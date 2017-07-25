Глубокие нейросети (Часть I). Подготовка данных

Эта статья продолжает и развивает тему "Глубокие нейросети" (DNN), начатую мною в предыдущих статьях (1, 2, 3).

DNN получили широкое применение и интенсивное развитие в различных практических областях. Самые яркие примеры их повседневного использования — распознавание образов и речи, автоматический перевод с одного языка на другой. Применяются они и в трейдинге, поэтому их углубленное изучение на фоне очень быстрого развития алготрейдинга видится мне полезным и перспективным.

В последние годы исследователи предложили и экспериментально подтвердили множество новых идей, методов и подходов к использованию DNN. В этой серии статей будет рассмотрено состояние и основные направления развития темы, проверены на практических экспериментах различные идеи и методы, внимание будет уделено и качественным показателям DNN. В нашей работе будем использовать только многослойные полносвязные нейросети.

Четыре основных вопроса, на которых будет сфокусирована серия статей:

Подготовка, оценка и усиление входных данных путем различных трансформаций.



Новые возможности пакета darch (v.0.12). Гибкость и расширенные возможности.

Применение усиление результатов предсказания (оптимизация гиперпараметров DNN и ансамбли нейросетей).

Графические возможности для контроля работы эксперта как в процессе обучения, так и в процессе работы.

Настоящая статья посвящена подготовке данных, полученных в торговом терминале, к использованию в нейросети.

Введение

Разработка, обучение и тестирование глубокой нейронной сети состоят из основных этапов, идущих в строгой последовательности. Как и в случае любой модели машинного обучения, работу по созданию DNN можно разделить на две неравные части:

подготовка входных и выходных данных для экспериментов;

создание, обучение, тестирование и оптимизация параметров модели.

Первый этап занимает большую часть времени реализации проекта: около 70%. При этом от его результатов на 80% зависит результат работы модели. Как известно, "мусор на входе — мусор на выходе". Поэтому состав работ на этом этапе мы рассмотрим очень подробно.

Для повторения экспериментов вам необходимо будет установить MRO 3.4.0 и Rstudio. О том, как установить этот софт, есть достаточно информации и в Сети, и в приложенных к статье файлах, не будем на этом подробно останавливаться.

Язык R

Вспомним немного важной информации о языке R. Это язык программирования, а также среда для статистических вычислений и построения графиков, разработанная в 1996 году новозеландскими учеными Россом Ихака и Робертом Джентельменом при университете Окленда. R — это GNU-проект, то есть свободное программное обеспечение. Его философия использования которого к следующим принципам (свободам):

свобода запускать программы в любых целях (свобода 0);

свобода изучать, как работает программа, и адаптировать ее под свои нужды (свобода 1);

свобода распространять копии, чтобы помочь своему ближнему (свобода 2);

свобода улучшать программу и делать ваши улучшения общедоступными к выгоде всего сообщества.

Сегодня R улучшается и развивается в основном усилиями "R Development Core Team"и созданного в прошлом году R Consortium. Перечень членов консорциума (IBM, Microsoft, Rstudio, Google, Mango, Oracle и др) говорит об очень серьезной поддержке, большом интересе в использовании и прекрасных перспективах языка в будущем .

Преимущества языка R:

На сегодняшний день язык R де-факто является стандартом в статистических вычислениях.

Развивается и поддерживается мировым научным сообществом университетов мира.

Широчайший набор пакетов по всем передовым направлениям интеллектуального анализа данных (Data mining). При этом от появления новой идеи в научных публикациях до их реализации в пакете R проходит не более 2 недель.

Последнее по порядку, но едва ли не первое по значению — его использование бесплатно.



1. Создание начального (сырого) набора данных

"Всё предыдущее, текущее и будущее движение цены заключено в самой цене"

Существует множество методов (пакетов), предназначенных для предподготовки, оценки и выбора предикторов. Обзор этих методов приведен в [1]. Их разнообразие объясняется не меньшим разнообразием данных реального мира. От понимания того, какой тип данных мы используем, и будет зависеть, какие методы исследования и обработки мы выберем.

Финансовые данные, исследованием которых мы занимаемся — это иерархические, регулярные таймсерии, которые "бесконечны" и легко извлекаемы. Базовый ряд — это котировки OHLCV по инструменту на конкретном таймфрейме.

Из этого базового ряда происходят все остальные таймсерии:

непараметрические — например x^2, sqrt(abs(x)), x^3, -x^2 и т.п.

функциональные непараметрические — sin(2*n*x), ln(abs(x)), log(Pr(t)/Pr(t-1)) и т. д.

параметрические — огромное количество всевозможных индикаторов, которые в основном и применяются в качестве предикторов. Это могут быть как осцилляторы, так и различного рода фильтры.

В качестве целевой переменной используются либо индикаторы, генерирующие сигналы (факторы), либо ряд логических условий, выполнение которых дает сигнал.

1.1. Котировки

Котировки OHLC, Volume и time мы получаем из терминала в виде векторов (o, h, l, cl, v, d). Напишем функцию, которая объединит векторы, полученные из терминала в dataFrame. При этом переведем время начала бара в формат POSIXct.

#---pr.OHLCV------------------- pr.OHLCV <- function(d, o, h, l, cl, v){ # (d, o, h, l, cl, v)- vector require('magrittr') require('dplyr') require('anytime') price <- cbind(Data = rev(d), Open = rev(o), High = rev(h), Low = rev(l), Close = rev(cl), Vol = rev(v)) %>% as.tibble() price$Data %<>% anytime(., tz = "CET") return (price) }

Поскольку мы загрузили векторы котировок в окружение env, вычислим dataFrame pr и подчистим окружение env от ненужных переменных:

evalq({pr <- pr.OHLCV(Data, Open , High , Low , Close , Volume ) rm(list = c("Data", " Open ", " High ", " Low ", " Close ", " Volume ")) }, env)

> head(env$pr) # A tibble: 6 x 6 Data Open High Low Close < dttm > < dbl > < dbl > < dbl > < dbl > 1 2017-01-10 11:00:00 122.758 122.893 122.746 122.859 2 2017-01-10 11:15:00 122.860 122.924 122.818 122.848 3 2017-01-10 11:30:00 122.850 122.856 122.705 122.720 4 2017-01-10 11:45:00 122.721 122.737 122.654 122.693 5 2017-01-10 12:00:00 122.692 122.850 122.692 122.818 6 2017-01-10 12:15:00 122.820 122.937 122.785 122.920 # ... with 1 more variables: Vol < dbl >

Посмотрим, как выглядит этот dataFrame в начале:

и в конце:

> tail(env$pr) # A tibble: 6 x 6 Data Open High Low Close < dttm > < dbl > < dbl > < dbl > < dbl > 1 2017-05-05 20:30:00 123.795 123.895 123.780 123.888 2 2017-05-05 20:45:00 123.889 123.893 123.813 123.831 3 2017-05-05 21:00:00 123.833 123.934 123.825 123.916 4 2017-05-05 21:15:00 123.914 123.938 123.851 123.858 5 2017-05-05 21:30:00 123.859 123.864 123.781 123.781 6 2017-05-05 21:45:00 123.779 123.864 123.781 123.781 # ... with 1 more variables: Vol < dbl >

Итак, у нас есть 8000 баров с начальной датой 10.01.2017 и конечной 05.05.2017. Добавим в датафрейм pr производные цены — Medium Price, Typical Price и Weighted Close

evalq(pr %<>% mutate(., Med = ( High + Low )/ 2 , Typ = ( High + Low + Close )/ 3 , Wg = ( High + Low + 2 * Close )/ 4 , #CO = Close - Open , #HO = High - Open , #LO = Low - Open , dH = c(NA, diff( High )), dL = c(NA, diff( Low )) ), env)

1.2. Предикторы

В отличие от предыдущих наших экспериментов, мы упростили набор предикторов. В их роли будут выступать цифровые фильтры FATL, SATL, RFTL, RSTL. Они подробно описаны в статье В. Кравчука "Новый адаптивный метод следования за тенденциями и рыночными циклами", которую вы можете найти в приложенных к данной статье файлах (см. главу "Новые инструменты технического анализа и их интерпретация). Здесь лишь кратко перечислим их.

FATL (Fast Adaptive Trend Line) — «быстрая» адаптивная линия тренда;

— «быстрая» адаптивная линия тренда; SATL (Slow Adaptive Trend Line) — «медленная» адаптивная линия тренда;

— «медленная» адаптивная линия тренда; RFTL (Reference Fast Trend Line) — опорная «быстрая» линия тренда;

— опорная «быстрая» линия тренда; RSTL (Reference Slow Trend Line) — опорная «медленная» линия тренда.



Темп изменения FATL и SATL отслеживаются по индикаторам FTLM (Fast Trend Line Momentum) и STLM (Slow Trend Line Momentum).

Среди технических инструментов, которые нам понадобятся, есть еще два осциллятора — индексы RBCI и PCCI. Индекс RBCI (Range Bound Channel Index) — ограниченный по полосе индекс канала, который вычисляется с помощью полосового фильтра (фильтр удаляет низкочастотный тренд и высокочастотный шум). Индекс PCCI (Perfect Commodity Channel Index) — совершенный индекс товарного канала.

Функция, вычисляющая цифровые фильтры FATL, SATL, RFTL, RSTL, выглядит так:

#-----DigFiltr------------------------- DigFiltr <- function(X, type = 1 ){ # X - vector require(rowr) fatl <- c( + 0.4360409450 , + 0.3658689069 , + 0.2460452079 , + 0.1104506886 , - 0.0054034585 , - 0.0760367731 , - 0.0933058722 , - 0.0670110374 , - 0.0190795053 , + 0.0259609206 , + 0.0502044896 , + 0.0477818607 , + 0.0249252327 , - 0.0047706151 , - 0.0272432537 , - 0.0338917071 , - 0.0244141482 , - 0.0055774838 , + 0.0128149838 , + 0.0226522218 , + 0.0208778257 , + 0.0100299086 , - 0.0036771622 , - 0.0136744850 , - 0.0160483392 , - 0.0108597376 , - 0.0016060704 , + 0.0069480557 , + 0.0110573605 , + 0.0095711419 , + 0.0040444064 , - 0.0023824623 , - 0.0067093714 , - 0.0072003400 , - 0.0047717710 , 0.0005541115 , 0.0007860160 , 0.0130129076 , 0.0040364019 ) rftl <- c(- 0.0025097319 , + 0.0513007762 , + 0.1142800493 , + 0.1699342860 , + 0.2025269304 , + 0.2025269304 , + 0.1699342860 , + 0.1142800493 , + 0.0513007762 , - 0.0025097319 , - 0.0353166244 , - 0.0433375629 , - 0.0311244617 , - 0.0088618137 , + 0.0120580088 , + 0.0233183633 , + 0.0221931304 , + 0.0115769653 , - 0.0022157966 , - 0.0126536111 , - 0.0157416029 , - 0.0113395830 , - 0.0025905610 , + 0.0059521459 , + 0.0105212252 , + 0.0096970755 , + 0.0046585685 , - 0.0017079230 , - 0.0063513565 , - 0.0074539350 , - 0.0050439973 , - 0.0007459678 , + 0.0032271474 , + 0.0051357867 , + 0.0044454862 , + 0.0018784961 , - 0.0011065767 , - 0.0031162862 , - 0.0033443253 , - 0.0022163335 , + 0.0002573669 , + 0.0003650790 , + 0.0060440751 , + 0.0018747783 ) satl <- c(+ 0.0982862174 , + 0.0975682269 , + 0.0961401078 , + 0.0940230544 , + 0.0912437090 , + 0.0878391006 , + 0.0838544303 , + 0.0793406350 ,+ 0.0743569346 ,+ 0.0689666682 , + 0.0632381578 ,+ 0.0572428925 , + 0.0510534242 ,+ 0.0447468229 , + 0.0383959950 , + 0.0320735368 , + 0.0258537721 ,+ 0.0198005183 , + 0.0139807863 ,+ 0.0084512448 , + 0.0032639979 , - 0.0015350359 , - 0.0059060082 ,- 0.0098190256 , - 0.0132507215 , - 0.0161875265 , - 0.0186164872 , - 0.0205446727 , - 0.0219739146 ,- 0.0229204861 , - 0.0234080863 ,- 0.0234566315 , - 0.0231017777 , - 0.0223796900 , - 0.0213300463 ,- 0.0199924534 , - 0.0184126992 ,- 0.0166377699 , - 0.0147139428 , - 0.0126796776 , - 0.0105938331 ,- 0.0084736770 , - 0.0063841850 ,- 0.0043466731 , - 0.0023956944 , - 0.0005535180 , + 0.0011421469 ,+ 0.0026845693 , + 0.0040471369 ,+ 0.0052380201 , + 0.0062194591 , + 0.0070340085 , + 0.0076266453 ,+ 0.0080376628 , + 0.0083037666 ,+ 0.0083694798 , + 0.0082901022 , + 0.0080741359 , + 0.0077543820 ,+ 0.0073260526 , + 0.0068163569 ,+ 0.0062325477 , + 0.0056078229 , + 0.0049516078 , + 0.0161380976 ) rstl <- c(- 0.0074151919 ,- 0.0060698985 ,- 0.0044979052 ,- 0.0027054278 ,- 0.0007031702 ,+ 0.0014951741 , + 0.0038713513 ,+ 0.0064043271 ,+ 0.0090702334 ,+ 0.0118431116 ,+ 0.0146922652 ,+ 0.0175884606 , + 0.0204976517 ,+ 0.0233865835 ,+ 0.0262218588 ,+ 0.0289681736 ,+ 0.0315922931 ,+ 0.0340614696 , + 0.0363444061 ,+ 0.0384120882 ,+ 0.0402373884 ,+ 0.0417969735 ,+ 0.0430701377 ,+ 0.0440399188 , + 0.0446941124 ,+ 0.0450230100 ,+ 0.0450230100 ,+ 0.0446941124 ,+ 0.0440399188 ,+ 0.0430701377 , + 0.0417969735 ,+ 0.0402373884 ,+ 0.0384120882 ,+ 0.0363444061 ,+ 0.0340614696 ,+ 0.0315922931 , + 0.0289681736 ,+ 0.0262218588 ,+ 0.0233865835 ,+ 0.0204976517 ,+ 0.0175884606 ,+ 0.0146922652 , + 0.0118431116 ,+ 0.0090702334 ,+ 0.0064043271 ,+ 0.0038713513 ,+ 0.0014951741 ,- 0.0007031702 , - 0.0027054278 ,- 0.0044979052 ,- 0.0060698985 ,- 0.0074151919 ,- 0.0085278517 ,- 0.0094111161 , - 0.0100658241 ,- 0.0104994302 ,- 0.0107227904 ,- 0.0107450280 ,- 0.0105824763 ,- 0.0102517019 , - 0.0097708805 ,- 0.0091581551 ,- 0.0084345004 ,- 0.0076214397 ,- 0.0067401718 ,- 0.0058083144 , - 0.0048528295 ,- 0.0038816271 ,- 0.0029244713 ,- 0.0019911267 ,- 0.0010974211 ,- 0.0002535559 , + 0.0005231953 ,+ 0.0012297491 ,+ 0.0018539149 ,+ 0.0023994354 ,+ 0.0028490136 ,+ 0.0032221429 , + 0.0034936183 ,+ 0.0036818974 ,+ 0.0038037944 ,+ 0.0038338964 ,+ 0.0037975350 ,+ 0.0036986051 , + 0.0035521320 ,+ 0.0033559226 ,+ 0.0031224409 ,+ 0.0028550092 ,+ 0.0025688349 ,+ 0.0022682355 , + 0.0073925495 ) if (type == 1 ) {k = fatl} if (type == 2 ) {k = rftl} if (type == 3 ) {k = satl} if (type == 4 ) {k = rstl} n <- length(k) m <- length(X) k <- rev(k) f <- rowr::rollApply(data = X, fun = function(x) {sum(x * k)}, window = n, minimum = n, align = "right" ) while (length(f) < m) { f <- c(NA,f)} return (f) }

Вычислим и добавим их в датафрейм pr

evalq(pr %<>% mutate(., fatl = DigFiltr( Close , 1 ), rftl = DigFiltr( Close , 2 ), satl = DigFiltr( Close , 3 ), rstl = DigFiltr( Close , 4 ) ), env)

Добавим осцилляторы FTLM, STLM, RBCI, PCCI, их первые разности и первые разности цифровых фильтров в датафрейм pr:

evalq(pr % < > % mutate(., ftlm = fatl - rftl, rbci = fatl - satl, stlm = satl - rstl, pcci = Close - fatl, v.fatl = c(NA, diff(fatl)), v.rftl = c(NA, diff(rftl)), v.satl = c(NA, diff(satl)), v.rstl = c(NA, diff(rstl)*10) ), env) evalq(pr % < > % mutate(., v.ftlm = c(NA, diff(ftlm)), v.stlm = c(NA, diff(stlm)), v.rbci = c(NA, diff(rbci)), v.pcci = c(NA, diff(pcci)) ), env)

1.3. Целевая

В качестве индикатора, генерирующего целевую переменную, будем использовать ZigZag().

Функция для его вычисления получает на вход таймсерию и два параметра: это минимальная длина колена (int либо double) и тип цены для вычисления (Close, Med, Typ, Wd, c (High, Low) ).

#------ZZ----------------------------------- par <- c( 25 , 5 ) ZZ <- function(x, par) { # x - vector require(TTR) require(magrittr) ch = par[ 1 ] mode = par[ 2 ] if (ch > 1 ) ch <- ch/( 10 ^ (Dig - 1 )) switch (mode, xx <- x$ Close , xx <- x$Med, xx <- x$Typ, xx <- x$Wd, xx <- x %>% select( High , Low )) zz <- ZigZag(xx, change = ch, percent = F, retrace = F, lastExtreme = T) n <- 1 :length(zz) for (i in n) { if (is.na(zz[i])) zz[i] = zz[i - 1 ]} return (zz) }

Вычислим ZigZag, первую разность, знак первой разности и добавим их вдатафрейм pr:

evalq(pr % < > % cbind(., zigz = ZZ(., par = par)), env) evalq(pr % < > % cbind(., dz = diff(pr$zigz) %>% c(NA, .)), env) evalq(pr % < > % cbind(., sig = sign(pr$dz)), env)

1.4.Начальный набор данных

Коротко резюмируем, что и как мы получили в результате предыдущих вычислений.

Мы получили из терминала векторы OHLCV и временную метку начала бара таймфрейма М15 по EURJPY. Из этих данных был сформирован датафрейм pr, в который добавлены переменные FATL, SATL, RFTL, RSTL, FTLM, STLM, RBCI, PCCI и первые разности от них. Также в датафрейм добавлен ZigZag с минимальным плечом в 25 п (4 знака), его первая разность и знак первой разности (-1,1), который будет использоваться как сигнал.

Все эти данные мы загрузили не в глобальное окружение, а в новое, дочернее окружение env, в котором и будем проводить все последующие расчеты. Цель такого разделения состоит в том, чтобы использовать наборы данных с разных символов или таймфреймов без конфликта имен при вычислении.

Структура суммарного датафрейма pr приведена ниже. Из него удобно выбирать переменные, необходимые для последующих вычислений.

str(env$pr) 'data.frame': 8000 obs. of 30 variables: $ Data : POSIXct, format: " 2017 - 01 - 10 11 : 00 : 00 " ... $ Open : num 123 123 123 123 123 ... $ High : num 123 123 123 123 123 ... $ Low : num 123 123 123 123 123 ... $ Close : num 123 123 123 123 123 ... $ Vol : num 3830 3360 3220 3241 3071 ... $ Med : num 123 123 123 123 123 ... $ Typ : num 123 123 123 123 123 ... $ Wg : num 123 123 123 123 123 ... $ dH : num NA 0.031 - 0.068 - 0.119 0.113 ... $ dL : num NA 0.072 - 0.113 - 0.051 0.038 ... $ fatl : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ rftl : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ satl : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ rstl : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ ftlm : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ rbci : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ stlm : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ pcci : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ v.fatl: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ v.rftl: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ v.satl: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ v.rstl: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ v.ftlm: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ v.stlm: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ v.rbci: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ v.pcci: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... $ zigz : num 123 123 123 123 123 ... $ dz : num NA - 0.0162 - 0.0162 - 0.0162 - 0.0162 ... $ sig : num NA - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 ...

Выберем в датафрейм dataSet все ранее расcчитанные предикторы. Целевую переменную sig преобразуем в фактор и сдвинем на один бар в «будущее».

evalq(dataSet <- pr %>% tbl_df() %>% dplyr::select(Data, ftlm, stlm, rbci, pcci, v.fatl, v.satl, v.rftl, v.rstl, v.ftlm, v.stlm, v.rbci, v.pcci, sig) %>% dplyr::filter(., sig != 0 ) %>% mutate(., Class = factor(sig, ordered = F) %>% dplyr::lead()) %>% dplyr::select(-sig), env)

Визуальный анализ данных

Построим график OHLC c использованием пакета ggplot2. Возьмем данные за последние 2 дня и отрисуем график котировок в барах.

evalq(pr %>% tail(., 200 ) %>% ggplot(aes(x = Data, y = Close )) + geom_candlestick(aes(open = Open , high = High , low = Low , close = Close )) + labs(title = "EURJPY Candlestick Chart", y = " Close Price", x = "") + theme_tq(), env)

рис.1. График котировок

Построим график FATL, SATL, RFTL, RSTL и ZZ:

evalq(pr %>% tail(., 200 ) %>% ggplot(aes(x = Data, y = Close )) + geom_candlestick(aes(open = Open , high = High , low = Low , close = Close )) + geom_line(aes(Data, fatl), color = "steelblue", size = 1 ) + geom_line(aes(Data, rftl), color = "red", size = 1 ) + geom_line(aes(Data, satl), color = "gold", size = 1 ) + geom_line(aes(Data, rstl), color = "green", size = 1 ) + geom_line(aes(Data, zigz), color = "black", size = 1 ) + labs(title = "EURJPY Candlestick Chart", subtitle = "Combining Chart Geoms", y = " Close Price", x = "") + theme_tq(), env)

Рис.2. FATL, SATL, RFTL, RSTL и ZZ

Осцилляторы разобьем на 3 группы для более удобного отображения.

require(dygraphs) evalq(dataSet %>% tail(., 200 ) %>% tk_tbl %>% select(Data, ftlm, stlm, rbci, pcci) %>% tk_xts() %>% dygraph(., main = "Oscilator base" ) %>% dyOptions(., fillGraph = TRUE, fillAlpha = 0.2 , drawGapEdgePoints = TRUE, colors = c( "green" , "violet" , "red" , "blue" ), digitsAfterDecimal = Dig) %>% dyLegend(show = "always" , hideOnMouseOut = TRUE), env)

Рис.3. Осцилляторы базовые

evalq(dataSet %>% tail(., 200 ) %>% tk_tbl %>% select(Data, v.fatl, v.satl, v.rftl, v.rstl) %>% tk_xts() %>% dygraph(., main = "Oscilator 2" ) %>% dyOptions(., fillGraph = TRUE, fillAlpha = 0.2 , drawGapEdgePoints = TRUE, colors = c( "green" , "violet" , "red" , "darkblue" ), digitsAfterDecimal = Dig) %>% dyLegend(show = "always" , hideOnMouseOut = TRUE), env)

Рис.4. Осцилляторы 2 группы

Осцилляторы третьей группы будут отрисованы на последних 100 барах:

evalq(dataSet %>% tail(., 100 ) %>% tk_tbl %>% select(Data, v.ftlm, v.stlm, v.rbci, v.pcci) %>% tk_xts() %>% dygraph(., main = "Oscilator 3" ) %>% dyOptions(., fillGraph = TRUE, fillAlpha = 0.2 , drawGapEdgePoints = TRUE, colors = c( "green" , "violet" , "red" , "darkblue" ), digitsAfterDecimal = Dig) %>% dyLegend(show = "always" , hideOnMouseOut = TRUE), env)

Рис.5. Осцилляторы 3 группы

2.Разведочный анализ данных (Exploratory data analysis, EDA)