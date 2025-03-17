Goldex AI - 신경망, 추세 및 가격 행동을 갖춘 고급 트레이딩 로봇.

Goldex AI는 금의 지지선과 저항선을 돌파하는 가격 행동을 사용하여 뉴욕 시장의 움직임을 최대한 활용하여 가능한 최고의 수익을 얻는 고성능 트레이딩 로봇입니다.

이 로봇은 지능형 복구라는 전략을 가지고 있으, 손실이 발생한 후 활성화되고 더 큰 로타제를 열어 가능한 손실을 단시간에 복구하지만 사용자가 원할 경우 승수를 줄일 수 있습니다.

Goldex AI에는 스마트 뉴스 필터가 내장되어 있어 중대형 뉴스가 없는 날을 걸러내어 거래를 비활성화하는데, 이는 요즘 시장이 매우 느리고 지지와 저항이 깨지면서 올바른 가격 행동을 달성하기에 충분한 움직임이 없기 때문입니다. Goldex AI는 오늘날 최고의 뉴스 제공 업체 중 하나인 ForexFactory를 데이터 소스로 사용합니다. 실거래를 하는 경우 활성화하고 백테스팅에 사용하려는 경우 비활성화하는 것이 좋습니다.

Goldex AI에는 자동 GMT 오프셋 기능이 있어 브로커의 GMT를 자동으로 감지하여 필요한 정확한 시간에 정확하게 거래를 개시합니다. 백테스팅을 위해서는 매개변수에서 GMT를 수동으로 설정해야 하며, 기본적으로 IC Markets 등과 같이 +3(DST)으로 설정되어 있습니다.

Goldex AI - 스마트 추세 필터는 정확히 그 순간 금 거래에 가장 적합한 추세를 감지하여 가짜 신호를 걸러내고 가능한 한 많은 부정적인 거래를 피합니다. 이렇게 하면 거래 횟수가 줄어들어 수익이 줄어들 수 있지만 당첨 확률은 높아집니다. 항상 추세 필터를 사용하는 것이 좋습니다.

Goldex에 있는 AI는 제가 AI 라이브러리를 사용하여 만든 Python 프로그램입니다. 즉, MT4에서 데이터를 내보내고, Scikit-learn이라는 라이브러리로 Python에서 모델을 학습시킨 다음, 브릿지(ZeroMQ 또는 파일 등)를 사용하여 EA가 예측에 따라 작동하도록 했습니다.

참고: Goldex AI는 계정을 소각할 수 있는 그리드, 헤징 또는 공격적인 전략을 사용하지 않습니다.

이미지에서 2010년부터 현재까지 15년 동안 IC Markets(현재 최고의 브로커 중 하나)의 백테스트를 볼 수 있으며, 보다 시기적절하고 객관적인 결과를 위해 TDS 또는 99.90% 품질의 백테스팅 프로그램을 사용하는 것이 좋습니다.