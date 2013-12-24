Introdução

Existem 6 estilos de desenhos no MQL4. E existem 18 estilos de desenhos no MQL5. Então pode valer a pena escrever um artigo para introduzir os estilos de desenhos do MQL5.

Estilos de desenho

Neste artigo consideraremos os detalhes de estilos de desenhos no MQL5. Além disso, criaremos um indicador para demonstrar como usar esses estilos de desenhos e refinar a diagramação.

No MQL4, não há um conceito de diagramação, mas o primeiro parâmetro da função SetIndexStyle(), Índice de linha, é equivalente ao índice de diagramação.

void SetIndexStyle( int index, int type, int style=EMPTY, int width=EMPTY, color clr= CLR_NONE )

No MQL4 existem apenas 6 estilos de desenhos, além disso o DRAW_ZIGZAG precisa de dois buffers, os outros 5 estilos de desenhos precisam apenas um buffer.

Então, no MQL4, o primeiro parâmetro da função SetIndexStyle() pode ser facilmente entendido como o índice de buffer. Isto não é um problema se você não usar o DRAW_ZIGZAG. A propósito, você viu os indicadores no MQL4 implementados com DRAW_ZIGZAG? Eu não vi. (O ZigZag.mq4 é implementado com DRAW_SECTION).

Vamos comparar os estilos de desenhos no MQL4 e MQL5:





Tabela 1. Lista de estilos de desenhos no MQL4 e MQL5

O que você vê? No MQL5 12 novos estilos de desenhos foram adicionados e há 8 estilos de desenhos novos com um buffer de cor. Ele pode ser usado vagamente como antes, o conceito de Índice de linha é confundido muito facilmente.

Então, o MQL5 dá a você uma diagramação, é equivalente à linha no MQL4 que você pode desenhar na janela do indicador.

Você pode desenhar não somente a linha no MQL5, então o nome é mais preciso com a diagramação.

Padrão de Buffer

Aqui nós definimos o conceito de padrão de buffer. O padrão de buffer de um estilo de desenho é que ele precisa de um número, tipo e arranjo de buffer.

Podemos representar o padrão de buffer de um estilo de desenho com uma série, letra D para DataBuffer, letra C para ColorBuffer da esquerda para a direita correspondendo ao número de índice do pequeno para o grande.

Então, o padrão de buffer dos estilos de desenho do MQL5 é apresentado na tabela a seguir:





Tabela 2. Padrões de buffer para os estilos de desenhos do MQL5

Se você tiver diagramações múltiplas em seus indicadores então o padrão de buffer dos indicadores é arranjado na ordem desses padrões de buffers de diagramação, o índice do buffer deve estar em ordem ascendente na chamada do SetIndexBuffer().

Se você usava algum buffer auxiliar para salvar os dados temporários que fossem requeridos para o cálculo, então estes buffers auxiliares devem se unir com o SetIndexBuffer() e serem colocados depois de todos os buffers que possam ser exibidos.

Ou então...

Eu publiquei um indicador, DemoBufferPattern, para demonstrar o padrão de buffer. Experimente você mesmo.

O indicador DemoDrawType

Vamos considerar o indicador DemoDrawType.

Figura 1. Parâmetros de entrada do indicador





Figura 2. Parâmetros de entrada do indicador (continuação)

Ele permite que você selecione qualquer estilo de desenho à partir da aba "entradas" e ajuste as várias propriedades da diagramação.





Figura 3. Lista de estilos de desenho

Então, precisamos definir uma variável de entrada para cada atributo e implementar uma função para verificar a racionalidade dessas variáveis.

Devido às variáveis de entrada não poderem ser modificadas no programa, elas também precisam definir um conjunto de variáveis globais para manter o valor da variável de entrada verificado.

input ENUM_DRAW_TYPE InpDrawType = DRAW_LINE ; input ENUM_LINE_STYLE InpLineStyle = STYLE_SOLID ; input bool InpShowData = true; input uchar InpArrow = 159 ; input int InpArrowShift = - 10 ; input int InpDrawBegin = 10 ; input int InpShift = 10 ; input int InpLineWidth = 1 ; input int InpColorNum = 60 ; input color InpPlotColor = RoyalBlue ; input double InpEmptyValue = 0.0 ; input string InpLabel = "Value" ; input bool InpTestEmptyValue = false; ENUM_DRAW_TYPE iDrawType = DRAW_LINE ; ENUM_LINE_STYLE iLineStyle = STYLE_SOLID ; bool bShowData = true; uchar uArrow = 181 ; int iArrowShift = - 10 ; int iDrawBegin = 10 ; int iShift = 10 ; int iLineWidth = 1 ; int iColorNum = 60 ; color iPlotColor = RoyalBlue ; string sLabel = "" ; bool bTestEmptyValue = false; double dEmptyValue = EMPTY_VALUE ; bool checkInput() { if (InpDrawType< DRAW_NONE || InpDrawType> DRAW_COLOR_CANDLES ) return (false); else iDrawType = InpDrawType; if (InpLineStyle< STYLE_SOLID || InpLineStyle> STYLE_DASHDOTDOT ) return (false); else iLineStyle = InpLineStyle; bShowData = InpShowData; uArrow = InpArrow; iArrowShift = InpArrowShift; iDrawBegin = InpDrawBegin; iShift = InpShift; iLineWidth = InpLineWidth; iColorNum = InpColorNum; iPlotColor = InpPlotColor; dEmptyValue = InpEmptyValue; sLabel = InpLabel; bTestEmptyValue = InpTestEmptyValue; return (true); }

Os exemplos de todos os 18 estilos de desenhos estão apresentados nas figuras 4-21:

Figura 4. Exemplo de estilo de desenho DRAW_NONE



Figura 5. Exemplo de estilo de desenho DRAW_LINE

Figura 6. Exemplo de estilo de desenho DRAW_HISTOGRAM

Figura 7. Exemplo de estilo de desenho DRAW_ARROW

Figura 8. Exemplo de estilo de desenho DRAW_SECTION

Figura 9. Exemplo de estilo de desenho DRAW_HISTOGRAM2

Figura 10. Exemplo de estilo de desenho DRAW_FILLING

Figura 11. Exemplo de estilo de desenho DRAW_ZIGZAG

Figura 12. Exemplo de estilo de desenho DRAW_BARS

Figura 13. Exemplo de estilo de desenho DRAW_CANDLES

Figura 14. Exemplo de estilo de desenho DRAW_COLOR_LINE

Figura 15. Exemplo de estilo de desenho DRAW_COLOR_HISTOGRAM

Figura 16. Exemplo de estilo de desenho DRAW_COLOR_ARROW

Figura 17. Exemplo de estilo de desenho DRAW_COLOR_SECTION

Figura 18. Exemplo de estilo de desenho DRAW_COLOR_HISTOGRAM2

Figura 19. Exemplo de estilo de desenho DRAW_COLOR_ZIGZAG

Figura 20. Exemplo de estilo de desenho DRAW_COLOR_BARS

Figura 21. Exemplo de estilo de desenho DRAW_COLOR_CANDLES

Como abordar o valor vazio

Os diferentes estilos de desenhos mostram gráficos diferentes, então eles requerem padrões de buffers diferentes.

Salvo pelos padrões de buffers diferentes, a maior diferença entre os estilos de desenhos é como eles abordam os valores vazios.

Então eu adicionei um parâmetro de entrada que permite que você insira um valor vazio. Devido ao alvo deste indicador ser demonstrar o DrawType, então, simplesmente uma vez para ajustar parte do valor nulo.

Baseado na diferença de abordagem dos valores vazios, todos os estilos de desenhos podem ser divididos em três categorias:





Tabela 3. Estilos de desenhos divididos por categorias



Os exemplos estão apresentados nas figuras 22-29.

Figura 22. Exemplo do estilo de desenho DRAW_LINE (com valores vazios)



Figura 23. Exemplo do estilo de desenho DRAW_SECTION (com valores vazios)

Figura 24. Exemplo do estilo de desenho DRAW_HISTOGRAM2 (com valores vazios)

Figura 25. Exemplo do estilo de desenho DRAW_BARS (com valores vazios)

Figura 26. Exemplo do estilo de desenho DRAW_FILLING (com valores vazios)

Figura 27. Exemplo do estilo de desenho DRAW_ZIGZAG (com valores vazios)

Figura 28. Exemplo do estilo de desenho DRAW_COLOR_ARROW (com valores vazios)

Figura 29. Exemplo do estilo de desenho DRAW_COLOR_CANDLES (com valores vazios)

O código-fonte completo do indicador:

#property copyright "2010, Loong@forum.mql4.com" #property link "http://login.mql5.com/pt/users/Loong" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_plots 1 #property indicator_buffers 5 struct SLoongDrawType { ENUM_DRAW_TYPE eDrawType; int iDrawType; int iNumBufferData; int iNumBufferColor; string sDrawType; string sDrawTypeDescription; }; const SLoongDrawType caDrawType[]= { { DRAW_NONE , 0 , 1 , 0 , "DRAW_NONE" , "Not drawn" }, { DRAW_LINE , 1 , 1 , 0 , "DRAW_LINE" , "Line" }, { DRAW_HISTOGRAM , 2 , 1 , 0 , "DRAW_HISTOGRAM" , "Histogram from the zero line" }, { DRAW_ARROW , 3 , 1 , 0 , "DRAW_ARROW" , "Drawing arrows" }, { DRAW_SECTION , 4 , 1 , 0 , "DRAW_SECTION" , "Section" }, { DRAW_HISTOGRAM2 , 5 , 2 , 0 , "DRAW_HISTOGRAM2" , "Histogram of the two indicator buffers" }, { DRAW_ZIGZAG , 6 , 2 , 0 , "DRAW_ZIGZAG" , "Style Zigzag allows vertical section on the bar" }, { DRAW_FILLING , 7 , 2 , 0 , "DRAW_FILLING" , "Color fill between the two levels" }, { DRAW_BARS , 8 , 4 , 0 , "DRAW_BARS" , "Display as a sequence of bars" }, { DRAW_CANDLES , 9 , 4 , 0 , "DRAW_CANDLES" , "Display as a sequence of candlesticks" }, { DRAW_COLOR_LINE , 10 , 1 , 1 , "DRAW_COLOR_LINE" , "Multicolored line" }, { DRAW_COLOR_HISTOGRAM , 11 , 1 , 1 , "DRAW_COLOR_HISTOGRAM" , "Multicolored histogram from the zero line" }, { DRAW_COLOR_ARROW , 12 , 1 , 1 , "DRAW_COLOR_ARROW" , "Drawing multicolored arrows" }, { DRAW_COLOR_SECTION , 13 , 1 , 1 , "DRAW_COLOR_SECTION" , "Multicolored section" }, { DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 , 14 , 2 , 1 , "DRAW_COLOR_HISTOGRAM2" , "Multicolored histogram of the two indicator buffers" }, { DRAW_COLOR_ZIGZAG , 15 , 2 , 1 , "DRAW_COLOR_ZIGZAG" , "Multicolored ZigZag" }, { DRAW_COLOR_BARS , 16 , 4 , 1 , "DRAW_COLOR_BARS" , "Multicolored bars" }, { DRAW_COLOR_CANDLES , 17 , 4 , 1 , "DRAW_COLOR_CANDLES" , "Multicolored candlesticks" } }; input ENUM_DRAW_TYPE InpDrawType = DRAW_LINE ; input ENUM_LINE_STYLE InpLineStyle = STYLE_SOLID ; input bool InpShowData = true ; input uchar InpArrow = 159 ; input int InpArrowShift = - 10 ; input int InpDrawBegin = 10 ; input int InpShift = 10 ; input int InpLineWidth = 1 ; input int InpColorNum = 60 ; input color InpPlotColor = RoyalBlue; input double InpEmptyValue = 0.0 ; input string InpLabel = "Value" ; input bool InpTestEmptyValue = false ; ENUM_DRAW_TYPE iDrawType = DRAW_LINE ; ENUM_LINE_STYLE iLineStyle = STYLE_SOLID ; bool bShowData = true ; uchar uArrow = 181 ; int iArrowShift = - 10 ; int iDrawBegin = 10 ; int iShift = 10 ; int iLineWidth = 1 ; int iColorNum = 60 ; color iPlotColor = RoyalBlue; string sLabel = "" ; bool bTestEmptyValue = false ; double dEmptyValue = EMPTY_VALUE ; double DC[]; double D1[]; double D2[]; double D3[]; double D4[]; bool checkInput() { if (InpDrawType< DRAW_NONE || InpDrawType> DRAW_COLOR_CANDLES ) return ( false ); else iDrawType=InpDrawType; if (InpLineStyle< STYLE_SOLID || InpLineStyle> STYLE_DASHDOTDOT ) return ( false ); else iLineStyle=InpLineStyle; bShowData =InpShowData; uArrow=InpArrow; iArrowShift = InpArrowShift; iDrawBegin = InpDrawBegin; iShift = InpShift; iLineWidth = InpLineWidth; iColorNum = InpColorNum; iPlotColor = InpPlotColor; dEmptyValue=InpEmptyValue; sLabel=InpLabel; bTestEmptyValue=InpTestEmptyValue; return ( true ); } int ColorInc6section( int i, int iBase= 63 , int iI= 0xFF ) { int id = ( int ) MathFloor (( double )iBase/ 6.0 ); int ip = ( int ) MathFloor (( double )iI/id); int MA_Rinc= 0 ; int MA_Ginc= 0 ; int MA_Binc= 0 ; color iColor= 0 ; if (i<= 0 ) {iColor = iI; MA_Rinc= 0 ; MA_Ginc= 0 ; MA_Binc= 0 ;} else if (i< 1 *id) {iColor = iI; MA_Rinc= 0 ; MA_Ginc= ip; MA_Binc= 0 ;} else if (i< 2 *id) {iColor = 257 *iI; MA_Rinc=-ip; MA_Ginc= 0 ; MA_Binc= 0 ;} else if (i< 3 *id) {iColor = 256 *iI; MA_Rinc= 0 ; MA_Ginc= 0 ; MA_Binc= ip;} else if (i< 4 *id) {iColor = 65792 *iI; MA_Rinc= 0 ; MA_Ginc=-ip; MA_Binc= 0 ;} else if (i< 5 *id) {iColor = 65536 *iI; MA_Rinc= ip; MA_Ginc= 0 ; MA_Binc= 0 ;} else if (i< 6 *id) {iColor = 65537 *iI; MA_Rinc= 0 ; MA_Ginc= 0 ; MA_Binc=-ip;} else {iColor = iI; MA_Rinc= 0 ; MA_Ginc= 0 ; MA_Binc= 0 ;} int iColorInc=(MA_Rinc+ 256 *MA_Ginc+ 65536 *MA_Binc); return iColor+iColorInc*(i%id); } void SetPlotColorIndexes( int plot_index) { int iIllumination= 0xFF ; PlotIndexSetInteger (plot_index, PLOT_COLOR_INDEXES ,iColorNum); for ( int i= 0 ;i<iColorNum;i++) PlotIndexSetInteger (plot_index, PLOT_LINE_COLOR ,i,ColorInc6section(i,iColorNum,iIllumination)); } bool SetPlotProperties() { PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_TYPE ,iDrawType); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_STYLE ,iLineStyle); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHIFT ,iShift); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHOW_DATA ,bShowData); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN ,iDrawBegin); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_WIDTH ,iLineWidth); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE ,dEmptyValue); PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL ,sLabel); switch (iDrawType) { case DRAW_COLOR_ARROW : SetIndexBuffer ( 0 ,D1, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,DC, INDICATOR_COLOR_INDEX ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_ARROW ,uArrow); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_ARROW_SHIFT ,iArrowShift); SetPlotColorIndexes( 0 ); break ; case DRAW_ARROW : SetIndexBuffer ( 0 ,D1, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_ARROW ,uArrow); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_ARROW_SHIFT ,iArrowShift); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR ,iPlotColor); break ; case DRAW_COLOR_LINE : case DRAW_COLOR_HISTOGRAM : case DRAW_COLOR_SECTION : SetIndexBuffer ( 0 ,D1, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,DC, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetPlotColorIndexes( 0 ); break ; case DRAW_NONE : case DRAW_LINE : case DRAW_HISTOGRAM : case DRAW_SECTION : SetIndexBuffer ( 0 ,D1, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR ,iPlotColor); break ; case DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 : case DRAW_COLOR_ZIGZAG : SetIndexBuffer ( 0 ,D1, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,D2, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,DC, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetPlotColorIndexes( 0 ); break ; case DRAW_HISTOGRAM2 : case DRAW_ZIGZAG : SetIndexBuffer ( 0 ,D1, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,D2, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR ,iPlotColor); break ; case DRAW_FILLING : SetIndexBuffer ( 0 ,D1, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,D2, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR ,iPlotColor); break ; case DRAW_COLOR_BARS : case DRAW_COLOR_CANDLES : SetIndexBuffer ( 0 ,D1, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,D2, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,D3, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 3 ,D4, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 4 ,DC, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetPlotColorIndexes( 0 ); break ; case DRAW_BARS : case DRAW_CANDLES : SetIndexBuffer ( 0 ,D1, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,D2, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,D3, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 3 ,D4, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR ,iPlotColor); break ; } return ( true ); } int OnInit () { bool bInitBuffer= true ; if (bInitBuffer) { ArrayInitialize (D1,dEmptyValue); ArrayInitialize (D2,dEmptyValue); ArrayInitialize (D3,dEmptyValue); ArrayInitialize (D4,dEmptyValue); ArrayInitialize (DC,dEmptyValue); } checkInput(); SetPlotProperties(); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , _Digits ); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "DemoDrawType : " +caDrawType[iDrawType].sDrawType); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { int i= 0 ; if (i<prev_calculated) i=prev_calculated- 1 ; while (i<rates_total) { switch (iDrawType) { case DRAW_COLOR_LINE : DC[i]=( double )(i%iColorNum); case DRAW_LINE : case DRAW_NONE : if (bTestEmptyValue) { if (i% 5 == 1 )D1[i]=high[i]; else D1[i]=dEmptyValue; } else D1[i]=close[i]; break ; case DRAW_COLOR_SECTION : DC[i]=( double )(i%iColorNum); case DRAW_SECTION : if (bTestEmptyValue) { if (i% 5 == 1 )D1[i]=close[i]; else D1[i]=dEmptyValue; } else D1[i]=close[i]; break ; case DRAW_FILLING : if (bTestEmptyValue) { if (i% 5 == 1 ) { D1[i]=high[i]; D2[i]=low[i]; } else { D1[i]=dEmptyValue; D2[i]=dEmptyValue; } } else { D1[i]=high[i]; D2[i]=low[i]; } break ; case DRAW_COLOR_ZIGZAG : DC[i]=( double )(i%iColorNum); case DRAW_ZIGZAG : if (bTestEmptyValue) { if (i% 5 == 1 )D1[i]=high[i]; else D1[i]=dEmptyValue; if (i% 5 == 4 )D2[i]=low[i]; else D2[i]=dEmptyValue; } else { D1[i]=high[i]; D2[i]=low[i]; } break ; case DRAW_COLOR_ARROW : case DRAW_COLOR_HISTOGRAM : DC[i]=( double )(i%iColorNum); case DRAW_ARROW : case DRAW_HISTOGRAM : if (bTestEmptyValue) { if (i% 5 == 1 )D1[i]=close[i]; else D1[i]=dEmptyValue; } else { D1[i]=close[i]; } break ; case DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 : DC[i]=( double )(i%iColorNum); case DRAW_HISTOGRAM2 : if (bTestEmptyValue) { if (i% 5 == 1 ) { D1[i]=high[i]; D2[i]=low[i]; } else { D1[i]=dEmptyValue; D2[i]=dEmptyValue; } } else { D1[i]=high[i]; D2[i]=low[i]; } break ; case DRAW_COLOR_BARS : case DRAW_COLOR_CANDLES : DC[i]=( double )(i%iColorNum); case DRAW_BARS : case DRAW_CANDLES : if (bTestEmptyValue) { if (i% 5 == 1 ) { D1[i]=open[i]; D2[i]=high[i]; D3[i]=low[i]; D4[i]=close[i]; } else { D1[i]=dEmptyValue; D2[i]=dEmptyValue; D3[i]=dEmptyValue; D4[i]=dEmptyValue; } } else { D1[i]=open[i]; D2[i]=high[i]; D3[i]=low[i]; D4[i]=close[i]; } break ; } i++; } return (rates_total); }

Respostas preparadas antes de suas perguntas

P: Não faz nenhuma diagramação.

R: O propósito deste indicador é fazer com que você possa testar todos os estilos de desenhos sem escrever um código, então, se você inserir parâmetros errados, ele não diagramará e não deve fazer nenhuma confusão.

P: O caDrawType[] parece inútil, ele é somente usado para pegar a série de nome do DrawType?

R: Ok, eu admito, este é meu lado preguiçoso de copiar o passado. O caDrawType[] em alguns casos é muito útil mas o consideraremos no próximo artigo.

Conclusão

Você pode desenhar qualquer coisa que queira desenhar.

Que o código esteja com você.