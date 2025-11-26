Market Anomalies EA
- 한 달 안에 계좌를 팔아 수익을 내고 싶어하는 초보자에게는 적합하지 않습니다.
- 개인 할인 없음, 보장 없음
- 시장 패턴 인식을 활용하여 구축된 전문 거래 시스템
- 마틴게일 없음 / 그리드 없음
- 장기적인 안정성을 중시하는 트레이더를 위해 설계되었습니다.
시장 이상 징후 감지 EA란 무엇인가요?
Market Anomalies EA 는 USDJPY 전용으로 설계되었으며 MT5 플랫폼 에서 작동합니다 .
이 EA는 다양한 전략을 활용하여 당일의 주요 추세와 가격 패턴을 결합한 돌파 로직을 적용합니다.
이 시스템은 지표나 고정된 기간에 기반하지 않으며, 곡선 맞춤을 줄이기 위해 최소한의 최적화만 사용합니다.
대부분의 시스템이 금(XAUUSD)에 집중하는 혼잡한 MQL5 시장에서 USDJPY 기반 전략은 거래 포트폴리오의 다각화를 개선하는 매우 실용적인 방법이 될 수 있습니다.
해당 시스템은 15년간의 고품질 과거 가격 데이터를 사용하여 테스트되었으며 MQL5에 출시되기 전 15개월 동안 실제 거래에 사용되었습니다.
설정
설치는 플러그 앤 플레이 방식입니다.
EA는 사용자 친화적이고 사용하기 쉽도록 설계되었습니다.
EA를 차트에 연결하고 위험 수준( 낮음/중간/높음 )을 선택하기만 하면 됩니다.
설정이 완료되면 시스템을 실행할 준비가 됩니다.
특징
일일 손실 방지 장치 (프롭 운용사 친화적 , 예: FTMO )
내장형 랜덤화 기능 (소품 제작 업체 친화적)
수동 위험 % 옵션
고정된 부지 크기 옵션
사용자가 조정 가능한 거래 댓글
사용자가 조정 가능한 매직 넘버
선택 사항: 차트 정보 표시
현재 일일 하락폭
현재 일일 수익
-
브로커 타임
이 시스템은 미국 표준 거래 시간( GMT+2/GMT+3 ) 을 사용하는 브로커를 위해 설계되었으며 ,
이는 전 세계 주요 브로커들이 가장 일반적으로 사용하는 서버 시간입니다. 사용
하시는 브로커의 서버 시간을 잘 모르시겠다면 언제든지 문의해 주시면 확인해 드리겠습니다.
경고
자동 거래 시스템은 흔히 AI, 인공지능, 머신러닝, ChatGPT, 심지어 양자 컴퓨터 시스템으로 둔갑하여 판매됩니다. 이는 트레이더들이 주의해야 할 주요 이유 중 하나입니다. 시중에 나와 있는 많은 EA(Expert Advisor)는 오해를 불러일으키고 오직 한 가지 목적, 즉 돈을 찍어내는 기계를 찾았다는 착각을 심어주기 위해 만들어졌습니다.
실제로 이런 경우는 드뭅니다. 대부분의 시스템은 시간이 지남에 따라 고장이 나고 손실이나 계정 폭락으로 이어지는 경우가 많습니다.
제가 제공하는 시스템은 유행어나 마케팅 문구에 의존하지 않습니다. 외환 시장에 존재하는 잘 알려진 기본적 및 기술적 아이디어를 기반으로 구축되었으며, 체계적이고 규칙에 기반한 방식으로 적용했을 때 장기적인 이점을 실제로 입증했습니다.
ICT 또는 SMC로 홍보되는 시스템에 대해서는 신중을 기해야 합니다. 이러한 접근 방식은 본질적으로 대부분 재량에 맡겨져 있으며, 자동화된 규칙으로 전환될 경우 명확하게 정의되거나 입증된 이점이 없는 경우가 많습니다.
MA is a top notch EA, Jimmy is honest like His EA. He doesn't promise dreams but i bet you , you gonna get your peace of mind for long term when you this EA. Keep it up