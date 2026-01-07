Discussão do artigo "Componente View para tabelas no paradigma MVC em MQL5: elemento gráfico básico"

Novo artigo Componente View para tabelas no paradigma MVC em MQL5: elemento gráfico básico foi publicado:

O artigo analisa o processo de desenvolvimento de um elemento gráfico básico para o componente View no contexto da implementação de tabelas no paradigma MVC (Model-View-Controller) na linguagem MQL5. Este é o primeiro artigo dedicado ao componente View e o terceiro da série de artigos sobre a criação de tabelas para o terminal cliente MetaTrader 5.

Aqui não abordaremos a integração com o componente Model já criado e, muito menos, com o componente Controller ainda não criado, porém as classes desenvolvidas serão projetadas considerando a integração futura. Isso permitirá, posteriormente, vincular facilmente os elementos visuais aos dados e à lógica de controle, garantindo a interação completa dentro do paradigma MVC. Como resultado, obteremos uma ferramenta flexível para a criação de tabelas e de outros elementos gráficos que podem ser utilizados em seus projetos.

Como a implementação da arquitetura do componente View em MQL5 é bastante trabalhosa, incluindo muitas classes auxiliares e heranças, acordamos adotar uma exposição relativamente concisa. Definiremos a classe, apresentaremos sua descrição breve e, em seguida, também de forma sucinta, analisaremos sua implementação. Hoje teremos cinco classes:

  1. classe base para todos os objetos gráficos,
  2. classe para gerenciamento de cor,
  3. classe para gerenciamento das cores dos diferentes estados do elemento gráfico,
  4. classe para gerenciamento de área retangular,
  5. classe base para desenho de elementos gráficos no canvas.

Todas essas classes, ao final, são necessárias para o funcionamento da classe base de desenho de elementos gráficos. A partir dela serão herdadas todas as demais classes que serão criadas na implementação de diversos elementos de controle, em particular do elemento de controle Table Control.


Autor: Artyom Trishkin

