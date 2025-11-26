현재 가격은 한정된 수량에 한해 적용됩니다. 재고가 소진되면 가격이 인상될 예정입니다.

시장 이상 징후 감지 EA란 무엇인가요?



Market Anomalies EA 는 USDJPY 전용으로 설계되었으며 MT5 플랫폼 에서 작동합니다 .

이 EA는 다양한 전략을 활용하여 당일의 주요 추세와 가격 패턴을 결합한 돌파 로직을 적용합니다.

이 시스템은 지표나 고정된 기간에 기반하지 않으며, 곡선 맞춤을 줄이기 위해 최소한의 최적화만 사용합니다.

대부분의 시스템이 금(XAUUSD)에 집중하는 혼잡한 MQL5 시장에서 USDJPY 기반 전략은 거래 포트폴리오의 다각화를 개선하는 매우 실용적인 방법이 될 수 있습니다.

해당 시스템은 15년간의 고품질 과거 가격 데이터를 사용하여 테스트되었으며 MQL5에 출시되기 전 15개월 동안 실제 거래에 사용되었습니다.





설정



설치는 플러그 앤 플레이 방식입니다.

EA는 사용자 친화적이고 사용하기 쉽도록 설계되었습니다.

EA를 차트에 연결하고 위험 수준( 낮음/중간/높음 )을 선택하기만 하면 됩니다.

설정이 완료되면 시스템을 실행할 준비가 됩니다.





라이선스를 구매하시면 저희 비공개 커뮤니티에 접속하실 수 있습니다. 구매 후 저희에게 연락 주시면 초대장을 보내드리겠습니다.



