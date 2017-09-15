Tiefe neuronale Netzwerke (Teil I). Datenaufbereitung

DNN sind weit verbreitet und werden in verschiedenen Bereichen intensiv verwendet. Treffende Beispiele für die alltägliche Anwendung sind die Erkennung von Mustern, Spracherkennung und automatische Übersetzung. Die DNN werden auch im Trading verwendet, aus diesem Grund halte ich eine vertiefte Untersuchung von DNN vor dem Hintergrund einer schnellen Entwicklung des Algotradings für sehr nützlich und aussichtsreich.

In den letzten Jahren konnten Forscher viele neue Ideen, Methoden, Ansätze und Hypothesen hinsichtlich der Verwendung von DNN aufstellen und beweisen. In dieser Artikelserie werden der Entwicklungsstand und Hauptrichtungen des Themas betrachtet, verschiedene Ideen und Methoden werden anhand praktischer Experimente überprüft, darüber hinaus werden wir uns mit qualitativen Werten von DNN auseinandersetzen. In unserer Arbeit werden wir nur mehrschichtige voll verknüpfte neuronale Netze verwenden.

Die Artikelserie hat vier Schwerpunkte:

Aufbereitung, Auswertung und Bestätigung von Inputdaten durch verschiedene Transformationen.



Neue Möglichkeiten des Pakets darch (v.0.12). Flexibilität und erweiterte Möglichkeiten.

Bestätigung der Ergebnisse der Prognose (Optimieren von Hyperparametern von DNN und Ensembles aus neuronalen Netzwerken).

Grafische Möglichkeiten für die Kontrolle eines Expert Advisors sowohl während des Trainierens, als auch während der Arbeit.

Der vorliegende Artikel beschäftigt sich mit der Aufbereitung von Daten, die im Handelsterminal erhalten wurden, für die Verwendung im neuronalen Netzwerk.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Die Entwicklung, das Trainieren und Testen eines tiefen neuronalen Netzes besteht aus Schritten, die eine strenge Reihenfolge haben. Wie die Erstellung eines jeden Modells des Maschinellen Lernens kann die Erstellung eines DNN auch in zwei ungleiche Teile geteilt:

Aufbereiten von Ein- und Ausgabedaten für Experimente;

Erstellen, Trainieren, Testen und Optimieren von Parametern des Modells.

Die erste Phase nimmt die meiste Zeit der Umsetzung des Projekts in Anspruch: ca. 70%. Die Arbeitsergebnis des Modells hängt zu 80% von den Ergebnissen dieser Phase ab. Wie bekannt, "Garbage in, garbage out". Deswegen betrachten wir den Inhalt der Arbeit sehr ausführlich.

Um die Experimente zu wiederholen ist es notwendig, MRO 3.4.0 und Rstudio zu installieren. Wir werden auf die Installierung der Software nicht eingehen, weil es genug Informationen darüber im Internet und in den angehängten Dateien gibt.

Die Sprache R

Rufen wir uns einige wichtige Informationen über die Sprache R ins Gedächtnis. Das ist eine Programmiersprache sowie eine Umgebung für statistische Berechnungen und Zeichnen von Charts, die 1996 von neuseeländischen Wissenschaftlern Ross Ihaka und Robert Gentleman an der Universität Auckland entwickelt wurde. R ist ein GNU-Projekt, d.h. eine freie Software. Seine Philosophie läuft auf die folgenden Grundsätze (Freiheiten) hinaus:

die Freiheit, Programme für jeden Zweck auszuführen (Freiheit 0);

die Freiheit, die Funktionsweise eines Programms zu untersuchen, und es an seine Bedürfnisse anzupassen (Freiheit 1);

die Freiheit, Kopien weiterzugeben und damit seinen Mitmenschen zu helfen (Freiheit 2);

Freiheit, ein Programm zu verbessern, und die Verbesserungen an die Öffentlichkeit weiterzugeben, sodass die gesamte Gesellschaft profitiert.

Heute wird R hauptsächlich von "R Development Core Team" und dem im letzten Jahr gegründeten R Consortium verbessert und entwickelt. Die Liste der Mitglieder des Zusammenschlusses (IBM, Microsoft, Rstudio, Google, Mango, Oracle u.a.) zeugt von einer großen Unterstützung, einem starken Interesse an der Anwendung und von guten Aussichten der Sprache in der Zukunft.

Die Vorteile der Sprache R:

Heutzutage ist die Sprache R de facto der Standard der statistischen Berechnungen.

Die Sprache wird von der internationalen Wissenscahftsgemeinschaft entwickelt und unterstützt.

Vielfältige Pakete hinsichtlich aller innovativen Richtungen des Data-Mining. Dabei vergehen zwischen der Veröffentlichung einer neuen Idee und deren Implementierung in R höchstens zwei Wochen.

Zu guter Letzt ist seine Verwendung kostenlos.



1. Erstellung des Ausgangstadensatzes

"Die ganzen vorherigen, aktuellen und künftigen Preisbewegungen sind im Preis selbst enthalten"

Es gibt eine Vielzahl von Methoden (Paketen) für Aufbereitung, Auswertung und Auswahl von Prädiktoren. Eine Übersicht dieser Methoden ist in [1] angeführt. Ihre Vielfalt lässt sich durch die Vielfalt der Daten in der realen Welt erklären. Der verwendete Datentyp definiert die Methoden der Forschung und Verarbeitung.

Finanzdaten, die wir untersuchen, stellen hierarchische regelmäßige Zeitreihen dar, die "unendlich" und einfach zu extrahieren sind. Die Basis-Reihe — das sind OHLCV-Kurse für ein Symbols in einem konkreten Zeitrahmen.

Auf der Basis-Reihe beruhen alle weiteren Zeitreihen:

nichtparametrische — zum Beispiel, x^2, sqrt(abs(x)), x^3, -x^2 usw.

funktionell nichtparametrische — sin(2*n*x), ln(abs(x)), log(Pr(t)/Pr(t-1)) usw.

parametrische — eine Vielzahl verschiedener Indikatoren, die hauptsächlich als Prädiktoren verwendet werden. Das können sowohl Oszillatoren als auch verschiedene Filter sein.

Als Zielvariable werden entweder Indikatoren, die Signale (Faktoren) erzeugen, oder eine Reihe von Bedingungen verwendet, deren Erfüllung ein Signal gibt.

1.1. Kurse

Die Kurse OHLC, Volume und time erhalten wir aus dem Terminal als Vektoren (o, h, l, cl, v, d). Schreiben wir eine Funktion, die die Vektoren vereinigt, die wir aus dem Terminal in dataFrame erhalten haben. Dabei ändern wir die Zeit des Anfangs des Balkens in POSIXct.

#---pr.OHLCV------------------- pr.OHLCV <- function(d, o, h, l, cl, v){ # (d, o, h, l, cl, v)- vector require('magrittr') require('dplyr') require('anytime') price <- cbind(Data = rev(d), Open = rev(o), High = rev(h), Low = rev(l), Close = rev(cl), Vol = rev(v)) %>% as.tibble() price$Data %<>% anytime(., tz = "CET") return (price) }

Da wir die Vektoren der Kurse in die Umgebung env geladen haben, berechnen wir dataFrame pr und beseitigen unnötige Variablen aus der Umgebung env:

evalq({pr <- pr.OHLCV(Data, Open , High , Low , Close , Volume ) rm(list = c("Data", " Open ", " High ", " Low ", " Close ", " Volume ")) }, env)

> head(env$pr) # A tibble: 6 x 6 Data Open High Low Close < dttm > < dbl > < dbl > < dbl > < dbl > 1 2017-01-10 11:00:00 122.758 122.893 122.746 122.859 2 2017-01-10 11:15:00 122.860 122.924 122.818 122.848 3 2017-01-10 11:30:00 122.850 122.856 122.705 122.720 4 2017-01-10 11:45:00 122.721 122.737 122.654 122.693 5 2017-01-10 12:00:00 122.692 122.850 122.692 122.818 6 2017-01-10 12:15:00 122.820 122.937 122.785 122.920 # ... with 1 more variables: Vol < dbl >

Schauen wir, wie dataFrame am Anfang aussieht:

und am Ende:

> tail(env$pr) # A tibble: 6 x 6 Data Open High Low Close < dttm > < dbl > < dbl > < dbl > < dbl > 1 2017-05-05 20:30:00 123.795 123.895 123.780 123.888 2 2017-05-05 20:45:00 123.889 123.893 123.813 123.831 3 2017-05-05 21:00:00 123.833 123.934 123.825 123.916 4 2017-05-05 21:15:00 123.914 123.938 123.851 123.858 5 2017-05-05 21:30:00 123.859 123.864 123.781 123.781 6 2017-05-05 21:45:00 123.779 123.864 123.781 123.781 # ... with 1 more variables: Vol < dbl >

Wir haben also 8000 Balken von 10.01.2017 bis 05.05.2017. Fügen wir dem Datenrahmen pr abgeleitete Preise — Medium Price, Typical Price und Weighted Close hinzu.

evalq(pr %<>% mutate(., Med = ( High + Low )/ 2 , Typ = ( High + Low + Close )/ 3 , Wg = ( High + Low + 2 * Close )/ 4 , #CO = Close - Open , #HO = High - Open , #LO = Low - Open , dH = c(NA, diff( High )), dL = c(NA, diff( Low )) ), env)

1.2. Prädiktoren

Im Vergleich zu den vorherigen Experimenten, haben wir den Set von Prädiktoren vereinfacht. Ihre Rolle übernehmen die Zeitfilter FATL, SATL, RFTL, RSTL. Die Zeitfilter wurden im Artikel "New Adaptive Method of Following the Tendency and Market Cycles" von V. Kravchuk ausführlich beschrieben, den Sie im Anhang finden (s. das Kapitel "Neue Werkzeuge der technischen Analyse und deren Interpretation). Listen wir diese kurz auf.

FATL — Fast Adaptive Trend Line;

— Fast Adaptive Trend Line; SATL — Slow Adaptive Trend Line;

— Slow Adaptive Trend Line; RFTL — Reference Fast Trend Line;

— Reference Fast Trend Line; RSTL — Reference Slow Trend Line.



Die Änderungsrate von FATL und SATL wird nach den Indikatoren FTLM (Fast Trend Line Momentum) und STLM (Slow Trend Line Momentum) überwacht.

Die weiteren benötigten technischen Werkzeuge sind zwei Oszillatoren — die Indexe RBCI und PCCI. Der Index RBCI, Range Bound Channel Index, ist ein Channel Index mit begrenzter Bandbreite, der mit einem Bandpassfilter berechnet wird (der Filter löscht einen tieffrequenten Trend und ein hochfrequentes Rauschen). Der Index PCCI — Perfect Commodity Channel Index.

Die Funktion, die die Zahlenfilter FATL, SATL, RFTL, RSTL, berechnet, sieht wie folgt aus:

#-----DigFiltr------------------------- DigFiltr <- function(X, type = 1 ){ # X - vector require(rowr) fatl <- c( + 0.4360409450 , + 0.3658689069 , + 0.2460452079 , + 0.1104506886 , - 0.0054034585 , - 0.0760367731 , - 0.0933058722 , - 0.0670110374 , - 0.0190795053 , + 0.0259609206 , + 0.0502044896 , + 0.0477818607 , + 0.0249252327 , - 0.0047706151 , - 0.0272432537 , - 0.0338917071 , - 0.0244141482 , - 0.0055774838 , + 0.0128149838 , + 0.0226522218 , + 0.0208778257 , + 0.0100299086 , - 0.0036771622 , - 0.0136744850 , - 0.0160483392 , - 0.0108597376 , - 0.0016060704 , + 0.0069480557 , + 0.0110573605 , + 0.0095711419 , + 0.0040444064 , - 0.0023824623 , - 0.0067093714 , - 0.0072003400 , - 0.0047717710 , 0.0005541115 , 0.0007860160 , 0.0130129076 , 0.0040364019 ) rftl <- c(- 0.0025097319 , + 0.0513007762 , + 0.1142800493 , + 0.1699342860 , + 0.2025269304 , + 0.2025269304 , + 0.1699342860 , + 0.1142800493 , + 0.0513007762 , - 0.0025097319 , - 0.0353166244 , - 0.0433375629 , - 0.0311244617 , - 0.0088618137 , + 0.0120580088 , + 0.0233183633 , + 0.0221931304 , + 0.0115769653 , - 0.0022157966 , - 0.0126536111 , - 0.0157416029 , - 0.0113395830 , - 0.0025905610 , + 0.0059521459 , + 0.0105212252 , + 0.0096970755 , + 0.0046585685 , - 0.0017079230 , - 0.0063513565 , - 0.0074539350 , - 0.0050439973 , - 0.0007459678 , + 0.0032271474 , + 0.0051357867 , + 0.0044454862 , + 0.0018784961 , - 0.0011065767 , - 0.0031162862 , - 0.0033443253 , - 0.0022163335 , + 0.0002573669 , + 0.0003650790 , + 0.0060440751 , + 0.0018747783 ) satl <- c(+ 0.0982862174 , + 0.0975682269 , + 0.0961401078 , + 0.0940230544 , + 0.0912437090 , + 0.0878391006 , + 0.0838544303 , + 0.0793406350 ,+ 0.0743569346 ,+ 0.0689666682 , + 0.0632381578 ,+ 0.0572428925 , + 0.0510534242 ,+ 0.0447468229 , + 0.0383959950 , + 0.0320735368 , + 0.0258537721 ,+ 0.0198005183 , + 0.0139807863 ,+ 0.0084512448 , + 0.0032639979 , - 0.0015350359 , - 0.0059060082 ,- 0.0098190256 , - 0.0132507215 , - 0.0161875265 , - 0.0186164872 , - 0.0205446727 , - 0.0219739146 ,- 0.0229204861 , - 0.0234080863 ,- 0.0234566315 , - 0.0231017777 , - 0.0223796900 , - 0.0213300463 ,- 0.0199924534 , - 0.0184126992 ,- 0.0166377699 , - 0.0147139428 , - 0.0126796776 , - 0.0105938331 ,- 0.0084736770 , - 0.0063841850 ,- 0.0043466731 , - 0.0023956944 , - 0.0005535180 , + 0.0011421469 ,+ 0.0026845693 , + 0.0040471369 ,+ 0.0052380201 , + 0.0062194591 , + 0.0070340085 , + 0.0076266453 ,+ 0.0080376628 , + 0.0083037666 ,+ 0.0083694798 , + 0.0082901022 , + 0.0080741359 , + 0.0077543820 ,+ 0.0073260526 , + 0.0068163569 ,+ 0.0062325477 , + 0.0056078229 , + 0.0049516078 , + 0.0161380976 ) rstl <- c(- 0.0074151919 ,- 0.0060698985 ,- 0.0044979052 ,- 0.0027054278 ,- 0.0007031702 ,+ 0.0014951741 , + 0.0038713513 ,+ 0.0064043271 ,+ 0.0090702334 ,+ 0.0118431116 ,+ 0.0146922652 ,+ 0.0175884606 , + 0.0204976517 ,+ 0.0233865835 ,+ 0.0262218588 ,+ 0.0289681736 ,+ 0.0315922931 ,+ 0.0340614696 , + 0.0363444061 ,+ 0.0384120882 ,+ 0.0402373884 ,+ 0.0417969735 ,+ 0.0430701377 ,+ 0.0440399188 , + 0.0446941124 ,+ 0.0450230100 ,+ 0.0450230100 ,+ 0.0446941124 ,+ 0.0440399188 ,+ 0.0430701377 , + 0.0417969735 ,+ 0.0402373884 ,+ 0.0384120882 ,+ 0.0363444061 ,+ 0.0340614696 ,+ 0.0315922931 , + 0.0289681736 ,+ 0.0262218588 ,+ 0.0233865835 ,+ 0.0204976517 ,+ 0.0175884606 ,+ 0.0146922652 , + 0.0118431116 ,+ 0.0090702334 ,+ 0.0064043271 ,+ 0.0038713513 ,+ 0.0014951741 ,- 0.0007031702 , - 0.0027054278 ,- 0.0044979052 ,- 0.0060698985 ,- 0.0074151919 ,- 0.0085278517 ,- 0.0094111161 , - 0.0100658241 ,- 0.0104994302 ,- 0.0107227904 ,- 0.0107450280 ,- 0.0105824763 ,- 0.0102517019 , - 0.0097708805 ,- 0.0091581551 ,- 0.0084345004 ,- 0.0076214397 ,- 0.0067401718 ,- 0.0058083144 , - 0.0048528295 ,- 0.0038816271 ,- 0.0029244713 ,- 0.0019911267 ,- 0.0010974211 ,- 0.0002535559 , + 0.0005231953 ,+ 0.0012297491 ,+ 0.0018539149 ,+ 0.0023994354 ,+ 0.0028490136 ,+ 0.0032221429 , + 0.0034936183 ,+ 0.0036818974 ,+ 0.0038037944 ,+ 0.0038338964 ,+ 0.0037975350 ,+ 0.0036986051 , + 0.0035521320 ,+ 0.0033559226 ,+ 0.0031224409 ,+ 0.0028550092 ,+ 0.0025688349 ,+ 0.0022682355 , + 0.0073925495 ) if (type == 1 ) {k = fatl} if (type == 2 ) {k = rftl} if (type == 3 ) {k = satl} if (type == 4 ) {k = rstl} n <- length(k) m <- length(X) k <- rev(k) f <- rowr::rollApply(data = X, fun = function(x) {sum(x * k)}, window = n, minimum = n, align = "right" ) while (length(f) < m) { f <- c(NA,f)} return (f) }

Berechnen und fügen wir diese dem Datenrahmen pr hinzu

evalq(pr %<>% mutate(., fatl = DigFiltr( Close , 1 ), rftl = DigFiltr( Close , 2 ), satl = DigFiltr( Close , 3 ), rstl = DigFiltr( Close , 4 ) ), env)

Fügen wir die Oszillatoren FTLM, STLM, RBCI, PCCI, ihre ersten Differenzen und die ersten Differenzen zwischen den Zahlenfiltern dem Dataframe pr hinzu:

evalq(pr % < > % mutate(., ftlm = fatl - rftl, rbci = fatl - satl, stlm = satl - rstl, pcci = Close - fatl, v.fatl = c(NA, diff(fatl)), v.rftl = c(NA, diff(rftl)), v.satl = c(NA, diff(satl)), v.rstl = c(NA, diff(rstl)*10) ), env) evalq(pr % < > % mutate(., v.ftlm = c(NA, diff(ftlm)), v.stlm = c(NA, diff(stlm)), v.rbci = c(NA, diff(rbci)), v.pcci = c(NA, diff(pcci)) ), env)

1.3. Zielvariable

Als Indikator, der die Zielvariable erzeugt, werden wir den ZigZag() verwenden.

Die Funktion für dessen Berechnung erhält eine Zeitreihe und zwei Parameter: die minimale Länge einer Zigzag-Kurve (int oder double) und einen Preistyp für die Berechnung (Close, Med, Typ, Wd, mit (High, Low) ).

#------ZZ----------------------------------- par <- c( 25 , 5 ) ZZ <- function(x, par) { # x - vector require(TTR) require(magrittr) ch = par[ 1 ] mode = par[ 2 ] if (ch > 1 ) ch <- ch/( 10 ^ (Dig - 1 )) switch (mode, xx <- x$ Close , xx <- x$Med, xx <- x$Typ, xx <- x$Wd, xx <- x %>% select( High , Low )) zz <- ZigZag(xx, change = ch, percent = F, retrace = F, lastExtreme = T) n <- 1 :length(zz) for (i in n) { if (is.na(zz[i])) zz[i] = zz[i - 1 ]} return (zz) }

Berechnen wir den ZigZag, die erste Differenz, das Vorzeichen der ersten Differenz und fügen wir diese dem Datenrahmen pr hinzu:

evalq(pr % < > % cbind(., zigz = ZZ(., par = par)), env) evalq(pr % < > % cbind(., dz = diff(pr$zigz) %>% c(NA, .)), env) evalq(pr % < > % cbind(., sig = sign(pr$dz)), env)

1.4. Ausgangsdatensatz

Fassen wir kurz zusammen, was und wie wir infolge der vorherigen Berechnungen erhalten haben.

Wir haben die Vektoren OHLCV und das Zeit-Label des Anfangs des Balkens auf М15 für EURJPY aus dem Terminal erhalten. Basierend auf diesen Daten wurde der Datenrahmen pr gebildet, zu welchem die Variablen FATL, SATL, RFTL, RSTL, FTLM, STLM, RBCI, PCCI und deren ersten Differenzen hinzugefügt wurden. Darüber hinaus wurde dem Datenrahmen der ZigZag mit der minimalen Länge der Zigzag-Kurve von 25 Punkten (4 Zeichen), seine erste Differenz und das Vorzeichen der ersten Differenz (-1,1), das als Signal verwendet wird.

Alle Daten wurden nicht in die globale Umgebung hochgeladen, sondern in die neue Umgebung env, in welcher wir alle weiteren Berechnungen durchführen werden. Solche Aufteilung erlaubt es, Datensätze verschiedener Symbole oder Zeitrahmen ohne Namenskonflikte bei der Berechnung zu verwenden.

Die Struktur des Datenrahmens pr ist unten angeführt. Die für die weiteren Berechnungen benötigten Variablen können da ausgewählt werden.

str(env$pr) 'data.frame': 8000 obs. of 30 variables: $ Data : POSIXct, format: " 2017 - 01 - 10 11 : 00 : 00 " ... $ Open : num 123 123 123 123 123 ... $ High : num 123 123 123 123 123 ... $ Low : num 123 123 123 123 123 ... $ Close : num 123 123 123 123 123 ... $ Vol : num 3830 3360 3220 3241 3071 ... $ Med : num 123 123 123 123 123 ... $ Typ : num 123 123 123 123 123 ... $ Wg : num 123 123 123 123 123 ... $ dH : num NA 0.031 - 0.068 - 0.119 0.113 ... $ dL : num NA 0.072 - 0.113 - 0.051 0.038 ... $ fatl : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ rftl : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ satl : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ rstl : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ ftlm : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ rbci : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ stlm : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ pcci : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ v.fatl: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ v.rftl: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ v.satl: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ v.rstl: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ v.ftlm: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ v.stlm: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ v.rbci: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ v.pcci: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ zigz : num 123 123 123 123 123 ... $ dz : num NA - 0.0162 - 0.0162 - 0.0162 - 0.0162 ... $ sig : num NA - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 ...

Wählen wir alle vorher berechneten Prädiktoren in dataSet aus. Die Zielvariable sig wandeln wir in einen Faktor um und verschieben um einen Balken in die Zukunft.

evalq(dataSet <- pr %>% tbl_df() %>% dplyr::select(Data, ftlm, stlm, rbci, pcci, v.fatl, v.satl, v.rftl, v.rstl, v.ftlm, v.stlm, v.rbci, v.pcci, sig) %>% dplyr::filter(., sig != 0 ) %>% mutate(., Class = factor(sig, ordered = F) %>% dplyr::lead()) %>% dplyr::select(-sig), env)

Visuelle Datenanalyse

Zeichnen wir einen OHLC-Chart unter Verwendung des Pakets ggplot2. Nehmen wir die Daten für die letzten zwei Tage und zeichnen wir den Kurschart in Balken.

evalq(pr %>% tail(., 200 ) %>% ggplot(aes(x = Data, y = Close )) + geom_candlestick(aes(open = Open , high = High , low = Low , close = Close )) + labs(title = "EURJPY Candlestick Chart", y = " Close Price", x = "") + theme_tq(), env)

Abb.1. Kurschart

Zeichnen wir einen Chart von FATL, SATL, RFTL, RSTL und ZZ:

evalq(pr %>% tail(., 200 ) %>% ggplot(aes(x = Data, y = Close )) + geom_candlestick(aes(open = Open , high = High , low = Low , close = Close )) + geom_line(aes(Data, fatl), color = "steelblue", size = 1 ) + geom_line(aes(Data, rftl), color = "red", size = 1 ) + geom_line(aes(Data, satl), color = "gold", size = 1 ) + geom_line(aes(Data, rstl), color = "green", size = 1 ) + geom_line(aes(Data, zigz), color = "black", size = 1 ) + labs(title = "EURJPY Candlestick Chart", subtitle = "Combining Chart Geoms", y = " Close Price", x = "") + theme_tq(), env)

Abb.2. FATL, SATL, RFTL, RSTL und ZZ

Teilen wir die Oszillatoren in drei Gruppen für eine einfachere Anzeige auf.

require(dygraphs) evalq(dataSet %>% tail(., 200 ) %>% tk_tbl %>% select(Data, ftlm, stlm, rbci, pcci) %>% tk_xts() %>% dygraph(., main = "Oscilator base" ) %>% dyOptions(., fillGraph = TRUE, fillAlpha = 0.2 , drawGapEdgePoints = TRUE, colors = c( "green" , "violet" , "red" , "blue" ), digitsAfterDecimal = Dig) %>% dyLegend(show = "always" , hideOnMouseOut = TRUE), env)

Abb.3. Basis-Oszillatoren

evalq(dataSet %>% tail(., 200 ) %>% tk_tbl %>% select(Data, v.fatl, v.satl, v.rftl, v.rstl) %>% tk_xts() %>% dygraph(., main = "Oscilator 2" ) %>% dyOptions(., fillGraph = TRUE, fillAlpha = 0.2 , drawGapEdgePoints = TRUE, colors = c( "green" , "violet" , "red" , "darkblue" ), digitsAfterDecimal = Dig) %>% dyLegend(show = "always" , hideOnMouseOut = TRUE), env)

Abb.4. Oszillatoren der 2. Gruppe

Die Oszillatoren der dritten Gruppe werden auf den letzten 100 Balken eingezeichnet:

evalq(dataSet %>% tail(., 100 ) %>% tk_tbl %>% select(Data, v.ftlm, v.stlm, v.rbci, v.pcci) %>% tk_xts() %>% dygraph(., main = "Oscilator 3" ) %>% dyOptions(., fillGraph = TRUE, fillAlpha = 0.2 , drawGapEdgePoints = TRUE, colors = c( "green" , "violet" , "red" , "darkblue" ), digitsAfterDecimal = Dig) %>% dyLegend(show = "always" , hideOnMouseOut = TRUE), env)

Abb.5. Oszillatoren der 3 Gruppe

2. Explorative Datenanalyse (EDA)