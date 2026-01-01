MAFX Trading Manager

MAFX Trading Manager

MetaTrader 5용 전문 수동 트레이드 관리 패널

제품 개요

MAFX Trading Manager는 MetaTrader 5를 위한 전문 수동 트레이드 관리 패널로, 트레이더가 거래를 보다 효율적으로 실행하고 관리할 수 있도록 설계되었습니다. 빠른 주문 실행과 필수적인 거래 관리 기능을 간결하고 사용하기 쉬운 인터페이스로 제공합니다.

본 제품은 자동 매매나 트레이딩 시그널에 의존하지 않고, 거래 관리에서 더 높은 통제력, 속도 및 일관성을 원하는 수동 트레이더를 대상으로 합니다.

주요 장점

  • MT5 주문 창을 열지 않고 원클릭 Buy / Sell 실행
  • Stop Loss 및 Take Profit 통합 관리
  • 부분 청산 및 브레이크이븐 기능
  • 차트를 가리지 않는 깔끔한 패널
  • 가볍고 안정적인 성능
  • 스캘핑, 데이트레이딩 및 재량매매에 적합
  • XAUUSD(금) 및 BTC에 최적화된 기본 설정
  • 지속적인 유지보수 및 업데이트

주요 기능

  • 시장가 Buy / Sell 실행
  • 조절 가능한 랏 사이즈
  • Stop Loss / Take Profit 제어
  • 오프셋이 포함된 브레이크이븐 기능
  • 비율 기준 부분 청산
  • 모든 포지션 즉시 종료
  • 거래 정보 시각적 표시
  • 모든 MT5 종목 및 타임프레임 지원

제한 사항 및 주의 사항

  • 트레이딩 시그널을 제공하지 않습니다
  • 거래 결정을 자동화하지 않습니다
  • 수익을 보장하지 않습니다
  • 패널 위치는 고정되어 있습니다
  • 기본 설정은 금과 BTC에 맞춰져 있습니다
  • 실거래 전 설정을 충분히 이해해야 합니다

MAFX Trading Manager는 거래 관리 도구이며, 트레이딩 전략이 아닙니다.

위험 고지

금융 상품 거래에는 위험이 따릅니다. 적절한 리스크 관리를 사용하고 감당할 수 있는 자금으로만 거래하십시오.

MatMonrine
25
MatMonrine 2026.01.05 03:12 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Mark Anthony Noblefranca Nazarrea
222
개발자의 답변 Mark Anthony Noblefranca Nazarrea 2026.01.05 03:16
Hopefully soon. Thanks
lmco0620
15
lmco0620 2026.01.05 02:57 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Mark Anthony Noblefranca Nazarrea
222
개발자의 답변 Mark Anthony Noblefranca Nazarrea 2026.01.05 03:01
You’re welcome sir.
Mark Genber Escartin
211
Mark Genber Escartin 2026.01.02 17:08 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Mark Anthony Noblefranca Nazarrea
222
개발자의 답변 Mark Anthony Noblefranca Nazarrea 2026.01.02 17:12
Thanks sir for the review. Rest assured that I will keep on developing and updating this tool to help traders. Thanks so much!
리뷰 답변