100 Erro de leitura de arquivo

101 Erro de abertura de arquivo *. EX5 para escrever nele para gravação

103 Sem memória livre suficiente para completar compilação

104 Unidade sintática vazia não reconhecida pelo compilador

105 Nome de arquivo incorreto em #include

106 Erro acessando um arquivo em #include (provavelmente o arquivo não existe)

108 Nome inapropriado para #define

109 Comando desconhecido de preprocessador (válidos #include, #define, #property, #import)

110 Ativo desconhecido para compilador

111 Função não implementada (descrição está presente, mas sem corpo)

112 Dupla aspas (") omitida

113 Chave angular de abertura (<) ou aspas duplas (") omitida

114 Aspas simples (') omitida

115 Chave angular de fechamento ">" omitida

116 Tipo não especificado na declaração

117 Sem operador return ou return não encontrado em todas as ramificações da implementação

118 Colchete de abertura de parâmetros de chamada era esperada

119 Erro escrevendo EX5

120 Acesso inválido a um array

121 A função não é do tipo void e o operador return deve retornar um valor

122 Declaração incorreta do destrutor

123 Dois pontos ":" está faltando

124 Variável já esta declarada

125 Variável com tal identificador já declarado

126 Nome de variável é longo demais (> 250 caracteres)

127 Estrutura com tal identificador já definida

128 Estrutura não está definida

129 Membro de estrutura com o mesmo nome já definido

130 Sem tal membro de estrutura

131 Emparelhamento de chaves violado

132 Parênteses de abertura "(" esperada

133 Chaves desbalanceadas (sem "}")

134 Dificuldade para compilar (ramificações demais, níveis de empilhamento interno são sobre-preenchidos

135 Erro de abertura de arquivo para leitura

136 Sem memória suficiente para baixar o arquivo fonte em memória

137 Variável é esperada

138 Referência não pode ser inicializada

140 Atribuição esperada (aparece na declaração)

141 Chave de abertura "{" esperada

142 Parâmetro pode ser um array dinâmico somente

143 Uso de tipo "void" não é aceitável

144 Sem par correspondente para ")" ou "]", isto é, "(" ou "[" está ausente

145 Sem par correspondente para "(" ou "[", isto é, ")" ou "]" está ausente

146 Tamanho de array incorreto

147 Excesso de parâmetros (> 64)

149 Este símbolo (token) não é esperado aqui

150 Uso inválido de operação (operandos inválidos)

151 Expressão de tipo void não é permitido

152 Operador é esperado

153 Uso incorreto do break

154 Ponto e vírgula ";" esperado

155 Vírgula "," esperada

156 Deve ser um tipo classe, não estrutura

157 Expressão é esperada

158 "não caractere HEX" encontrado em HEX ou número longo demais (número de dígitos > 511)

159 Constante-string tem mais que 65534 caracteres

160 Definição de função não é aceitável aqui

161 Término de programa inesperado

162 Declaração adiantada é proibida para estruturas

163 Função com este nome já está definida e tem um outro tipo de retorno

164 Função com este nome já está definida e tem um conjunto diferente de parâmetros

165 Função com este nome já está definida e implementada

166 Sobrecarga de função para esta chamada não foi encontrada

167 Função com um valor de retorno de tipo void não pode retornar um valor

168 Função não está definida

170 Valor é esperado

171 Em expressão case somente constantes inteiras são válidas

172 O valor de case neste switch já é usado

173 Inteiro é esperado

174 Em expressão #import, nome de arquivo é esperado

175 Expressões não são permitidas em nível global

176 Parênteses ")" omitido antes de ";"

177 Uma variável à esquerda do sinal de igualdade é esperada

178 O resultado de expressão não é usado

179 Declaração de variáveis não é permitida em case

180 Conversão implícita de uma string para um número

181 Conversão implícita de um número para uma string

182 Chamada ambígua de uma função sobrecarregada (várias sobrecargas se enquadram)

183 else ilegal sem apropriado if

184 Inválido case ou default sem um switch

185 Uso inapropriado de reticência

186 A seqüência de inicialização tem mais elementos que a variável inicializada

187 Uma constante paracaseesperada

188 Uma expressão constante requerida

189 Uma variável constante não pode ser alterada

190 Colchete de fechamento ou uma vírgula é esperado (declarando membro de array)

191 Identificador de enumeração já definido

192 Enumeração não pode ter modificadores de acesso (const, extern, static)

193 Membro de enumeração já declarado com um valor diferente

194 Existe uma variável definida com o mesmo nome

195 Existe uma estrutura definida com o mesmo nome

196 Nome de membro de enumeração esperado

197 Expressão de inteiro esperado

198 Divisão por zero em expressão constante

199 Número errado de parâmetros na função

200 Parâmetro por referência deve ser uma variável

201 Variável de mesmo tipo para passar por referência esperada

202 Uma variável constante não pode ser passada por uma referência não constante

203 Requer uma constante inteira positiva

204 Falha em acessar membro protegido de classe

205 Import já definido de uma outra forma

208 Arquivo executável não criado

209 Ponto de entrada 'OnCalculate' não encontrado para o indicador

210 O operador continue pode ser usado somente dentro de um loop

211 Erro acessando membro privado (fechado) de classe

213 Método de estrutura ou classe não está declarado

214 Erro acessando método privado (fechado) de classe

216 Cópia de estruturas com objetos não é permitida

218 Índice fora do intervalo do array

219 Inicialização de array em declaração de estrutura ou classe não permitida

220 Construtor de classe não pode ter parâmetros

221 Destrutor de classe não pode ter parâmetros

222 Método de classe ou estrutura com o mesmo nome e parâmetros já foi declarado

223 Operando esperado

224 Método de classe ou estrutura com o mesmo nome existe, mas com parâmetros diferentes (declaração!=implementação)

225 Função importada não está descrita

226 ZeroMemory() is not allowed for objects with protected members or inheritance

227 Chamada ambígua da função sobrecarregada (correspondência exata de parâmetros para várias sobrecargas)

228 Nome de variável esperada

229 Um referência não pode ser declarada neste local

230 Já usado como nome da enumeração

232 Classe ou estrutura esperada

235 Não pode chamar operador 'delete' para excluir o array

236 Operador 'while' esperado

237 Operador 'delete' deve ter um ponteiro

238 Já existe 'default' para este 'switch'

239 Erro de sintaxe

240 Seqüência-escape pode ocorrer somente em strings (começam com '\')

241 Array requerido - colchete '[' não se aplica a um array, ou não arrays são passados como parâmetros de array

242 Não pode ser inicializado através da seqüência de inicialização

243 Import não está definido

244 Erro de otimizador na árvore sintática

245 Estruturas declaradas em excesso (tente simplificar o programa)

246 Conversão do parâmetro não é permitida

247 Uso incorreto do operador 'delete'

248 Não é permitido declarar um ponteiro para uma referência

249 Não é permitido declarar uma referência para uma referência

250 Não é permitido declarar um ponteiro para um ponteiro

251 Declaração de estrutura na lista de parâmetros não é permitida

252 Operação inválida de conversão de tipo

253 Um ponteiro pode ser declarado somente para uma classe ou estrutura

256 Identificador não declarado

257 Erro do otimizador de código executável

258 Erro de geração de código executável

260 Expressão inválida para o operador 'switch'

261 Pool de constantes de string sobre-preenchido, simplifique o programa

262 Não pode converter para enumeração

263 Não use 'virtual' para dados (membros de uma classe ou estrutura)

264 Não pode chamar método protegido de uma classe

265 Funções virtuais sobrepostas retornam um tipo diferente

266 Classe não pode ser herdada de uma estrutura

267 Estrutura não pode ser herdada de uma classe

268 Construtor não pode ser virtual (especificador virtual não é permitido)

269 Estrutura não pode ter métodos virtuais

270 Função deve ter um corpo

271 Sobrecarga de funções de sistema (funções de terminal) é proibida

272 Especificador const não é válido para funções que não são membros de uma classe ou estrutura

274 Não permitido alterar membros de classe em método constante

276 Seqüência de inicialização inapropriada

277 Valor padrão faltante para o parâmetro (declaração específica de parâmetros default)

278 Sobreposição do parâmetro padrão (valores diferentes na declaração e implementação)

279 Não permitido chamar método não constante para um objeto constante

280 Um objeto é necessário para acessar membros (um ponteiro para uma não classe/estrutura está definido)

281 O nome de uma estrutura já declarada não pode ser usado em declaração

284 Conversão não autorizada (em herança fechada)

285 Estruturas e arrays não podem ser usados como variáveis de input

286 Especificador const não é válido para construtor/destrutor

287 Expressão de string incorreta para um datetime

288 Propriedade desconhecida (#property)

289 Valor incorreto de uma propriedade

290 Índice inválido para uma propriedade em #property

291 Chamar parâmetro omitido - <func (x,)>

293 Objeto deve ser passado por referência

294 Array deve ser passado por referência

295 Função foi declarada como exportável

296 Função não foi declarada como exportável

297 É proibido exportar funções importadas

298 Função importada não pode ter este parâmetro (proibido passar um ponteiro, classe ou estrutura contendo um array dinâmico, ponteiro, classe, etc.)

299 Deve ser uma classe

300 #import não foi fechado

302 Tipo incompatível

305 Chamada explícita aoconstrutornão é permitida

306 Método foi declarado comoconstante

307 Método não foi declarado comoconstante

308 Tamanho incorreto do arquivo de recurso

309 Nome de recurso incorreto

310 Erro de abertura de arquivo de recurso

311 Erro de leitura de arquivo de recurso

312 Tipo de recurso desconhecido

313 Caminho incorreto para o arquivo de recurso

314 O nome dorecursoespecificado já é usado

315 Argumento esperado para a macro tipo-função

316 Símbolo inesperado na definição de macro

317 Erro em parâmetros formais da macro

318 Número inválido de parâmetros para uma macro

319 Parâmetro em excesso para uma macro

320 Complexo demais, simplifique a macro

321 Parametro para EnumToString() somente pode ser uma enumeração

322 O nome do recurso é longo demais

323 Formato de imagem não suportado (somente BMP com cor de 24 ou 32 bits de profundidade é suportado)

324 Um array não pode ser declarado em operador

325 A função pode ser declarada somente no escopo global

326 A declaração não é permitida para o escopo corrente

327 Inicialização de variáveis estáticas com os valores de variáveis locais não é permitida

328 Declaração ilegal de um array de objetos que não tem um construtor padrão

330 Sem definição de função após lista de inicialização

332 Inicialização de array em um construtor não é permitida

333 Inicializar membros de uma classe pai na lista de inicialização não é permitido

334 Expressão do tipo inteiro esperado

335 Memória requerida para o array excede o valor máximo

336 Memória requerida para a estrutura excede o valor máximo

337 Memória requerida para as variáveis declaradas no nível global excede o valor máximo

338 Memória requerida para variáveis locais excede o valor máximo

339 Construtornão definido

340 Nome inválido do arquivo de ícone

341 Não pode abrir o arquivo de íconeno caminho especificado

342 O arquivo de ícone está incorreto e não é do formato ICO format

343 Reinicialização de um membro em um construtor de uma classe/estrutura usando a lista de inicialização

344 Inicialização de membros estáticos na lista de inicialização do construtor não é permitida

345 Inicialização de um membro não-estático de uma classe/estrutura em nível global não é permitida

346 O nome do método da classe/estrutura corresponde ao nome de um membro declarado anteriormente

347 O nome do membro da classe/estrutura corresponde ao nome de um método declarado anteriormente

348 Função virtual não pode ser declarada como estática

349 O modificador const não é permitido para funções estáticas

350 Construtor ou destrutor não pode ser estático

351 Membros não-estáticos de uma classe ou estrutura não podem ser acessados a partir de uma função estática

352 Uma operação de sobrecarregada (+,-,[],++,-- etc.) é esperada após a palavra-chave operator

353 Nem todas as operações podem ser sobrecarregadas em MQL5

354 Definição não corresponde à declaração

355 Um número inválido de parâmetros é especificado para o operador

357 Método não pode ser exportado

358 Um ponteiro para o objeto constante não pode ser normalizado por um objeto não-constante

359 Templates de classe não são suportados ainda

360 Sobrecargade template de função não é suportado ainda

361 Template de função não pode ser aplicado

362 Parâmetro ambíguo em template de função (vários tipos de parâmetros podem ser aplicados)

363 Incapaz de determinar o tipo do parâmetro, através do qual o argumento do template de função deveria ser normalizado

364 Número incorreto de parâmetros no template de função

365 Template de função não pode ser virtual

366 Templates de função não podem ser exportados

367 Templates de função não podem ser importados

368 Estruturas contendo objetos não são permitidas

369 Arrays de seqüência e estruturas que contêm os objetos não são permitidos

371 Limitação do compilador: a string não pode conter mais de 65 535 caracteres

373 Objeto de classe não pode ser retornado, construtor de cópia não encontrado

374 Membros e métodos não estáticos não podem ser usados

375 OnTesterInit() impossível de usar sem o OnTesterDeinit()

376 Redefinição do parâmetro formal '%s'

377 Macro __FUNCSIG__ e __FUNCTION__ não pode aparecer fora de um corpo de função

378 Tipo inválido retornado. Por exemplo, este erro será produzido para funções importadas da DLL que retornam estrutura ou ponteiro.

379 Erro ao utilizar o modelo

380 Não é utilizado

381 Sintaxe inadmissível ao declarar apenas a função virtual, é somente permitido "=NULL" ou "=0"

382 As funções virtuais podem ser declaradas apenas com o especificador da função virtual ("=NULL" ou "=0")

383 É proibido criar um exemplar de classe abstrata

384 Para uma conversão dinâmica usando o operador dynamic_cast, o tipo de propósito deve ser o ponteiro para o tipo de usuário

385 Espera-se o tipo de "ponteiro para a função"

386 Não são suportados os ponteiros para métodos

387 Erro, não é possível determinar o tipo de ponteiro para a função

388 A conversão de tipo não está disponível devido a herançafechada

389 A variável com modificador const deve ser inicializada imediatamente após à declaração

393 Na interface podem ser declarados apenas os métodos com acesso público

394 Anexo inválido da interface para outra interface

395 A interface pode ser herdada apenas a partir de outra interface

396 À espera da interface

397 As interfaces apenas suportam herança pública

398 A interface não pode conter membros

399 Não se devem criar diretamente os objetos da interface, só através da herança

400 O especificador não pode ser usado na declaração forward

401 A herança desta classe não é possível, pois é declarada com um especificador final

402 É impossível substituir um método declarado com o especificador final

403 O especificador final só pode ser aplicado a funções virtuais

404 Na verdade, o método marcado com o especificador override não substitui nenhuma função de classe base

405 O especificador não é permitido na definição da função, mas, sim, apenas na declaração

406 Não é possível converter esse tipo no especificado

407 Este tipo não pode ser usado para variável de recurso

408 Erro no arquivo do projeto

409 Não pode ser usado como membro union

410 Escolha ambígua para esse nome, é necessário definir claramente o contexto de uso

411 Não se pode usar essa estrutura de uma DLL

412 Não se pode chamar uma função marcada com o especificador delete