Compara o valor da expressão com constantes em todas as variantes de case e passa o controle para o operador, que corresponde ao valor da expressão. Cada variante de case pode ser marcada com uma constante inteira, uma constante literal ou uma expressão constante. A expressão constante não pode conter variáveis ou chamadas de função. A expressão do operador switch deve ser do tipo inteiro — int ou uint.
switch(expressão)
Operadores marcados pelo rótulo default são executados se nenhuma das constantes nos operadores case forem iguais ao valor da expressão. A variante default não precisa ser necessariamente declarada e não precisa ser necessariamente ser a último. Se nenhuma das constantes corresponder ao valor da expressão e a variante default não estiver presente, nenhuma ação será executada.
A palavra-chave case com uma constante são apenas rótulos, e se operadores forem executados para alguma variante case, o programa continuará a executar os operadores de todas as subseqüentes variantes até que o operador break ocorra. Isso permite vincular uma seqüência de operadores com várias variantes.
Uma expressão constante é calculada durante a compilação. Duas constantes em um operador switch não podem ter o mesmo valor.
Exemplos:
//--- Primeiro exemplo
