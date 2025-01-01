Operador switch

Compara o valor da expressão com constantes em todas as variantes de case e passa o controle para o operador, que corresponde ao valor da expressão. Cada variante de case pode ser marcada com uma constante inteira, uma constante literal ou uma expressão constante. A expressão constante não pode conter variáveis ou chamadas de função. A expressão do operador switch deve ser do tipo inteiro — int ou uint.

switch(expressão)

{

case constantes: operadores

case constantes: operadores

...

default: operadores

}

Operadores marcados pelo rótulo default são executados se nenhuma das constantes nos operadores case forem iguais ao valor da expressão. A variante default não precisa ser necessariamente declarada e não precisa ser necessariamente ser a último. Se nenhuma das constantes corresponder ao valor da expressão e a variante default não estiver presente, nenhuma ação será executada.

A palavra-chave case com uma constante são apenas rótulos, e se operadores forem executados para alguma variante case, o programa continuará a executar os operadores de todas as subseqüentes variantes até que o operador break ocorra. Isso permite vincular uma seqüência de operadores com várias variantes.

Uma expressão constante é calculada durante a compilação. Duas constantes em um operador switch não podem ter o mesmo valor.

Exemplos:

//--- Primeiro exemplo

switch(x)

{

case 'A':

Print("CASE A");

break;

case 'B':

case 'C':

Print("CASE B ou C");

break;

default:

Print("NOT A, B ou C");

break;

}



//--- Segundo exemplo

string res="";

int i=0;

switch(i)

{

case 1:

res=i;break;

default:

res="default";break;

case 2:

res=i;break;

case 3:

res=i;break;

}

Print(res);

/*

Result

default

*/

