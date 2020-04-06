Adaptive SF Pro Scalper EA mq

ADAPTIVE SF PRO SCALPER EA는 스마트하고 안전하며 신뢰할 수 있는 완전 자동 스왑프리 멀티페어 스캘핑 거래 시스템입니다!





"설정 후 잊어버리세요" Expert Adviser가 모든 거래를 대신 처리해 드립니다! 9개 통화쌍에 대한 9개의 Set_files를 사용할 수 있습니다! M15 timeframe!





테스트 및 거래를 위해 EA Set_files를 다운로드하세요:

EA의 특징:

- 스캘핑 기법

- 롤오버 영향 없음

- 스왑 없음

- 갭 발생 방지를 위해 금요일부터 월요일까지 주문을 보관하지 않음

- EA는 AI 기법을 통해 시장 상황에 자동으로 적응합니다.

- 시스템은 안전하며 그리드 또는 마틴게일과 같은 위험한 방법을 사용하지 않습니다. 각 주문에는 계정 보호를 위한 자체 SL이 있습니다.

- 이 EA는 매우 사용자 친화적이며 외환 전문가와 초보자 모두 사용할 수 있습니다.

- 로봇이 복리 계산을 자동으로 수행합니다. 아래 절차에 따라 관련 위험과 함께 MT4에 설치하고 PC를 실행 상태로 두기만 하면 됩니다(또는 VPS를 사용하세요).

- 로봇 실행에 필요한 최소 계좌 잔액은 $100입니다.

- 시간 범위: M15.

- 거래 쌍: GBPCHF, GBPCAD, EURAUD, EURCHF, GBPAUD, AUDCAD, EURCAD, USDCHF, USDCAD

- 운영 시간: EA는 아시아 세션 시작 시 진입 신호를 기다립니다.

- 계좌 레버리지: 1:30~1:2000 범위의 모든 레버리지.

- 위험 관리: 거래당 1~4% 위험 권장(설정에서 변경 가능) 또는 고정 랏 사용.

- EA에는 정보 표시 기능이 있습니다. 해당 정보가 표시된 외환 쌍의 현재 스프레드와 스왑 정보를 보여줍니다.

- 계좌 잔액, 자본금, 마진도 표시됩니다.

- 정보 표시는 차트의 어느 모서리에나 배치할 수 있습니다.

설치 방법:

- 다음 차트 9개를 엽니다.

GBPCHF, GBPCAD, EURAUD, EURCHF, GBPAUD, AUDCAD, EURCAD, USDCHF, USDCAD.

- 각 차트에서 M15 시간대를 선택합니다.

- 각 차트에 Expert Adviser를 추가합니다.

- EA에 해당 "Set_file"을 적용합니다. Trading_Flag 매개변수가 true인지 확인합니다.

- EA가 작업을 수행하도록 PC를 24시간 내내 실행해 두거나(또는 PC 대신 VPS를 사용하세요).





중요!!! 최상의 거래 시스템 성능을 위해 아래 권장 사항을 따르세요.





- 운영 시간: Market_watch = GMT+2(표준시) 및 GMT+3(일광 절약 시간제)인 MT4를 사용하는 것이 좋습니다. 브로커 서버의 GMT 시간대가 다른 경우, EA 시간 설정을 변경해야 합니다. 브로커 시간대를 확인하려면 메시지를 보내주세요. 제가 도와드리고 필요한 경우 관련 설정 파일을 제공해 드리겠습니다.





- 스프레드 및 브로커: 최상의 성능을 위해서는 스프레드가 낮은 계좌(Raw 스프레드 또는 ECN)를 선택하는 것이 매우 중요합니다.





이 제품은 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.