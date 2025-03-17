Goldex AI

기간 한정 슈퍼 할인!

가격이 인상되기 전에 마지막 2부를 299달러에 구매할 수 있습니다.

실시간 신호 > IC 마켓 리얼: Goldex AI 고위험 세트

매뉴얼 및 구성 파일: 매뉴얼 및 구성 파일을 받으려면 구매 후 저에게 연락하세요.

가격: 시작 가격은 $499이며 10회 판매할 때마다 $899씩 인상됩니다.

사용 가능한 사본 수: 2

Goldex AI - 신경망, 추세 및 가격 행동을 갖춘 고급 트레이딩 로봇.

Goldex AI는 금의 지지선과 저항선을 돌파하는 가격 행동을 사용하여 뉴욕 시장의 움직임을 최대한 활용하여 가능한 최고의 수익을 얻는 고성능 트레이딩 로봇입니다.

이 로봇은 지능형 복구라는 전략을 가지고 있으, 손실이 발생한 후 활성화되고 더 큰 로타제를 열어 가능한 손실을 단시간에 복구하지만 사용자가 원할 경우 승수를 줄일 수 있습니다.

Goldex AI에는 스마트 뉴스 필터가 내장되어 있어 중대형 뉴스가 없는 날을 걸러내어 거래를 비활성화하는데, 이는 요즘 시장이 매우 느리고 지지와 저항이 깨지면서 올바른 가격 행동을 달성하기에 충분한 움직임이 없기 때문입니다. Goldex AI는 오늘날 최고의 뉴스 제공 업체 중 하나인 ForexFactory를 데이터 소스로 사용합니다. 실거래를 하는 경우 활성화하고 백테스팅에 사용하려는 경우 비활성화하는 것이 좋습니다.

Goldex AI에는 자동 GMT 오프셋 기능이 있어 브로커의 GMT를 자동으로 감지하여 필요한 정확한 시간에 정확하게 거래를 개시합니다. 백테스팅을 위해서는 매개변수에서 GMT를 수동으로 설정해야 하며, 기본적으로 IC Markets 등과 같이 +3(DST)으로 설정되어 있습니다.

Goldex AI - 스마트 추세 필터는 정확히 그 순간 금 거래에 가장 적합한 추세를 감지하여 가짜 신호를 걸러내고 가능한 한 많은 부정적인 거래를 피합니다. 이렇게 하면 거래 횟수가 줄어들어 수익이 줄어들 수 있지만 당첨 확률은 높아집니다. 항상 추세 필터를 사용하는 것이 좋습니다.

Goldex에 있는 AI는 제가 AI 라이브러리를 사용하여 만든 Python 프로그램입니다. 즉, MT4에서 데이터를 내보내고, Scikit-learn이라는 라이브러리로 Python에서 모델을 학습시킨 다음, 브릿지(ZeroMQ 또는 파일 등)를 사용하여 EA가 예측에 따라 작동하도록 했습니다.

참고: Goldex AI는 계정을 소각할 수 있는 그리드, 헤징 또는 공격적인 전략을 사용하지 않습니다.

이미지에서 2010년부터 현재까지 15년 동안 IC Markets(현재 최고의 브로커 중 하나)의 백테스트를 볼 수 있으며, 보다 시기적절하고 객관적인 결과를 위해 TDS 또는 99.90% 품질의 백테스팅 프로그램을 사용하는 것이 좋습니다.


백테스팅용 GMT:

ICMarkets +2 / +3 DST (권장)

거래 시작 시간은 16:30이어야 합니다!

FTMO (특별 FTMO 세트는 저에게 문의)

브로커가 다른 경우 저에게 연락주세요.


사양:

기호. XAUUSD (GOLD)
기간  M5
자본금 최소  200$
브로커 모든 브로커, 가급적 IC 마켓
계좌 유형 임의, 가급적 원시 / ECN
레버리지  1:500 이상의 레버리지만 가능하며, 더 낮은 레버리지만 사용할 수 있는 경우 FTMO로 특수 파일을 문의해 주세요.
VPS 모든 VPS


궁금한 점이 있으면 언제든지 문의하세요: https://www.mql5.com/ko/users/mateopp
내 프로필을 추가하여 최신 뉴스와 업데이트를 받아보세요!



리뷰 30
abdulaziz atash
70
abdulaziz atash 2025.12.06 21:03 
 

The Expert is great. Through my experience with it for a whole month with medium-risk settings on a real trading account, it was able to achieve a profit of more than 5% for me with complete stability and without worry or manual intervention at all. Thank you and in all honesty you deserve praise for your effort and cooperation. Now I can try Expert on a real funded trading account.

infinityBot
39
infinityBot 2025.11.26 23:47 
 

Congratulations on this EA. I did several backtests of all kinds before using it for real. And I can say that I get the same results in real life. I give this EA 5 stars for that reason.

Scott Smith
136
Scott Smith 2025.11.11 21:46 
 

very impressed with this ea. i've been using ea's on live accounts for over 4 years and i really love this one. yes it will make the next lot size bigger on a loss, part of the strategy, but you can control this, i have set mine (after a lot of backtesting, forward testing on demo and orward testing on a small live account to get proper data) to x3, however this is personal prefference. it has a high win rate and you can also control the lot size based on the balance so you could have a smaller lot with a bigger multiplier on a loss, or a bigger lot with a lot multiplier or even zero multiplier. on the brokers FP Markets, IC Markets and GO Markets, its very profitable even if you make every lot the size, ie on a loss do not increase the next trades lot size. i would highly recommend this ea.

