SignalXpert
- 라이브러리
- Steve Rosenstock
- 버전: 2.0
- 업데이트됨: 2 12월 2025
SignalXpert 는 RangeXpert 인디케이터를 사용하는 트레이더에게 강력한 분석 도구를 제공하기 위해 제가 개발한 것입니다. RangeXpert 는 시스템의 기반 역할을 하며, 시장의 정확한 영역을 감지하고 해당 데이터를 제공하고, SignalXpert 는 이를 실시간으로 분석하여 명확하고 실행 가능한 신호를 생성합니다. 이를 통해 시스템은 여러 시간대에서 최대 25개의 다양한 자산을 동시에 모니터링할 수 있으며, 가장 중요한 시장 움직임을 실시간으로 포착합니다. 통합된 알림 기능 덕분에 알림, 푸시, 이메일로 신호를 전달할 수 있어, 트레이딩 기회를 놓치지 않게 됩니다. MetaTrader VPS 에 설치하면 SignalXpert 는 24/7 중단 없이 실행되며 안정적인 신호 모니터링을 제공합니다. 진입 또는 청산을 계획 중이든, SignalXpert 는 빠르고 정확한 지원을 제공하여 높은 변동성 시장에서도 자신 있게 거래할 수 있도록 도와줍니다.
사양
- RangeXpert 와의 완벽한 통합 - 해당 데이터를 활용하여 시장 영역과 존을 실시간 분석.
- 최대 25개 자산 동시 모니터링 - 멀티자산·멀티타임프레임 분석에 최적.
- 모든 주요 시장과 호환 - Forex, 통화, 금속, 주식, 지수.
- 실시간 신호 감지 - 돌파, 레인지 전환, 트렌드 존을 자동 식별.
- 실시간 알림 - 새로운 신호 발생 시 알림·푸시·이메일로 즉시 안내.
- MetaTrader VPS 호환 - 24시간 연중무휴 안정적 운영.
- 시장 변동성과 유동성과 자동 동기화.
- 조절 가능한 시간대 - M1부터 D1까지 전략에 맞춰 선택 가능.
- 사용자 친화적 인터페이스 - 직관적 구조, 코딩 지식 불필요.
- 유연한 알림 필터 - 모니터링할 신호 유형을 자유롭게 선택.
- AutoXpert & DashXpert 와 완벽한 조합 - 완전한 분석·트레이딩 시스템 구축.
- 수동 및 반자동 전략에 최적 - 다양한 트레이딩 스타일 지원.
