Market Anomalies EA

5
  • 한 달 안에 계좌를 팔아 수익을 내고 싶어하는 초보자에게는 적합하지 않습니다.
  • 개인 할인 없음, 보장 없음
  • 시장 패턴 인식을 활용하여 구축된 전문 거래 시스템
  • 마틴게일 없음 / 그리드 없음
  • 장기적인 안정성을 중시하는 트레이더를 위해 설계되었습니다.
실시간 결과:   실시간 신호   |   주요 포트폴리오

현재 가격은 한정된 수량에 한해 적용됩니다. 재고가 소진되면 가격이 인상될 예정입니다.

      시장 이상 징후 감지 EA란 무엇인가요?

      Market Anomalies EA 는  USDJPY  전용으로 설계되었으며  MT5  플랫폼 에서 작동합니다  .
      이 EA는 다양한 전략을 활용하여 당일의 주요 추세와 가격 패턴을 결합한 돌파 로직을 적용합니다.

      이 시스템은 지표나 고정된 기간에 기반하지 않으며, 곡선 맞춤을 줄이기 위해 최소한의 최적화만 사용합니다.

      대부분의 시스템이 금(XAUUSD)에 집중하는 혼잡한 MQL5 시장에서 USDJPY 기반 전략은 거래 포트폴리오의 다각화를 개선하는 매우 실용적인 방법이 될 수 있습니다.

      해당 시스템은 15년간의 고품질 과거 가격 데이터를 사용하여 테스트되었으며 MQL5에 출시되기 전 15개월 동안 실제 거래에 사용되었습니다.


      설정

      설치는 플러그 앤 플레이 방식입니다.
      EA는 사용자 친화적이고 사용하기 쉽도록 설계되었습니다.

      EA를 차트에 연결하고 위험 수준(  낮음/중간/높음  )을 선택하기만 하면 됩니다.
      설정이 완료되면 시스템을 실행할 준비가 됩니다.


      라이선스를 구매하시면 저희 비공개 커뮤니티에 접속하실 수 있습니다. 구매 후 저희에게 연락 주시면 초대장을 보내드리겠습니다.


      특징

      • 일일 손실 방지 장치 (프롭 운용사 친화적  , 예: FTMO  )

      • 내장형 랜덤화 기능 (소품 제작 업체 친화적)

      • 수동 위험 % 옵션

      • 고정된 부지 크기 옵션

      • 사용자가 조정 가능한 거래 댓글

      • 사용자가 조정 가능한 매직 넘버

      • 선택 사항: 차트 정보 표시

        • 현재 일일 하락폭

        • 현재 일일 수익


      브로커 타임

      이 시스템은 미국 표준 거래 시간( GMT+2/GMT+3  )  을 사용하는 브로커를 위해 설계되었으며 ,
      이는 전 세계 주요 브로커들이 가장 일반적으로 사용하는 서버 시간입니다. 사용
      하시는 브로커의 서버 시간을 잘 모르시겠다면 언제든지 문의해 주시면 확인해 드리겠습니다.


      경고

      자동 거래 시스템은 흔히 AI, 인공지능, 머신러닝, ChatGPT, 심지어 양자 컴퓨터 시스템으로 둔갑하여 판매됩니다. 이는 트레이더들이 주의해야 할 주요 이유 중 하나입니다. 시중에 나와 있는 많은 EA(Expert Advisor)는 오해를 불러일으키고 오직 한 가지 목적, 즉 돈을 찍어내는 기계를 찾았다는 착각을 심어주기 위해 만들어졌습니다.

      실제로 이런 경우는 드뭅니다. 대부분의 시스템은 시간이 지남에 따라 고장이 나고 손실이나 계정 폭락으로 이어지는 경우가 많습니다.

      제가 제공하는 시스템은 유행어나 마케팅 문구에 의존하지 않습니다. 외환 시장에 존재하는 잘 알려진 기본적 및 기술적 아이디어를 기반으로 구축되었으며, 체계적이고 규칙에 기반한 방식으로 적용했을 때 장기적인 이점을 실제로 입증했습니다.

      ICT 또는 SMC로 홍보되는 시스템에 대해서는 신중을 기해야 합니다. 이러한 접근 방식은 본질적으로 대부분 재량에 맡겨져 있으며, 자동화된 규칙으로 전환될 경우 명확하게 정의되거나 입증된 이점이 없는 경우가 많습니다.


      리뷰 11
      Isaac Brempong Oppong Mensah
      116
      Isaac Brempong Oppong Mensah 2025.12.10 04:26 
       

      MA is a top notch EA, Jimmy is honest like His EA. He doesn't promise dreams but i bet you , you gonna get your peace of mind for long term when you this EA. Keep it up

      hubergut
      114
      hubergut 2025.12.09 22:07 
       

      Market Anomalies EA uses USDJPY patterns. Very promising EA. Jimmy is very honest about EA behaviour, settings and keeps the community updated. Perfect EA to diversify. Still a recommendation. Using it for prop- and real accounts.

      Todo Muhamit Schaft
      755
      Todo Muhamit Schaft 2025.12.03 16:00 
       

      Solid EA using real strategies and not some curve-fitted ones that only work temporarily. Also, Jimmy is a great guy who goes that extra mile for support. This EA is performing quite well so far.

      Bybora2025
      117
      Bybora2025 2026.01.04 20:27 
       

      사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

      Jimmy Peter Eriksson
      3739
      개발자의 답변 Jimmy Peter Eriksson 2026.01.05 00:43
      Yeah, let’s hope for a good start. This is a real, professional trading system.
      There is no martingale, no grid, and no artificial risk tricks.
      Because of that, it will not win every single day — and that is normal.
      That’s simply not how real trading systems work. The focus is long-term performance, stability, and capital protection.
      The system has already shown very good and stable results over longer periods of time,
      which is exactly what matters for serious trading.
      Ukrit Khonglao
      402
      Ukrit Khonglao 2025.12.10 06:57 
       

      사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

      Jimmy Peter Eriksson
      3739
      개발자의 답변 Jimmy Peter Eriksson 2025.12.10 09:49
      Happy you like it, Thanks!
      Isaac Brempong Oppong Mensah
      116
      Isaac Brempong Oppong Mensah 2025.12.10 04:26 
       

      MA is a top notch EA, Jimmy is honest like His EA. He doesn't promise dreams but i bet you , you gonna get your peace of mind for long term when you this EA. Keep it up

      Jimmy Peter Eriksson
      3739
      개발자의 답변 Jimmy Peter Eriksson 2025.12.10 09:48
      Thanks man, appreciate the review!
      hubergut
      114
      hubergut 2025.12.09 22:07 
       

      Market Anomalies EA uses USDJPY patterns. Very promising EA. Jimmy is very honest about EA behaviour, settings and keeps the community updated. Perfect EA to diversify. Still a recommendation. Using it for prop- and real accounts.

      Jimmy Peter Eriksson
      3739
      개발자의 답변 Jimmy Peter Eriksson 2025.12.09 23:43
      Thank you for the review!
      Todo Muhamit Schaft
      755
      Todo Muhamit Schaft 2025.12.03 16:00 
       

      Solid EA using real strategies and not some curve-fitted ones that only work temporarily. Also, Jimmy is a great guy who goes that extra mile for support. This EA is performing quite well so far.

      Jimmy Peter Eriksson
      3739
      개발자의 답변 Jimmy Peter Eriksson 2025.12.03 22:05
      Thank you man, appreciate it.
      Caique Moreno
      97
      Caique Moreno 2025.12.01 01:54 
       

      Market Anomalies EA is clean, reliable, and built on real USDJPY patterns. No gimmicks, no risky tricks — just solid execution. Jimmy is extremely participative and keeps the community updated daily, which creates a lot of trust. Perfect EA to diversify and smooth the overall performance.

      Jimmy Peter Eriksson
      3739
      개발자의 답변 Jimmy Peter Eriksson 2025.12.03 22:04
      Thank you for the review!
      Abdullah Uygar Tuna
      427
      Abdullah Uygar Tuna 2025.11.27 09:46 
       

      I appreciate Jimmy’s honesty and transparency. His EAs aren’t some get-rich-quick promise—he’s upfront about that—but he really puts in the time and work, and he’s built a solid long-term track record. I bought this EA on day one, and I think it’ll be a great addition to my portfolio, which is already running his other EA.

      Jimmy Peter Eriksson
      3739
      개발자의 답변 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.27 09:54
      Thank you for the review :) Appreciate it
      DozerTrader
      94
      DozerTrader 2025.11.27 01:18 
       

      Heard a lot about Jimmy and his honest work, hard to come by nowadays. Looking forward to adding this to my portfolio. Glad to be able to hop onto this new launch, pretty sure it will be great!

      Jimmy Peter Eriksson
      3739
      개발자의 답변 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.27 01:19
      Happy to have you onboard :) Thank you for the review!
      Sjun
      146
      Sjun 2025.11.26 17:27 
       

      사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

      Jimmy Peter Eriksson
      3739
      개발자의 답변 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.26 17:33
      Thank you man for the review :)
      SEAN
      226
      SEAN 2025.11.26 14:36 
       

      I always give Jimmy 5 stars for user support – and he has absolutely earned it again. Even though I’ve only been working with him for about a month, he guides you like a patient teacher and a trustworthy old friend: quick, clear, honest, and always willing to go the extra mile. The community around his products is also refreshingly transparent – real buyers sharing real results, no hype, no fake accounts. Today is my first day running the EA live, so I’ll reserve the right to update this review once I have longer-term performance data. That said, I already feel extremely confident in my purchase for one simple reason: Jimmy refused to release the bot early, even when I (and others) were pushing him hard to do so. He only made it available once his own live signal was running smoothly and he felt 100% responsible for the results. In my book, that level of professionalism and sense of responsibility is incredibly rare. I’ve been a coder myself for many years, so I know every piece of software starts with room for improvement. What matters most to me is the developer behind it – someone who is solid, ethical, and continuously improving the product. Jimmy is exactly that kind of developer. No solicitation for good feedback, no pressure, no gimmicks – he simply believes that when the bot performs, the honest reviews will come naturally. I respect that immensely. Happy to say I made the right choice again by buying from him. Highly recommended. (Performance update to follow in the coming weeks/months.) Thank you, Jimmy!

      Update 12/4:

      I think recent Market is tough to trade. Of ~10 bots I used, Market Anomalies EA is the only making consistent profit right now.

      Jimmy Peter Eriksson
      3739
      개발자의 답변 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.26 17:32
      Thank you so much for the kind words. Happy that some people notice the hard work behind this and the honesty I am providing.
      Ibrahim Siraz
      816
      Ibrahim Siraz 2025.11.26 13:17 
       

      사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

      Jimmy Peter Eriksson
      3739
      개발자의 답변 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.26 13:19
      Thanks for the review mate :) Yeah it is a very good addition to the "Prop Firm Gold EA".
      리뷰 답변