BackColorHover( const color clr) { m_back_color_hover=clr; } void BackColorPressed( const color clr) { m_back_color_pressed=clr; } void IconXGap( const int x_gap) { m_icon_x_gap=x_gap; } void IconYGap( const int y_gap) { m_icon_y_gap=y_gap; } void LabelXGap( const int x_gap) { m_label_x_gap=x_gap; } void LabelYGap( const int y_gap) { m_label_y_gap=y_gap; } string SelectedButtonText( void ) const { return (m_selected_button_text); } int SelectedButtonIndex( void ) const { return (m_selected_button_index); } void SelectedRadioButton( const int index); void AddButton( const int x_gap, const int y_gap, const string text, const int width, const string icon_file_on, const string icon_file_off); void ChangeObjectsColor( void ); public : virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); virtual void OnEventTimer( void ); virtual void Moving( const int x, const int y); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); virtual void SetZorders( void ); virtual void ResetZorders( void ); private : bool OnClickButton( const string pressed_object); void CheckPressedOverButton( void ); int IdFromObjectName( const string object_name); };

Vamos testar este controle. Como um exemplo, crie um grupo de botões com ícones no formulário do mesmo EA onde nós testamos anteriormente os grupos de botões do tipo CButtonsGroup e CRadioButtons. Para isso, adicione as seguintes linhas de código para a classe personalizada como é mostrado no código abaixo.

class CProgram : public CWndEvents { private : CIconButtonsGroup m_icon_buttons_group1; private : #define IBUTTONS_GROUP1_GAP_X ( 7 ) #define IBUTTONS_GROUP1_GAP_Y ( 190 ) bool CreateIconButtonsGroup1( void ); }; bool CProgram::CreateTradePanel( void ) { if (!CreateIconButtonsGroup1()) return ( false ); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

Compile os arquivos e carregue o programa ao gráfico. Você deve obter o resultado como é mostrado na imagem abaixo.





Fig. 5. Teste do grupo de botões com ícones.





O desenvolvimento da classe para criar o controle grupo de botões com ícone foi concluído. Você pode baixar a versão completa nos arquivos anexados deste artigo.

Conclusão

Este é o fim da terceira parte da série sobre o desenvolvimento da biblioteca para a criação das interfaces gráficas nos terminais de negociação MetaTrader. Atualmente, a estrutura da biblioteca possui o seguinte aspecto:





Fig. 6. Estrutura da biblioteca no atual estágio de desenvolvimento.





Na próxima (quarta) parte da série, nós vamos continuar com o desenvolvimento da biblioteca. Nós vamos considerar os seguintes tópicos:

Modo multi-janela.

Sistema de gestão de prioridades do clique esquerdo do mouse sobre os objetos gráficos.

Elementos de interface informativos como a barra de estado e as dicas de ferramentas.

Os arquivos abaixo com os arquivos da biblioteca no atual estágio de desenvolvimento, imagens e os arquivos dos programas considerados neste artigo podem ser baixados para a realização de testes nos terminais MetaTrader. Se você tiver dúvidas sobre a utilização do material a partir desses arquivos, você poderá consultar a descrição detalhada do desenvolvimento da biblioteca em um dos artigos da lista abaixo ou fazer sua pergunta nos comentários deste artigo.

