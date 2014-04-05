Institutional Tick Engine PRO

Institutional Tick Engine Pro: 틱 속도 및 히트맵 분석

Institutional Tick Engine Pro는 원시 틱 데이터를 처리하도록 설계된 기술적 분석 제품군입니다. 레벨 2 데이터 없이 속도(Velocity), 히트맵 및 미세 구조 패턴을 포함한 주문 흐름 지표를 합성합니다.

주요 기능

1. 틱 속도 모니터 시장 속도(초당 틱 수)를 측정하여 가격 움직임의 강도를 분석합니다.

2. 합성 유동성 히트맵 높은 거래량에도 불구하고 가격이 정체되는 "흡수 구역"을 시각화하여 숨겨진 지정가 주문을 식별합니다.

3. 미세 구조 반전 신호 형성 중인 캔들 내에서 틱 비율 불균형을 분석하여 잠재적인 반전 신호를 감지합니다.

4. 오디오 트레이딩 어시스턴트 (가이거 모드) 시장 변동성에 따라 소리 빈도를 조절하는 "가이거 계수기" 모드를 포함합니다.

기술 사양

  • 데이터 소스: 브로커 틱 데이터.

  • 알림: 푸시 알림, 이메일, 사운드 및 화면 경고.

  • 내보내기: CSV 내보내기 기능.

Institutional Tick Engine Lite (Free Version): https://www.mql5.com/tr/market/product/161942


