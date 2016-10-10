Interfaces Gráficas VII: O Controle Guias (Capítulo 2)

Conteúdo





Introdução

O primeiro artigo Interfaces gráficas I: Preparação da Estrutura da Biblioteca (Capítulo 1) considera em detalhes a finalidade desta biblioteca. Você irã encontrar uma lista de artigos com os links no final de cada capítulo. Lá, você também pode encontrar e baixar a versão completa da biblioteca, no estágio de desenvolvimento atual. Os arquivos devem estar localizados nas mesmas pastas que o arquivo baixado.

Foi introduzido no primeiro capítulo da sétima parte três classes de controles para a criação de tabelas: Tabela com o rótulo de texto (CLabelsTable), tabela com a caixa de edição (CTable) e a tabela renderizada (CCanvasTable). Neste artigo (capítulo dois) nós vamos introduzir o controle Guias. Duas classes serão introduzidas para esse controle - a simples e com a funcionalidade estendida.

O controle Guias

As guias são utilizadas para controlar a exibição de conjuntos predefinidos do controle interface gráfica. Muitas vezes, as aplicações multi-funcionais exigem um grande número de controles para se encaixar em um espaço alocado limitado para a interface gráfica. As guias podem ser usadas ​​para agrupar os controles por categorias e exibir apenas o grupo que é necessário no momento. Isso torna a interface muito mais acessível e intuitiva para o usuário final. Na superfície, as guias são parecidas com um grupo de botões com rótulos (nome do grupo de controles). Ao mesmo tempo, apenas uma delas que poderá ser selecionada (ativa).

Vamos enumerar todos os componentes deste controle.

Plano de fundo ou a área que encaixa o grupo de controles Guias

Fig. 1. Componentes do controle Guias.

Vamos criar quatro modos para posicionar as guias em relação à área, onde outros controles serão colocados: superior, inferior, esquerda e direita.

Desenvolvimento de uma Classe para a Criação do Controle Guias

Crie o arquivo Tabs.mqh e inclua-o no arquivo da biblioteca WndContainer.mqh:

#include "Tabs.mqh"

A classe CTabs deve ser criada no arquivo Tabs.mqh. Nesta classe, assim como nas classes de outros controles, é necessário a criação dos métodos padrão, bem como os métodos para armazenar o ponteiro para o formulário, ao qual será anexado esse controle.

class CTabs : public CElement { private : CWindow *m_wnd; public : CTabs( void ); ~CTabs( void ); void WindowPointer(CWindow & object ) { m_wnd=::GetPointer( object ); } public : virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); virtual void OnEventTimer( void ); virtual void Moving( const int x, const int y); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); virtual void SetZorders( void ); virtual void ResetZorders( void ); virtual void ResetColors( void ) {} }; CTabs::CTabs( void ) { } CTabs::~CTabs( void ) { }

As propriedades das Guias podem ser divididas em únicas e comuns. Vamos enumerar as duas listas.

Propriedades únicas

Array de ponteiros para os controles ligados à guia

Texto

Largura

Crie a estrutura TElements para as propriedades únicas e declare um array dinâmico com este tipo:

class CTabs : public CElement { private : struct TElements { CElement *elements[]; string m_text; int m_width; }; TElements m_tab[]; };

Propriedades comuns

Modo de posicionamento das guias

Cor de fundo da área

Tamanho das guias ao longo do eixo Y (altura)

Cores das guias em diferentes estados

Cor do texto da guia em diferentes estados

Cor das bordas da guia

Prioridades do clique do botão esquerdo do mouse

Para definir o modo de posicionamento da enumeração ENUM_TABS_POSITION deve ser adicionada ao arquivo Enums.mqh:

enum ENUM_TABS_POSITION { TABS_TOP = 0 , TABS_BOTTOM = 1 , TABS_LEFT = 2 , TABS_RIGHT = 3 };

A declaração dos campos e métodos para definir as propriedades são fornecidas no código a seguir:

class CTabs : public CElement { private : ENUM_TABS_POSITION m_position_mode; int m_area_color; int m_tab_y_size; color m_tab_color; color m_tab_color_hover; color m_tab_color_selected; color m_tab_color_array[]; color m_tab_text_color; color m_tab_text_color_selected; color m_tab_border_color; int m_zorder; int m_tab_zorder; public : void PositionMode( const ENUM_TABS_POSITION mode) { m_position_mode=mode; } ENUM_TABS_POSITION PositionMode( void ) const { return (m_position_mode); } void TabYSize( const int y_size) { m_tab_y_size=y_size; } void AreaColor( const color clr) { m_area_color=clr; } void TabBackColor( const color clr) { m_tab_color=clr; } void TabBackColorHover( const color clr) { m_tab_color_hover=clr; } void TabBackColorSelected( const color clr) { m_tab_color_selected=clr; } void TabBorderColor( const color clr) { m_tab_border_color=clr; } void TabTextColor( const color clr) { m_tab_text_color=clr; } void TabTextColorSelected( const color clr) { m_tab_text_color_selected=clr; } };

Antes de criar um controle, é necessário adicionar o número necessário de guias com uma indicação do texto exibido e da largura. Vamos escrever o método CTabs::addTab() para isso. Os valores padrão dos argumentos do método são «» (string vazia) e 50 (largura).

class CTabs : public CElement { public : void AddTab( const string tab_text= "" , const int tab_width= 50 ); }; void CTabs::AddTab( const string tab_text, const int tab_width) { int array_size=:: ArraySize (m_tabs); :: ArrayResize (m_tabs,array_size+ 1 ); :: ArrayResize (m_tab,array_size+ 1 ); m_tab[array_size].m_text =tab_text; m_tab[array_size].m_width =tab_width; m_tabs_total=array_size+ 1 ; }

Se uma determinada guia deve ser pré-selecionada ao carregar o aplicativo MQL ao gráfico, então, antes de criar o controle, é necessário especificar o seu índice usando o método CTabs::SelectedTab(). Ele também irá exigir o método privado CTabs::CheckTabIndex() para verificar e ajustar o índice da guia selecionada, no caso de exceder o seu tamanho.

class CTabs : public CElement { private : int m_selected_tab; public : void SelectedTab( const int index) { m_selected_tab=index; } int SelectedTab( void ) const { return (m_selected_tab); } private : void CheckTabIndex( void ); }; void CTabs::CheckTabIndex( void ) { int array_size=:: ArraySize (m_tab); if (m_selected_tab< 0 ) m_selected_tab= 0 ; if (m_selected_tab>=array_size) m_selected_tab=array_size- 1 ; }

Para criar o controle, nós precisaremos de três métodos privados e um público:

class CTabs : public CElement { private : CRectLabel m_main_area; CRectLabel m_tabs_area; CEdit m_tabs[]; public : bool CreateTabs( const long chart_id, const int subwin, const int x, const int y); private : bool CreateMainArea( void ); bool CreateTabsArea( void ); bool CreateButtons( void ); };

Se nenhuma guia foi adicionada antes de colocar o controle, então, a chamada do método público CTabs::CreateTabs() irá parar de criar a interface gráfica enviará a seguinte mensagem para o log:

if (m_tabs_total< 1 ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Este método era para ser chamado, " "se um grupo conter pelo menos uma guia! Utilize o método CTabs::AddTab()" ); return ( false ); }

A determinação e o cálculo das coordenadas para os componentes dos objetos do controle também serão diferentes, dependendo do modo do posicionamento da guia selecionada. Esses cálculos exigem o método CTabs::SumWidthTabs(), que retorna a largura total de todas as guias. Ele irá retornar a largura da primeira guia nos modos de posicionamento da guia na esquerda (TABS_LEFT) e direita (TABS_RIGHT). Para a parte superior (TABS_TOP) e inferior (TABS_BOTTOM) do modos, é somado a largura de todas as abas.

class CTabs : public CElement { private : ENUM_TABS_POSITION m_position_mode; private : int SumWidthTabs( void ); }; int CTabs::SumWidthTabs( void ) { int width= 0 ; if (m_position_mode==TABS_LEFT || m_position_mode==TABS_RIGHT) return (m_tab[ 0 ].m_width); for ( int i= 0 ; i<m_tabs_total; i++) width=width+m_tab[i].m_width; width=width-(m_tabs_total- 1 ); return (width); }

O método CTabs::CreateMainArea() foi projetado para criar a área onde os grupos de controle serão localizados. O cálculo das coordenadas e tamanhos dos objetos são parecidos com isso (versão resumida do método):

bool CTabs::CreateMainArea( void ) { string name=CElement::ProgramName()+ "_tabs_main_area_" +( string )CElement::Id(); int x= 0 ; int y= 0 ; int x_size= 0 ; int y_size= 0 ; switch (m_position_mode) { case TABS_TOP : x =CElement::X(); y =CElement::Y()+m_tab_y_size- 1 ; x_size =CElement::XSize(); y_size =CElement::YSize()-m_tab_y_size; break ; case TABS_BOTTOM : x =CElement::X(); y =CElement::Y(); x_size =CElement::XSize(); y_size =CElement::YSize()-m_tab_y_size; break ; case TABS_RIGHT : x =CElement::X(); y =CElement::Y(); x_size =CElement::XSize()-SumWidthTabs()+ 1 ; y_size =CElement::YSize(); break ; case TABS_LEFT : x =CElement::X()+SumWidthTabs()- 1 ; y =CElement::Y(); x_size =CElement::XSize()-SumWidthTabs()+ 1 ; y_size =CElement::YSize(); break ; } if (!m_main_area.Create(m_chart_id,name,m_subwin,x,y,x_size,y_size)) return ( false ); return ( true ); }

A seguir encontramos o cálculo das coordenadas e tamanhos do fundo para as guias, dependendo do modo de posicionamento indicado no método CTabs::CreateTabsArea():

bool CTabs::CreateTabsArea( void ) { string name=CElement::ProgramName()+ "_tabs_area_" +( string )CElement::Id(); int x=CElement::X(); int y=CElement::Y(); int x_size=SumWidthTabs(); int y_size= 0 ; if (m_position_mode==TABS_TOP || m_position_mode==TABS_BOTTOM) { y_size=m_tab_y_size; } else { y_size=m_tab_y_size*m_tabs_total-(m_tabs_total- 1 ); } if (m_position_mode==TABS_BOTTOM) { y=CElement::Y2()-m_tab_y_size- 1 ; } else if (m_position_mode==TABS_RIGHT) { x=CElement::X2()-x_size; } if (!m_tabs_area.Create(m_chart_id,name,m_subwin,x,y,x_size,y_size)) return ( false ); return ( true ); }

O método CTabs::CreateButtons() requer apenas o cálculo das coordenadas para a criação das guias. A largura é definida na classe personalizada do aplicativo antes que do controle ser criado. Caso contrário, o valor padrão (largura) é usado. Abaixo está uma versão resumida do método:

bool CTabs::CreateButtons( void ) { int x =CElement::X(); int y =CElement::Y(); if (m_position_mode==TABS_BOTTOM) y=CElement::Y2()-m_tab_y_size- 1 ; else if (m_position_mode==TABS_RIGHT) x=CElement::X2()-SumWidthTabs(); CheckTabIndex(); for ( int i= 0 ; i<m_tabs_total; i++) { string name=CElement::ProgramName()+ "_tabs_edit_" +( string )i+ "__" +( string )CElement::Id(); if (m_position_mode==TABS_TOP || m_position_mode==TABS_BOTTOM) x=(i> 0 ) ? x+m_tab[i- 1 ].m_width- 1 : CElement::X(); else y=(i> 0 ) ? y+m_tab_y_size- 1 : CElement::Y(); if (!m_tabs[i].Create(m_chart_id,name,m_subwin,x,y,m_tab[i].m_width,m_tab_y_size)) return ( false ); } return ( true ); }

Para anexar qualquer controle para uma guia específica, nós vamos escrever o método CTabs::AddToElementsArray(). Ele tem dois argumentos: (1) índice da guia, que o controle deverá ser ligado e a (2) referência ao controle, um ponteiro que deve ser armazenado no array de controle da guia.

class CTabs : public CElement { public : void AddToElementsArray( const int tab_index,CElement &object); }; void CTabs::AddToElementsArray( const int tab_index , CElement &object ) { int array_size=:: ArraySize (m_tab); if (array_size< 1 || tab_index< 0 || tab_index>=array_size) return ; int size=:: ArraySize (m_tab[tab_index].elements); :: ArrayResize (m_tab[tab_index].elements,size+ 1 ); m_tab[tab_index].elements[size]=:: GetPointer (object); }

Ao alternar as guias, é necessário ocultar os controles da guia anterior e exibir os controles da guia recém-selecionada. Para este efeito, vamos criar o método CTabs::ShowTabElements(). A verificação para a visibilidade do controle está no início do método. Se o controle está oculto, então, o programa sai do método. Em seguida, ele verifica o índice da guia ativa e ajusta ela, se necessário. Em seguida, ele verifica todas as guias em um loop e executa a tarefa principal do método.

class CTabs : public CElement { public : void ShowTabElements( void ); }; void CTabs::ShowTabElements( void ) { if (!CElement::IsVisible()) return ; CheckTabIndex(); for ( int i= 0 ; i<m_tabs_total; i++) { int tab_elements_total=:: ArraySize (m_tab[i].elements); if (i==m_selected_tab) { for ( int j= 0 ; j<tab_elements_total; j++) m_tab[i].elements[j].Show(); } else { for ( int j= 0 ; j<tab_elements_total; j++) m_tab[i].elements[j].Hide(); } } }

O método CTabs::OnClickTab() será usado para manipular o acionamento de uma guia. Em primeiro lugar, o programa tem de passar por dois controles: (1) com base no nome do objeto pressionado e (2) com base no identificador do controle, obtido a partir do nome do objeto utilizando o método CTabs::IdFromObjectName(). Se as verificações são passadas, então o programa (1) encontra a guia pressionada em um loop, (2) armazena os índices e (3) define as cores correspondentes. No final do método CTabs::ShowTabElements(), apenas os controles da guia ativa são visíveis.

class CTabs : public CElement { private : bool OnClickTab( const string pressed_object); int IdFromObjectName( const string object_name); }; bool CTabs::OnClickTab( const string clicked_object) { if (:: StringFind (clicked_object,CElement::ProgramName()+ "_tabs_edit_" , 0 )< 0 ) return ( false ); int id=IdFromObjectName(clicked_object); if (id!=CElement::Id()) return ( false ); for ( int i= 0 ; i<m_tabs_total; i++) { if (m_tabs[i].Name()==clicked_object) { SelectedTab(i); m_tabs[i].Color(m_tab_text_color_selected); m_tabs[i].BackColor(m_tab_color_selected); } else { m_tabs[i].Color(m_tab_text_color); m_tabs[i].BackColor(m_tab_color); } } ShowTabElements(); return ( true ); }

Neste caso, o código para o manipulador de evento principal CTabs::OnEvent() é como mostrado no código abaixo:

void CTabs::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!CElement::IsVisible()) return ; int x=( int )lparam; int y=( int )dparam; for ( int i= 0 ; i<m_tabs_total; i++) m_tabs[i].MouseFocus(x>m_tabs[i].X() && x<m_tabs[i].X2() && y>m_tabs[i].Y() && y<m_tabs[i].Y2()); return ; } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (OnClickTab(sparam)) return ; } }

Todos os métodos da classe CTabs classe foram considerados. Agora, vamos testar como tudo isso ira funcionar.





Teste do Controle Guias

Para os testes, vamos usar o EA a partir da parte anterior da série e remover tudo, exceto o menu principal e a barra de estado de sua interface gráfica. Nós vamos fazer com que todos os modos de posicionamento da guia (superior/inferior/esquerda/direita) sejam fáceis de testar, bem como o seu tamanho (altura), que seja fácil de ajustar. Para este fim, adicione os parâmetros externos ao EA no arquivo Program.mqh com a classe personalizada:

input ENUM_TABS_POSITION TabsPosition =TABS_TOP; input int TabsHeight = 20 ;

Em seguida, na classe personalizada (CProgram) do aplicativo, declare uma instância da classe CTabs e o método para a criação do controle Guias recuado dos pontos da borda do formulário:

class CProgram : public CWndEvents { private : CTabs m_tabs; private : #define TABS1_GAP_X ( 4 ) #define TABS1_GAP_Y ( 45 ) bool CreateTabs( void ); };

Haverá quatro guias no total. O texto exibido e a largura das guias podem ser modificadas ao inicializar os arrays, os valores de seus elementos são, em seguida, passado em um loop usando o método CTabs::addTab(). A altura e posicionamento das guias serão definidos pelos parâmetros externos. A segunda aba (índice 1) será selecionada por padrão (quando o programa for carregado ao gráfico pela primeira vez). O código completo do método CProgram::CreateTabs() pode ser visto abaixo:

bool CProgram::CreateTabs( void ) { #define TABS1_TOTAL 4 m_tabs.WindowPointer(m_window1); int x=m_window1.X()+TABS1_GAP_X; int y=m_window1.Y()+TABS1_GAP_Y; string tabs_text[]={ "Tab 1" , "Tab 2" , "Tab 3" , "Tab 4" }; int tabs_width[]={ 90 , 90 , 90 , 90 }; m_tabs.XSize( 596 ); m_tabs.YSize( 243 ); m_tabs.TabYSize(TabsHeight); m_tabs.PositionMode(TabsPosition); m_tabs.SelectedTab((m_tabs.SelectedTab()== WRONG_VALUE ) ? 1 : m_tabs.SelectedTab()); m_tabs.AreaColor( clrWhite ); m_tabs.TabBackColor( C'225,225,225' ); m_tabs.TabBackColorHover( C'240,240,240' ); m_tabs.TabBackColorSelected( clrWhite ); m_tabs.TabBorderColor( clrSilver ); m_tabs.TabTextColor( clrGray ); m_tabs.TabTextColorSelected( clrBlack ); for ( int i= 0 ; i<TABS1_TOTAL; i++) m_tabs.AddTab(tabs_text[i],tabs_width[i]); if (!m_tabs.CreateTabs(m_chart_id,m_subwin,x,y)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_tabs); return ( true ); }

O método deve ser chamado no método principal para criar a interface gráfica da aplicação (ver a versão resumida do método no código abaixo):

bool CProgram::CreateExpertPanel( void ) { if (!CreateTabs()) return ( false ); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

Compile o programa e carregue-o ao gráfico. Os modos de posicionamento da guia será alterada sucessivamente nos parâmetros externos (veja as imagens abaixo):

Fig. 2. Modo de posicionamento das guias - «Superior».

Fig. 3. Modo de posicionamento das guias - «Inferior».

Fig. 4. Modo de posicionamento das guias - «Esquerda».

Fig. 5. Modo de posicionamento das guias - «Direita».





Agora vamos testar como ele funciona com os grupos de controles ligados a cada guia. Para fazer isso, crie uma cópia separada do mesmo EA e exclua os parâmetros externos dele. Aqui, as abas serão posicionadas na parte superior (TABS_TOP) da área de trabalho.

Uma tabela com o rótulo de texto será anexada na primeira guia. Uma tabela com a caixa de edição será anexada à segunda. Uma tabela renderizada à terceira. O quarto - um grupo de controles, que contém:

quatro caixas de seleção;



quatro caixas de seleção com caixas de edição;



quatro caixas de combinação com as caixas de seleção;



uma linha de separação.

Na classe personalizada (CProgram) do aplicativo de teste, declare as (1) instâncias desses controles, (2) os métodos para criá-los e (3) as margens das bordas d formulário (ver o código abaixo):

class CProgram : public CWndEvents { private : CLabelsTable m_labels_table; CTable m_table; CCanvasTable m_canvas_table; CCheckBox m_checkbox1; CCheckBox m_checkbox2; CCheckBox m_checkbox3; CCheckBox m_checkbox4; CCheckBoxEdit m_checkboxedit1; CCheckBoxEdit m_checkboxedit2; CCheckBoxEdit m_checkboxedit3; CCheckBoxEdit m_checkboxedit4; CCheckComboBox m_checkcombobox1; CCheckComboBox m_checkcombobox2; CCheckComboBox m_checkcombobox3; CCheckComboBox m_checkcombobox4; CSeparateLine m_sep_line; private : #define TABLE1_GAP_X ( 5 ) #define TABLE1_GAP_Y ( 65 ) bool CreateLabelsTable( void ); #define TABLE2_GAP_X ( 5 ) #define TABLE2_GAP_Y ( 65 ) bool CreateTable( void ); #define TABLE3_GAP_X ( 5 ) #define TABLE3_GAP_Y ( 65 ) bool CreateCanvasTable( void ); #define SEP_LINE_GAP_X ( 300 ) #define SEP_LINE_GAP_Y ( 70 ) bool CreateSepLine( void ); #define CHECKBOX1_GAP_X ( 18 ) #define CHECKBOX1_GAP_Y ( 75 ) bool CreateCheckBox1( const string text); #define CHECKBOX2_GAP_X ( 18 ) #define CHECKBOX2_GAP_Y ( 175 ) bool CreateCheckBox2( const string text); #define CHECKBOX3_GAP_X ( 315 ) #define CHECKBOX3_GAP_Y ( 75 ) bool CreateCheckBox3( const string text); #define CHECKBOX4_GAP_X ( 315 ) #define CHECKBOX4_GAP_Y ( 175 ) bool CreateCheckBox4( const string text); #define CHECKBOXEDIT1_GAP_X ( 40 ) #define CHECKBOXEDIT1_GAP_Y ( 105 ) bool CreateCheckBoxEdit1( const string text); #define CHECKBOXEDIT2_GAP_X ( 40 ) #define CHECKBOXEDIT2_GAP_Y ( 135 ) bool CreateCheckBoxEdit2( const string text); #define CHECKBOXEDIT3_GAP_X ( 337 ) #define CHECKBOXEDIT3_GAP_Y ( 105 ) bool CreateCheckBoxEdit3( const string text); #define CHECKBOXEDIT4_GAP_X ( 337 ) #define CHECKBOXEDIT4_GAP_Y ( 135 ) bool CreateCheckBoxEdit4( const string text); #define CHECKCOMBOBOX1_GAP_X ( 40 ) #define CHECKCOMBOBOX1_GAP_Y ( 205 ) bool CreateCheckComboBox1( const string text); #define CHECKCOMBOBOX2_GAP_X ( 40 ) #define CHECKCOMBOBOX2_GAP_Y ( 235 ) bool CreateCheckComboBox2( const string text); #define CHECKCOMBOBOX3_GAP_X ( 337 ) #define CHECKCOMBOBOX3_GAP_Y ( 205 ) bool CreateCheckComboBox3( const string text); #define CHECKCOMBOBOX4_GAP_X ( 337 ) #define CHECKCOMBOBOX4_GAP_Y ( 235 ) bool CreateCheckComboBox4( const string text); };

Nos artigos anteriores, foi exibido repetidamente como criar os controles e anexá-los ao formulário. Portanto, o código de apenas um destes métodos será fornecido aqui para mostrar como anexar um controle a uma guia. O mais simples desses controles seria a linha de separação, que é suficiente como um exemplo. No código abaixo, a linha que chama o método CTabs::AddToElementsArray() é destacado em amarelo. O primeiro argumento é o índice da guia, na qual o controle deve ser anexado. Aqui, o índice é 3, ou seja, a quarta guia. O segundo argumento é o objecto do controle que deve ser ligado à guia especificada.

bool CProgram::CreateSepLine( void ) { m_sep_line.WindowPointer(m_window1); m_tabs.AddToElementsArray( 3 ,m_sep_line); int x=m_window1.X()+SEP_LINE_GAP_X; int y=m_window1.Y()+SEP_LINE_GAP_Y; int x_size= 2 ; int y_size= 210 ; m_sep_line.DarkColor( C'213,223,229' ); m_sep_line.LightColor( clrWhite ); m_sep_line.TypeSepLine(V_SEP_LINE); if (!m_sep_line.CreateSeparateLine(m_chart_id,m_subwin, 0 ,x,y,x_size,y_size)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_sep_line); return ( true ); }

Uma vez que a interface gráfica do aplicativo foi criada, o método CTabs::ShowTabElements() deve ser chamado para exibir apenas os controles das guias ativas (veja a versão resumida do método no código abaixo). Se não for feito isso, todos os controles de todas as guias serão exibidos.

bool CProgram::CreateExpertPanel( void ) { if (!CreateLabelsTable()) return ( false ); if (!CreateTable()) return ( false ); if (!CreateCanvasTable()) return ( false ); if (!CreateSepLine()) return ( false ); if (!CreateCheckBox1( "Checkbox 1" )) return ( false ); if (!CreateCheckBox2( "Checkbox 2" )) return ( false ); if (!CreateCheckBox3( "Checkbox 3" )) return ( false ); if (!CreateCheckBox4( "Checkbox 4" )) return ( false ); if (!CreateCheckBoxEdit1( "Checkbox Edit 1:" )) return ( false ); if (!CreateCheckBoxEdit2( "Checkbox Edit 2:" )) return ( false ); if (!CreateCheckBoxEdit3( "Checkbox Edit 3:" )) return ( false ); if (!CreateCheckBoxEdit4( "Checkbox Edit 4:" )) return ( false ); if (!CreateCheckComboBox1( "CheckCombobox 1:" )) return ( false ); if (!CreateCheckComboBox2( "CheckCombobox 2:" )) return ( false ); if (!CreateCheckComboBox3( "CheckCombobox 3:" )) return ( false ); if (!CreateCheckComboBox4( "CheckCombobox 4:" )) return ( false ); m_tabs.ShowTabElements(); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

O resultado deve ser igual a imagem abaixo

Fig. 6. Controles da primeira guia.

Fig. 7. Controles da segunda guia.

Fig. 8. Controles da terceira guia.

Fig. 9. Controles da quarta guia.





Tudo está funcionando como pretendido. A sétima parte da série dedicada à biblioteca para criar as interfaces gráficas já pode ser concluída. Como um suplemento, você pode baixar outro código da classe (CIconTabs) para a criação das guias com funcionalidade estendida, que é fornecido nos anexos deste artigo. Ao contrário da classe CTabs, o controle do tipo CIconTabs pode ter ícones ajustáveis ​​para cada guia. Isso pode ajudar a tornar a interface gráfica mais amigável, se necessário.

Os ícones e textos exibidos podem ser colocados com precisão em relação à borda de cada guia, usando os métodos especiais (ver no código abaixo):

class CIconTabs : public CElement { private : int m_icon_x_gap; int m_icon_y_gap; int m_label_x_gap; int m_label_y_gap; public : void IconXGap( const int x_gap) { m_icon_x_gap=x_gap; } void IconYGap( const int y_gap) { m_icon_y_gap=y_gap; } void LabelXGap( const int x_gap) { m_label_x_gap=x_gap; } void LabelYGap( const int y_gap) { m_label_y_gap=y_gap; } };

Um exemplo da aparência do ícone do controle guias é exibido na imagem abaixo:

Fig. 10. Controle ícone das guias.

O código desse expert também pode ser baixado a partir dos anexos deste artigo.

Conclusão

A esquemática da biblioteca para a criação das interfaces gráficas no atual estágio de desenvolvimento é parecido com a imagem abaixo:

Fig. 11. Estrutura da biblioteca no atual estágio de desenvolvimento.

Os controles tabela e guias foram cobertos na sétima parte da série sobre a criação das interfaces gráficas nos terminais de negociação MetaTrader. Foi fornecido três classes (CLabelsTable, CTable e CCanvasTable) para a criação de tabelas e duas classes (CTabs e CIconTabs) para a criação das guias.

A próxima parte (oitava) da série nós vamos estudar os seguintes controles.

Calendário estático e suspenso.

Lista hierárquica.

Navegador de arquivos.

Você pode encontrar e baixar o material da sétima parte da série nos arquivos anexados para testar o seu funcionamento. Se você tiver dúvidas sobre a utilização do material a partir desses arquivos, você poderá consultar a descrição detalhada do desenvolvimento da biblioteca em um dos artigos da lista abaixo ou fazer sua pergunta nos comentários deste artigo.

Lista de artigos (capítulos) da sétima parte: