KT Gold Nexus EA MT4

5

ICMarkets 실계좌 신호: 여기를 클릭하세요

KT Gold Nexus EA로 성공하기 위해 필요한 것은 무엇입니까?

인내. 규율. 시간.

KT Gold Nexus EA는 전문 트레이더와 개인 자산 운용자들이 실제로 사용하는 실전 트레이딩 접근 방식을 기반으로 설계되었습니다. 단기적인 흥미나 빠른 수익이 아닌, 장기적으로 안정적이고 일관된 성과를 목표로 합니다.

이 EA는 장기 운용을 전제로 만들어졌습니다. 전략의 진정한 잠재력을 확인하려면 최소 1년 이상 지속적으로 운용하는 것이 권장됩니다. 전문 트레이딩과 마찬가지로 손실이 발생하는 주간이나 월간 구간이 존재할 수 있으며, 이는 정상적인 과정입니다. 중요한 것은 짧은 기간의 결과가 아니라 장기간에 걸친 누적 성과입니다.

많은 그리드 또는 마틴게일 시스템은 초기에는 빠른 수익을 보여주지만, 대부분 결국 계좌 손실로 이어집니다. 본 EA는 이러한 구조적 위험을 배제하고, 안정적이며 통제 가능한 성장을 추구하도록 설계되었습니다.

소개

KT Gold Nexus EA는 골드(XAUUSD) 시장의 H4 타임프레임을 위해 전문적으로 개발된 플러그 앤 플레이 자동매매 시스템입니다. 100% 모델링 품질을 갖춘 Dukascopy 히스토리 데이터를 기반으로 개발되었으며, 다양한 시장 환경에서 광범위한 안정성 테스트와 스트레스 테스트를 거쳤습니다.

과거 가격 데이터는 여러 시장 국면으로 분류되며, 각 트레이딩 아이디어는 고성능 서버를 통해 반복적으로 검증됩니다. 모든 환경에서 일관성을 유지하는 진입 조건만이 최종적으로 선택됩니다. 이 과정은 과최적화가 아닌, 장기적인 안정성과 적응력을 중심으로 전략이 구축되었음을 보장합니다.

본 EA는 자체 개발한 자가 학습 모듈을 활용하여 Laguerre, ATR, 스무딩 RSI, DPO, CCI, AO 등 다양한 기술적 지표를 유기적으로 통합합니다. 거래 기회가 발생하면 포지션을 여러 개의 주문으로 전략적으로 분할하고, 각 주문을 독립적으로 관리하여 체결 효율을 최적화하고 변화하는 시장 환경에 능동적으로 대응합니다.

설정 정보

  • 종목: Gold (XAUUSD)
  • 시간 프레임: 4시간
  • 최소 예치금: $1000
  • 권장 예치금: $2000 (고변동성 시장에서 추가적인 안전 여유)
  • 입력 설정: 기본값 (별도의 세트 파일 필요 없음)
  • 브로커: 제한 없음 (특별한 조건 없음)
  • 프랍펌 사용 가능: 예 (스윙 트레이딩)

Lot Size Finder를 사용하여 계좌 잔고와 허용 가능한 최대 드로우다운을 기준으로 적절한 로트 크기를 계산하십시오.

본 EA는 변화하는 시장 환경과 구조에 맞추기 위해 매년 업데이트됩니다. 새로운 업데이트가 출시되면 MQL5 메시지를 통해 알림을 받게 됩니다. 업데이트는 반드시 주말에 진행하고, 이전 버전의 모든 거래가 완전히 종료된 이후에 적용해 주시기 바랍니다.

백테스트 결과는 이 EA의 잠재력을 완전히 반영하지 못합니다. 알고리즘은 실계좌 환경에서 시간이 지남에 따라 적응하고 성과를 발휘하도록 설계되었으며, 특히 최신 업데이트 이후 1년간의 운용이 중요합니다. 인내심을 가지고 최소 1년 이상의 실거래 기간을 부여하십시오.

주요 특징

  • 그리드, 마틴게일, 헤징, 물타기와 같은 고위험 전략을 사용하지 않습니다.
  • 브로커 개입이나 스탑 헌팅 위험을 줄이기 위해 숨겨진 스탑로스 및 테이크프로핏 로직을 내장하고 있습니다.
  • 별도의 설정 파일이나 복잡한 커스터마이징이 필요 없으며, 기본 설정은 현재 시장 환경에 최적화되어 있습니다.
  • 주말 갭 및 급격한 가격 변동 위험을 방지하기 위해 모든 거래는 금요일 마감 전에 종료됩니다.
  • 간단하고 이해하기 쉬운 입력 설정.

본 EA는 그리드 트레이딩, 헤징 또는 마틴게일과 같은 고위험 전술을 배제하고, 수익과 손실을 모두 트레이딩의 자연스러운 일부로 받아들이는 규율 있고 투명한 접근 방식을 따릅니다. 장기적인 성공은 평균 수익이 평균 손실을 초과하도록 유지함으로써 안정적인 계좌 성장을 이루는 데서 비롯됩니다.


위험 고지: 모든 형태의 트레이딩에는 위험이 따르며 손실은 실제 거래의 일부입니다. 과거 성과 및 백테스트 결과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. EA는 사전에 정의된 로직에 따라 작동하며 모든 시장 상황에 대응할 수는 없습니다. 시장 환경, 변동성, 브로커 조건에 따라 성과가 달라질 수 있으므로 항상 적절한 리스크 관리와 현실적인 기대를 유지하시기 바랍니다.

리뷰 2
mallo82
32
mallo82 2023.12.19 18:43 
 

A great expert advisors ! I realized my first benefice with just one day after my purchase and I'm very satisfied :)

ckk1984net
368
ckk1984net 2024.01.28 16:36 
 

Nitin is always will to provide assist. Running the EA for 2 weeks time. Low DD and waiting for a long and stable profit. Will keep observing the performance of the EA.

ckk1984net
368
ckk1984net 2024.01.28 16:36 
 

Nitin is always will to provide assist. Running the EA for 2 weeks time. Low DD and waiting for a long and stable profit. Will keep observing the performance of the EA.

KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
54706
개발자의 답변 Nitin Raj 2025.01.22 21:42
Thank you for your feedback. EA is reaching new highs again :)
mallo82
32
mallo82 2023.12.19 18:43 
 

A great expert advisors ! I realized my first benefice with just one day after my purchase and I'm very satisfied :)

KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
54706
개발자의 답변 Nitin Raj 2024.11.30 22:24
Thank you for your valuable feedback.
