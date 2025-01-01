- Códigos de Retorno do Servidor de Negociação
Erros de Compilação
O MetaEditor 5 exibe mensagens de erro sobre os erros de programa detectados pelo compilador interno durante a compilação. A lista destes erros estão na tabela dada abaixo. Para compilar um código-fonte em um código executável, pressione F7. Programas que contêm erros não podem ser compilados até que os erros identificados pelo compilador sejam eliminados.
|
Código
|
Descrição
|
Erro de leitura de arquivo
|
Erro de abertura de arquivo *. EX5 para escrever nele para gravação
|
Sem memória livre suficiente para completar compilação
|
Unidade sintática vazia não reconhecida pelo compilador
|
Nome de arquivo incorreto em #include
|
Erro acessando um arquivo em #include (provavelmente o arquivo não existe)
|
Nome inapropriado para #define
|
Comando desconhecido de preprocessador (válidos #include, #define, #property, #import)
|
Ativo desconhecido para compilador
|
Função não implementada (descrição está presente, mas sem corpo)
|
Dupla aspas (") omitida
|
Chave angular de abertura (<) ou aspas duplas (") omitida
|
Aspas simples (') omitida
|
Chave angular de fechamento ">" omitida
|
Tipo não especificado na declaração
|
Sem operador return ou return não encontrado em todas as ramificações da implementação
|
Colchete de abertura de parâmetros de chamada era esperada
|
Erro escrevendo EX5
|
Acesso inválido a um array
|
A função não é do tipo void e o operador return deve retornar um valor
|
Declaração incorreta do destrutor
|
Dois pontos ":" está faltando
|
Variável já esta declarada
|
Variável com tal identificador já declarado
|
Nome de variável é longo demais (> 250 caracteres)
|
Estrutura com tal identificador já definida
|
Estrutura não está definida
|
Membro de estrutura com o mesmo nome já definido
|
Sem tal membro de estrutura
|
Emparelhamento de chaves violado
|
Parênteses de abertura "(" esperada
|
Chaves desbalanceadas (sem "}")
|
Dificuldade para compilar (ramificações demais, níveis de empilhamento interno são sobre-preenchidos
|
Erro de abertura de arquivo para leitura
|
Sem memória suficiente para baixar o arquivo fonte em memória
|
Variável é esperada
|
Referência não pode ser inicializada
|
Atribuição esperada (aparece na declaração)
|
Chave de abertura "{" esperada
|
Parâmetro pode ser um array dinâmico somente
|
Uso de tipo "void" não é aceitável
|
Sem par correspondente para ")" ou "]", isto é, "(" ou "[" está ausente
|
Sem par correspondente para "(" ou "[", isto é, ")" ou "]" está ausente
|
Tamanho de array incorreto
|
Excesso de parâmetros (> 64)
|
Este símbolo (token) não é esperado aqui
|
Uso inválido de operação (operandos inválidos)
|
Expressão de tipo void não é permitido
|
Operador é esperado
|
Uso incorreto do break
|
Ponto e vírgula ";" esperado
|
Vírgula "," esperada
|
Deve ser um tipo classe, não estrutura
|
Expressão é esperada
|
"não caractere HEX" encontrado em HEX ou número longo demais (número de dígitos > 511)
|
Constante-string tem mais que 65534 caracteres
|
Definição de função não é aceitável aqui
|
Término de programa inesperado
|
Declaração adiantada é proibida para estruturas
|
Função com este nome já está definida e tem um outro tipo de retorno
|
Função com este nome já está definida e tem um conjunto diferente de parâmetros
|
Função com este nome já está definida e implementada
|
Sobrecarga de função para esta chamada não foi encontrada
|
Função com um valor de retorno de tipo void não pode retornar um valor
|
Função não está definida
|
Valor é esperado
|
Em expressão case somente constantes inteiras são válidas
|
O valor de case neste switch já é usado
|
Inteiro é esperado
|
Em expressão #import, nome de arquivo é esperado
|
Expressões não são permitidas em nível global
|
Parênteses ")" omitido antes de ";"
|
Uma variável à esquerda do sinal de igualdade é esperada
|
O resultado de expressão não é usado
|
Declaração de variáveis não é permitida em case
|
Conversão implícita de uma string para um número
|
Conversão implícita de um número para uma string
|
Chamada ambígua de uma função sobrecarregada (várias sobrecargas se enquadram)
|
else ilegal sem apropriado if
|
Inválido case ou default sem um switch
|
Uso inapropriado de reticência
|
A seqüência de inicialização tem mais elementos que a variável inicializada
|
Uma constante paracaseesperada
|
Uma expressão constante requerida
|
Uma variável constante não pode ser alterada
|
Colchete de fechamento ou uma vírgula é esperado (declarando membro de array)
|
Identificador de enumeração já definido
|
Enumeração não pode ter modificadores de acesso (const, extern, static)
|
Membro de enumeração já declarado com um valor diferente
|
Existe uma variável definida com o mesmo nome
|
Existe uma estrutura definida com o mesmo nome
|
Nome de membro de enumeração esperado
|
Expressão de inteiro esperado
|
Divisão por zero em expressão constante
|
Número errado de parâmetros na função
|
Parâmetro por referência deve ser uma variável
|
Variável de mesmo tipo para passar por referência esperada
|
Uma variável constante não pode ser passada por uma referência não constante
|
Requer uma constante inteira positiva
|
Falha em acessar membro protegido de classe
|
Import já definido de uma outra forma
|
Arquivo executável não criado
|
Ponto de entrada 'OnCalculate' não encontrado para o indicador
|
O operador continue pode ser usado somente dentro de um loop
|
Erro acessando membro privado (fechado) de classe
|
Método de estrutura ou classe não está declarado
|
Erro acessando método privado (fechado) de classe
|
Cópia de estruturas com objetos não é permitida
|
Índice fora do intervalo do array
|
Inicialização de array em declaração de estrutura ou classe não permitida
|
Construtor de classe não pode ter parâmetros
|
Destrutor de classe não pode ter parâmetros
|
Método de classe ou estrutura com o mesmo nome e parâmetros já foi declarado
|
Operando esperado
|
Método de classe ou estrutura com o mesmo nome existe, mas com parâmetros diferentes (declaração!=implementação)
|
Função importada não está descrita
|
ZeroMemory() is not allowed for objects with protected members or inheritance
|
Chamada ambígua da função sobrecarregada (correspondência exata de parâmetros para várias sobrecargas)
|
Nome de variável esperada
|
Um referência não pode ser declarada neste local
|
Já usado como nome da enumeração
|
Classe ou estrutura esperada
|
Não pode chamar operador 'delete' para excluir o array
|
Operador 'while' esperado
|
Operador 'delete' deve ter um ponteiro
|
Já existe 'default' para este 'switch'
|
Erro de sintaxe
|
Seqüência-escape pode ocorrer somente em strings (começam com '\')
|
Array requerido - colchete '[' não se aplica a um array, ou não arrays são passados como parâmetros de array
|
Não pode ser inicializado através da seqüência de inicialização
|
Import não está definido
|
Erro de otimizador na árvore sintática
|
Estruturas declaradas em excesso (tente simplificar o programa)
|
Conversão do parâmetro não é permitida
|
Uso incorreto do operador 'delete'
|
Não é permitido declarar um ponteiro para uma referência
|
Não é permitido declarar uma referência para uma referência
|
Não é permitido declarar um ponteiro para um ponteiro
|
Declaração de estrutura na lista de parâmetros não é permitida
|
Operação inválida de conversão de tipo
|
Um ponteiro pode ser declarado somente para uma classe ou estrutura
|
Identificador não declarado
|
Erro do otimizador de código executável
|
Erro de geração de código executável
|
Expressão inválida para o operador 'switch'
|
Pool de constantes de string sobre-preenchido, simplifique o programa
|
Não pode converter para enumeração
|
Não use 'virtual' para dados (membros de uma classe ou estrutura)
|
Não pode chamar método protegido de uma classe
|
Funções virtuais sobrepostas retornam um tipo diferente
|
Classe não pode ser herdada de uma estrutura
|
Estrutura não pode ser herdada de uma classe
|
Construtor não pode ser virtual (especificador virtual não é permitido)
|
Estrutura não pode ter métodos virtuais
|
Função deve ter um corpo
|
Sobrecarga de funções de sistema (funções de terminal) é proibida
|
Especificador const não é válido para funções que não são membros de uma classe ou estrutura
|
Não permitido alterar membros de classe em método constante
|
Seqüência de inicialização inapropriada
|
Valor padrão faltante para o parâmetro (declaração específica de parâmetros default)
|
Sobreposição do parâmetro padrão (valores diferentes na declaração e implementação)
|
Não permitido chamar método não constante para um objeto constante
|
Um objeto é necessário para acessar membros (um ponteiro para uma não classe/estrutura está definido)
|
O nome de uma estrutura já declarada não pode ser usado em declaração
|
Conversão não autorizada (em herança fechada)
|
Estruturas e arrays não podem ser usados como variáveis de input
|
Especificador const não é válido para construtor/destrutor
|
Expressão de string incorreta para um datetime
|
Propriedade desconhecida (#property)
|
Valor incorreto de uma propriedade
|
Índice inválido para uma propriedade em #property
|
Chamar parâmetro omitido - <func (x,)>
|
Objeto deve ser passado por referência
|
Array deve ser passado por referência
|
Função foi declarada como exportável
|
Função não foi declarada como exportável
|
É proibido exportar funções importadas
|
Função importada não pode ter este parâmetro (proibido passar um ponteiro, classe ou estrutura contendo um array dinâmico, ponteiro, classe, etc.)
|
Deve ser uma classe
|
#import não foi fechado
|
Tipo incompatível
|
Variável externa (extern)já está inicializada
|
Nenhuma funçãoexportadaouponto de entradaencontrado
|
Chamada explícita aoconstrutornão é permitida
|
Método foi declarado comoconstante
|
Método não foi declarado comoconstante
|
Tamanho incorreto do arquivo de recurso
|
Nome de recurso incorreto
|
Erro de abertura de arquivo de recurso
|
Erro de leitura de arquivo de recurso
|
Tipo de recurso desconhecido
|
Caminho incorreto para o arquivo de recurso
|
O nome dorecursoespecificado já é usado
|
Argumento esperado para a macro tipo-função
|
Símbolo inesperado na definição de macro
|
Erro em parâmetros formais da macro
|
Número inválido de parâmetros para uma macro
|
Parâmetro em excesso para uma macro
|
Complexo demais, simplifique a macro
|
Parametro para EnumToString() somente pode ser uma enumeração
|
O nome do recurso é longo demais
|
Formato de imagem não suportado (somente BMP com cor de 24 ou 32 bits de profundidade é suportado)
|
Um array não pode ser declarado em operador
|
A função pode ser declarada somente no escopo global
|
A declaração não é permitida para o escopo corrente
|
Inicialização de variáveis estáticas com os valores de variáveis locais não é permitida
|
Declaração ilegal de um array de objetos que não tem um construtor padrão
|
Lista de inicialização permitida somente para construtores
|
Sem definição de função após lista de inicialização
|
Lista de inicialização está vazia
|
Inicialização de array em um construtor não é permitida
|
Inicializar membros de uma classe pai na lista de inicialização não é permitido
|
Expressão do tipo inteiro esperado
|
Memória requerida para o array excede o valor máximo
|
Memória requerida para a estrutura excede o valor máximo
|
Memória requerida para as variáveis declaradas no nível global excede o valor máximo
|
Memória requerida para variáveis locais excede o valor máximo
|
Construtornão definido
|
Nome inválido do arquivo de ícone
|
Não pode abrir o arquivo de íconeno caminho especificado
|
O arquivo de ícone está incorreto e não é do formato ICO format
|
Reinicialização de um membro em um construtor de uma classe/estrutura usando a lista de inicialização
|
Inicialização de membros estáticos na lista de inicialização do construtor não é permitida
|
Inicialização de um membro não-estático de uma classe/estrutura em nível global não é permitida
|
O nome do método da classe/estrutura corresponde ao nome de um membro declarado anteriormente
|
O nome do membro da classe/estrutura corresponde ao nome de um método declarado anteriormente
|
Construtor ou destrutor não pode ser estático
|
Membros não-estáticos de uma classe ou estrutura não podem ser acessados a partir de uma função estática
|
Uma operação de sobrecarregada (+,-,[],++,-- etc.) é esperada após a palavra-chave operator
|
Nem todas as operações podem ser sobrecarregadas em MQL5
|
Definição não corresponde à declaração
|
Um número inválido de parâmetros é especificado para o operador
|
Função de manipulação de evento não encontrada
|
Método não pode ser exportado
|
Um ponteiro para o objeto constante não pode ser normalizado por um objeto não-constante
|
Templates de classe não são suportados ainda
|
Sobrecargade template de função não é suportado ainda
|
Template de função não pode ser aplicado
|
Parâmetro ambíguo em template de função (vários tipos de parâmetros podem ser aplicados)
|
Incapaz de determinar o tipo do parâmetro, através do qual o argumento do template de função deveria ser normalizado
|
Número incorreto de parâmetros no template de função
|
Template de função não pode ser virtual
|
Templates de função não podem ser exportados
|
Templates de função não podem ser importados
|
Estruturas contendo objetos não são permitidas
|
Arrays de seqüência e estruturas que contêm os objetos não são permitidos
|
Um membro estático de classe/estrutura deve ser explicitamente inicializado
|
Limitação do compilador: a string não pode conter mais de 65 535 caracteres
|
Inconsistente #ifdef/#endif
|
Objeto de classe não pode ser retornado, construtor de cópia não encontrado
|
Membros e métodos não estáticos não podem ser usados
|
OnTesterInit() impossível de usar sem o OnTesterDeinit()
|
Redefinição do parâmetro formal '%s'
|
Macro __FUNCSIG__ e __FUNCTION__ não pode aparecer fora de um corpo de função
|
Tipo inválido retornado. Por exemplo, este erro será produzido para funções importadas da DLL que retornam estrutura ou ponteiro.
|
Erro ao utilizar o modelo
|
Não é utilizado
|
Sintaxe inadmissível ao declarar apenas a função virtual, é somente permitido "=NULL" ou "=0"
|
As funções virtuais podem ser declaradas apenas com o especificador da função virtual ("=NULL" ou "=0")
|
É proibido criar um exemplar de classe abstrata
|
Para uma conversão dinâmica usando o operador dynamic_cast, o tipo de propósito deve ser o ponteiro para o tipo de usuário
|
Espera-se o tipo de "ponteiro para a função"
|
Não são suportados os ponteiros para métodos
|
Erro, não é possível determinar o tipo de ponteiro para a função
|
A conversão de tipo não está disponível devido a herançafechada
|
A variável com modificador const deve ser inicializada imediatamente após à declaração
|
Na interface podem ser declarados apenas os métodos com acesso público
|
Anexo inválido da interface para outra interface
|
A interface pode ser herdada apenas a partir de outra interface
|
À espera da interface
|
As interfaces apenas suportam herança pública
|
A interface não pode conter membros
|
Não se devem criar diretamente os objetos da interface, só através da herança
|
O especificador não pode ser usado na declaração forward
|
A herança desta classe não é possível, pois é declarada com um especificador final
|
É impossível substituir um método declarado com o especificador final
|
O especificador final só pode ser aplicado a funções virtuais
|
Na verdade, o método marcado com o especificador override não substitui nenhuma função de classe base
|
O especificador não é permitido na definição da função, mas, sim, apenas na declaração
|
Não é possível converter esse tipo no especificado
|
Este tipo não pode ser usado para variável de recurso
|
Erro no arquivo do projeto
|
Não pode ser usado como membro union
|
Escolha ambígua para esse nome, é necessário definir claramente o contexto de uso
|
Não se pode usar essa estrutura de uma DLL
|
Não se pode chamar uma função marcada com o especificador delete
|
MQL4 não é suportado. Para compilar este programa, use o MetaEditor, que está localizado na pasta de instalação do seu terminal MetaTrader 4