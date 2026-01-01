MAFX Trading Manager

MetaTrader 5용 전문 수동 트레이드 관리 패널

제품 개요

MAFX Trading Manager는 MetaTrader 5를 위한 전문 수동 트레이드 관리 패널로, 트레이더가 거래를 보다 효율적으로 실행하고 관리할 수 있도록 설계되었습니다. 빠른 주문 실행과 필수적인 거래 관리 기능을 간결하고 사용하기 쉬운 인터페이스로 제공합니다.

본 제품은 자동 매매나 트레이딩 시그널에 의존하지 않고, 거래 관리에서 더 높은 통제력, 속도 및 일관성을 원하는 수동 트레이더를 대상으로 합니다.

주요 장점

MT5 주문 창을 열지 않고 원클릭 Buy / Sell 실행

Stop Loss 및 Take Profit 통합 관리

부분 청산 및 브레이크이븐 기능

차트를 가리지 않는 깔끔한 패널

가볍고 안정적인 성능

스캘핑, 데이트레이딩 및 재량매매에 적합

XAUUSD(금) 및 BTC에 최적화된 기본 설정

지속적인 유지보수 및 업데이트

주요 기능

시장가 Buy / Sell 실행

조절 가능한 랏 사이즈

Stop Loss / Take Profit 제어

오프셋이 포함된 브레이크이븐 기능

비율 기준 부분 청산

모든 포지션 즉시 종료

거래 정보 시각적 표시

모든 MT5 종목 및 타임프레임 지원

제한 사항 및 주의 사항

트레이딩 시그널을 제공하지 않습니다

거래 결정을 자동화하지 않습니다

수익을 보장하지 않습니다

패널 위치는 고정되어 있습니다

기본 설정은 금과 BTC에 맞춰져 있습니다

실거래 전 설정을 충분히 이해해야 합니다

MAFX Trading Manager는 거래 관리 도구이며, 트레이딩 전략이 아닙니다.

위험 고지

금융 상품 거래에는 위험이 따릅니다. 적절한 리스크 관리를 사용하고 감당할 수 있는 자금으로만 거래하십시오.