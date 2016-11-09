Interfaces gráficas X: Atualizações para a Biblioteca Easy And Fast (Build 2)

Conteúdo

Introdução

O primeiro artigo Interfaces gráficas I: Preparação da Estrutura da Biblioteca (Capítulo 1) explica em detalhes a finalidade desta biblioteca. Você irã encontrar uma lista de artigos com os links no final de cada capítulo. Lá, você também pode encontrar e baixar a versão completa da biblioteca, no estágio de desenvolvimento atual. Os arquivos devem estar localizados nas mesmas pastas que o arquivo baixado.

Desde a publicação do artigo anterior desta série, a biblioteca Easy And Fast tem recebido algumas funcionalidades novas. A estrutura e o código da biblioteca foram parcialmente otimizados, reduzindo ligeiramente a carga da CPU. Alguns métodos recorrentes em muitas classes de controle foram transferidos para a classe base CElement. Além disso, foram adicionadas algumas melhorias visuais pequenas e correções. Vamos examinar tudo isso em detalhes.

Atualizações

1. Alterado o esquema de cores padrão. Agora, ele está em tons claros em conformidade com qualquer fundo do gráfico. Usando o esquema de cores padrão permite especificar a quantidade mínima de propriedades no desenvolvimento de métodos para a criação de controles em uma classe personalizada.

As imagens seguintes mostram os exemplos de uma interface gráfica em uma aplicação MQL contra os fundos claros e escuros:

Fig. 1. Amostra da interface gráfica com o esquema de cores padrão contra um fundo claro





Fig. 2. Amostra da interface gráfica com o esquema de cores padrão contra um fundo escuro





2. Implementado a primeira versão da classe CMouse para armazenar os parâmetros do mouse e de seu cursor. Vamos analisar ele com mais cuidado.



A classe CMouse pode ser encontrada no arquivo Mouse.mqh localizado no diretório de todos os arquivos da biblioteca: “<diretório do terminal>\MQLX\Include\EasyAndFastGUI\Controls ”. Aqui nós precisamos da instância da classe CChart da biblioteca padrão. O método CChart::SubwindowY() é para ser usado a partir dessa classe para calcular a coordenada Y em relação à sub-janela onde o cursor do mouse está localizado atualmente. A Vinculação do gráfico é realizada no construtor da classe, enquanto que a desvinculação é feita no processo do destrutor.

A classe CChart estará disponível para todas as classes das bibliotecas básicas a partir daqui. Portanto, foram implementadas as alterações apropriadas.

#include <Charts\Chart.mqh> class CMouse { private : CChart m_chart; public : CMouse( void ); ~CMouse( void ); }; CMouse::CMouse( void ) { m_chart.Attach(); } CMouse::~CMouse( void ) { m_chart.Detach(); }

A lista dos parâmetros do mouse e do cursor, que pode ser utilizado em quase todas as classes da biblioteca é fornecida abaixo.

As coordenadas atuais do cursor.

Número da sub-janela que atualmente contém o cursor.

Tempo correspondente a coordenada X do cursor no gráfico.

do cursor no gráfico. Nível correspondente a coordenada Y do cursor no gráfico.

do cursor no gráfico. Estado do botão esquerdo do mouse (pressionado/liberado).

Os campos e métodos relevantes para o armazenamento e o recebimento dos valores dos parâmetros são implementadas no corpo da classe CMouse:

class CMouse { private : int m_x; int m_y; int m_subwin; datetime m_time; double m_level; bool m_left_button_state; public : int X( void ) const { return (m_x); } int Y( void ) const { return (m_y); } int SubWindowNumber( void ) const { return (m_subwin); } datetime Time ( void ) const { return (m_time); } double Level( void ) const { return (m_level); } bool LeftButtonState( void ) const { return (m_left_button_state); } };

Claro, nós precisamos que o manipulador de eventos monitore a ocorrência do evento CHARTEVENT_MOUSE_MOVE. Os campos da classe CMouse são preenchidos no bloco do processamento de eventos. Nós já encontramos esse código em todos os manipuladores de eventos do controle. Agora, ele está presente apenas na classe CMouse tornando o código das classes do controle mais intuitivas. Além disso, agora os parâmetros do mouse e do cursor são recebidos apenas uma vez dentro de toda a passagem ao longo de todos os elementos, reduzindo, assim, a carga da CPU.

class CMouse { void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); }; void CMouse::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { m_x =( int )lparam; m_y =( int )dparam; m_left_button_state =( bool ) int (sparam); if (!:: ChartXYToTimePrice ( 0 ,m_x,m_y,m_subwin,m_time,m_level)) return ; if (m_subwin> 0 ) m_y=m_y-m_chart.SubwindowY(m_subwin); } }

A instância da classe CMouse é declarada na classe base do motor da biblioteca (CWndContainer):

class CWndContainer { protected : CMouse m_mouse; };

A instância da classe CMouse também é declarada na classe do controle base CElement para armazenar o ponteiro ao objeto desse tipo, que por sua vez é declarado na classe CWndContainer. Além disso, os métodos para salvar e receber o ponteiro estão localizados aqui.

class CElement { protected : CMouse *m_mouse; public : void MousePointer(CMouse & object ) { m_mouse=::GetPointer( object ); } CMouse *MousePointer( void ) const { return (::GetPointer(m_mouse)); } };

O ponteiro para o objeto CMouse é passado automaticamente para todos os controles ao criar a interface gráfica da biblioteca. Para fazer isso, o objeto CMouse deve ser passado no método CWndContainer::AddToObjectsArray() onde os ponteiros de todos os objetos gráficos que formam parte dos controles são enviados ao array comum, tal como encontramos no código abaixo.

template<typename T> void CWndContainer::AddToObjectsArray( const int window_index,T & object ) { int total= object .ObjectsElementTotal(); for ( int i= 0 ; i<total; i++) AddToArray(window_index, object .Object(i)); object .MousePointer(m_mouse); }

Agora, cada classe do controle tem acesso aos parâmetros do mouse e do cursor, que estão armazenados em um único objeto em toda a biblioteca. A fim de receber os novos valores no manipulador ChartEvent() da classe CWndEvents, o manipulador do objeto CMouse deve ser chamado, enviando-lhe os parâmetros atuais do evento. Desde que a chamada seja realizada antes do manipulador de eventos de todos os controles, os valores atuais dos parâmetros do mouse e do cursor estarão disponíveis posteriormente para todos os controles sem a necessidade de realizar novamente a conversão dos tipos, atribuir os valores aos campos de classe e calcular a coordenada Y.

void CWndEvents::ChartEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { m_mouse.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); }

Como exemplo, nós vamos mostrar uma parte do código do manipulador do controle CSimpleButton. Abaixo é exibido a versão resumida do método CSimpleButton::OnEvent(). A cor amarela é usado para realçar as linhas que contém a chamada dos métodos do objeto CMouse para obter (1) o número da sub-janela, que se encontra o cursor do mouse, (2) as coordenadas do cursor e (3) o estado do botão esquerdo do mouse.

void CSimpleButton::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!CElement::IsVisible()) return ; if (m_wnd.IsLocked()) return ; if (CElement::m_subwin!= CElement::m_mouse.SubWindowNumber() ) return ; if (!m_button_state) return ; CElement::MouseFocus( CElement::m_mouse.X() >X() && CElement::m_mouse.X() <X2() && CElement::m_mouse.Y() >Y() && CElement::m_mouse.Y() <Y2()); if (! CElement::m_mouse.LeftButtonState() ) return ; ... return ; } }

As correções correspondentes foram implementadas em todas as classes dos controles da biblioteca.





3. Anteriormente, os métodos para a obtenção do ID de um controle e o índice do nome do objeto gráfico dele se repetiam em muitas classes do controle da biblioteca. Agora, estes métodos foram colocados na classe base CElement para evitar repetições.

class CElement { protected : int IdFromObjectName( const string object_name); int IndexFromObjectName( const string object_name); };

4. Este métodos foram adicionados na classe CWindow para habilitar o botão de minimizar/maximizar a janela e o posicionar o rótulo de texto no cabeçalho.

class CWindow : public CElement { private : int m_label_x_gap; int m_label_y_gap; bool m_roll_button; public : void LabelXGap( const int x_gap) { m_label_x_gap=x_gap; } void LabelYGap( const int y_gap) { m_label_y_gap=y_gap; } void UseRollButton( void ) { m_roll_button= true ; } };

5. Foi adicionado o método CheckWindowPointer() para a classe CElement, a fim de verificar a presença do ponteiro da janela (CWindow). A verificação é feita através do envio do tipo do ponteiro pelo método CheckPointer(). Anteriormente, o mesmo código era repetido em todas as classes do controle dentro do método de criação do controle principal, antes de sua criação. O método CElement::CheckWindowPointer() simplifica o processo, reduz a quantidade de código e faz com que o mesmo seja mais versátil.

class CElement { protected : bool CheckWindowPointer( ENUM_POINTER_TYPE pointer_type); }; bool CElement::CheckWindowPointer( ENUM_POINTER_TYPE pointer_type ) { if (pointer_type== POINTER_INVALID ) { string message= __FUNCTION__ + " > Antes de criar o controle, deve-se passar o ponteiro ao formulário: " +ClassName()+ "::WindowPointer(CWindow &object)" ; :: Print (message); return ( false ); } return ( true ); }

Agora, para verificar a presença do ponteiro ao formulário na qual o controle deve ser ligado, basta chamar o método CElement::CheckWindowPointer(), como é mostrado no código abaixo (tomando de exemplo a criação do botão simples na classe CSimpleButton). As correções correspondentes foram implementadas em todas as classes dos controles da biblioteca.

bool CSimpleButton::CreateSimpleButton( const long chart_id, const int subwin, const string button_text, const int x, const int y) { if (!CElement::CheckWindowPointer(:: CheckPointer (m_wnd))) return ( false ); m_id =m_wnd.LastId()+ 1 ; m_chart_id =chart_id; m_subwin =subwin; m_x =x; m_y =y; m_button_text =button_text; CElement::XGap(m_x-m_wnd.X()); CElement::YGap(m_y-m_wnd.Y()); if (!CreateButton()) return ( false ); if (m_wnd.WindowType()==W_DIALOG || m_wnd.IsMinimized()) Hide(); return ( true ); }

6. Foi adicionado o modo para a alteração automática da largura do controles na classe base CElement, se foi alterado a largura do formulário, a qual o controle está ligado. O método CElement::AutoXResizeMode() é usado para definir o modo. Agora, a borda direita do controle neste modo está vinculada a borda direita do formulário. Além disso, foi adicionado o método CElement::AutoXResizeRightOffset() para definir e obter a margem (em pixels) da borda direita do formulário.

class CElement { protected : bool m_auto_xresize_mode; int m_auto_xresize_right_offset; public : bool AutoXResizeMode( void ) const { return (m_auto_xresize_mode); } void AutoXResizeMode( const bool flag) { m_auto_xresize_mode=flag; } int AutoXResizeRightOffset( void ) const { return (m_auto_xresize_right_offset); } void AutoXResizeRightOffset( const int offset) { m_auto_xresize_right_offset=offset; } };

Por padrão, o modo de vincular a borda direita do controle com a borda direita do formulário está desativado (false) e a margem é igual a 0. A inicialização é realizada no construtor da classe CElement (veja o código abaixo):

CElement::CElement( void ) : m_auto_xresize_mode( false ), m_auto_xresize_right_offset( 0 ) { }

Anteriormente, o método CWindow::ChangeWindowWidth() já foi criado na classe CWindow para alterar a largura do formulário. Agora, se o modo está ativado, a largura do formulário é automaticamente alterada somente se a interface gráfica foi implementada na sub-janela do indicador. Em outras palavras, se a largura da janela de gráfico é alterada no manipulador de eventos do formulário devido ao evento CHARTEVENT_CHART_CHANGE, a largura do formulário é alterada.

if (id== CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { if (m_clamping_area_mouse==NOT_PRESSED) { SetWindowProperties(); UpdateWindowXY(m_x,m_y); } if (CElement::AutoXResizeMode()) ChangeWindowWidth(m_chart.WidthInPixels()- 2 ); return ; }

O novo identificador foi adicionado à lista de eventos da biblioteca - ON_WINDOW_CHANGE_SIZE. Este ID é utilizado para gerar a mensagem de alteração do tamanho do formulário.

... #define ON_WINDOW_CHANGE_SIZE ( 3 ) ...

A geração de tal mensagem foi adicionada ao método CWindow::ChangeWindowWidth(). A versão resumida do método é mostrada abaixo:

void CWindow::ChangeWindowWidth( const int width) { :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_WINDOW_CHANGE_SIZE,( long )CElement::Id(), 0 ,””); }

A mensagem é processada no motor da biblioteca (classe CWndEvents). Adicionado o método virtual ChangeWidthByRightWindowSide() para a classe base dos controles CElement. Além disso, foi alterado a implementação do método em muitos classes derivadas (onde a largura do controle deve ser alterada).

class CElement { public : virtual void ChangeWidthByRightWindowSide( void ) {} };

Após a chegada do evento ON_WINDOW_CHANGE_SIZE na classe CWndEvents, é possível alterar a largura dos controles que foram ativados no modo correspondente. O método CWndEvents::OnWindowChangeSize() foi implementado para esta finalidade.

class CWndEvents : public CWndContainer { private : bool OnWindowChangeSize( void ); }; bool CWndEvents::OnWindowChangeSize( void ) { if (m_id!= CHARTEVENT_CUSTOM +ON_WINDOW_CHANGE_SIZE) return ( false ); int awi=m_active_window_index; if (m_lparam!=m_windows[awi].Id()) return ( true ); int elements_total=CWndContainer::ElementsTotal(awi); for ( int e= 0 ; e<elements_total; e++) { if (m_wnd[awi].m_elements[e].ClassName()== "CWindow" ) continue ; if (m_wnd[awi].m_elements[e].AutoXResizeMode()) m_wnd[awi].m_elements[e].ChangeWidthByRightWindowSide(); } return ( true ); }

O método é chamado no método principal do processamento de eventos da biblioteca CWndEvents::ChartEventCustom().

void CWndEvents::ChartEventCustom( void ) { if (OnWindowChangeSize()) return ; inicializador }

Atualmente, o método ChangeWidthByRightWindowSide() para alterar a largura do controle em relação à largura do formulário em que eles estão associadas está presente nas seguintes classes:

CTabs – guias simples.

– guias simples. CIconTabs – guias com imagens.

– guias com imagens. CStatusBar – barra de estado.

– barra de estado. CMenuBar – menu principal.

– menu principal. CLabelsTable – tabela com o rótulo de texto.

– tabela com o rótulo de texto. CTable – tabela com o caixa de edição.

– tabela com o caixa de edição. CCanvasTable – tabela renderizada.

– tabela renderizada. CProgressBar – barra de progresso.

– barra de progresso. CTreeView – lista hierárquica.

– lista hierárquica. CFileNavigator – navegador de arquivos.

– navegador de arquivos. CLineGraph – gráfico de linha.

Como exemplo, o código do método para o controle do tipo CLabelsTable é exibido abaixo.

void CLabelsTable::ChangeWidthByRightWindowSide( void ) { int x= 0 ; int x_size= 0 ; x_size=m_wnd.X2()-m_area.X()-m_auto_xresize_right_offset; CElement::XSize(x_size); m_area.XSize(x_size); m_area.X_Size(x_size); x=m_area.X2()-m_scrollv.ScrollWidth(); m_scrollv.XDistance(x); x_size=CElement::XSize()-m_scrollh.ScrollWidth()+ 1 ; m_scrollh.ChangeXSize(x_size); Moving(m_wnd.X(),m_wnd.Y()); }





7. Foi adicionado a possibilidade de alternar programaticamente as guias após a sua criação. O método SelectTab() foi implementado nas classes CTabs e CIconTabs. Como exemplo, o código a seguir mostra o método da classe CTabs:

class CTabs : public CElement { public : void SelectTab( const int index); }; void CTabs::SelectTab( const int index) { for ( int i= 0 ; i<m_tabs_total; i++) { if (index==i) { int x= 0 ; int y= 0 ; int x_size= 0 ; int y_size= 0 ; SelectedTab(index); m_tabs[i].Color(m_tab_text_color_selected); m_tabs[i].BackColor(m_tab_color_selected); CalculatingPatch(x,y,x_size,y_size); m_patch.X_Size(x_size); m_patch.Y_Size(y_size); m_patch.XGap(x-m_wnd.X()); m_patch.YGap(y-m_wnd.Y()); Moving(m_wnd.X(),m_wnd.Y()); } else { m_tabs[i].Color(m_tab_text_color); m_tabs[i].BackColor(m_tab_color); } } ShowTabElements(); }

8. Foi adicionado a possibilidade de desfazer a seleção de uma linha no campo de edição da tabela (CTable) através do clique sobre ela novamente

9. O formato da string "column_row_text" é enviado em um evento gerado como um parâmetro de string (sparam) ao clicar em uma célula da tabela (CTable) com o modo de edição da célula desativado.

10. Foram corrigidos a enumeração e os métodos para definir a área do clique do botão do mouse. Agora a enumeração ENUM_MOUSE_STATE é usada para monitorar a área do clique esquerdo do botão do mouse em todos os controles.

11. Foram renomeados alguns arquivos de imagem usados ​​como recurso (resource) na biblioteca devido as limitações do tamanho do nome do arquivo nas aplicações do tipo Indicator.

12. Além disso, foi adicionado algumas melhorias visuais pequenas e corrigido alguns erros. Alguns erros detectados ocorreram apenas no MetaTrader 4.

Aplicação para Testar as Atualizações

Vamos desenvolver uma aplicação que lhe permita testar todas as alterações mencionadas acima. Nós vamos criar duas versões do aplicação — "Expert" e "Indicator". A interface gráfica do indicador estará localizada na sub-janela do gráfico tornando possível o teste do encaixe automático da largura da janela para a largura da sub-janela do gráfico, bem como o ajuste da largura dos elementos que estão vinculados a ela.

Para realizar um teste completo, todos os tipos de controle existentes na biblioteca serão incluídos na interface gráfica. Os controles devem estar localizados em diferentes guias (CTabs) para otimizar ao máximo o espaço da interface gráfica. Já que a lista de controles é bem grande, seria conveniente colocarmos a implementação dos métodos para a sua criação em um arquivo separado. Vamos chamar o arquivo de MainWindow.mqh. Ele será armazenado na pasta com os demais arquivos do projeto. Ele deve ser incluído logo após o corpo da classe personalizada, conforme mostrado no código a seguir:

#include <EasyAndFastGUI\Controls\WndEvents.mqh> class CProgram : public CWndEvents { }; #include "MainWindow.mqh"

Program.mqh should be connected to MainWindow.mqh.

#include "Program.mqh"

No arquivo Program.mqh, é conveniente deixar apenas o arquivo principal para criar a interface gráfica do programa, onde são chamados todos os métodos da criação dos controles.

A aplicação de teste da interface gráfica irá conter oito guias no total. As imagens abaixo mostram a posição dos controles. A primeira guia contém todos os tipos de botões (incluindo os grupos de botões) e a lista com a barra de rolagem vertical. O "Simple Button 3" possui dois modos. Se ativado, aparecerá o elemento barra de progresso simulando a execução de algum processo.

Fig. 3. Grupo de controles para a primeira guia da interface gráfica





Quando o "Simple Button 3" estiver ativado, a barra de progresso é exibida na área da barra de estado (veja a imagem abaixo):

Fig. 4. Controle barra de progresso





A segunda, terceira e quarta guia irão conter as tabelas de diferentes tipos:

Fig. 5. Grupo de controles da segunda guia da interface gráfica

Fig. 6. Grupo de controles da terceira guia da interface gráfica

Fig. 7. Grupo de controles da quarta guia da interface gráfica





A quinta guia contém o controle do gráfico de linha. Os métodos para trabalhar com ela são declarados e implementados na classe CProgram. O timer CProgram::OnTimerEvent() gera a série aleatória a cada 300 milissegundos:

Fig. 8. Grupo de controles da quinta guia da interface gráfica





A sexta e sétima guia contêm a a lista hierárquica e o navegador de arquivos, bem como vários tipos de caixas de combinação, campos de entrada e caixas de seleção:

Fig. 9. Grupo de controles da sexta guia da interface gráfica

Fig. 10. Grupo de controles da sétima guia da interface gráfica





A oitava guia contém os seguintes controles: calendário, calendário suspenso, controle deslizante, controle deslizante duplo, separador e botão de seleção da paleta de cores:

Fig. 11. Grupo de controles da oitava guia da interface gráfica





Se quiser que a janela da paleta de cores seja criada na janela do gráfico principal, deve-se indicar o índice zero no método de criação, tanto para o formulário quanto para os controles que estão vinculados neste formulário. Aqui, apenas um controle (paleta de cores) é vinculado ao formulário. A imagem abaixo mostra o resultado final:

Fig. 12. Controle paleta de cores na janela principal do gráfico





Como já foi mencionado, nós criamos uma outra aplicação (Expert) contendo a mesma interface gráfica:



Fig. 13. Teste da aplicação do tipo Expert





Ambos os tipos da aplicação (Expert e Indicador) foram implementados para as duas plataformas - MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Todos os arquivos do teste estão anexados abaixo.

Conclusão

A biblioteca para a criação de interfaces gráficas no atual estágio de desenvolvimento se parece com o esquema abaixo.

Fig. 14. Estrutura da biblioteca, no atual estágio de desenvolvimento





Muitas correções e atualizações foram aplicadas nas solicitações dos usuários interessados. Se lhe faltar alguma coisa ou você detectar algum um erro relacionado a biblioteca ao desenvolver uma aplicação, por favor escreva um comentário no artigo ou me envie uma mensagem privada. Eu estarei contente em ajudá-lo. Eu já estou trabalhando na próxima versão da biblioteca (build 3). Ela terá muitos recursos adicionais que levará a biblioteca para um novo nível.