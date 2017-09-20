Redes Neurais Profundas (Parte I). Preparando os Dados

A RNP são amplamente utilizadas e intensamente desenvolvidos em muitas áreas. Os exemplos mais comuns do uso das redes neurais no dia a dia são o reconhecimento de fala, imagem e a tradução automática de um idioma para o outro. As RNPs também são usadas ​​na negociação. Dado o rápido desenvolvimento da negociação algorítmica, o estudo aprofundado das RNPs parece ser útil.

Ultimamente, os desenvolvedores trouxeram muitas novas ideias, métodos e abordagens para o uso da RNP, provando-a experimentalmente. Esta série de artigos considerará o estado e as principais direções do desenvolvimento da RNP. Muito espaço será dedicado a testar várias ideias e métodos usando experiências práticas ao lado de características qualitativas da RNP. Em nosso trabalho, nós usaremos apenas as redes multicamadas totalmente conectadas.

Os artigos terão quatro áreas de foco:

Preparação, avaliação e amplificação dos dados de entrada por várias transformações.



Novas capacidades do pacote de darch (v.0.12). Flexibilidade e funcionalidade estendida.

O uso da amplificação de resultados de predição (otimização de hiperparâmetros da RNP e de conjuntos de redes neurais).

Capacidades gráficas para controlar o funcionamento de um Expert Advisor durante a aprendizagem e o trabalho.

Este artigo considerará a preparação dos dados recebidos na plataforma de negociação para o uso da rede neural.

Conteúdo

Introdução

O desenvolvimento, treinamento e teste de uma rede neural profunda são realizados em estágios que possuem uma sequênciarigorosa. Semelhante a qualquer modelo de aprendizagem de máquina, o processo de criação de um RNP pode ser dividida em duas partes desiguais:

preparação dos dados de entrada e saída para os experimentos;

criação, treinamento, teste e otimização dos parâmetros da RNP.

A primeira etapa leva uma parte maior do tempo do projeto - cerca de 70%. O trabalho de uma RNP depende em grande parte do sucesso deste estágio. Afinal, lixo entra - lixo sai. É por isso que descreveremos detalhadamente a sequênciade ações nesta etapa.

Para repetir os experimentos, você precisará instalar o MRO 3.4.0 e o Rstudio. As instruções para instalar este software podem ser facilmente encontradas na internet. Os arquivos anexados a este artigo também contêm essas informações, portanto não vamos considerar isso em detalhes.

A linguagem R

Lembre-se de algumas coisas importantes sobre a R. Esta é uma linguagem de programação e um ambiente para computação gráfica e estatística. Ela foi desenvolvida em 1996 pelos cientistas neozelandeses Ross Ihaka e Robert Gentleman na Universidade de Auckland. R é um projeto GNU,ou seja, um software de código aberto. A abordagem de uso de software livre cai para os seguintes princípios (liberdades):

a liberdade de lançar programas para qualquer propósito (liberdade 0);

a liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo às necessidades do programador (liberdade 1);

a liberdade de distribuir cópias para que você possa ajudar o seu vizinho (liberdade 2);

a liberdade de melhorar o programa e distribuir a versão modificada para beneficiar toda a comunidade com a mudança.

Hoje a R está sendo melhorada e desenvolvida principalmente pela "R Development Core Team" e R Consortium fundado no ano passado. A lista dos membros do consórcio (IBM, Microsoft, Rstudio, Google, Mango, Oracle e outros) indica um bom suporte, interesse significativo e boas perspectivas da linguagem.

Vantagens da R:

Hoje, R é o padrão em computação estatística.

Ela possui suporte e é desenvolvida pela comunidade científica mundial.

Um amplo conjunto de pacotes relativos a todas as direções avançadas na mineração de dados. Deve-se mencionar que o tempo entre uma publicação de uma nova ideia por parte dos cientistas e a implementação desta ideia em R não passa de duas semanas.

E, por último, mas não menos importante, ela é absolutamente grátis.



1. Criação dos dados iniciais (não processados)

"Todos os movimentos de preços anteriores, atuais e futuros estão no próprio preço"

Existem muitos métodos (pacotes) projetados para preparação preliminar, avaliação e escolha dos preditores. A revisão desses métodos pode ser encontrada em [1]. Sua variedade é explicada pela diversidade de dados do mundo real. O tipo de dados em uso definirá os métodos de exploração e processamento.

Nós estamos explorando os dados financeiros. Estes são hierárquicos, séries temporais regulares que são infinitas e podem ser facilmente extraídos. A linha base é a cotação em OHLCV para o instrumento no tempo gráfico específico.

Todos as outras séries temporais provêm desta linha base:

não paramétrica. Por exemplo, x^2, sqrt(abs(x)), x^3, -x^2 etc.

funcional não paramétrica. Por exemplo, sin(2*n*x), ln(abs(x)), log(Pr(t)/Pr(t-1)) etc.

paramétrica. Aqui temos uma série de indicadores, que são usados ​​principalmente como preditores. Eles podem ser osciladores e diferentes tipos de filtros.

Os indicadores que geram sinais (fatores) ou uma sequência de declarações condicionais produzindo um sinal podem ser usados ​​como uma variável objetivo.

1.1. Cotações

As cotações OHLC, Volume e tempo que recebemos do terminal como vetores (o, h, l, cl, v, d). Nós precisamos escrever uma função que se junte aos vetores recebidos do terminal no dataFrame. Para isso, nós mudaremos o formato da hora de início da barra para o formato POSIXct.

#---pr.OHLCV------------------- pr.OHLCV <- function(d, o, h, l, cl, v){ # (d, o, h, l, cl, v)- vector require('magrittr') require('dplyr') require('anytime') price <- cbind(Data = rev(d), Open = rev(o), High = rev(h), Low = rev(l), Close = rev(cl), Vol = rev(v)) %>% as.tibble() price$Data %<>% anytime(., tz = "CET") return (price) }

Como os vetores da cotação foram carregados no ambiente env, vamos calcular o dataFrame pr e limpar o ambiente env de variáveis ​​não utilizadas:

evalq({pr <- pr.OHLCV(Data, Open , High , Low , Close , Volume ) rm(list = c("Data", " Open ", " High ", " Low ", " Close ", " Volume ")) }, env)

> head(env$pr) # A tibble: 6 x 6 Data Open High Low Close < dttm > < dbl > < dbl > < dbl > < dbl > 1 2017-01-10 11:00:00 122.758 122.893 122.746 122.859 2 2017-01-10 11:15:00 122.860 122.924 122.818 122.848 3 2017-01-10 11:30:00 122.850 122.856 122.705 122.720 4 2017-01-10 11:45:00 122.721 122.737 122.654 122.693 5 2017-01-10 12:00:00 122.692 122.850 122.692 122.818 6 2017-01-10 12:15:00 122.820 122.937 122.785 122.920 # ... com 1 variável a mais: Vol < dbl >

Nós queremos ver como este dataFrame se parece no início:

e no final:

> tail(env$pr) # A tibble: 6 x 6 Data Open High Low Close < dttm > < dbl > < dbl > < dbl > < dbl > 1 2017-05-05 20:30:00 123.795 123.895 123.780 123.888 2 2017-05-05 20:45:00 123.889 123.893 123.813 123.831 3 2017-05-05 21:00:00 123.833 123.934 123.825 123.916 4 2017-05-05 21:15:00 123.914 123.938 123.851 123.858 5 2017-05-05 21:30:00 123.859 123.864 123.781 123.781 6 2017-05-05 21:45:00 123.779 123.864 123.781 123.781 # ... com 1 variável a mais: Vol < dbl >

Assim, existem 8000 barras com a data de início 10.01.2017 e a data final 05.05.2017. Vamos adicionar variações do preço para o dataframe pr — Preço Médio, Preço Típico e Preço Ponderado

evalq(pr %<>% mutate(., Med = ( High + Low )/ 2 , Typ = ( High + Low + Close )/ 3 , Wg = ( High + Low + 2 * Close )/ 4 , #CO = Close - Open , #HO = High - Open , #LO = Low - Open , dH = c(NA, diff( High )), dL = c(NA, diff( Low )) ), env)

1.2. Preditores

Nós vamos trabalhar com um conjunto de preditores simplificados. Os filtros digitais FATL, SATL, RFTL, RSTL desempenharão esse papel. Eles são descritos em detalhes no artigo de V. Kravchuk "New Adaptive Method of Following the Tendency and Market Cycles", que pode ser encontrado nos arquivos anexados a este artigo (veja o capítulo "New Tools of Technical Analysis and their Interpretation"). Eu vou listá-los aqui.

FATL - Fast Adaptive Trend Line ;

; SATL - Slow Adaptive Trend Line ;

; RFTL - Reference Fast Trend Line ;

; RSTL - Reference Slow Trend Line.



A taxa de variação do FATL e SATL podem ser monitoradas usando os indicadores FTLM - Fast Trend Line Momentum e STLM - Slow Trend Line Momentum.

Existem dois osciladores entre as ferramentas técnicas que nós precisaremos - os índices RBCI e PCCI. O índice RBCI (Range Bound Channel Index) é um índice de canal limitado pela largura da banda, que é calculado por meio de um filtro de canal. O filtro remove a tendência de baixa freqüência e o ruído de baixa freqüência. O índice PCCI (Perfect Commodity Channel Index) é um índice de canais de commodities perfeito.

A função que calcula os filtros digitais FATL, SATL, RFTL, RSTL é a seguinte:

#-----DigFiltr------------------------- DigFiltr <- function(X, type = 1 ){ # X - vector require(rowr) fatl <- c( + 0.4360409450 , + 0.3658689069 , + 0.2460452079 , + 0.1104506886 , - 0.0054034585 , - 0.0760367731 , - 0.0933058722 , - 0.0670110374 , - 0.0190795053 , + 0.0259609206 , + 0.0502044896 , + 0.0477818607 , + 0.0249252327 , - 0.0047706151 , - 0.0272432537 , - 0.0338917071 , - 0.0244141482 , - 0.0055774838 , + 0.0128149838 , + 0.0226522218 , + 0.0208778257 , + 0.0100299086 , - 0.0036771622 , - 0.0136744850 , - 0.0160483392 , - 0.0108597376 , - 0.0016060704 , + 0.0069480557 , + 0.0110573605 , + 0.0095711419 , + 0.0040444064 , - 0.0023824623 , - 0.0067093714 , - 0.0072003400 , - 0.0047717710 , 0.0005541115 , 0.0007860160 , 0.0130129076 , 0.0040364019 ) rftl <- c(- 0.0025097319 , + 0.0513007762 , + 0.1142800493 , + 0.1699342860 , + 0.2025269304 , + 0.2025269304 , + 0.1699342860 , + 0.1142800493 , + 0.0513007762 , - 0.0025097319 , - 0.0353166244 , - 0.0433375629 , - 0.0311244617 , - 0.0088618137 , + 0.0120580088 , + 0.0233183633 , + 0.0221931304 , + 0.0115769653 , - 0.0022157966 , - 0.0126536111 , - 0.0157416029 , - 0.0113395830 , - 0.0025905610 , + 0.0059521459 , + 0.0105212252 , + 0.0096970755 , + 0.0046585685 , - 0.0017079230 , - 0.0063513565 , - 0.0074539350 , - 0.0050439973 , - 0.0007459678 , + 0.0032271474 , + 0.0051357867 , + 0.0044454862 , + 0.0018784961 , - 0.0011065767 , - 0.0031162862 , - 0.0033443253 , - 0.0022163335 , + 0.0002573669 , + 0.0003650790 , + 0.0060440751 , + 0.0018747783 ) satl <- c(+ 0.0982862174 , + 0.0975682269 , + 0.0961401078 , + 0.0940230544 , + 0.0912437090 , + 0.0878391006 , + 0.0838544303 , + 0.0793406350 ,+ 0.0743569346 ,+ 0.0689666682 , + 0.0632381578 ,+ 0.0572428925 , + 0.0510534242 ,+ 0.0447468229 , + 0.0383959950 , + 0.0320735368 , + 0.0258537721 ,+ 0.0198005183 , + 0.0139807863 ,+ 0.0084512448 , + 0.0032639979 , - 0.0015350359 , - 0.0059060082 ,- 0.0098190256 , - 0.0132507215 , - 0.0161875265 , - 0.0186164872 , - 0.0205446727 , - 0.0219739146 ,- 0.0229204861 , - 0.0234080863 ,- 0.0234566315 , - 0.0231017777 , - 0.0223796900 , - 0.0213300463 ,- 0.0199924534 , - 0.0184126992 ,- 0.0166377699 , - 0.0147139428 , - 0.0126796776 , - 0.0105938331 ,- 0.0084736770 , - 0.0063841850 ,- 0.0043466731 , - 0.0023956944 , - 0.0005535180 , + 0.0011421469 ,+ 0.0026845693 , + 0.0040471369 ,+ 0.0052380201 , + 0.0062194591 , + 0.0070340085 , + 0.0076266453 ,+ 0.0080376628 , + 0.0083037666 ,+ 0.0083694798 , + 0.0082901022 , + 0.0080741359 , + 0.0077543820 ,+ 0.0073260526 , + 0.0068163569 ,+ 0.0062325477 , + 0.0056078229 , + 0.0049516078 , + 0.0161380976 ) rstl <- c(- 0.0074151919 ,- 0.0060698985 ,- 0.0044979052 ,- 0.0027054278 ,- 0.0007031702 ,+ 0.0014951741 , + 0.0038713513 ,+ 0.0064043271 ,+ 0.0090702334 ,+ 0.0118431116 ,+ 0.0146922652 ,+ 0.0175884606 , + 0.0204976517 ,+ 0.0233865835 ,+ 0.0262218588 ,+ 0.0289681736 ,+ 0.0315922931 ,+ 0.0340614696 , + 0.0363444061 ,+ 0.0384120882 ,+ 0.0402373884 ,+ 0.0417969735 ,+ 0.0430701377 ,+ 0.0440399188 , + 0.0446941124 ,+ 0.0450230100 ,+ 0.0450230100 ,+ 0.0446941124 ,+ 0.0440399188 ,+ 0.0430701377 , + 0.0417969735 ,+ 0.0402373884 ,+ 0.0384120882 ,+ 0.0363444061 ,+ 0.0340614696 ,+ 0.0315922931 , + 0.0289681736 ,+ 0.0262218588 ,+ 0.0233865835 ,+ 0.0204976517 ,+ 0.0175884606 ,+ 0.0146922652 , + 0.0118431116 ,+ 0.0090702334 ,+ 0.0064043271 ,+ 0.0038713513 ,+ 0.0014951741 ,- 0.0007031702 , - 0.0027054278 ,- 0.0044979052 ,- 0.0060698985 ,- 0.0074151919 ,- 0.0085278517 ,- 0.0094111161 , - 0.0100658241 ,- 0.0104994302 ,- 0.0107227904 ,- 0.0107450280 ,- 0.0105824763 ,- 0.0102517019 , - 0.0097708805 ,- 0.0091581551 ,- 0.0084345004 ,- 0.0076214397 ,- 0.0067401718 ,- 0.0058083144 , - 0.0048528295 ,- 0.0038816271 ,- 0.0029244713 ,- 0.0019911267 ,- 0.0010974211 ,- 0.0002535559 , + 0.0005231953 ,+ 0.0012297491 ,+ 0.0018539149 ,+ 0.0023994354 ,+ 0.0028490136 ,+ 0.0032221429 , + 0.0034936183 ,+ 0.0036818974 ,+ 0.0038037944 ,+ 0.0038338964 ,+ 0.0037975350 ,+ 0.0036986051 , + 0.0035521320 ,+ 0.0033559226 ,+ 0.0031224409 ,+ 0.0028550092 ,+ 0.0025688349 ,+ 0.0022682355 , + 0.0073925495 ) if (type == 1 ) {k = fatl} if (type == 2 ) {k = rftl} if (type == 3 ) {k = satl} if (type == 4 ) {k = rstl} n <- length(k) m <- length(X) k <- rev(k) f <- rowr::rollApply(data = X, fun = function(x) {sum(x * k)}, window = n, minimum = n, align = "right" ) while (length(f) < m) { f <- c(NA,f)} return (f) }

Depois de terem sido calculados, adicione-os ao dataframe pr

evalq(pr %<>% mutate(., fatl = DigFiltr( Close , 1 ), rftl = DigFiltr( Close , 2 ), satl = DigFiltr( Close , 3 ), rstl = DigFiltr( Close , 4 ) ), env)

Adicionado os osciladores FTLM, STLM, RBCI, PCCI, suas primeiras diferenças e as primeiras diferenças dos filtros digitais no dataframe pr:

evalq(pr % < > % mutate(., ftlm = fatl - rftl, rbci = fatl - satl, stlm = satl - rstl, pcci = Close - fatl, v.fatl = c(NA, diff(fatl)), v.rftl = c(NA, diff(rftl)), v.satl = c(NA, diff(satl)), v.rstl = c(NA, diff(rstl)*10) ), env) evalq(pr % < > % mutate(., v.ftlm = c(NA, diff(ftlm)), v.stlm = c(NA, diff(stlm)), v.rbci = c(NA, diff(rbci)), v.pcci = c(NA, diff(pcci)) ), env)

1.3. Variável objetivo

O ZigZag() será usado como um indicador que gera a variável objetivo.

A função para o seu cálculo receberá as séries temporais e dois parâmetros: um comprimento mínimo de uma curva (int ou double) e o tipo do preço para cálculo (Close, Med, Typ, Wd, com (High, Low)).

#------ZZ----------------------------------- par <- c( 25 , 5 ) ZZ <- function(x, par) { # x - vector require(TTR) require(magrittr) ch = par[ 1 ] mode = par[ 2 ] if (ch > 1 ) ch <- ch/( 10 ^ (Dig - 1 )) switch (mode, xx <- x$ Close , xx <- x$Med, xx <- x$Typ, xx <- x$Wd, xx <- x %>% select( High , Low )) zz <- ZigZag(xx, change = ch, percent = F, retrace = F, lastExtreme = T) n <- 1 :length(zz) for (i in n) { if (is.na(zz[i])) zz[i] = zz[i - 1 ]} return (zz) }

Calcule o ZigZag, a primeira diferença, o sinal da primeira diferença e adiciona-os ao dataframepr:

evalq(pr % < > % cbind(., zigz = ZZ(., par = par)), env) evalq(pr % < > % cbind(., dz = diff(pr$zigz) %>% c(NA, .)), env) evalq(pr % < > % cbind(., sig = sign(pr$dz)), env)

1.4.Conjunto inicial de dados

Vamos resumir os dados que devemos ter como resultado dos cálculos.

Nós recebemos do terminal os vetores OHLCV e uma marca temporária de início da barra no tempo gráfico M15 para o EURJPY. Esses dados formaram o dataframe pr. As variáveis FATL, SATL, RFTL, RSTL, FTLM, STLM, RBCI, PCCI e suas primeiras diferenças foram adicionadas a este dataframe. O ZigZag com uma alavancagem mínima de 25 pontos (4 casas decimais), sua primeira diferença e o sinal da primeira diferença (-1,1), que será usado como sinal, foram adicionados ao dataframe também.

Todos esses dados foram carregados não no ambiente global, mas em um novo ambiente filho env, onde todos os cálculos serão realizados. Esta divisão permitirá o uso de conjuntos de dados de diferentes símbolos ou tempos gráficos sem conflitos de nomes durante o cálculo.

A estrutura do conjunto de dados total pr é exibida abaixo. As variáveis, necessárias para os seguintes cálculos, podem ser facilmente extraídas deste.

str(env$pr) 'data.frame': 8000 obs. of 30 variables: $ Data : POSIXct, format: " 2017 - 01 - 10 11 : 00 : 00 " ... $ Open : num 123 123 123 123 123 ... $ High : num 123 123 123 123 123 ... $ Low : num 123 123 123 123 123 ... $ Close : num 123 123 123 123 123 ... $ Vol : num 3830 3360 3220 3241 3071 ... $ Med : num 123 123 123 123 123 ... $ Typ : num 123 123 123 123 123 ... $ Wg : num 123 123 123 123 123 ... $ dH : num NA 0.031 - 0.068 - 0.119 0.113 ... $ dL : num NA 0.072 - 0.113 - 0.051 0.038 ... $ fatl : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ rftl : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ satl : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ rstl : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ ftlm : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ rbci : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ stlm : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ pcci : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ v.fatl: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ v.rftl: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ v.satl: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ v.rstl: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ v.ftlm: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ v.stlm: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ v.rbci: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ v.pcci: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ zigz : num 123 123 123 123 123 ... $ dz : num NA - 0.0162 - 0.0162 - 0.0162 - 0.0162 ... $ sig : num NA - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 ...

Selecione todos os preditores calculados anteriormente a partir do dataframe DataSet . Converte a variável objetivo sig em um fator e move uma barra para a frente (no futuro).

evalq(dataSet <- pr %>% tbl_df() %>% dplyr::select(Data, ftlm, stlm, rbci, pcci, v.fatl, v.satl, v.rftl, v.rstl, v.ftlm, v.stlm, v.rbci, v.pcci, sig) %>% dplyr::filter(., sig != 0 ) %>% mutate(., Class = factor(sig, ordered = F) %>% dplyr::lead()) %>% dplyr::select(-sig), env)

Visualizando a análise de dados

Desenha o gráfico OHLC usando o pacote ggplot2. Pega os dados nos últimos dois dias e desenha um gráfico de cotações em barras.

evalq(pr %>% tail(., 200 ) %>% ggplot(aes(x = Data, y = Close )) + geom_candlestick(aes(open = Open , high = High , low = Low , close = Close )) + labs(title = "EURJPY Candlestick Chart", y = " Close Price", x = "") + theme_tq(), env)

Fig.1. Gráfico de cotações

Desenha o FATL, SATL, RFTL, RSTL e ZZ:gráfico

evalq(pr %>% tail(., 200 ) %>% ggplot(aes(x = Data, y = Close )) + geom_candlestick(aes(open = Open , high = High , low = Low , close = Close )) + geom_line(aes(Data, fatl), color = "steelblue", size = 1 ) + geom_line(aes(Data, rftl), color = "red", size = 1 ) + geom_line(aes(Data, satl), color = "gold", size = 1 ) + geom_line(aes(Data, rstl), color = "green", size = 1 ) + geom_line(aes(Data, zigz), color = "black", size = 1 ) + labs(title = "EURJPY Candlestick Chart", subtitle = "Combining Chart Geoms", y = " Close Price", x = "") + theme_tq(), env)

Fig.2. FATL, SATL, RFTL, RSTL e ZZ

Divide os osciladores em três grupos para uma representação mais conveniente.

require(dygraphs) evalq(dataSet %>% tail(., 200 ) %>% tk_tbl %>% select(Data, ftlm, stlm, rbci, pcci) %>% tk_xts() %>% dygraph(., main = "Oscilator base" ) %>% dyOptions(., fillGraph = TRUE, fillAlpha = 0.2 , drawGapEdgePoints = TRUE, colors = c( "green" , "violet" , "red" , "blue" ), digitsAfterDecimal = Dig) %>% dyLegend(show = "always" , hideOnMouseOut = TRUE), env)

Fig.3. Base oscillators

evalq(dataSet %>% tail(., 200 ) %>% tk_tbl %>% select(Data, v.fatl, v.satl, v.rftl, v.rstl) %>% tk_xts() %>% dygraph(., main = "Oscilator 2" ) %>% dyOptions(., fillGraph = TRUE, fillAlpha = 0.2 , drawGapEdgePoints = TRUE, colors = c( "green" , "violet" , "red" , "darkblue" ), digitsAfterDecimal = Dig) %>% dyLegend(show = "always" , hideOnMouseOut = TRUE), env)

Fig.4. Osciladores do segundo grupo

Os osciladores do terceiro grupo serão desenhados nas últimas 100 barras:

evalq(dataSet %>% tail(., 100 ) %>% tk_tbl %>% select(Data, v.ftlm, v.stlm, v.rbci, v.pcci) %>% tk_xts() %>% dygraph(., main = "Oscilator 3" ) %>% dyOptions(., fillGraph = TRUE, fillAlpha = 0.2 , drawGapEdgePoints = TRUE, colors = c( "green" , "violet" , "red" , "darkblue" ), digitsAfterDecimal = Dig) %>% dyLegend(show = "always" , hideOnMouseOut = TRUE), env)

Fig.5. Osciladores do terceiro grupo

2.Exploração da análise de dados, EDA