Discussão do artigo "Componente View para tabelas no paradigma MVC em MQL5: elemento gráfico básico"
Novo artigo Componente View para tabelas no paradigma MVC em MQL5: elemento gráfico básico foi publicado:
Aqui não abordaremos a integração com o componente Model já criado e, muito menos, com o componente Controller ainda não criado, porém as classes desenvolvidas serão projetadas considerando a integração futura. Isso permitirá, posteriormente, vincular facilmente os elementos visuais aos dados e à lógica de controle, garantindo a interação completa dentro do paradigma MVC. Como resultado, obteremos uma ferramenta flexível para a criação de tabelas e de outros elementos gráficos que podem ser utilizados em seus projetos.
Como a implementação da arquitetura do componente View em MQL5 é bastante trabalhosa, incluindo muitas classes auxiliares e heranças, acordamos adotar uma exposição relativamente concisa. Definiremos a classe, apresentaremos sua descrição breve e, em seguida, também de forma sucinta, analisaremos sua implementação. Hoje teremos cinco classes:
Todas essas classes, ao final, são necessárias para o funcionamento da classe base de desenho de elementos gráficos. A partir dela serão herdadas todas as demais classes que serão criadas na implementação de diversos elementos de controle, em particular do elemento de controle Table Control.
Autor: Artyom Trishkin