Neuroredes profundas (Parte I). Preparación de datos

Las DNN son ahora ampliamente utilizadas y se desarrollan activamente en muchas áreas diferentes. Los ejemplos más llamativos de su uso diario son el reconocimiento de diferentes patrones y del habla, así como la traducción automática de un idioma a otro. También se aplican al trading, por eso podemos considerar que su estudio en profundidad dentro del marco del rápido desarrollo del trading algorítmico puede ser muy útil y tener muchas perspectivas.

En los últimos años, los investigadores han propuesto y han confirmado de forma experimental multitud de nuevas ideas, métodos y enfoques para el uso de DNN. En esta serie de artículos se analizarán las principales corrientes de desarrollo del tema y su presente estado, así como diferentes ideas y métodos comprobados con experimentos prácticos. También le prestaremos especial atención a los índices de calida de las DNN. En nuestro trabajo utilizaremos solo redes neuronales multicapa totalmente conectadas.

Las cuatro cuestiones principales que concentrarán la atención de la serie de artículos son:

La preparación, valoración y ampliación de los datos de entrada con la ayuda de varias transformaciones.



Las nuevas posibilidades del paquete darch (v.0.12). Flexibilidad y posibilidades ampliadas.

El uso de la ampliación de los resultados de predicción (optimización de los hiperparámetros de las DNN y los conjuntos de neuroredes).

Las posibilidades gráficas para controlar el funcionamiento del experto tanto en el aprendizaje, como durante el funcionamiento.

Este artículo está dedicado a la preparación de los datos recibidos en el terminal comercial, para el uso de la neurored.

Contenido

Introducción

El desarrollo, el entrenamiento y la puesta a prueba de una red neuronal profunda consta de varias etapas esenciales, organizadas en un orden estricto. Al igual que sucede con cualquier modelo de aprendizaje de máquinas, el proceso de creación de una DNN se puede dividir en cuatro partes:

preparación de los datos de entrada y salida para los experimentos;

creación, entrenamiento, puesta a prueba y optimización de los parámetros del modelo.

La primera etapa ocupa la mayor parte del tiempo en la implementación del proyecto: cerca del 70%. Además, el funcionamiento del modelo depende en un 80% de sus resultados. Como bien sabemos, "lo que entra sucio - sale sucio". Por eso, analizaremos con mucho detalle la composición de los trabajos en esta etapa.

Para repetir los experimentos, será necesario instalar MRO 3.4.0 y Rstudio. Tanto en la red como en los archivos anexos al artículo hay información más que suficiente acerca de cómo instalar este software, así que no nos detendremos en ello con detalle.

El lenguaje R

Vamos a refrescar un poco alguna información importante sobre el lenguaje R. Se trata de un lenguaje de programación, así como un entorno para cálculo estadístico y construcción de gráficos, que fue desarrollado en 1996 por los científicos neozelandeses Ross lhaka y Robert Gentleman en la universidad de Auckland. R es un proyecto GNU, es decir, un software libre. Su filosofía de uso se ciñe a los siguientes principios (libertades):

libertad de iniciar el programa con cualquier cometido (libertad 0);

libertad para estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a las propias necesidades (libertad 1);

libertad para distribuir copias para ayudar al prójimo (libertad 2);

libertad para mejorar el programa y hacer de su mejora algo accesible a todos, para beneficio de la comunidad.

Hoy en día, el lenguaje R sigue su mejora y desarrollo, básicamente con los esfuerzos del "R Development Core Team" y del R Consortium, creado este año. La lista de los miembros del consorcio (IBM, Microsoft, Rstudio, Google, Mango, Oracle y otros) revela el gran apoyo recibido, el enorme interés por el uso del lenguaje y las maravillosas perspectivas del lenguaje en el futuro.

Ventajas del lenguaje R:

A día de hoy, el lenguaje R, de facto, es el estándar en el cálculo estadístico.

Continúa su desarrollo y es apoyado por la comunidad científica internacional en las universidades de todo el mundo.

Dispone de un amplio surtido de paquetes para todos los campos avanzados de análisis de datos (Data mining). En este caso, desde la aparición de una nueva idea en las publicaciones científicas hasta su implementación en el paquete R transcurren no más de dos semanas.

Y en último lugar, pero no menos importante, su uso es absolutamente gratuito.



1 Creación de un conjunto de datos inicial (no procesados)

"Todos los movimientos de precio anteriores, presentes y futuros están incluidos en el propio precio"

Existen multitud de métodos (paquetes), destinados a la preparación preliminar, la valoración y la elección de los predictores. Podemos ver una panorámica los métodos en [1]. Su diversidad viene explicada por la no menor diversidad de los datos del mundo real. Nuestro entendimiento del tipo de datos que estamos usando, definirá qué métodos de investigación y procesamiento elegiremos.

Los datos financieros, en cuya investigación nos ocupamos, son series tempoorales regulares jerarquizadas, "infinitas" y fácilmente extraíbles. La línea base representa las cotizaciones de OHLCV del instrumento en un marco temporal concreto.

De esta línea base proceden el resto de las series temporales:

no paramétricas. Por ejemplo x^2, sqrt(abs(x)), x^3, -x^2, etcétera.

funcionales no paramétricas. Por ejemplo, sin(2*n*x), ln(abs(x)), log(Pr(t)/Pr(t-1)) y etcétera

paramétricas. Aquí se incluye un enorme número de todos los tipos de indicadores posibles, que básicamente se usan como predictores. Pueden ser tanto osciladores, como diferentes clases de filtros.

Como variable objetivo se usan o bien indicadores que generen señales (factores), o bien una serie de condiciones lógicas cuya ejecución da la señal.

1.1. Cotizaciones

Las cotizaciones de OHLC, Volume y time las recibimos del terminal en forma de vectores (o, h, l, cl, v, d). Escribiremos una función que unificará los vectores recibidos del temrinal en dataFrame. Además, trasladaremos la hora de comienzo al formato POSIXct.

#---pr.OHLCV------------------- pr.OHLCV <- function(d, o, h, l, cl, v){ # (d, o, h, l, cl, v)- vector require('magrittr') require('dplyr') require('anytime') price <- cbind(Data = rev(d), Open = rev(o), High = rev(h), Low = rev(l), Close = rev(cl), Vol = rev(v)) %>% as.tibble() price$Data %<>% anytime(., tz = "CET") return (price) }

Puesto que hemos cargado los vectores de las cotizaciones en el entorno env, calculamos dataFrame pr y limpiamos el entorno env de variables innecesarias:

evalq({pr <- pr.OHLCV(Data, Open , High , Low , Close , Volume ) rm(list = c("Data", " Open ", " High ", " Low ", " Close ", " Volume ")) }, env)

> head(env$pr) # A tibble: 6 x 6 Data Open High Low Close < dttm > < dbl > < dbl > < dbl > < dbl > 1 2017-01-10 11:00:00 122.758 122.893 122.746 122.859 2 2017-01-10 11:15:00 122.860 122.924 122.818 122.848 3 2017-01-10 11:30:00 122.850 122.856 122.705 122.720 4 2017-01-10 11:45:00 122.721 122.737 122.654 122.693 5 2017-01-10 12:00:00 122.692 122.850 122.692 122.818 6 2017-01-10 12:15:00 122.820 122.937 122.785 122.920 # ... with 1 more variables: Vol < dbl >

Vamos a ver qué aspecto tiene este dataFrame al comienzo:

y al final:

> tail(env$pr) # A tibble: 6 x 6 Data Open High Low Close < dttm > < dbl > < dbl > < dbl > < dbl > 1 2017-05-05 20:30:00 123.795 123.895 123.780 123.888 2 2017-05-05 20:45:00 123.889 123.893 123.813 123.831 3 2017-05-05 21:00:00 123.833 123.934 123.825 123.916 4 2017-05-05 21:15:00 123.914 123.938 123.851 123.858 5 2017-05-05 21:30:00 123.859 123.864 123.781 123.781 6 2017-05-05 21:45:00 123.779 123.864 123.781 123.781 # ... with 1 more variables: Vol < dbl >

Bien, tenemos 8000 barras con una fecha inicial 10.01.2017 y final 05.05.2017. Añadimos al frame de datos pr precio medio — Medium Price, Precio Típico y Precio ponderado

evalq(pr %<>% mutate(., Med = ( High + Low )/ 2 , Typ = ( High + Low + Close )/ 3 , Wg = ( High + Low + 2 * Close )/ 4 , #CO = Close - Open , #HO = High - Open , #LO = Low - Open , dH = c(NA, diff( High )), dL = c(NA, diff( Low )) ), env)

1.2. Predictores

A diferencia de nuestros experimentos anteriores, hemos simplificado el conjunto de predictores. Los filtros digitales FATL, SATL, RFTL, RSTL ejercerán este papel. Se describen con detalle en el artículo de В. Kravchuk "New Adaptive Method of Following the Tendency and Market Cycles", que usted podrá encontrar en los archivos anexos a este artículo (ver capítulo "New Tools of Technical Analysis and their Interpretation). Aquí solo los enumeraremos brevemente.

FATL (Fast Adaptive Trend Line) — línea de tendencia adaptativa «rápida»;

— línea de tendencia adaptativa «rápida»; SATL (Slow Adaptive Trend Line) — línea de tendencia adaptativa «lenta»;

— línea de tendencia adaptativa «lenta»; RFTL (Reference Fast Trend Line) — línea de tendencia de apoyo «rápida»;

— línea de tendencia de apoyo «rápida»; RSTL (Reference Slow Trend Line) — línea de tendencia de apoyo «lenta».



El ritmo de cambio de FATL y SATL se sigue según los indicadores FTLM (Fast Trend Line Momentum) y STLM (Slow Trend Line Momentum).

Entre los instrumentos técnicos que necesitaremos, hay dos osciladores más RBCI y PCCI. El índice RBCI (Range Bound Channel Index), está limitado por la franja del índice de canal que se calcula con la ayuda del filtro de banda (el filtro elimina la tendencia de baja frecuencia y el ruido de alta frecuencia). El índice PCCI (Perfect Commodity Channel Index) es un índice de canal de mercancías perfecto.

La función que calcula los filtros digitales FATL, SATL, RFTL, RSTL, tiene el aspecto siguiente:

#-----DigFiltr------------------------- DigFiltr <- function(X, type = 1 ){ # X - vector require(rowr) fatl <- c( + 0.4360409450 , + 0.3658689069 , + 0.2460452079 , + 0.1104506886 , - 0.0054034585 , - 0.0760367731 , - 0.0933058722 , - 0.0670110374 , - 0.0190795053 , + 0.0259609206 , + 0.0502044896 , + 0.0477818607 , + 0.0249252327 , - 0.0047706151 , - 0.0272432537 , - 0.0338917071 , - 0.0244141482 , - 0.0055774838 , + 0.0128149838 , + 0.0226522218 , + 0.0208778257 , + 0.0100299086 , - 0.0036771622 , - 0.0136744850 , - 0.0160483392 , - 0.0108597376 , - 0.0016060704 , + 0.0069480557 , + 0.0110573605 , + 0.0095711419 , + 0.0040444064 , - 0.0023824623 , - 0.0067093714 , - 0.0072003400 , - 0.0047717710 , 0.0005541115 , 0.0007860160 , 0.0130129076 , 0.0040364019 ) rftl <- c(- 0.0025097319 , + 0.0513007762 , + 0.1142800493 , + 0.1699342860 , + 0.2025269304 , + 0.2025269304 , + 0.1699342860 , + 0.1142800493 , + 0.0513007762 , - 0.0025097319 , - 0.0353166244 , - 0.0433375629 , - 0.0311244617 , - 0.0088618137 , + 0.0120580088 , + 0.0233183633 , + 0.0221931304 , + 0.0115769653 , - 0.0022157966 , - 0.0126536111 , - 0.0157416029 , - 0.0113395830 , - 0.0025905610 , + 0.0059521459 , + 0.0105212252 , + 0.0096970755 , + 0.0046585685 , - 0.0017079230 , - 0.0063513565 , - 0.0074539350 , - 0.0050439973 , - 0.0007459678 , + 0.0032271474 , + 0.0051357867 , + 0.0044454862 , + 0.0018784961 , - 0.0011065767 , - 0.0031162862 , - 0.0033443253 , - 0.0022163335 , + 0.0002573669 , + 0.0003650790 , + 0.0060440751 , + 0.0018747783 ) satl <- c(+ 0.0982862174 , + 0.0975682269 , + 0.0961401078 , + 0.0940230544 , + 0.0912437090 , + 0.0878391006 , + 0.0838544303 , + 0.0793406350 ,+ 0.0743569346 ,+ 0.0689666682 , + 0.0632381578 ,+ 0.0572428925 , + 0.0510534242 ,+ 0.0447468229 , + 0.0383959950 , + 0.0320735368 , + 0.0258537721 ,+ 0.0198005183 , + 0.0139807863 ,+ 0.0084512448 , + 0.0032639979 , - 0.0015350359 , - 0.0059060082 ,- 0.0098190256 , - 0.0132507215 , - 0.0161875265 , - 0.0186164872 , - 0.0205446727 , - 0.0219739146 ,- 0.0229204861 , - 0.0234080863 ,- 0.0234566315 , - 0.0231017777 , - 0.0223796900 , - 0.0213300463 ,- 0.0199924534 , - 0.0184126992 ,- 0.0166377699 , - 0.0147139428 , - 0.0126796776 , - 0.0105938331 ,- 0.0084736770 , - 0.0063841850 ,- 0.0043466731 , - 0.0023956944 , - 0.0005535180 , + 0.0011421469 ,+ 0.0026845693 , + 0.0040471369 ,+ 0.0052380201 , + 0.0062194591 , + 0.0070340085 , + 0.0076266453 ,+ 0.0080376628 , + 0.0083037666 ,+ 0.0083694798 , + 0.0082901022 , + 0.0080741359 , + 0.0077543820 ,+ 0.0073260526 , + 0.0068163569 ,+ 0.0062325477 , + 0.0056078229 , + 0.0049516078 , + 0.0161380976 ) rstl <- c(- 0.0074151919 ,- 0.0060698985 ,- 0.0044979052 ,- 0.0027054278 ,- 0.0007031702 ,+ 0.0014951741 , + 0.0038713513 ,+ 0.0064043271 ,+ 0.0090702334 ,+ 0.0118431116 ,+ 0.0146922652 ,+ 0.0175884606 , + 0.0204976517 ,+ 0.0233865835 ,+ 0.0262218588 ,+ 0.0289681736 ,+ 0.0315922931 ,+ 0.0340614696 , + 0.0363444061 ,+ 0.0384120882 ,+ 0.0402373884 ,+ 0.0417969735 ,+ 0.0430701377 ,+ 0.0440399188 , + 0.0446941124 ,+ 0.0450230100 ,+ 0.0450230100 ,+ 0.0446941124 ,+ 0.0440399188 ,+ 0.0430701377 , + 0.0417969735 ,+ 0.0402373884 ,+ 0.0384120882 ,+ 0.0363444061 ,+ 0.0340614696 ,+ 0.0315922931 , + 0.0289681736 ,+ 0.0262218588 ,+ 0.0233865835 ,+ 0.0204976517 ,+ 0.0175884606 ,+ 0.0146922652 , + 0.0118431116 ,+ 0.0090702334 ,+ 0.0064043271 ,+ 0.0038713513 ,+ 0.0014951741 ,- 0.0007031702 , - 0.0027054278 ,- 0.0044979052 ,- 0.0060698985 ,- 0.0074151919 ,- 0.0085278517 ,- 0.0094111161 , - 0.0100658241 ,- 0.0104994302 ,- 0.0107227904 ,- 0.0107450280 ,- 0.0105824763 ,- 0.0102517019 , - 0.0097708805 ,- 0.0091581551 ,- 0.0084345004 ,- 0.0076214397 ,- 0.0067401718 ,- 0.0058083144 , - 0.0048528295 ,- 0.0038816271 ,- 0.0029244713 ,- 0.0019911267 ,- 0.0010974211 ,- 0.0002535559 , + 0.0005231953 ,+ 0.0012297491 ,+ 0.0018539149 ,+ 0.0023994354 ,+ 0.0028490136 ,+ 0.0032221429 , + 0.0034936183 ,+ 0.0036818974 ,+ 0.0038037944 ,+ 0.0038338964 ,+ 0.0037975350 ,+ 0.0036986051 , + 0.0035521320 ,+ 0.0033559226 ,+ 0.0031224409 ,+ 0.0028550092 ,+ 0.0025688349 ,+ 0.0022682355 , + 0.0073925495 ) if (type == 1 ) {k = fatl} if (type == 2 ) {k = rftl} if (type == 3 ) {k = satl} if (type == 4 ) {k = rstl} n <- length(k) m <- length(X) k <- rev(k) f <- rowr::rollApply(data = X, fun = function(x) {sum(x * k)}, window = n, minimum = n, align = "right" ) while (length(f) < m) { f <- c(NA,f)} return (f) }

Los calculamos y los añadimos al frame de datos pr

evalq(pr %<>% mutate(., fatl = DigFiltr( Close , 1 ), rftl = DigFiltr( Close , 2 ), satl = DigFiltr( Close , 3 ), rstl = DigFiltr( Close , 4 ) ), env)

Añadimos los osciladores FTLM, STLM, RBCI, PCCI, sus primeras diferencias y las primeras diferencias de los filtros digitales al frame de datos pr:

evalq(pr % < > % mutate(., ftlm = fatl - rftl, rbci = fatl - satl, stlm = satl - rstl, pcci = Close - fatl, v.fatl = c(NA, diff(fatl)), v.rftl = c(NA, diff(rftl)), v.satl = c(NA, diff(satl)), v.rstl = c(NA, diff(rstl)*10) ), env) evalq(pr % < > % mutate(., v.ftlm = c(NA, diff(ftlm)), v.stlm = c(NA, diff(stlm)), v.rbci = c(NA, diff(rbci)), v.pcci = c(NA, diff(pcci)) ), env)

1.3. Variable objetivo

Como indicador que genera la variable objetivo, usaremos ZigZag().

La función para calcularlo recibe en la entrada una serie temporal y dos parámetros: se trata de la longitud mínima de la curva (int o bien double) y el tipo de precio para el cálculo (Close, Med, Typ, Wd, con (High, Low) ).

#------ZZ----------------------------------- par <- c( 25 , 5 ) ZZ <- function(x, par) { # x - vector require(TTR) require(magrittr) ch = par[ 1 ] mode = par[ 2 ] if (ch > 1 ) ch <- ch/( 10 ^ (Dig - 1 )) switch (mode, xx <- x$ Close , xx <- x$Med, xx <- x$Typ, xx <- x$Wd, xx <- x %>% select( High , Low )) zz <- ZigZag(xx, change = ch, percent = F, retrace = F, lastExtreme = T) n <- 1 :length(zz) for (i in n) { if (is.na(zz[i])) zz[i] = zz[i - 1 ]} return (zz) }

Calculamos el ZigZag, la primera diferencia, el signo de la primera diferencia y los añadimos al frame de datos pr:

evalq(pr % < > % cbind(., zigz = ZZ(., par = par)), env) evalq(pr % < > % cbind(., dz = diff(pr$zigz) %>% c(NA, .)), env) evalq(pr % < > % cbind(., sig = sign(pr$dz)), env)

1.4.Conjunto inicial de datos

Vamos a resumir brevemente qué hemos obtenido tras finalizar los anteriores cálculos y cómo lo hemos hecho.

Hemos obtenido del terminal los vectores OHLCV y una marca temporal del inicio de la barra del marco temporal М15 de EURJPY. A apartir de estos datos, se ha formado el frame de datos pr, al que se han añadido las variables FATL, SATL, RFTL, RSTL, FTLM, STLM, RBCI, PCCI y las primeras diferencias de las mismas. Asimismo, al frame de datos se ha añadido un ZigZag con un apalancamiento mínimo de 25 p (4 dígitos), su primera diferencia y el signo de primera diferencia (-1,1), que se usará como señal.

Hemos cargado todos estos datos no en el entorno global, sino en un nuevo entorno hijo env, en el que precisamente vamos a realizar todos los cálculos. El objetivo de esta división es usar conjuntos de datos de diferentes símbolos o marcos temporales sin conflicto de nombres al realizar los cálculos.

La estructura del frame de datos total pr se muestra más abajo. A partir de él se pueden elegir las variables necesarias para los cálculos posteriores.

str(env$pr) 'data.frame': 8000 obs. of 30 variables: $ Data : POSIXct, format: " 2017 - 01 - 10 11 : 00 : 00 " ... $ Open : num 123 123 123 123 123 ... $ High : num 123 123 123 123 123 ... $ Low : num 123 123 123 123 123 ... $ Close : num 123 123 123 123 123 ... $ Vol : num 3830 3360 3220 3241 3071 ... $ Med : num 123 123 123 123 123 ... $ Typ : num 123 123 123 123 123 ... $ Wg : num 123 123 123 123 123 ... $ dH : num NA 0.031 - 0.068 - 0.119 0.113 ... $ dL : num NA 0.072 - 0.113 - 0.051 0.038 ... $ fatl : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ rftl : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ satl : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ rstl : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ ftlm : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ rbci : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ stlm : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ pcci : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ v.fatl: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ v.rftl: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ v.satl: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ v.rstl: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ v.ftlm: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ v.stlm: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ v.rbci: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ v.pcci: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ zigz : num 123 123 123 123 123 ... $ dz : num NA - 0.0162 - 0.0162 - 0.0162 - 0.0162 ... $ sig : num NA - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 ...

Elegimos en el frame de datos dataSet todos los predictores anteriormente calculados. Transformamos la variable objetivo sig en un factor y desplazamos una barra hacia el «futuro».

evalq(dataSet <- pr %>% tbl_df() %>% dplyr::select(Data, ftlm, stlm, rbci, pcci, v.fatl, v.satl, v.rftl, v.rstl, v.ftlm, v.stlm, v.rbci, v.pcci, sig) %>% dplyr::filter(., sig != 0 ) %>% mutate(., Class = factor(sig, ordered = F) %>% dplyr::lead()) %>% dplyr::select(-sig), env)

Análisis visual de datos

Vamos a construir el gráfico OHLC usando el paquete ggplot2. Tomamos los datos de los 2 últimos días y dibujamos el gráfico de cotizaciones en barras.

evalq(pr %>% tail(., 200 ) %>% ggplot(aes(x = Data, y = Close )) + geom_candlestick(aes(open = Open , high = High , low = Low , close = Close )) + labs(title = "EURJPY Candlestick Chart", y = " Close Price", x = "") + theme_tq(), env)

fig.1. Gráfico de cotizaciones

Construimos el gráfico FATL, SATL, RFTL, RSTL y ZZ:

evalq(pr %>% tail(., 200 ) %>% ggplot(aes(x = Data, y = Close )) + geom_candlestick(aes(open = Open , high = High , low = Low , close = Close )) + geom_line(aes(Data, fatl), color = "steelblue", size = 1 ) + geom_line(aes(Data, rftl), color = "red", size = 1 ) + geom_line(aes(Data, satl), color = "gold", size = 1 ) + geom_line(aes(Data, rstl), color = "green", size = 1 ) + geom_line(aes(Data, zigz), color = "black", size = 1 ) + labs(title = "EURJPY Candlestick Chart", subtitle = "Combining Chart Geoms", y = " Close Price", x = "") + theme_tq(), env)

Fig.2. FATL, SATL, RFTL, RSTL y ZZ

Dividimos los osciladores en 3 grupos para una representación más cómoda.

require(dygraphs) evalq(dataSet %>% tail(., 200 ) %>% tk_tbl %>% select(Data, ftlm, stlm, rbci, pcci) %>% tk_xts() %>% dygraph(., main = "Oscilator base" ) %>% dyOptions(., fillGraph = TRUE, fillAlpha = 0.2 , drawGapEdgePoints = TRUE, colors = c( "green" , "violet" , "red" , "blue" ), digitsAfterDecimal = Dig) %>% dyLegend(show = "always" , hideOnMouseOut = TRUE), env)

Fig.3. Osciladores básicos

evalq(dataSet %>% tail(., 200 ) %>% tk_tbl %>% select(Data, v.fatl, v.satl, v.rftl, v.rstl) %>% tk_xts() %>% dygraph(., main = "Oscilator 2" ) %>% dyOptions(., fillGraph = TRUE, fillAlpha = 0.2 , drawGapEdgePoints = TRUE, colors = c( "green" , "violet" , "red" , "darkblue" ), digitsAfterDecimal = Dig) %>% dyLegend(show = "always" , hideOnMouseOut = TRUE), env)

Fig.4. Osciladores del 2 grupo

Los osciladores del tercer grupo se dibujarán en las últimas 100 barras:

evalq(dataSet %>% tail(., 100 ) %>% tk_tbl %>% select(Data, v.ftlm, v.stlm, v.rbci, v.pcci) %>% tk_xts() %>% dygraph(., main = "Oscilator 3" ) %>% dyOptions(., fillGraph = TRUE, fillAlpha = 0.2 , drawGapEdgePoints = TRUE, colors = c( "green" , "violet" , "red" , "darkblue" ), digitsAfterDecimal = Dig) %>% dyLegend(show = "always" , hideOnMouseOut = TRUE), env)

Fig.5. Osciladores del 3 grupo

2.Análisis exploratorio de datos (Exploratory data analysis, EDA)