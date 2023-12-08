KT Gold Nexus EA MT4

인내. 규율. 시간.

KT Gold Nexus EA는 전문 트레이더와 개인 자산 운용자들이 실제로 사용하는 실전 트레이딩 접근 방식을 기반으로 설계되었습니다. 단기적인 흥미나 빠른 수익이 아닌, 장기적으로 안정적이고 일관된 성과를 목표로 합니다.

이 EA는 장기 운용을 전제로 만들어졌습니다. 전략의 진정한 잠재력을 확인하려면 최소 1년 이상 지속적으로 운용하는 것이 권장됩니다. 전문 트레이딩과 마찬가지로 손실이 발생하는 주간이나 월간 구간이 존재할 수 있으며, 이는 정상적인 과정입니다. 중요한 것은 짧은 기간의 결과가 아니라 장기간에 걸친 누적 성과입니다.

많은 그리드 또는 마틴게일 시스템은 초기에는 빠른 수익을 보여주지만, 대부분 결국 계좌 손실로 이어집니다. 본 EA는 이러한 구조적 위험을 배제하고, 안정적이며 통제 가능한 성장을 추구하도록 설계되었습니다.

소개