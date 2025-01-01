DocumentaçãoSeções
Erros de Compilação

O MetaEditor 5 exibe mensagens de erro sobre os erros de programa detectados pelo compilador interno durante a compilação. A lista destes erros estão na tabela dada abaixo. Para compilar um código-fonte em um código executável, pressione F7. Programas que contêm erros não podem ser compilados até que os erros identificados pelo compilador sejam eliminados.

Código

Descrição

100

Erro de leitura de arquivo

101

Erro de abertura de arquivo *. EX5 para escrever nele para gravação

103

Sem memória livre suficiente para completar compilação

104

Unidade sintática vazia não reconhecida pelo compilador

105

Nome de arquivo incorreto em #include

106

Erro acessando um arquivo em #include (provavelmente o arquivo não existe)

108

Nome inapropriado para #define

109

Comando desconhecido de preprocessador (válidos #include, #define, #property, #import)

110

Ativo desconhecido para compilador

111

Função não implementada (descrição está presente, mas sem corpo)

112

Dupla aspas (") omitida

113

Chave angular de abertura (<) ou aspas duplas (") omitida

114

Aspas simples (') omitida

115

Chave angular de fechamento ">" omitida

116

Tipo não especificado na declaração

117

Sem operador return ou return não encontrado em todas as ramificações da implementação

118

Colchete de abertura de parâmetros de chamada era esperada

119

Erro escrevendo EX5

120

Acesso inválido a um array

121

A função não é do tipo void e o operador return deve retornar um valor

122

Declaração incorreta do destrutor

123

Dois pontos ":" está faltando

124

Variável já esta declarada

125

Variável com tal identificador já declarado

126

Nome de variável é longo demais (> 250 caracteres)

127

Estrutura com tal identificador já definida

128

Estrutura não está definida

129

Membro de estrutura com o mesmo nome já definido

130

Sem tal membro de estrutura

131

Emparelhamento de chaves violado

132

Parênteses de abertura "(" esperada

133

Chaves desbalanceadas (sem "}")

134

Dificuldade para compilar (ramificações demais, níveis de empilhamento interno são sobre-preenchidos

135

Erro de abertura de arquivo para leitura

136

Sem memória suficiente para baixar o arquivo fonte em memória

137

Variável é esperada

138

Referência não pode ser inicializada

140

Atribuição esperada (aparece na declaração)

141

Chave de abertura "{" esperada

142

Parâmetro pode ser um array dinâmico somente

143

Uso de tipo "void" não é aceitável

144

Sem par correspondente para ")" ou "]", isto é, "(" ou "[" está ausente

145

Sem par correspondente para "(" ou "[", isto é, ")" ou "]" está ausente

146

Tamanho de array incorreto

147

Excesso de parâmetros (> 64)

149

Este símbolo (token) não é esperado aqui

150

Uso inválido de operação (operandos inválidos)

151

Expressão de tipo void não é permitido

152

Operador é esperado

153

Uso incorreto do break

154

Ponto e vírgula ";" esperado

155

Vírgula "," esperada

156

Deve ser um tipo classe, não estrutura

157

Expressão é esperada

158

"não caractere HEX" encontrado em HEX ou número longo demais (número de dígitos > 511)

159

Constante-string tem mais que 65534 caracteres

160

Definição de função não é aceitável aqui

161

Término de programa inesperado

162

Declaração adiantada é proibida para estruturas

163

Função com este nome já está definida e tem um outro tipo de retorno

164

Função com este nome já está definida e tem um conjunto diferente de parâmetros

165

Função com este nome já está definida e implementada

166

Sobrecarga de função para esta chamada não foi encontrada

167

Função com um valor de retorno de tipo void não pode retornar um valor

168

Função não está definida

170

Valor é esperado

171

Em expressão case somente constantes inteiras são válidas

172

O valor de case neste switch já é usado

173

Inteiro é esperado

174

Em expressão #import, nome de arquivo é esperado

175

Expressões não são permitidas em nível global

176

Parênteses ")" omitido antes de ";"

177

Uma variável à esquerda do sinal de igualdade é esperada

178

O resultado de expressão não é usado

179

Declaração de variáveis não é permitida em case

180

Conversão implícita de uma string para um número

181

Conversão implícita de um número para uma string

182

Chamada ambígua de uma função sobrecarregada (várias sobrecargas se enquadram)

183

else ilegal sem apropriado if

184

Inválido case ou default sem um switch

185

Uso inapropriado de reticência

186

A seqüência de inicialização tem mais elementos que a variável inicializada

187

Uma constante paracaseesperada

188

Uma expressão constante requerida

189

Uma variável constante não pode ser alterada

190

Colchete de fechamento ou uma vírgula é esperado (declarando membro de array)

191

Identificador de enumeração já definido

192

Enumeração não pode ter modificadores de acesso (const, extern, static)

193

Membro de enumeração já declarado com um valor diferente

194

Existe uma variável definida com o mesmo nome

195

Existe uma estrutura definida com o mesmo nome

196

Nome de membro de enumeração esperado

197

Expressão de inteiro esperado

198

Divisão por zero em expressão constante

199

Número errado de parâmetros na função

200

Parâmetro por referência deve ser uma variável

201

Variável de mesmo tipo para passar por referência esperada

202

Uma variável constante não pode ser passada por uma referência não constante

203

Requer uma constante inteira positiva

204

Falha em acessar membro protegido de classe

205

Import já definido de uma outra forma

208

Arquivo executável não criado

209

Ponto de entrada 'OnCalculate' não encontrado para o indicador

210

O operador continue pode ser usado somente dentro de um loop

211

Erro acessando membro privado (fechado) de classe

213

Método de estrutura ou classe não está declarado

214

Erro acessando método privado (fechado) de classe

216

Cópia de estruturas com objetos não é permitida

218

Índice fora do intervalo do array

219

Inicialização de array em declaração de estrutura ou classe não permitida

220

Construtor de classe não pode ter parâmetros

221

Destrutor de classe não pode ter parâmetros

222

Método de classe ou estrutura com o mesmo nome e parâmetros já foi declarado

223

Operando esperado

224

Método de classe ou estrutura com o mesmo nome existe, mas com parâmetros diferentes (declaração!=implementação)

225

Função importada não está descrita

226

ZeroMemory() is not allowed for objects with protected members or inheritance

227

Chamada ambígua da função sobrecarregada (correspondência exata de parâmetros para várias sobrecargas)

228

Nome de variável esperada

229

Um referência não pode ser declarada neste local

230

Já usado como nome da enumeração

232

Classe ou estrutura esperada

235

Não pode chamar operador 'delete' para excluir o array

236

Operador 'while' esperado

237

Operador 'delete' deve ter um ponteiro

238

Já existe 'default' para este 'switch'

239

Erro de sintaxe

240

Seqüência-escape pode ocorrer somente em strings (começam com '\')

241

Array requerido - colchete '[' não se aplica a um array, ou não arrays são passados como parâmetros de array

242

Não pode ser inicializado através da seqüência de inicialização

243

Import não está definido

244

Erro de otimizador na árvore sintática

245

Estruturas declaradas em excesso (tente simplificar o programa)

246

Conversão do parâmetro não é permitida

247

Uso incorreto do operador 'delete'

248

Não é permitido declarar um ponteiro para uma referência

249

Não é permitido declarar uma referência para uma referência

250

Não é permitido declarar um ponteiro para um ponteiro

251

Declaração de estrutura na lista de parâmetros não é permitida

252

Operação inválida de conversão de tipo

253

Um ponteiro pode ser declarado somente para uma classe ou estrutura

256

Identificador não declarado

257

Erro do otimizador de código executável

258

Erro de geração de código executável

260

Expressão inválida para o operador 'switch'

261

Pool de constantes de string sobre-preenchido, simplifique o programa

262

Não pode converter para enumeração

263

Não use 'virtual' para dados (membros de uma classe ou estrutura)

264

Não pode chamar método protegido de uma classe

265

Funções virtuais sobrepostas retornam um tipo diferente

266

Classe não pode ser herdada de uma estrutura

267

Estrutura não pode ser herdada de uma classe

268

Construtor não pode ser virtual (especificador virtual não é permitido)

269

Estrutura não pode ter métodos virtuais

270

Função deve ter um corpo

271

Sobrecarga de funções de sistema (funções de terminal) é proibida

272

Especificador const não é válido para funções que não são membros de uma classe ou estrutura

274

Não permitido alterar membros de classe em método constante

276

Seqüência de inicialização inapropriada

277

Valor padrão faltante para o parâmetro (declaração específica de parâmetros default)

278

Sobreposição do parâmetro padrão (valores diferentes na declaração e implementação)

279

Não permitido chamar método não constante para um objeto constante

280

Um objeto é necessário para acessar membros (um ponteiro para uma não classe/estrutura está definido)

281

O nome de uma estrutura já declarada não pode ser usado em declaração

284

Conversão não autorizada (em herança fechada)

285

Estruturas e arrays não podem ser usados como variáveis de input

286

Especificador const não é válido para construtor/destrutor

287

Expressão de string incorreta para um datetime

288

Propriedade desconhecida (#property)

289

Valor incorreto de uma propriedade

290

Índice inválido para uma propriedade em #property

291

Chamar parâmetro omitido - <func (x,)>

293

Objeto deve ser passado por referência

294

Array deve ser passado por referência

295

Função foi declarada como exportável

296

Função não foi declarada como exportável

297

É proibido exportar funções importadas

298

Função importada não pode ter este parâmetro (proibido passar um ponteiro, classe ou estrutura contendo um array dinâmico, ponteiro, classe, etc.)

299

Deve ser uma classe

300

#import não foi fechado

302

Tipo incompatível

303

Variável externa (extern)já está inicializada

304

Nenhuma funçãoexportadaouponto de entradaencontrado

305

Chamada explícita aoconstrutornão é permitida

306

Método foi declarado comoconstante

307

Método não foi declarado comoconstante

308

Tamanho incorreto do arquivo de recurso

309

Nome de recurso incorreto

310

Erro de abertura de arquivo de recurso

311

Erro de leitura de arquivo de recurso

312

Tipo de recurso desconhecido

313

Caminho incorreto para o arquivo de recurso

314

O nome dorecursoespecificado já é usado

315

Argumento esperado para a macro tipo-função

316

Símbolo inesperado na definição de macro

317

Erro em parâmetros formais da macro

318

Número inválido de parâmetros para uma macro

319

Parâmetro em excesso para uma macro

320

Complexo demais, simplifique a macro

321

Parametro para EnumToString() somente pode ser uma enumeração

322

O nome do recurso é longo demais

323

Formato de imagem não suportado (somente BMP com cor de 24 ou 32 bits de profundidade é suportado)

324

Um array não pode ser declarado em operador

325

A função pode ser declarada somente no escopo global

326

A declaração não é permitida para o escopo corrente

327

Inicialização de variáveis estáticas com os valores de variáveis locais não é permitida

328

Declaração ilegal de um array de objetos que não tem um construtor padrão

329

Lista de inicialização permitida somente para construtores

330

Sem definição de função após lista de inicialização

331

Lista de inicialização está vazia

332

Inicialização de array em um construtor não é permitida

333

Inicializar membros de uma classe pai na lista de inicialização não é permitido

334

Expressão do tipo inteiro esperado

335

Memória requerida para o array excede o valor máximo

336

Memória requerida para a estrutura excede o valor máximo

337

Memória requerida para as variáveis declaradas no nível global excede o valor máximo

338

Memória requerida para variáveis locais excede o valor máximo

339

Construtornão definido

340

Nome inválido do arquivo de ícone

341

Não pode abrir o arquivo de íconeno caminho especificado

342

O arquivo de ícone está incorreto e não é do formato ICO format

343

Reinicialização de um membro em um construtor de uma classe/estrutura usando a lista de inicialização

344

Inicialização de membros estáticos na lista de inicialização do construtor não é permitida

345

Inicialização de um membro não-estático de uma classe/estrutura em nível global não é permitida

346

O nome do método da classe/estrutura corresponde ao nome de um membro declarado anteriormente

347

O nome do membro da classe/estrutura corresponde ao nome de um método declarado anteriormente

348

Função virtual não pode ser declarada como estática

349

O modificador const não é permitido para funções estáticas

350

Construtor ou destrutor não pode ser estático

351

Membros não-estáticos de uma classe ou estrutura não podem ser acessados a partir de uma função estática

352

Uma operação de sobrecarregada (+,-,[],++,-- etc.) é esperada após a palavra-chave operator

353

Nem todas as operações podem ser sobrecarregadas em MQL5

354

Definição não corresponde à declaração

355

Um número inválido de parâmetros é especificado para o operador

356

Função de manipulação de evento não encontrada

357

Método não pode ser exportado

358

Um ponteiro para o objeto constante não pode ser normalizado por um objeto não-constante

359

Templates de classe não são suportados ainda

360

Sobrecargade template de função não é suportado ainda

361

Template de função não pode ser aplicado

362

Parâmetro ambíguo em template de função (vários tipos de parâmetros podem ser aplicados)

363

Incapaz de determinar o tipo do parâmetro, através do qual o argumento do template de função deveria ser normalizado

364

Número incorreto de parâmetros no template de função

365

Template de função não pode ser virtual

366

Templates de função não podem ser exportados

367

Templates de função não podem ser importados

368

Estruturas contendo objetos não são permitidas

369

Arrays de seqüência e estruturas que contêm os objetos não são permitidos

370

Um membro estático de classe/estrutura deve ser explicitamente inicializado

371

Limitação do compilador: a string não pode conter mais de 65 535 caracteres

372

Inconsistente #ifdef/#endif

373

Objeto de classe não pode ser retornado, construtor de cópia não encontrado

374

Membros e métodos não estáticos não podem ser usados

375

OnTesterInit() impossível de usar sem o OnTesterDeinit()

376

Redefinição do parâmetro formal '%s'

377

Macro __FUNCSIG__ e __FUNCTION__ não pode aparecer fora de um corpo de função

378

Tipo inválido retornado. Por exemplo, este erro será produzido para funções importadas da DLL que retornam estrutura ou ponteiro.

379

Erro ao utilizar o modelo

380

Não é utilizado

381

Sintaxe inadmissível ao declarar apenas a função virtual, é somente permitido "=NULL" ou "=0"

382

As funções virtuais podem ser declaradas apenas com o especificador da função virtual ("=NULL" ou "=0")

383

É proibido criar um exemplar de classe abstrata

384

Para uma conversão dinâmica  usando o operador dynamic_cast, o tipo de propósito deve ser o ponteiro para o tipo de usuário

385

Espera-se o tipo de "ponteiro para a função"

386

Não são suportados os ponteiros para métodos

387

Erro, não é possível determinar o tipo de ponteiro para a função

388

A conversão de tipo não está disponível devido a herançafechada

389

A variável com modificador const deve ser inicializada imediatamente após à declaração

393

Na interface podem ser declarados apenas os métodos com acesso público

394

Anexo inválido da interface para outra interface

395

A interface pode ser herdada apenas a partir de outra interface

396

À espera da interface

397

As interfaces apenas suportam herança pública

398

A interface não pode conter membros

399

Não se devem criar diretamente os objetos da interface, só através da herança

400

O especificador não pode ser usado na declaração forward

401

A herança desta classe não é possível, pois é declarada com um especificador final

402

É impossível substituir um método declarado com o especificador final

403

O especificador final só pode ser aplicado a funções virtuais

404

Na verdade, o método marcado com o especificador override não substitui nenhuma função de classe base

405

O especificador não é permitido na definição da função, mas, sim, apenas na declaração

406

Não é possível converter esse tipo no especificado

407

Este tipo não pode ser usado para variável de recurso

408

Erro no arquivo do projeto

409

Não pode ser usado como membro union

410

Escolha ambígua para esse nome, é necessário definir claramente o contexto de uso

411

Não se pode usar essa estrutura de uma DLL

412

Não se pode chamar uma função marcada com o especificador delete

413

MQL4 não é suportado. Para compilar este programa, use o MetaEditor, que está localizado na pasta de instalação do seu terminal MetaTrader 4